США будуть тиснути, щоб завершити війну в Україні до літа, - Зеленський
Сполучені Штати пропонують сторонам припинити війну Росії проти України до початку літа і готові здійснювати дипломатичний тиск у межах цього терміну.
Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Сподівання Америки
За словами президента, американська сторона говорить про бажання завершити війну приблизно до червня та працює над формуванням чіткого графіка переговорного процесу.
"Американці пропонують сторонам завершити війну до початку цього літа і, ймовірно, будуть тиснути на сторони саме згідно з таким графіком", - зазначив Зеленський.
Він додав, що на позицію США можуть впливати і внутрішньополітичні фактори, зокрема майбутні виборчі процеси та робота Конгресу.
Вихід США з переговорного процесу
Президент наголосив, що не отримував сигналів про можливий вихід США з переговорного процесу, якщо війна не завершиться у визначені строки.
"Я такого не отримував від переговорної команди. Звісно, бажано, щоб американці не виходили", - сказав він.
На його думку, присутність США в переговорному процесі є важливою для всіх сторін.
Покроковий план
Зеленський підкреслив, що Україна давно пропонує створити чіткий покроковий план - Sequence Plan, який визначатиме дії сторін та часові рамки виконання домовленостей.
"Ми хочемо, щоб всі розуміли, на що йдуть сторони і в які терміни. Ми дійсно хочемо закінчити війну та гарантувати безпеку", - наголосив президент.
Президент також повідомив, що США допускають можливість синхронного підписання ключових домовленостей, включно з безпековими угодами.
"Американська сторона говорила, що одна із можливостей - щоб усі угоди підписувалися приблизно в один час", - зазначив Зеленський.
Мирні перемовини в ОАЕ
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що делегації України, Росії та США дійшли згоди щодо обміну 314 полоненими. Це перший такий обмін за п’ять місяців.
Здати Донецьку, Запорізьлку, Херсонську області, бо путін їх вписав в свою "конституцію"?
Навіть трамп не хоче гарантувати, що росія не піде далі. Бо знає, що піде.
Як залишився - мусиш виконувати Конституцію і закони України.
Логіка "знайомий щось вкрав і його не спіймали - значить, мені теж можна красти" не спрацює.
Скільки українців залишається на нині неокупованій території Донецької, Запорізької, Херсонської областей? Що їм робити, коли ЗСУ звідти підуть? Далеко не всі чекають росію.
Ні, закликає трамп і ти.
То в кого питати?
Ти за чи проти?
"Американці будуть тиснути", а Володимир Олександрович потужно триматися?
Вони скрізь, вже на Цензорі атакують.
"Уймись, дурак"
Назву посади Президент України пишуть з великої літери в офіційних документах, указах та для підкреслення урочистості. В інших випадках, наприклад, у газетних статтях чи звичайному тексті, допустимо писати з малої літери,
Тиск Україну як на жертву агресії, щоб скоріше здалася. Треба гешефти робити, а вперта Україна цьому заважає, не поступається та бореться за свою свободу та взагалі за своє існування.
але в пєндосів є така приказка: якщо приходиться тужитись, то скоріше всього вийде... ГІВНО!
У перекладі з "дипломатичної" США ПРОДОВЖАТЬ тиснути НА ЖЕРТВУ АГРЕСІЇ УКРАЇНУ, щоб завершити війну в Україні до літа, НА УМОВАХ КРЕМЛЯ.
