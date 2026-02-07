Прогресса относительно территорий и ЗАЭС нет. Украина еще раз подтвердила принцип "стоим, где стоим" относительно Донбасса, - Зеленский о переговорах

Трехсторонние переговоры в ОАЭ
Президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров в Абу-Даби стороны не пришли к соглашению относительно территориальных вопросов.

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Сложные вопросы остались сложными. Украина еще раз подтвердила свою позицию по вопросу Донбасса. "Стоим, где стоим" - это самая справедливая и наиболее надежная на сегодняшний день модель для прекращения огня, на наш взгляд", - сказал Зеленский.

Создание свободной экономической зоны

Американская сторона, по его словам, вместо этого вновь поднимала вопрос о свободной экономической зоне.

"Хочу напомнить: в целом от идеи свободной экономической зоны ни Украина, ни Россия никогда не были в восторге. Россия хочет нашего ухода из Донецкой области, а мы говорили, что наиболее надежная позиция - "стоим, где стоим". Американская сторона предлагает такой компромиссный, с их точки зрения, вариант. И мы фиксируем, что стороны этот вопрос обсуждали", - отметил президент.

Прогресса в отношении функционирования ЗАЭС нет

Он отметил, что на переговорах в Абу-Даби не достигнут прогресс и в вопросе функционирования ЗАЭС. По его словам, этот вопрос должен решаться в комплексе с, в частности, восстановлением Каховской ГЭС.

"Общего понимания пока так и не нашли по Запорожской атомной станции. Все стороны осознают, что вопрос станции должен решаться вместе с вопросами восстановления плотины, использования воды и в целом экосистемы этой территории", - сказал глава государства.

Он в то же время отметил, что сама готовность российской делегации на переговорах в Абу-Даби обсуждать создание свободной экономической зоны на Донбассе, процесс будущего мониторинга прекращения огня и другие важные вопросы является новой риторикой в переговорном процессе, ведь ранее россияне, когда главой их делегации был Владимир Мединский, охотнее концентрировались на исторических лекциях.

"Российская делегация уже без этих пустопорожних "исторических альманахов" и экскурсов, она теперь о другом и более конкретно - что делаем, а что не делаем; на что готовы, на что не готовы, как будем мониторить прекращение огня и другие такие конкретные вещи", - пояснил президент.

Зеленский в очередной раз отметил, что территориальные вопросы должны решаться на уровне лидеров Украины, США и России. Он также подтвердил свою готовность к таким переговорам.

"Впервые стороны обсудили, что самые сложные вопросы наверняка могут быть вынесены на трехстороннюю встречу лидеров. Наверняка. Но для этого нужны какие-то подготовительные элементы. Важно, что обсуждение такого формата присутствует в диалоге", - подчеркнул президент.

Мирные переговоры в ОАЭ

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
  • Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
  • Зеленский утвердил состав украинской делегации.
  • По словам Зеленского,вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
  • По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
  • В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
  • 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
  • Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что делегации Украины, России и США достигли соглашения об обмене 314 пленными. Это первый такой обмен за пять месяцев.

Нафіга про ті перемовини щось говорити , там повний провал тому що рашисти не відмовляются від своїх планів а саме капітуляції України ,одне що позитив це повернення військово полонених ,все інше спектакль для Трампа.
07.02.2026 11:46 Ответить
Прийняв країну з Маріуполем, Бердянськом, Скадовськом, Сєвєродонецьком, Лисічанськом, Бахмутом, ..., ..., ..., найбільшою атомною станцією в Європі, ростом ВВП+4%, військом, 45млн+ громадян, ракетними програмами, інтеграцією в Євросоюз та НАТО, демократією та свободою слова.

Все проср@в, здав, скасував а зараз вже "готовий вести переговори щодо територіальних питань".

Поверни це ВСЕ Гнида! І тікай в Ізраїль.
07.02.2026 12:02 Ответить
А який прогрес може бути щодо ЗАЕС?
Зе та За здали її без бою разом з усім півднем за пару днів. Це треба бути повним де(зе)білом, щоб сподіватися на її повернення, навіть часткове.
07.02.2026 11:40 Ответить
Піськограйствєнна дипломатія.
Чого так не стояли в Суджі щоб її обміняти
07.02.2026 11:34 Ответить
Та в нього давно вже не стоїть!
07.02.2026 11:45 Ответить
завтра будем стояти за львовом, думай-ТЕ ....
07.02.2026 13:08 Ответить
Так перемовини можна вести вічно.
Прогресу немає? Ну то й добре... Перемовляємося далі...
А Україна вмирає...
07.02.2026 14:00 Ответить
Пішов вже другий рік, як зєля віддає русні Донбас.
Щось погано віддається.
07.02.2026 11:35 Ответить
Вообще-то пошел почти третий год как Зеленский поменял Залужного на Сырского в том числе и под соусом "застоя на фронте", низких темпов освобождения нашей земли. Требовал тогда минимум 500 метров в день. Ну и как результат замены за прошедшие года, застоя уже нет, много он освободил?

