Россия отказалась передать США контроль над Запорожской АЭС, - Reuters

Россия не согласилась на передачу контроля над Запорожской АЭС США в рамках потенциального мирного соглашения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Согласно американскому плану, США должны были взять на себя управление Запорожской АЭС, в частности осуществлять распределение электроэнергии между Украиной и Россией. Однако Москва от этой инициативы отказалась.

Вместо этого РФ настаивает на самостоятельном контроле над станцией. В Кремле утверждают, что при таком подходе Украина могла бы получать электроэнергию по низким ценам.

"Москва настаивает, что контролирует станцию и готова продавать Украине электроэнергию по низким ценам. Официальный Киев на это не соглашается", - говорится в публикации.

По данным агентства со ссылкой на источники, вопрос контроля над ЗАЭС остается одним из самых спорных в переговорах. Стороны занимают принципиальные позиции: Россия не готова уступать станцию, тогда как Украина отвергает любые варианты совместного управления.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ начало консультации по созданию временной зоны прекращения огня вблизи оккупированной Запорожской АЭС для проведения ремонтных работ.

Впоследствии МАГАТЭ договорилось с Россией и Украиной о локальном прекращении огня для ремонта последней имеющейся резервной линии электропередачи к временно оккупированной Запорожской АЭС.

