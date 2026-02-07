Россия отказалась передать США контроль над Запорожской АЭС, - Reuters

Блэкаут на ЗАЭС

Россия не согласилась на передачу контроля над Запорожской АЭС США в рамках потенциального мирного соглашения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Согласно американскому плану, США должны были взять на себя управление Запорожской АЭС, в частности осуществлять распределение электроэнергии между Украиной и Россией. Однако Москва от этой инициативы отказалась.

Вместо этого РФ настаивает на самостоятельном контроле над станцией. В Кремле утверждают, что при таком подходе Украина могла бы получать электроэнергию по низким ценам.

"Москва настаивает, что контролирует станцию и готова продавать Украине электроэнергию по низким ценам. Официальный Киев на это не соглашается", - говорится в публикации.

По данным агентства со ссылкой на источники, вопрос контроля над ЗАЭС остается одним из самых спорных в переговорах. Стороны занимают принципиальные позиции: Россия не готова уступать станцию, тогда как Украина отвергает любые варианты совместного управления.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что МАГАТЭ начало консультации по созданию временной зоны прекращения огня вблизи оккупированной Запорожской АЭС для проведения ремонтных работ.
  • Впоследствии МАГАТЭ договорилось с Россией и Украиной о локальном прекращении огня для ремонта последней имеющейся резервной линии электропередачи к временно оккупированной Запорожской АЭС.

