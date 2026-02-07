Прогресу щодо територій і ЗАЕС немає. Україна ще раз підтвердила принцип "стоїмо, де стоїмо" по Донбасу, - Зеленський про перемовини

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час переговорів в Абу-Дабі сторони не дійшли згоди щодо територіальних питань.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Складні питання залишились складними. Україна ще раз підтвердила свої позиції щодо питання Донбасу. "Стоїмо, де стоїмо" - це найсправедливіша та найбільш надійна на сьогодні модель для припинення вогню, на наш погляд", - сказав Зеленський.

Створення вільної економічної зони

Американська сторона, за його словами, натомість знову порушувала питання щодо вільної економічної зони.

"Хочу нагадати: загалом від ідеї вільної економічної зони ні Україна, ні Росія ніколи не були в захваті. Росія хоче нашого виходу з Донеччини, а ми говорили, що найбільш надійна позиція - "стоїмо, де стоїмо". Американська сторона пропонує такий компромісний, на їхній погляд, варіант. І ми фіксуємо, що сторони це питання обговорювали", - зауважив президент.

Прогресу щодо функціонування ЗАЕС немає

Він зазначив, що на переговорах в Абу-Дабі не досягнуто прогресу і у питанні функціонування ЗАЕС. За його словами, це питання має вирішуватися у комплексі із, зокрема, відбудовою Каховської ГЕС.

"Спільного розуміння поки що так і не знайшли щодо Запорізької атомної станції. Всі сторони усвідомлюють, що питання станції має вирішуватися разом з питаннями відновлення греблі, використання води і загалом екосистеми цієї території", - сказав глава держави.

Він водночас зауважив, що сама готовність російської делегації на переговорах в Абу-Дабі обговорювати створення вільної економічної зони на Донбасі, процес майбутнього моніторингу припинення вогню та інші важливі питання є новою риторикою у перемовному процесі, адже раніше росіяни, коли главою їхньої делегації був Володимир Мединський, охочіше концентрувалися на історичних лекціях.

"Російська делегація вже без цих пустопорожніх "історичних альманахів" та екскурсів, вона тепер про інше і більш конкретно - що робимо, а що не робимо; на що готові, на що не готові, як будемо моніторити припинення вогню та інші такі конкретні речі", - пояснив президент.

Зеленський вкотре зауважив, що територіальні питання мають вирішуватися на рівні лідерів України, США та Росії. Він також підтвердив свою готовність до таких перемовин.

"Вперше сторони обговорили, що найскладніші питання напевно можуть бути винесені на тристоронню зустріч лідерів. Напевно. Але для цього потрібні якісь підготовчі елементи. Важливо, що обговорення такого формату присутнє у діалозі", - наголосив президент.

Мирні перемовини в ОАЕ

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.

Зеленський затвердив склад української делегації.

За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.

За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.

У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.

4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що делегації України, Росії та США дійшли згоди щодо обміну 314 полоненими. Це перший такий обмін за п’ять місяців.

Трамп про "енергетичне перемир'я" в Україні: Путін дотримав свого слова