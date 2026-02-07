"США будуть тиснути, щоб завершити війну в Україні до літа," - Зеленський.

Сполучені Штати пропонують сторонам припинити війну Росії проти України до початку літа і готові здійснювати дипломатичний тиск у межах цього терміну.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Сподівання Америки

За словами президента, американська сторона говорить про бажання завершити війну приблизно до червня та працює над формуванням чіткого графіка переговорного процесу.

"Американці пропонують сторонам завершити війну до початку цього літа і, ймовірно, будуть тиснути на сторони саме згідно з таким графіком", - зазначив Зеленський.

Він додав, що на позицію США можуть впливати і внутрішньополітичні фактори, зокрема майбутні виборчі процеси та робота Конгресу.

Вихід США з переговорного процесу

Президент наголосив, що не отримував сигналів про можливий вихід США з переговорного процесу, якщо війна не завершиться у визначені строки.

"Я такого не отримував від переговорної команди. Звісно, бажано, щоб американці не виходили", - сказав він.

На його думку, присутність США в переговорному процесі є важливою для всіх сторін.

Покроковий план

Зеленський підкреслив, що Україна давно пропонує створити чіткий покроковий план - Sequence Plan, який визначатиме дії сторін та часові рамки виконання домовленостей.

"Ми хочемо, щоб всі розуміли, на що йдуть сторони і в які терміни. Ми дійсно хочемо закінчити війну та гарантувати безпеку", - наголосив президент.

Президент також повідомив, що США допускають можливість синхронного підписання ключових домовленостей, включно з безпековими угодами.

"Американська сторона говорила, що одна із можливостей - щоб усі угоди підписувалися приблизно в один час", - зазначив Зеленський.

Мирні перемовини в ОАЕ

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.

Зеленський затвердив склад української делегації.

За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.

За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.

У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.

4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що делегації України, Росії та США дійшли згоди щодо обміну 314 полоненими. Це перший такий обмін за п’ять місяців.