+23
Цікаво, за всю кропітку роботу по здачі частини України кацапам, Вовік отримає хоча б звання Героя РФ, чи все закінчиться лише преференціями для його трьох кінокомпаній в РФ? На мій погляд, зання Героя РФ він заслужив, як гадаєте?
07.02.2026 08:36 Ответить
+9
Де ж тепер трампята будуть майнити кріпту?
07.02.2026 08:44 Ответить
+8
Давайте будемо реалістами, маючі такий козир і агента у Вашингтоні... ну кацапи були б ідіотами, якби відмовилися
07.02.2026 08:32 Ответить
07.02.2026 08:32 Ответить
07.02.2026 08:36 Ответить
Що, лишенько, проти Порошенка голосував?
07.02.2026 15:53 Ответить
Зе-виборець, розкажи як від ТЦК ховаєшся.
07.02.2026 16:06 Ответить
Всраті ковбойці з якогось перепугу вірішили, що ресурси та запаси літію для Лаудера за собачій пеніс це мало. А віддайте нам ще АЕС. Ну, тому що треба. А чо такого. закон джунглів.
07.02.2026 08:41 Ответить
Це ж така класна біг діл. Кидання лохів - це улюблена справа рудого та плєшивого.
07.02.2026 08:46 Ответить
Краще залишити кацапам?
07.02.2026 08:54 Ответить
Не краще. Просто сама постановка питання віддати американцям. Це же просто фашизм звичайний. Гітлер захопив Прагу, а віддайте нам, США контроль над заводом Шкода.
07.02.2026 09:17 Ответить
А почему вообще возникает такой вопрос? Почему он обсуждается? Разве бандюг интересует моё мнение, кому владеть отобранными у меня телефоном. Обсуждать со мной будут только одно. Кому я отдам шнур зарядки.
07.02.2026 10:05 Ответить
А як сталін віджав Кенегсберг, хоча це історично Польські та Германські землі!! Ніколи совдепія рф і московія не мали туди відношення
07.02.2026 11:28 Ответить
А Баканова з Єрмаком обміняти не намагалися?? І раша буде задоволена і українці...
07.02.2026 08:44 Ответить
07.02.2026 08:44 Ответить
Ти впевнений, що Залужний причетний до окупації ЗАЕС? Чи то така нова методичка?
07.02.2026 08:50 Ответить
Мы все знаем Залужный причастен только к трем событиям.
1. Вытеснение кацапов от Киева.
2. Освобождение Херсона.
3. Деблокада Харькова.
К остальным событиям имеет отношение исключительно Сырский и Верховный.
"Идет колона - молодец замполит. Стала колона -п .......с зампотех"
07.02.2026 10:12 Ответить
😁 Таки нова методичка! Та ні, Залужний має стосунок до всіх подій, поки був Головкомом. Але не у всіх подіях його роль була негативною. От команди на розмінувпння Члнгару, відведення військ від лінії зіткнення, розформувагня дечких бригвд і оголення деяких напрямків шляхом переведення бригад на інші місця дисдокації він отримувпа безпосередньо від свого безпосереднього начальника - Верховного Головаома, яким був і є Зєлєнмкій. А от оозгортання деяких бригад і передислокацію техніки з метою виведення з-під ракетних кдарів напередодні вторшнення Залужний і Шаптала проводили напівтаємно від Зєлєнского, маскуючи це навчаннями через те, що Зєлєнскій був проти таких дій, щоб "не дратувати пуцина і дивитися йому в очі".
07.02.2026 10:25 Ответить
Кому и на какой вопрос вы отвечали? Напрасно старались. Есть более весомые аргументы в споре. А жена Цезаря, ну вы знаете.
Спасибо
07.02.2026 10:34 Ответить
Вам і відповідав. На ваш попередній "аргумент* з методички. А стосовно" дружини Цезаря", то якби на плчатку війни "дружиною Цезаря" був би Сирський, на сьогодні від України залишилася б можливо якась умовна ЗУНР, а кацапи зносили б у Києві все, що скперечило б їхньому твердженню, що" Кієв - мать городов русскіх".
07.02.2026 10:51 Ответить
Це саме методичка!! ******** товаріщ насрати, під наче б то проукраїнськими прапорами в цілому...
07.02.2026 11:26 Ответить
Якби в нас була дипломатія і стратегічне бачення а не пісюнковий піаніст з його ларьочниками - можна було б сміливо напарити Донні що ми згодні передати Донбас під контроль США, разом з тою частиною що під русньою. Ще й наплести йому про поклади літію і рідкоземів там.
І хай би Рижий з ************ тоді собачились і свинопарашка отримувала санкції за непоступливість.
07.02.2026 08:46 Ответить
В цьому щось є . Можна спробувати створити якесь достовірне відео-аудіо з допомогою ШІ (типу 'виток інформації'), граючи на особливостях психології Трампа, щоб він дуже сильно психанув. А далі все піде саме собою шляхом ескалації за принципом ланцюгової реакції чи сніжного кому.
07.02.2026 08:57 Ответить
Ага, ага. Я пойду до гопника с другого раёна и добровольно, без принуждения отдам ему новый, только из магазина телефон.
Но, только, понимаешь
