Прогресу щодо територій і ЗАЕС немає. Україна ще раз підтвердила принцип "стоїмо, де стоїмо" по Донбасу, - Зеленський про перемовини

Тристоронні переговори в ОАЕ
Фото: REUTERS/Hamad Al Kaabi

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час переговорів в Абу-Дабі сторони не дійшли згоди щодо територіальних питань.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Складні питання залишились складними. Україна ще раз підтвердила свої позиції щодо питання Донбасу. "Стоїмо, де стоїмо" - це найсправедливіша та найбільш надійна на сьогодні модель для припинення вогню, на наш погляд", - сказав Зеленський.

Створення вільної економічної зони

Американська сторона, за його словами, натомість знову порушувала питання щодо вільної економічної зони.

"Хочу нагадати: загалом від ідеї вільної економічної зони ні Україна, ні Росія ніколи не були в захваті. Росія хоче нашого виходу з Донеччини, а ми говорили, що найбільш надійна позиція - "стоїмо, де стоїмо". Американська сторона пропонує такий компромісний, на їхній погляд, варіант. І ми фіксуємо, що сторони це питання обговорювали", - зауважив президент.

Прогресу щодо функціонування ЗАЕС немає

Він зазначив, що на переговорах в Абу-Дабі не досягнуто прогресу і у питанні функціонування ЗАЕС. За його словами, це питання має вирішуватися у комплексі із, зокрема, відбудовою Каховської ГЕС.

"Спільного розуміння поки що так і не знайшли щодо Запорізької атомної станції. Всі сторони усвідомлюють, що питання станції має вирішуватися разом з питаннями відновлення греблі, використання води і загалом екосистеми цієї території", - сказав глава держави.

Він водночас зауважив, що сама готовність російської делегації на переговорах в Абу-Дабі обговорювати створення вільної економічної зони на Донбасі, процес майбутнього моніторингу припинення вогню та інші важливі питання є новою риторикою у перемовному процесі, адже раніше росіяни, коли главою їхньої делегації був Володимир Мединський, охочіше концентрувалися на історичних лекціях.

"Російська делегація вже без цих пустопорожніх "історичних альманахів" та екскурсів, вона тепер про інше і більш конкретно - що робимо, а що не робимо; на що готові, на що не готові, як будемо моніторити припинення вогню та інші такі конкретні речі", - пояснив президент.

Зеленський вкотре зауважив, що територіальні питання мають вирішуватися на рівні лідерів України, США та Росії. Він також підтвердив свою готовність до таких перемовин.

"Вперше сторони обговорили, що найскладніші питання напевно можуть бути винесені на тристоронню зустріч лідерів. Напевно. Але для цього потрібні якісь підготовчі елементи. Важливо, що обговорення такого формату присутнє у діалозі", - наголосив президент.

Мирні перемовини в ОАЕ

  • Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
  • Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
  • Зеленський затвердив склад української делегації.
  • За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
  • За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
  • У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
  • 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
  • Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що делегації України, Росії та США дійшли згоди щодо обміну 314 полоненими. Це перший такий обмін за п’ять місяців.

Зеленський Володимир перемовини ЗАЕС
Топ коментарі
Нафіга про ті перемовини щось говорити , там повний провал тому що рашисти не відмовляются від своїх планів а саме капітуляції України ,одне що позитив це повернення військово полонених ,все інше спектакль для Трампа.
07.02.2026 11:46 Відповісти
Прийняв країну з Маріуполем, Бердянськом, Скадовськом, Сєвєродонецьком, Лисічанськом, Бахмутом, ..., ..., ..., найбільшою атомною станцією в Європі, ростом ВВП+4%, військом, 45млн+ громадян, ракетними програмами, інтеграцією в Євросоюз та НАТО, демократією та свободою слова.

Все проср@в, здав, скасував а зараз вже "готовий вести переговори щодо територіальних питань".

Поверни це ВСЕ Гнида! І тікай в Ізраїль.
07.02.2026 12:02 Відповісти
А який прогрес може бути щодо ЗАЕС?
Зе та За здали її без бою разом з усім півднем за пару днів. Це треба бути повним де(зе)білом, щоб сподіватися на її повернення, навіть часткове.
07.02.2026 11:40 Відповісти
Піськограйствєнна дипломатія.
Чого так не стояли в Суджі щоб її обміняти
07.02.2026 11:34 Відповісти
Та в нього давно вже не стоїть!
07.02.2026 11:45 Відповісти
завтра будем стояти за львовом, думай-ТЕ ....
07.02.2026 13:08 Відповісти
Так перемовини можна вести вічно.
Прогресу немає? Ну то й добре... Перемовляємося далі...
А Україна вмирає...
07.02.2026 14:00 Відповісти
Пішов вже другий рік, як зєля віддає русні Донбас.
Щось погано віддається.
07.02.2026 11:35 Відповісти
Вообще-то пошел почти третий год как Зеленский поменял Залужного на Сырского в том числе и под соусом "застоя на фронте", низких темпов освобождения нашей земли. Требовал тогда минимум 500 метров в день. Ну и как результат замены за прошедшие года, застоя уже нет, много он освободил?

