УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16601 відвідувач онлайн
Новини Мирні перемовини
5 979 83

США будуть тиснути, щоб завершити війну в Україні до літа, - Зеленський

перемовини про мир

Сполучені Штати пропонують сторонам припинити війну Росії проти України до початку літа і готові здійснювати дипломатичний тиск у межах цього терміну.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Сподівання Америки

За словами президента, американська сторона говорить про бажання завершити війну приблизно до червня та працює над формуванням чіткого графіка переговорного процесу.

"Американці пропонують сторонам завершити війну до початку цього літа і, ймовірно, будуть тиснути на сторони саме згідно з таким графіком", - зазначив Зеленський.

Він додав, що на позицію США можуть впливати і внутрішньополітичні фактори, зокрема майбутні виборчі процеси та робота Конгресу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прогресу щодо територій і ЗАЕС немає. Україна ще раз підтвердила принцип "стоїмо, де стоїмо" по Донбасу, - Зеленський про перемовини

Вихід США з переговорного процесу

Президент наголосив, що не отримував сигналів про можливий вихід США з переговорного процесу, якщо війна не завершиться у визначені строки.

"Я такого не отримував від переговорної команди. Звісно, бажано, щоб американці не виходили", - сказав він.

На його думку, присутність США в переговорному процесі є важливою для всіх сторін.

Покроковий план

Зеленський підкреслив, що Україна давно пропонує створити чіткий покроковий план - Sequence Plan, який визначатиме дії сторін та часові рамки виконання домовленостей.

"Ми хочемо, щоб всі розуміли, на що йдуть сторони і в які терміни. Ми дійсно хочемо закінчити війну та гарантувати безпеку", - наголосив президент.

Президент також повідомив, що США допускають можливість синхронного підписання ключових домовленостей, включно з безпековими угодами.

"Американська сторона говорила, що одна із можливостей - щоб усі угоди підписувалися приблизно в один час", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна передала США деталі щодо обстрілів, які відбулися після "згоди" РФ на енергетичне перемир’я, - Стефанішина

Мирні перемовини в ОАЕ

  • Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
  • Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
  • Зеленський затвердив склад української делегації.
  • За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
  • За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
  • У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
  • 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
  • Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що делегації України, Росії та США дійшли згоди щодо обміну 314 полоненими. Це перший такий обмін за п’ять місяців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про "енергетичне перемир’я" в Україні: Путін дотримав свого слова

Автор: 

Зеленський Володимир (27767) перемовини (3762) США (26528)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+38
воно є президентом лише для й@бнутих, для ватноголових та для ворогів української держави, для мене воно було, є і буде зрадником та мародером, завдяки діям якого Україна стоїть на межі катастрофи
показати весь коментар
07.02.2026 12:53 Відповісти
+35
а чому у вас питання про тисячу ракет до США, а не до зеленського??? Хіба Трамп обіцяв нам тисячу ракет? НІ. 3000 ракет до кінця 2025 нам обіцяв зелідОр. Тож чому у вас питання про ракети до США? Де логіка? Чи какаяразніца?
показати весь коментар
07.02.2026 12:03 Відповісти
+23
Перед тем, как что-то говорить американцам, нужно вначале перестать самим качать пи@арскую нефть своей территорией. Как минимум. И организовать серийное производство собственных дальнобойных ракет. Бить собственным оружием по любым объектам на территории рашки нам никто не запрещал. Было бы чем.
показати весь коментар
07.02.2026 12:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а лідор ні на яке припинення війни не згодний , що очевидно.
показати весь коментар
07.02.2026 11:53 Відповісти
На які поступки згоден ти?

Здати Донецьку, Запорізьлку, Херсонську області, бо путін їх вписав в свою "конституцію"?
Навіть трамп не хоче гарантувати, що росія не піде далі. Бо знає, що піде.
показати весь коментар
07.02.2026 12:01 Відповісти
Згоден на те , що незгодні здавати -йдуть воювати особисто.
показати весь коментар
07.02.2026 12:04 Відповісти
Якщо не подобається Конституція України - якого дідька ти тут сидів до повномасштабного вторгнення? Було купа часу, щоб забратися, куди завгодно.
Як залишився - мусиш виконувати Конституцію і закони України.

