Прогресса относительно территорий и ЗАЭС нет. Украина еще раз подтвердила принцип "стоим, где стоим" относительно Донбасса, - Зеленский о переговорах

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров в Абу-Даби стороны не пришли к соглашению относительно территориальных вопросов.

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Сложные вопросы остались сложными. Украина еще раз подтвердила свою позицию по вопросу Донбасса. "Стоим, где стоим" - это самая справедливая и наиболее надежная на сегодняшний день модель для прекращения огня, на наш взгляд", - сказал Зеленский.

Создание свободной экономической зоны

Американская сторона, по его словам, вместо этого вновь поднимала вопрос о свободной экономической зоне.

"Хочу напомнить: в целом от идеи свободной экономической зоны ни Украина, ни Россия никогда не были в восторге. Россия хочет нашего ухода из Донецкой области, а мы говорили, что наиболее надежная позиция - "стоим, где стоим". Американская сторона предлагает такой компромиссный, с их точки зрения, вариант. И мы фиксируем, что стороны этот вопрос обсуждали", - отметил президент.

Прогресса в отношении функционирования ЗАЭС нет

Он отметил, что на переговорах в Абу-Даби не достигнут прогресс и в вопросе функционирования ЗАЭС. По его словам, этот вопрос должен решаться в комплексе с, в частности, восстановлением Каховской ГЭС.

"Общего понимания пока так и не нашли по Запорожской атомной станции. Все стороны осознают, что вопрос станции должен решаться вместе с вопросами восстановления плотины, использования воды и в целом экосистемы этой территории", - сказал глава государства.

Он в то же время отметил, что сама готовность российской делегации на переговорах в Абу-Даби обсуждать создание свободной экономической зоны на Донбассе, процесс будущего мониторинга прекращения огня и другие важные вопросы является новой риторикой в переговорном процессе, ведь ранее россияне, когда главой их делегации был Владимир Мединский, охотнее концентрировались на исторических лекциях.

"Российская делегация уже без этих пустопорожних "исторических альманахов" и экскурсов, она теперь о другом и более конкретно - что делаем, а что не делаем; на что готовы, на что не готовы, как будем мониторить прекращение огня и другие такие конкретные вещи", - пояснил президент.

Зеленский в очередной раз отметил, что территориальные вопросы должны решаться на уровне лидеров Украины, США и России. Он также подтвердил свою готовность к таким переговорам.

"Впервые стороны обсудили, что самые сложные вопросы наверняка могут быть вынесены на трехстороннюю встречу лидеров. Наверняка. Но для этого нужны какие-то подготовительные элементы. Важно, что обсуждение такого формата присутствует в диалоге", - подчеркнул президент.

Мирные переговоры в ОАЭ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.

Зеленский утвердил состав украинской делегации.

По словам Зеленского,вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.

По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.

В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.

4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что делегации Украины, России и США достигли соглашения об обмене 314 пленными. Это первый такой обмен за пять месяцев.

