Росія відмовилась передати США контроль над Запорізькою АЕС, - Reuters

Росія не погодилась на передачу контролю над Запорізькою АЕС США в межах потенційної мирної домовленості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Згідно з американським планом, США мали взяти на себе управління Запорізькою АЕС, зокрема здійснювати розподіл електроенергії між Україною та Росією. Однак Москва від цієї ініціативи відмовилася.

Натомість РФ наполягає на самостійному контролі над станцією. У Кремлі стверджують, що за такого підходу Україна могла б отримувати електроенергію за низькими цінами.

"Москва наполягає, що контролює станцію та готова продавати Україні електроенергію за низькими цінами. Офіційний Київ на це не погоджується", - йдеться в публікації.

За даними агентства з посиланням на джерела, питання контролю над ЗАЕС залишається одним із найсуперечливіших у перемовинах. Сторони займають принципові позиції: Росія не готова поступатися станцією, тоді як Україна відкидає будь-які варіанти спільного управління.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що МАГАТЕ розпочало консультації щодо створення тимчасової зони припинення вогню поблизу окупованої Запорізької АЕС для проведення ремонтних робіт.

Згодом МАГАТЕ домовилось з Росією та Україною про локальне припинення вогню для ремонту останньої наявної резервної лінії електропередачі до тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