Логіка "знайомий щось вкрав і його не спіймали - значить, мені теж можна красти" не спрацює.
показати весь коментар
07.02.2026 12:09 Відповісти
Ягарькутакі слова як серпом по яїлах😁
показати весь коментар
07.02.2026 12:40 Відповісти
З фронту пишеш , сподіваюсь ?
показати весь коментар
07.02.2026 14:18 Відповісти
Та ті хто на фронті, лбз був , людей туди не гонять.
показати весь коментар
07.02.2026 14:21 Відповісти
Так він і виконає , купить бронь, білий білет, піде в сзч . Просто воно так не працює , як ви написали. Він каже що не піде воювати , а це з "священним обов'язком" має мало спільного, он, Андрій Борисович не дасть збрехати. А от воювати він не піде , от і все .
показати весь коментар
07.02.2026 14:19 Відповісти
​‌‍‎‏ ​‌‍‎‏ #511418А ти чого не в окопі якшо не згодний??
показати весь коментар
07.02.2026 12:27 Відповісти
До речі, а трамп вже готовий виділити десятки мільярдів доларів для будівництва нового житла для українців, які не захочуть жити під російською окупацією?

Скільки українців залишається на нині неокупованій території Донецької, Запорізької, Херсонської областей? Що їм робити, коли ЗСУ звідти підуть? Далеко не всі чекають росію.
показати весь коментар
07.02.2026 12:05 Відповісти
У тебе президент Трамп , чи є свій . якого і треба питати ?
показати весь коментар
07.02.2026 12:07 Відповісти
А хто закликає подарувати росії повністю Донецьку, Запорізьку, Херсонську області - хіба Зеленський?
Ні, закликає трамп і ти.
То в кого питати?
показати весь коментар
07.02.2026 12:10 Відповісти
Ти закликаеш ,очевидно . Бо мова йде лише про залишки донбасу.
показати весь коментар
07.02.2026 12:17 Відповісти
Номерний ухилянт, було конкретно сказано: "Згоден на те , що незгодні здавати -йдуть воювати особисто."
Ти за чи проти?
показати весь коментар
07.02.2026 12:18 Відповісти
Любімий лідор ні до чого такого не закликає. Він просто здає. Мушу визнати: повільно, але постійно і планомірно.
показати весь коментар
07.02.2026 16:16 Відповісти
Дожилися. Американцям важливіше шоб ми нарешті жили в мирі, ніж нашим власним очільникам.
"Американці будуть тиснути", а Володимир Олександрович потужно триматися?
показати весь коментар
07.02.2026 13:49 Відповісти
Більшість українців проти здачі територій. Тому любімий лідор ніби як з народом. Переговори про часткову капітуляцію йдуть постійно, лідор в США літає як на роботу. Але народ повинен розуміти, що робить він все це з примусу, неохоче. Якби не Трумп, то вже б маскву штурмували.
показати весь коментар
07.02.2026 16:20 Відповісти
Ті що в Чехії то так,самі незламні,вони проти А ті що без світла, під шахедами і ракетами,в зруйнованих будинках без опалення, або на кладовищах,якраз сидять і гріються думкою,нахєра нам світло,тепло,нормальне життя - нам подавай руїни доМбасу,оце щастя.
показати весь коментар
07.02.2026 22:01 Відповісти
А ви сарказм, іронію розумієте достатньо добре?
показати весь коментар
08.02.2026 09:09 Відповісти
А Ви?
показати весь коментар
09.02.2026 00:47 Відповісти
Реальний тиск на росію - це передача нам томогавків, хоча б тисячі штук. За таких умов, можна було б ще очікувати, що в росіян виникне якесь бажання закінчувати війну. А без санкцій, з повною зупинкою експорту нафти і без тисячі ракет - це неефективно.
показати весь коментар
07.02.2026 11:56 Відповісти
Перед тем, как что-то говорить американцам, нужно вначале перестать самим качать пи@арскую нефть своей территорией. Как минимум. И организовать серийное производство собственных дальнобойных ракет. Бить собственным оружием по любым объектам на территории рашки нам никто не запрещал. Было бы чем.
показати весь коментар
07.02.2026 12:01 Відповісти
а чому у вас питання про тисячу ракет до США, а не до зеленського??? Хіба Трамп обіцяв нам тисячу ракет? НІ. 3000 ракет до кінця 2025 нам обіцяв зелідОр. Тож чому у вас питання про ракети до США? Де логіка? Чи какаяразніца?
показати весь коментар
07.02.2026 12:03 Відповісти
З маленької літери прізвище Президента України пишуть лише кацапи і підкацапники !
показати весь коментар
07.02.2026 12:45 Відповісти