Путін і Трамп продовжують тиснути на жертву... Кожний своъм способом: т. Путін на фронті і руйнуванням інфрастуктури виживання, а кліка т. Трампа т.зв. "діпломатічєскім путьом". Такий тандем... Тактика Гітлера, Сталіна "и примкнувшего к ним" Муссоліні (Муссоліні в період Мюнхена38 видав формулу "Большие птицьі всегда договорятся между собой за счет более мелких", якою і користується Трамп, ПУтін і схоже вже квапиться Макрон) перед і після Мюнхена38 і апофеоз Протокол Рібентропа-Молотова - США у летаргії нейтралітету, а миротворець Чемберлен... "
«Мир для нашего поколения Peace for our time - «мир для всего поколения») - заявление, сделанное https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 премьер-министром Великобритании https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD,_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB Невиллом Чемберленом в своём выступлении 30 сентября 1938 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD Лондоне о https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Мюнхенском соглашении и последующей англо-германской декларацииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-4 [4]. Эта фраза была повторением слов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D0%B8,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD Бенджамином Дизраэли, который, вернувшись с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81 Берлинского конгресса в 1878 году, заявил: «Я вернулся из Германии с миром для нашего поколения» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. «I have returned from Germany with peace for our time»).
Фраза запомнилась, прежде всего, из-за иронического смысла, который она приобрела, поскольку менее чем через год после заключения соглашения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_(1939) вторжение Гитлера в Польшу стало началом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Второй мировой войны.
НАИВНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА у фразе «Мир в наше время» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2 Книга общих молитв. Отрывок из этой книги, переведённый из гимна VII века «Da pacem, Domine», гласит: «Даруй мир в наше время,
У перекладі з "дипломатичної" США ПРОДОВЖАТЬ тиснути НА ЖЕРТВУ АГРЕСІЇ УКРАЇНУ, щоб завершити війну в Україні до літа, НА УМОВАХ КРЕМЛЯ....., а Ви пишете "Жертви ми не агресії, а нашої недалекоглядності і корумпованості."
Чи не схоже Ваше на те, що миле Кремлю ?
"Когда Рим падет, - а Рим падет!- они проклянут не тех цезарей, которые развратили народ подачками, которые привели эту империю в это состояние беспомощности, а того невинного, жалкого, при котором и произойдет катастрофа - историк Рима.
Це про Україну... Кравчук, Кучма, потім Ющенко - кашпіровський-чумак(алан) у одному флаконі, Янукович, Порошенко... Тепер Зеленський. І завжди наша Юля... А тепер, коли агресор знищує інфраструктуру виживання маємо на господарці супер мененджерів Шмигаль і Юля С. Влада суцільна дитяча пісочниця.
Тому для України потрібні могутні союзники, які могли б захистити, гарантувати... Але не так як у Будапешті...
Примітка "Концепція «Велика шахівниця: панування Америки і її геостратегічні імперативи» /The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%BD%D1%94%D0%B2_%D0%91%D0%B6%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Збігнєв Бжезинський, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 політологом, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 соціолог, державним діячем
На Єрмака чим та де і як ти, тиснуло?
Тому, якщо не виходить відстояти захоплені землі, то з них має вивозитись або руйнуватись все промислове обладнання та інфраструктура, руйнуватись всі дороги, кабелі, канали, мости, підстанції, очисні споруди, створюватись "випалена земля". Так, там залишаються люди : ті, хто хочуть бути українцями, мають виїхати. Ті, хто не хочуть бути українцями, після 2022-го самі обрали стати ворогами.
А після "перемир'я" треба посилено індустріалізувати ту частину України, яка залишиться вільною.
І з заголовку цієї інфи не зрозумів - хто з ким в Україні воює? Можливо, в нас йде громадянська війна?
І кого - росію чи Україну?
Менти он ніхто не воював і мають УБД, всі заброньовані, стандартна практика, їдуть на 1 день і отримують УБД. Молоді відставники пенсіонери в 43, офіцери тільки командувати, силовики заброньовані, охоронці, муніципальні, приватні, ДСО - охороняти дупи, бики сидіти в тилових частинах, а хворі люди - воювати. Так переможемо?
після формули Анкоріджу лишаться лише наша сторона
Формула умовчування.
Насправді США, Трамп будуть тиснути на Україну, щоб завершити війну в Україні до літа - на умовах Кремля ,