07.02.2026 11:51 Відповісти
Взагалі-то русня вимагає прибрати ЗСУ за адмінкордони Донецької області, а тут вже майже третій рік наперебій волають, що зєля виконує ці вимоги. То де результат?
07.02.2026 12:00 Відповісти
Не знаю кто и что волает, но я вижу результат переможных обещаний "величайшего" и его гельминтов. Как там кофе в Ялте, уже вдоволь напились? А как там поживают потужные планы перемоги, одобренные всеми сельсоветами и трудовыми коллективами? Они там как? А все 28 великолепных договоров с незламными гарантиями для Украины еще в силе или уже все?
А блэкаут в москве уже на горизонте или еще подождать?

07.02.2026 12:09 Відповісти
переможных обещаний "величайшего"
Знайшли куди дивитись.
Тут вже майже нікого з коментаторів не залишилось, який би зєлі відкрито вірив.
Вимерли, як мамонти під час льодовикового періоду. Лише поодинокі "релікти" залишились.
А все-таки, якщо договорняк з руснею щодо залишення Донбасу є, про що тут вже більше двох років пишуть, відтоді як Залужного зняли, то чого ж так довго? Там максимум за тиждень можна впоратись.
07.02.2026 12:13 Відповісти
Вообще-то Залужного снял Зеля именно под соусом застоя в наступлении. А сдали после этого и так вполне и вполне остаточно. Темпы нашего "наступления" хорошо видно на графике. И со сдачей Донбаса есть одно небольшое "но". Нужно чтобы с этим согласились командиры в ЗСУ. А с этим как-раз у Зели сейчас большие проблемы. Хоть он и перетасовал командиров как мог.

07.02.2026 12:24 Відповісти
Давайте одне питання.
На вашу думку, зєля дійсно є підконтрольним ***** і робить те, що йому надиктувалі в Омані?
Це розповсюджена дума серед місцевих коментаторів.
07.02.2026 12:53 Відповісти
Зеля просто самовлюбленный дегенерат. А такими очень легко управлять. И нам так никто внятно не объяснил что же это было в Омане. Пристако все грозился рассказать, да сдулся.
07.02.2026 19:00 Відповісти
Тобто виходимо з тези, що зєля керований з мАцкви, вірно?
08.02.2026 11:09 Відповісти
Явный агент - вряд-ли. Управляемый посредством чего-то или через кого-то - да.
08.02.2026 12:29 Відповісти
Тоді русня має дати команду підписати "мір", в якому русні відходить Донбас.
Вже зараз, бо через три дні хвиля холодів проходить, і велика імовірність, що далі ніж 12 лютого, четвер, повноцінно "холодоморіть хохлов" вже не вийде: температури по всій Україні піднімаються вдень до позитивних значень, на Півночі вночі - невеликі морози.
08.02.2026 12:36 Відповісти
Ну вот и посмотрим что будет в результате до лета. Ждать осталось не слишком долго. И "дать команду" - это одно, а "уговорить" ЗСУ - это совсем другое. Хотеть и мочь, как говорят в Одессе - две большие разницы.
08.02.2026 12:41 Відповісти
А ЗСУ і не треба вмовляти. Треба віддати наказ.
Якщо ЗСУ виконають наказ - у русні профіт.
Якщо ні - доведеться заарештовувати командирів. Результат - розвал керування, у русні - профіт.
Якщо військові приберуть зєлю, Захід зупинить всю допомогу Україні до з'ясування, чи варто давати гроші і зброю військовій хунті. У русні - профіт.
Як бачите, у русні в цьому випадку немає поганих варіантів розвитку подій, а у нас - хороших немає.
Питання: чому не командують? Адже зараз дуже гарний шанс все обрушити, коли попереду, можливо, остання хвиля "холодомора", а делегації контактують вже.
08.02.2026 12:54 Відповісти
Отдать приказ сейчас просто уйти из Донбасса? Оставить Славик и Кромаху? Вы слишком далеки от реальности в своих фантазиях
08.02.2026 13:07 Відповісти
Це не фантазія.
Якби я був руснею і мав вплив на зєлю, я б просто зараз дав йому цю команду.
Без негативного ефекту для України не обійдеться точно.
Але команди чомусь немає.
08.02.2026 13:18 Відповісти
Вы сказочник, оторванный от реальности.
08.02.2026 13:28 Відповісти
Як знаєте.
08.02.2026 13:30 Відповісти
Ну через рік-два віддамо. І? Воно вартує тих смертей і того жахливого руйнування, якого зазнає моя країна? Про Маріуполь ніхто навіть не згадує. Нема й нема. Хоча Маріуполь - єдиний глибоководний порт на Азові і ключ ло Азовського моря. Набагато більш стратегічне місто, ніж Слов'янськ. А тут прям герої. Покладемо півУкраїни, але отой клапоть не віддамо. Приємно розпороджатися чужими життями, так, Денисе? Не своє, не шкода...
07.02.2026 14:03 Відповісти
Одесу теж віддамо?
Росія у будь-якому разі захопить Донбас та "Новоросію", - Путін
07.02.2026 15:38 Відповісти
А у тромба перемовини чудові і гарні
07.02.2026 11:39 Відповісти
У сонячних хлопчиків завжди усе гарне та чудове
07.02.2026 12:14 Відповісти
Принцип "стоїмо, де стоїмо" не підходить тупіну.
Йому вже до раю пора, а "собіраніє земель русскіх" не вдалось.
Поки не здохне буде ще воняти
07.02.2026 11:43 Відповісти
Зато є зворотний прогрес в енергосистемі , якої стає все менше.
07.02.2026 11:43 Відповісти
Конечно меньше, если нихрена не делать с весны 2023 года. Зато видосиков и обещаний все больше и больше.