воно є президентом лише для й@бнутих, для ватноголових та для ворогів української держави, для мене воно було, є і буде зрадником та мародером, завдяки діям якого Україна стоїть на межі катастрофи
показати весь коментар
07.02.2026 12:53 Відповісти
Ой, бабоньки. Филологи атакують. Знетворюють рідну мову тіки рогулі та тіж самі підкацапники.
Вони скрізь, вже на Цензорі атакують.
"Уймись, дурак"
Назву посади Президент України пишуть з великої літери в офіційних документах, указах та для підкреслення урочистості. В інших випадках, наприклад, у газетних статтях чи звичайному тексті, допустимо писати з малої літери,
показати весь коментар
07.02.2026 13:32 Відповісти
зелений брехун не Президент, а **********. не шостий, а "півшостого".
показати весь коментар
07.02.2026 13:55 Відповісти
Молишся на портрет лідора? Якщо ні, то ти неправильний зєлєбобік
показати весь коментар
07.02.2026 16:23 Відповісти
В мене питання до США немає. Це їм потрібно в першу чергу самим. Бо якщо вони не зупиняють війну в Україні, вони можуть зникнути, або, в кращому випадку, перетворитися на таку собі Мексику, в залежності від розвитку подальших подій. Але першим, постраждає трамп, якщо програє довибори і його імпечментують. А він цього не хоче, повірте, якщо не вірите)
показати весь коментар
07.02.2026 13:14 Відповісти
Діду вже під 90 , був вже президентом і в політиці з'їв не один пуд солі , чхав він на це все , він не даремно проводить агресивну політику , бо це його основна мета , боятися вже йому нічого, він , на відмінність від нашого неука , вміє хоч трохи думати наперед.
показати весь коментар
07.02.2026 14:25 Відповісти
Він не хоче за грати і ті, хто зараз з ним працює, також не хочуть.
показати весь коментар
07.02.2026 14:38 Відповісти
За які грати , за що ? 🤣🤣він в політиці великий вже майже 30 років 🤣 не видавайте бажане за дійсне.
показати весь коментар
07.02.2026 15:48 Відповісти
Ну дадут тебе 1000 ракет. Допустим до пусковых позиций доберутся 900. Из 900 успешных запусков будт 800. Из этих 800 до цели долетят 100. Ткнул медведя палкой. Рад? А о том, что в ответ полетит не задумывался? Или ты до сих пор уверен что там только ржавые вёдра?
показати весь коментар
07.02.2026 13:46 Відповісти
Нічого не полетить, якби могли б вже запустили.
показати весь коментар
07.02.2026 14:41 Відповісти
Як що людина ідіот, то це назавжди.
показати весь коментар
07.02.2026 11:56 Відповісти
Вопрос в том - на кого будут давить? Всегда все решается за счет слабого.
показати весь коментар
07.02.2026 11:57 Відповісти
Якого року?
показати весь коментар
07.02.2026 11:58 Відповісти
Руде чмо разом з іншими MAGAшистами може тиснути лише на Україну.
показати весь коментар
07.02.2026 12:02 Відповісти
Як може тиснути трамп на *****? Тільки зняттям санкцій. Але ***** вони до жопи... трампа.
показати весь коментар
07.02.2026 12:03 Відповісти
Може тиснути одним простим способом - наданням Україні американської зброї
показати весь коментар
07.02.2026 12:52 Відповісти
чому тільки одним, може і другим складнішим не давати Україні зброю, а забезпечувати свою армію на території України потрібною зброєю.
показати весь коментар
08.02.2026 06:59 Відповісти
это кастрированное чмо свои сиськи только давит
показати весь коментар
07.02.2026 12:10 Відповісти
Цей сюр буде продовжуватися, поки Трамп буде президентом.
Тиск Україну як на жертву агресії, щоб скоріше здалася. Треба гешефти робити, а вперта Україна цьому заважає, не поступається та бореться за свою свободу та взагалі за своє існування.
показати весь коментар
07.02.2026 12:24 Відповісти
ну хай пєндоси далі "тиснуться"....
але в пєндосів є така приказка: якщо приходиться тужитись, то скоріше всього вийде... ГІВНО!
показати весь коментар
07.02.2026 12:28 Відповісти
Невже ти, так званий артист розмовного жанру, вперто не хочеш розуміти, що без повного виведення рашистських військ з захоплених ним українських територій,- ніякий "мир" з агресором неможливий за визначенням? Цього не розуміти може лише кончений дебіл!
показати весь коментар
07.02.2026 12:29 Відповісти
Идиот
показати весь коментар
07.02.2026 12:31 Відповісти
"США будуть тиснути, щоб завершити війну в Україні до літа," - Зеленський.