07.02.2026 11:51 Ответить
Взагалі-то русня вимагає прибрати ЗСУ за адмінкордони Донецької області, а тут вже майже третій рік наперебій волають, що зєля виконує ці вимоги. То де результат?
07.02.2026 12:00 Ответить
Не знаю кто и что волает, но я вижу результат переможных обещаний "величайшего" и его гельминтов. Как там кофе в Ялте, уже вдоволь напились? А как там поживают потужные планы перемоги, одобренные всеми сельсоветами и трудовыми коллективами? Они там как? А все 28 великолепных договоров с незламными гарантиями для Украины еще в силе или уже все?
А блэкаут в москве уже на горизонте или еще подождать?

07.02.2026 12:09 Ответить
Знайшли куди дивитись.
Тут вже майже нікого з коментаторів не залишилось, який би зєлі відкрито вірив.
Вимерли, як мамонти під час льодовикового періоду. Лише поодинокі "релікти" залишились.
А все-таки, якщо договорняк з руснею щодо залишення Донбасу є, про що тут вже більше двох років пишуть, відтоді як Залужного зняли, то чого ж так довго? Там максимум за тиждень можна впоратись.
07.02.2026 12:13 Ответить
Вообще-то Залужного снял Зеля именно под соусом застоя в наступлении. А сдали после этого и так вполне и вполне остаточно. Темпы нашего "наступления" хорошо видно на графике. И со сдачей Донбаса есть одно небольшое "но". Нужно чтобы с этим согласились командиры в ЗСУ. А с этим как-раз у Зели сейчас большие проблемы. Хоть он и перетасовал командиров как мог.

07.02.2026 12:24 Ответить
Давайте одне питання.
На вашу думку, зєля дійсно є підконтрольним ***** і робить те, що йому надиктувалі в Омані?
Це розповсюджена дума серед місцевих коментаторів.
07.02.2026 12:53 Ответить
Зеля просто самовлюбленный дегенерат. А такими очень легко управлять. И нам так никто внятно не объяснил что же это было в Омане. Пристако все грозился рассказать, да сдулся.
07.02.2026 19:00 Ответить
Тобто виходимо з тези, що зєля керований з мАцкви, вірно?
08.02.2026 11:09 Ответить
Явный агент - вряд-ли. Управляемый посредством чего-то или через кого-то - да.
08.02.2026 12:29 Ответить
Тоді русня має дати команду підписати "мір", в якому русні відходить Донбас.
Вже зараз, бо через три дні хвиля холодів проходить, і велика імовірність, що далі ніж 12 лютого, четвер, повноцінно "холодоморіть хохлов" вже не вийде: температури по всій Україні піднімаються вдень до позитивних значень, на Півночі вночі - невеликі морози.
08.02.2026 12:36 Ответить
Ну вот и посмотрим что будет в результате до лета. Ждать осталось не слишком долго. И "дать команду" - это одно, а "уговорить" ЗСУ - это совсем другое. Хотеть и мочь, как говорят в Одессе - две большие разницы.
08.02.2026 12:41 Ответить
А ЗСУ і не треба вмовляти. Треба віддати наказ.
Якщо ЗСУ виконають наказ - у русні профіт.
Якщо ні - доведеться заарештовувати командирів. Результат - розвал керування, у русні - профіт.
Якщо військові приберуть зєлю, Захід зупинить всю допомогу Україні до з'ясування, чи варто давати гроші і зброю військовій хунті. У русні - профіт.
Як бачите, у русні в цьому випадку немає поганих варіантів розвитку подій, а у нас - хороших немає.
Питання: чому не командують? Адже зараз дуже гарний шанс все обрушити, коли попереду, можливо, остання хвиля "холодомора", а делегації контактують вже.
08.02.2026 12:54 Ответить
Отдать приказ сейчас просто уйти из Донбасса? Оставить Славик и Кромаху? Вы слишком далеки от реальности в своих фантазиях
08.02.2026 13:07 Ответить
Це не фантазія.
Якби я був руснею і мав вплив на зєлю, я б просто зараз дав йому цю команду.
Без негативного ефекту для України не обійдеться точно.
Але команди чомусь немає.
08.02.2026 13:18 Ответить
Вы сказочник, оторванный от реальности.
08.02.2026 13:28 Ответить
Як знаєте.
08.02.2026 13:30 Ответить
Ну через рік-два віддамо. І? Воно вартує тих смертей і того жахливого руйнування, якого зазнає моя країна? Про Маріуполь ніхто навіть не згадує. Нема й нема. Хоча Маріуполь - єдиний глибоководний порт на Азові і ключ ло Азовського моря. Набагато більш стратегічне місто, ніж Слов'янськ. А тут прям герої. Покладемо півУкраїни, але отой клапоть не віддамо. Приємно розпороджатися чужими життями, так, Денисе? Не своє, не шкода...
07.02.2026 14:03 Ответить
Одесу теж віддамо?
Росія у будь-якому разі захопить Донбас та "Новоросію", - Путін
07.02.2026 15:38 Ответить
А у тромба перемовини чудові і гарні
07.02.2026 11:39 Ответить
У сонячних хлопчиків завжди усе гарне та чудове
07.02.2026 12:14 Ответить
Принцип "стоїмо, де стоїмо" не підходить тупіну.
Йому вже до раю пора, а "собіраніє земель русскіх" не вдалось.
Поки не здохне буде ще воняти
07.02.2026 11:43 Ответить
Зато є зворотний прогрес в енергосистемі , якої стає все менше.
07.02.2026 11:43 Ответить
Конечно меньше, если нихрена не делать с весны 2023 года. Зато видосиков и обещаний все больше и больше.

