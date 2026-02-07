Прогресса относительно территорий и ЗАЭС нет. Украина еще раз подтвердила принцип "стоим, где стоим" относительно Донбасса, - Зеленский о переговорах
Президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров в Абу-Даби стороны не пришли к соглашению относительно территориальных вопросов.
Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Сложные вопросы остались сложными. Украина еще раз подтвердила свою позицию по вопросу Донбасса. "Стоим, где стоим" - это самая справедливая и наиболее надежная на сегодняшний день модель для прекращения огня, на наш взгляд", - сказал Зеленский.
Создание свободной экономической зоны
Американская сторона, по его словам, вместо этого вновь поднимала вопрос о свободной экономической зоне.
"Хочу напомнить: в целом от идеи свободной экономической зоны ни Украина, ни Россия никогда не были в восторге. Россия хочет нашего ухода из Донецкой области, а мы говорили, что наиболее надежная позиция - "стоим, где стоим". Американская сторона предлагает такой компромиссный, с их точки зрения, вариант. И мы фиксируем, что стороны этот вопрос обсуждали", - отметил президент.
Прогресса в отношении функционирования ЗАЭС нет
Он отметил, что на переговорах в Абу-Даби не достигнут прогресс и в вопросе функционирования ЗАЭС. По его словам, этот вопрос должен решаться в комплексе с, в частности, восстановлением Каховской ГЭС.
"Общего понимания пока так и не нашли по Запорожской атомной станции. Все стороны осознают, что вопрос станции должен решаться вместе с вопросами восстановления плотины, использования воды и в целом экосистемы этой территории", - сказал глава государства.
Он в то же время отметил, что сама готовность российской делегации на переговорах в Абу-Даби обсуждать создание свободной экономической зоны на Донбассе, процесс будущего мониторинга прекращения огня и другие важные вопросы является новой риторикой в переговорном процессе, ведь ранее россияне, когда главой их делегации был Владимир Мединский, охотнее концентрировались на исторических лекциях.
"Российская делегация уже без этих пустопорожних "исторических альманахов" и экскурсов, она теперь о другом и более конкретно - что делаем, а что не делаем; на что готовы, на что не готовы, как будем мониторить прекращение огня и другие такие конкретные вещи", - пояснил президент.
Зеленский в очередной раз отметил, что территориальные вопросы должны решаться на уровне лидеров Украины, США и России. Он также подтвердил свою готовность к таким переговорам.
"Впервые стороны обсудили, что самые сложные вопросы наверняка могут быть вынесены на трехстороннюю встречу лидеров. Наверняка. Но для этого нужны какие-то подготовительные элементы. Важно, что обсуждение такого формата присутствует в диалоге", - подчеркнул президент.
Мирные переговоры в ОАЭ
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского,вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что делегации Украины, России и США достигли соглашения об обмене 314 пленными. Это первый такой обмен за пять месяцев.
А все-таки, якщо договорняк з руснею щодо залишення Донбасу є, про що тут вже більше двох років пишуть, відтоді як Залужного зняли, то чого ж так довго? Там максимум за тиждень можна впоратись.
На вашу думку, зєля дійсно є підконтрольним ***** і робить те, що йому надиктувалі в Омані?
Це розповсюджена дума серед місцевих коментаторів.
Вже зараз, бо через три дні хвиля холодів проходить, і велика імовірність, що далі ніж 12 лютого, четвер, повноцінно "холодоморіть хохлов" вже не вийде: температури по всій Україні піднімаються вдень до позитивних значень, на Півночі вночі - невеликі морози.
Якщо ЗСУ виконають наказ - у русні профіт.
Якщо ні - доведеться заарештовувати командирів. Результат - розвал керування, у русні - профіт.
Якщо військові приберуть зєлю, Захід зупинить всю допомогу Україні до з'ясування, чи варто давати гроші і зброю військовій хунті. У русні - профіт.
Як бачите, у русні в цьому випадку немає поганих варіантів розвитку подій, а у нас - хороших немає.
Питання: чому не командують? Адже зараз дуже гарний шанс все обрушити, коли попереду, можливо, остання хвиля "холодомора", а делегації контактують вже.
Якби я був руснею і мав вплив на зєлю, я б просто зараз дав йому цю команду.
Без негативного ефекту для України не обійдеться точно.
Але команди чомусь немає.
Росія у будь-якому разі захопить Донбас та "Новоросію", - Путін
Що, росія прибере Запорізьку і Херсонську області зі своєї "конституції"?
Чи після здачі Донецької області вони зажадають вивести ЗСУ також і з інших "своїх" областей?
Головне - почати дарувати свої території та людей, спочатку Донецька область, а там далі піде, як по маслу. На це і розрахунок.
А що там у публічному просторі носиться - юридичної сили не має.
І там є про контроль територій. Сторінка 17. Тільки додатку 6 немає, де показана лінія, від якої треба розводити війська. Ось ця лінія і стала б згодом новим кордоном. Тільки де вона проходить, можна лише здогадуватись, подивившись на Діпстейт станом на середину квітня 2022 року.