У перекладі з "дипломатичної" США ПРОДОВЖАТЬ тиснути НА ЖЕРТВУ АГРЕСІЇ УКРАЇНУ, щоб завершити війну в Україні до літа, НА УМОВАХ КРЕМЛЯ.

Путін і Трамп продовжують тиснути на жертву... Кожний своъм способом: т. Путін на фронті і руйнуванням інфрастуктури виживання, а кліка т. Трампа т.зв. "діпломатічєскім путьом". Такий тандем... Тактика Гітлера, Сталіна "и примкнувшего к ним" Муссоліні (Муссоліні в період Мюнхена38 видав формулу "Большие птицьі всегда договорятся между собой за счет более мелких", якою і користується Трамп, ПУтін і схоже вже квапиться Макрон) перед і після Мюнхена38 і апофеоз Протокол Рібентропа-Молотова - США у летаргії нейтралітету, а миротворець Чемберлен... "

«Мир для нашего поколения Peace for our time - «мир для всего поколения») - заявление, сделанное https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 премьер-министром Великобритании https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD,_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB Невиллом Чемберленом в своём выступлении 30 сентября 1938 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD Лондоне о https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Мюнхенском соглашении и последующей англо-германской декларацииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-4 [4]. Эта фраза была повторением слов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D0%B8,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD Бенджамином Дизраэли, который, вернувшись с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81 Берлинского конгресса в 1878 году, заявил: «Я вернулся из Германии с миром для нашего поколения» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. «I have returned from Germany with peace for our time»).

Фраза запомнилась, прежде всего, из-за иронического смысла, который она приобрела, поскольку менее чем через год после заключения соглашения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_(1939) вторжение Гитлера в Польшу стало началом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Второй мировой войны.

НАИВНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА у фразе «Мир в наше время» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2 Книга общих молитв. Отрывок из этой книги, переведённый из гимна VII века «Da pacem, Domine», гласит: «Даруй мир в наше время,
показати весь коментар
07.02.2026 12:46 Відповісти
Жертви ми не агресії, а нашої недалекоглядності і корумпованості.
показати весь коментар
07.02.2026 16:35 Відповісти
Квапитеся отримати аплодисменти від Кремля?
показати весь коментар
07.02.2026 16:53 Відповісти
Да , саме тому я з 14 з перервами в цій за-пі сиджу , за аплодисментами. Мабуть через них , я з радістю пішов з армії в 15 , реалізував близько 10 середніх проектів , працював з компаніями з Європи і США , мав свою справу , потім покинув усе, впрігся знову, знову в мене все виходить, а тут знову крадуть, пхають людей до буса, ставлять своїх корешів головами СБУ , іздять непідготовленими на зустрічі, здають території і тп. Та нам зараз дай перемогу , ми і її про*бемо.
показати весь коментар
07.02.2026 18:18 Відповісти
Тим більше не допомагайте Кремлю. "Наша недалекоглядність і корумпованость" була, є і буде. Населення не стало народом і вибирало собі у поводирі таких, яким є саме. Такі як Ви опинилися у меншості. Але ж Росія напала на Україну, а не навпаки. "Маємо те що маємо" (с). Але ми не повинні помагати Кремлю, не ставати корисними Путіну ідіотами. Щось є нашою внутрішньою справою, а все інше має бути спрямоване проти ворога. Розділити суспільство, армію, родини на окремі колони... -одна з китайський стратагем. Ось я коментую подію "США будуть тиснути, щоб завершити війну в Україні до літа," - Зеленський.

У перекладі з "дипломатичної" США ПРОДОВЖАТЬ тиснути НА ЖЕРТВУ АГРЕСІЇ УКРАЇНУ, щоб завершити війну в Україні до літа, НА УМОВАХ КРЕМЛЯ....., а Ви пишете "Жертви ми не агресії, а нашої недалекоглядності і корумпованості."

Чи не схоже Ваше на те, що миле Кремлю ?
показати весь коментар
07.02.2026 19:03 Відповісти
В мене оця, вже вибачте , маячня поперед горла стоїть. Мені тут ще рік, може два бути ? А може три ? Чи одразу десять ? Чи вперед ногами ? Хто піде хочаб Покровськ відвойовувати ? Де люди на це все ? рашка напала , не томущо там були великі стратеги , в тому-що наша зовнішня політика обнюхалася коксу і була в коматозі, томущо було односторонне відведення військ і розмінування і СБУ завзято пилякало гроші замість того , щоб всяких там Сальдо на підвалі тримати. Тиснуть на нас знаєте чому , не тому-що трамп там закоханий у путлера, в томущо вбухано купу грошей , а результата не має, ну банально не має. А знаєте чому результату не має ? Саме з тих причин , які я озвучив на початку.
показати весь коментар
07.02.2026 19:45 Відповісти
Дякую. Путін би не зважився напасти якщо б Україна не була такою слабкою, розколотою, влада бездарною до... але "досконала" у злодійстві, корупції... Однак цей процес при тому населення, яке так і не стало народом за тридцять років "розбудови" розпочався більше як тридцять років тому.

"Когда Рим падет, - а Рим падет!- они проклянут не тех цезарей, которые развратили народ подачками, которые привели эту империю в это состояние беспомощности, а того невинного, жалкого, при котором и произойдет катастрофа - историк Рима.

Це про Україну... Кравчук, Кучма, потім Ющенко - кашпіровський-чумак(алан) у одному флаконі, Янукович, Порошенко... Тепер Зеленський. І завжди наша Юля... А тепер, коли агресор знищує інфраструктуру виживання маємо на господарці супер мененджерів Шмигаль і Юля С. Влада суцільна дитяча пісочниця.
показати весь коментар
07.02.2026 21:19 Відповісти
То тоді не треба США приплітати сюди, треба менше жити як рибка в акваріумі і менше чудес в світі буде.
показати весь коментар
08.02.2026 04:10 Відповісти
Мені жаль! Вам треба перевести погляд на велику шахівницю*. Є великі могутні країни і є середні, є малі і є слабкі, які ще остаточно не вийшли з колоніальної залежності. Україна ніби формально вийшла, але ментально ще перебуває у колоніальній залежності... Щодо приплітати, то мається на увазі не щось таке елементарне, про яке ви пишете: злодійство, корупція, урядовці не такі.... ( https://youtu.be/X6K1ROKq3l4 - а де немає корупції, де ідеальні урядовці назвіть ), РЕЗУЛЬТАТ історії, світового протиборства і того що "Большие птицьі всегда договорятся за счет более мелких" (Муссолини) Україна є така як є. Населення яке не стало народом - спадщина історичної долі, результат негативного відбору, жорстока селекція: разкулацивание, голодомор, депортації, русифікація...- Сталіним, КПСС, КГБ виведена особлива порода, яку називають "мудрий нарід" Євреї у пісочниці, оточеної ворожими кровожадними племенами побудували могутню країну, а "мудрий нарід" не спроможний.