Его сейчас у меня нет. Его вчера отобрала наша местная "братва. Но мы могли бы его совместно использовать. Я бы звонил, а ты владел.
07.02.2026 10:18 Ответить
неймовірно - світовий злочинець-терорист, грабіжник ресурсів по усьому Світі, Московія внАглу висморкалася та послала нАбуй світового поліцая, США епохи Трумпа.. Трумп підтерся і обпльований пішов собі..
трумпівська Омерика знову стала великою..
07.02.2026 08:50 Ответить
Подарками не разбрасываются, шашлычник подарил ее московиту от чистого сердца.
07.02.2026 08:54 Ответить
«Добрым словом и пистолетом можно добиться большего, чем одним только добрым словом»
07.02.2026 08:54 Ответить
З якого це дива кацапи мають віддати США (читай-Трампу) контроль над ЗАЕС. Це Зєлєнскій би віддав. Вдруге. А кацапи крадене не віддають. Добровільно. Тим паче, що США перестали бути світовим жандармом. Забрати крадене у злодія може лише жандарм. Злий жандарм.
07.02.2026 08:55 Ответить
Чи психанутий жандарм. Напівбожевільний в Білому домі вже є, залишилося спрямувати його божевілля в потрібному напрямку.
07.02.2026 09:00 Ответить
Навколо станції має бути "кілл зона" і все кацапське що туди потрапляє має знищуватися. Зараз, коли Маск щойно вимкнув старлінк для кацапів, саме час винищувати кацапню. Кацапи втратили ******** звязок та можливості геолокації (тобто не здатні наводити свої ракети, дрони і керувати військами) і якщо ми цим негайно не скористаємось то це буде свідчити про зраду на найвищих рівнях "зеленої влади".
07.02.2026 09:04 Ответить
Сорвали мирные переговоры!!! Доколе, Трамп, томагавк им в печень?!
07.02.2026 09:05 Ответить
07.02.2026 09:17 Ответить
Это даже хорошо. Теперь без полутонов и оговорок. Кацапы так устроены, что всегда и везде, где не оказываются, тут же начинают рыть себе яму. А потом глубже и глубже...
07.02.2026 09:17 Ответить
Навіщо ж було віддавати АЄС,щоб зараз не погоджуватися з цим.
07.02.2026 09:23 Ответить
Фактично рашисти не погодились на жодні компроміси в рамках ''переговорів''. Зате Тромб і Х'уйло тупо давлять на Україну по всім пунктам. Це не переговори а просто примушення України до капітуляції. Якщо у наших так званих партнерів, якщо їх можна назвати партнерами, немає зараз сили примусити Сосію піти даже на невеликі поступки, то яким хером ви вирішили що ці так звані ''гаранти міру'' змусять Сосію виконувати ''мірну угоду''? Чи ви думаєте що черговий папірець зупинить московських людоїдів? Тим більше рашисти відкрито заявляють що срали вони на всі ваші угоди і їхня ціль захоплення всієї України щоб їти далі війною на Європу і вже українців використовувати для м'ясних штурмів
07.02.2026 09:30 Ответить
Тим більше що зєльман планує залишатися і вчепитися у владу всіма ЗЕбами...
Уявіть як рашка готується до нового нападу!!! Вони ставлять задачі врахувати "помилки 2022го року" а від зєльмана вимагатимуть не тільки розмінування і відводу військ від укріплень а й розпуску війська по домівках ( під приводом зменшення до штату мирного часу )
07.02.2026 11:20 Ответить
Ну власне, вони коломийки такі танцюють по кожному пункту, бо їм треба затягування
07.02.2026 09:33 Ответить
А если немного дожать? Может тогда согласиться?
07.02.2026 09:50 Ответить
Росія передала сишиа черговий "х@й по морді"
07.02.2026 09:58 Ответить
Енергосистема України інтегрована у європійську. Як можна розглядати питання спільного з рф використання ЗАЕС за таких умов?
07.02.2026 10:17 Ответить
На умовах руzzкого "міра" . Гопник забрав теоефона і планшета, тепер пропонує спільно користуватися розеткою, зарядкою та електропроводкою. Конгеніально !!
07.02.2026 11:16 Ответить
Якби зеля і зрадлива команда яку він привів не розмінували кримський перешийок цього б не сталося
07.02.2026 10:17 Ответить
Какая дикая наивность или идиотизм??? Думать, предлагать отдать под контроль США самую большую в Европе АЭС! Вот интересно, а штаты бы на такое пошли? Та забудьте все за станцию. Она на сегодня кацапская. Ну ясно давно.
07.02.2026 10:32 Ответить
То всьо суєтне!!... Дивіться з екранів Потужну сцянину, як тромп називає переговори з хорошою динамікою!! Весь світ має бути в захваті!!
07.02.2026 11:14 Ответить
Уявіть як рашка фанатично вже готується до нового нападу!!! Вони ставлять задачі врахувати "помилки 2022го року" а від зєльмана вимагатимуть не тільки розмінування і відводу військ від укріплень а й розпуску війська по домівках ( під приводом зменшення ЗС до штату мирного часу )
07.02.2026 11:21 Ответить
 
 