07.02.2026 11:54 Відповісти
А що вже погодили?Ау?Розкажеш?
07.02.2026 11:44 Відповісти
Так росія вписала в свою так звану "конституцію" не лише Луганську, Донецьку області, але також Запорізьку і Херсонську.
Що, росія прибере Запорізьку і Херсонську області зі своєї "конституції"?
Чи після здачі Донецької області вони зажадають вивести ЗСУ також і з інших "своїх" областей?

Головне - почати дарувати свої території та людей, спочатку Донецька область, а там далі піде, як по маслу. На це і розрахунок.
07.02.2026 11:46 Відповісти
Пане президенте, де подівся Ваш "план перемоги" : відновлення кордонів, репарації, покарання винних і т.д. ????!!!
07.02.2026 11:57 Відповісти
Якби ж то фронт був стабільний. На жаль орда переважаючи в усьому шириться мов ракова пухлина. Тому час працює на ворога. На жаль. Не хотів Стамбул буде гірше вдвічі і ніде не діниться коли Штати зашморг накинуть економічний та збройний
07.02.2026 12:11 Відповісти
По Стамбулу за руснею залишався б Херсон і величезний шматок Харківської області, площа якого співставна з тим, за що русня за три роки поклала вже мільйон вбитими і пораненими.
07.02.2026 12:15 Відповісти
По Стамбулу даже Запорожье возвращалось Украине.
07.02.2026 13:13 Відповісти
Для того, щоб щось повернути, треба це щось спочатку забрати.
07.02.2026 15:39 Відповісти
Само собой, имелась ввиду та часть, которая уже захвачена.
07.02.2026 17:25 Відповісти
https://mediavektor.org/85616-nyt-opublikovala-polnyj-tekst-dogovora-mezhdu-ukrainoj-i-rf-v-stambule.html Ось тут "стамбульський документ". Скажіть, на якій сторінці в якому пункті це малось на увазі.
07.02.2026 17:32 Відповісти
В этой статье от 24-го года вообще про территории не говорят. Но тогда весной 22, в публичном пространстве речь шла только о признании Крыма, Донецкой и Луганской области.
07.02.2026 23:29 Відповісти
Там на початку документа є слова "Проект по состоянию на 15.04.2022 (12.15)"
А що там у публічному просторі носиться - юридичної сили не має.
І там є про контроль територій. Сторінка 17. Тільки додатку 6 немає, де показана лінія, від якої треба розводити війська. Ось ця лінія і стала б згодом новим кордоном. Тільки де вона проходить, можна лише здогадуватись, подивившись на Діпстейт станом на середину квітня 2022 року.
08.02.2026 10:54 Відповісти
Все жду коли буде видане повне зібрання відосіків- гундосіків зелідара.
В школах треба вчити напамять вумні висловлювання предводітеля племені.
07.02.2026 12:17 Відповісти
Ткніть хтось його ***** в Конституцію. Він не може торгувати Україною.
07.02.2026 12:42 Відповісти
Якби втік в 2022р. війна-б давно закінчилася,а так триває...
07.02.2026 12:46 Відповісти
Членограй де стоїмо? Навпаки відступаємо а рашка наступає, що ти бл* мелеш недонаполеон обкурений?! Окопи напівпусті
07.02.2026 13:16 Відповісти
А чому ти вирішив що ти і ота команда в морді агрохімії і ко це Україна?
07.02.2026 13:20 Відповісти
Нічого кацапав не можна віддавати. Але мене інше бісить: начебто залежність ЗАЕС від Каховського болота. Ні і ще раз ні! Здоровенний ставок --охолоджувач повністю автономний, зараз теж із водою. Є безліч способів контролювати його рівень. І оця маячня про відновлення болота говориться навмисно!
07.02.2026 13:41 Відповісти
Бізнесплан на 12 трілліонів долярів між США і пдрами... то Україні там немає місця
07.02.2026 13:54 Відповісти
 
 