Тому для України потрібні могутні союзники, які могли б захистити, гарантувати... Але не так як у Будапешті...

Примітка "Концепція «Велика шахівниця: панування Америки і її геостратегічні імперативи» /The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%BD%D1%94%D0%B2_%D0%91%D0%B6%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Збігнєв Бжезинський, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 політологом, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 соціолог, державним діячем
показати весь коментар
08.02.2026 10:29 Відповісти
Так тоді не треба писати про тиск і тп , ситуація , що склалася, це цілком наша провина. Мені на рашку чхати , вона завжди такою була , чечня , Грузія , афган і тп. Так само як і штати зі своєї сторони ніколи майже не вели чесну гру. От завтра закінчиться війна , як ви думаєте , що буде з армією ? Чи може там будуть зарплати гарні ? Чи може там одразу всім житло дадуть ? Чи може будуть постійні реформи в армії ? Чи впк запрацює ? От скажіть чесно ?
показати весь коментар
08.02.2026 12:18 Відповісти
Завершуємо!
показати весь коментар
08.02.2026 12:19 Відповісти
ти недооцінюєш ворога, проти якого бореться Україна!
показати весь коментар
08.02.2026 03:27 Відповісти
Да да да , так недооцінюю, що з з укриття носа майже не висовую без потреби.
показати весь коментар
08.02.2026 04:06 Відповісти
тиснутимуть на Україну
показати весь коментар
07.02.2026 12:46 Відповісти
Цікаво скільки з сказаного ЗЄ зміг би вичавити з себе сам без Литвина.
показати весь коментар
07.02.2026 12:55 Відповісти
"Американська сторона говорила, що одна із можливостей - щоб усі угоди підписувалися приблизно в один час", - зазначив Зеленський. "БУДАПЕШЬСЬКА СВІТОВА АФЕРА ІЗ ЯДЕРНОГО РОЗЗБРОЄННЯ УКРАЇНИ" НАЙКРАЩИЙ ПРАКТИЧНИЙ ПРИКЛАД .ТИСКУ НА УКРАЇНУ АМЕРИКАНО- РАШИСТСЬКИХ ВОРОГІВ УКРАЇНИ,ЯКІ У СВІЙ ЧАС ПІЖПИСАЛИСЯ ПІД ВЛАСНОЮ БРЕХНЕЮ
показати весь коментар
07.02.2026 12:56 Відповісти
Чуєш нелох(рашка проти України,а Україна в обороні(
показати весь коментар
07.02.2026 12:56 Відповісти
Літом скаже що США буде тиснути щоб завершити війну до осені ну і так далі...в ти чим тиснеш? Своїми гівновідосиками смішними? Дешевий блазень.
показати весь коментар
07.02.2026 13:18 Відповісти
Воно любе тиск. шоб потужно.
На Єрмака чим та де і як ти, тиснуло?
показати весь коментар
07.02.2026 13:36 Відповісти
зеленський прийшов ,шоб допомогти мишебраттям знищити Україну ...🤡 ворог ,і це все...
показати весь коментар
07.02.2026 13:48 Відповісти
Метою цієї війни для росії є не "прокладання суходольного коридору в крим", а деіндустріалізація України: для цього росія хоче захопити весь промисловий Схід і вийти на Дніпро. З криму росія може кошмарити тільки Україну - всі решта чорноморських країн вже в НАТО.