07.02.2026 11:54 Ответить
А що вже погодили?Ау?Розкажеш?
07.02.2026 11:44 Ответить
Так росія вписала в свою так звану "конституцію" не лише Луганську, Донецьку області, але також Запорізьку і Херсонську.
Що, росія прибере Запорізьку і Херсонську області зі своєї "конституції"?
Чи після здачі Донецької області вони зажадають вивести ЗСУ також і з інших "своїх" областей?

Головне - почати дарувати свої території та людей, спочатку Донецька область, а там далі піде, як по маслу. На це і розрахунок.
07.02.2026 11:46 Ответить
Пане президенте, де подівся Ваш "план перемоги" : відновлення кордонів, репарації, покарання винних і т.д. ????!!!
07.02.2026 11:57 Ответить
Якби ж то фронт був стабільний. На жаль орда переважаючи в усьому шириться мов ракова пухлина. Тому час працює на ворога. На жаль. Не хотів Стамбул буде гірше вдвічі і ніде не діниться коли Штати зашморг накинуть економічний та збройний
07.02.2026 12:11 Ответить
По Стамбулу за руснею залишався б Херсон і величезний шматок Харківської області, площа якого співставна з тим, за що русня за три роки поклала вже мільйон вбитими і пораненими.
07.02.2026 12:15 Ответить
По Стамбулу даже Запорожье возвращалось Украине.
07.02.2026 13:13 Ответить
Для того, щоб щось повернути, треба це щось спочатку забрати.
07.02.2026 15:39 Ответить
Само собой, имелась ввиду та часть, которая уже захвачена.
07.02.2026 17:25 Ответить
https://mediavektor.org/85616-nyt-opublikovala-polnyj-tekst-dogovora-mezhdu-ukrainoj-i-rf-v-stambule.html Ось тут "стамбульський документ". Скажіть, на якій сторінці в якому пункті це малось на увазі.
07.02.2026 17:32 Ответить
В этой статье от 24-го года вообще про территории не говорят. Но тогда весной 22, в публичном пространстве речь шла только о признании Крыма, Донецкой и Луганской области.
07.02.2026 23:29 Ответить
Там на початку документа є слова "Проект по состоянию на 15.04.2022 (12.15)"
А що там у публічному просторі носиться - юридичної сили не має.
І там є про контроль територій. Сторінка 17. Тільки додатку 6 немає, де показана лінія, від якої треба розводити війська. Ось ця лінія і стала б згодом новим кордоном. Тільки де вона проходить, можна лише здогадуватись, подивившись на Діпстейт станом на середину квітня 2022 року.
08.02.2026 10:54 Ответить
Все жду коли буде видане повне зібрання відосіків- гундосіків зелідара.
В школах треба вчити напамять вумні висловлювання предводітеля племені.
07.02.2026 12:17 Ответить
Ткніть хтось його ***** в Конституцію. Він не може торгувати Україною.
07.02.2026 12:42 Ответить
Якби втік в 2022р. війна-б давно закінчилася,а так триває...
07.02.2026 12:46 Ответить
Членограй де стоїмо? Навпаки відступаємо а рашка наступає, що ти бл* мелеш недонаполеон обкурений?! Окопи напівпусті
07.02.2026 13:16 Ответить
А чому ти вирішив що ти і ота команда в морді агрохімії і ко це Україна?
07.02.2026 13:20 Ответить
Нічого кацапав не можна віддавати. Але мене інше бісить: начебто залежність ЗАЕС від Каховського болота. Ні і ще раз ні! Здоровенний ставок --охолоджувач повністю автономний, зараз теж із водою. Є безліч способів контролювати його рівень. І оця маячня про відновлення болота говориться навмисно!
07.02.2026 13:41 Ответить
Бізнесплан на 12 трілліонів долярів між США і пдрами... то Україні там немає місця
07.02.2026 13:54 Ответить
 
 