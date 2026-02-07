Россия отказалась передать США контроль над Запорожской АЭС, - Reuters
Россия не согласилась на передачу контроля над Запорожской АЭС США в рамках потенциального мирного соглашения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
Согласно американскому плану, США должны были взять на себя управление Запорожской АЭС, в частности осуществлять распределение электроэнергии между Украиной и Россией. Однако Москва от этой инициативы отказалась.
Вместо этого РФ настаивает на самостоятельном контроле над станцией. В Кремле утверждают, что при таком подходе Украина могла бы получать электроэнергию по низким ценам.
"Москва настаивает, что контролирует станцию и готова продавать Украине электроэнергию по низким ценам. Официальный Киев на это не соглашается", - говорится в публикации.
По данным агентства со ссылкой на источники, вопрос контроля над ЗАЭС остается одним из самых спорных в переговорах. Стороны занимают принципиальные позиции: Россия не готова уступать станцию, тогда как Украина отвергает любые варианты совместного управления.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что МАГАТЭ начало консультации по созданию временной зоны прекращения огня вблизи оккупированной Запорожской АЭС для проведения ремонтных работ.
- Впоследствии МАГАТЭ договорилось с Россией и Украиной о локальном прекращении огня для ремонта последней имеющейся резервной линии электропередачи к временно оккупированной Запорожской АЭС.