Тому, якщо не виходить відстояти захоплені землі, то з них має вивозитись або руйнуватись все промислове обладнання та інфраструктура, руйнуватись всі дороги, кабелі, канали, мости, підстанції, очисні споруди, створюватись "випалена земля". Так, там залишаються люди : ті, хто хочуть бути українцями, мають виїхати. Ті, хто не хочуть бути українцями, після 2022-го самі обрали стати ворогами.

А після "перемир'я" треба посилено індустріалізувати ту частину України, яка залишиться вільною.
показати весь коментар
07.02.2026 13:53 Відповісти
До літа якого року.
показати весь коментар
07.02.2026 14:00 Відповісти
ТОДІ ТРЕБА ЯРМАКА ГОЛОВНИМ ПО ПОСТАЧАННЮ НА ФРОНТ В РФ ЗРОБИТИ !)
показати весь коментар
07.02.2026 14:02 Відповісти
Чому Потужний знову переводить стрілки на США? Коли воно брехало про свою країну мрій у 2019 році і про перемогу, то ні разу не згадувало про США. Воно запевняло нарід, що знає як все зробити і зробить. А сьогодні знову всі навколо України винні винні, тільки не він?
показати весь коментар
07.02.2026 14:38 Відповісти
Я так і не дочитав в нього - а на яких умовах, в яких параметрах (на його думку) Трамп хоче "завершити війну в Україні до літа"???
І з заголовку цієї інфи не зрозумів - хто з ким в Україні воює? Можливо, в нас йде громадянська війна?
показати весь коментар
07.02.2026 16:06 Відповісти
Заброньовані, ухилянти, жінки, та інші цивільні взагалі не мають права вирішувати віддавати ті 30% донецької області чи ні. Солдатів треба питати
показати весь коментар
07.02.2026 17:12 Відповісти
Як вони будуть тиснути?

І кого - росію чи Україну?
показати весь коментар
07.02.2026 17:34 Відповісти
В тилу сотні тисяч силовиків. Їх зараз і 5-ї частини не треба стільки.
Менти он ніхто не воював і мають УБД, всі заброньовані, стандартна практика, їдуть на 1 день і отримують УБД. Молоді відставники пенсіонери в 43, офіцери тільки командувати, силовики заброньовані, охоронці, муніципальні, приватні, ДСО - охороняти дупи, бики сидіти в тилових частинах, а хворі люди - воювати. Так переможемо?
показати весь коментар
07.02.2026 19:01 Відповісти
Не завершити війну, а схилити Україну до капітуляції. А то виходить , що США тиснуть щоб закінчити війну, а ми типу незгодні. Бред. Хто його навчив формулювати думки?
показати весь коментар
07.02.2026 20:01 Відповісти
звісно будуть тиснути. вже тиснуть. і на Україну тиснуть і на тебе, преЗЕденте, також тиснуть
показати весь коментар
07.02.2026 21:16 Відповісти
...і, ймовірно, будуть тиснути на сторони.. Джерело: https://censor.net/ua/n3599392
після формули Анкоріджу лишаться лише наша сторона
показати весь коментар
07.02.2026 21:51 Відповісти
тр буде тиснути тільки на Україну, адже омріяні 12 триліярдів заслипили йому очі: просто бізнес на крові українців
показати весь коментар
07.02.2026 21:52 Відповісти
Так. США будуть тиснути на Москву. Своїм навазеліненим очком.
показати весь коментар
08.02.2026 02:48 Відповісти
США будуть тиснути, щоб завершити війну в Україні до літа, - Зеленський

Формула умовчування.

Насправді США, Трамп будуть тиснути на Україну, щоб завершити війну в Україні до літа - на умовах Кремля ,
показати весь коментар
08.02.2026 17:48 Відповісти
 
 