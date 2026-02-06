В "Енергоатомі" відкинули ідею спільної експлуатації Запорізької АЕС з Росією: "Технічно неможливо"

У НАЕК "Енергоатом" заявили, що використання тимчасово окупованої Запорізької АЕС спільно з російською стороною є технічно неможливим.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови правління "Енергоатому" Павло Ковтонюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

За словами Ковтонюка, можливі обговорення цього питання на політичному рівні не мають жодного практичного підґрунтя з точки зору фахівців атомної галузі.

"Політики, мабуть, обговорюють таке питання. Але з погляду технічних спеціалістів та "Енергоатому" як оператора всіх атомних станцій України - це неможливо", - наголосив він.

Ковтонюк пояснив, що всі ліцензії на елементи Запорізької АЕС - від реакторів до систем управління - має виключно українська сторона.

Він також зазначив, що спроби Росії самостійно видавати собі ліцензії не мають юридичної чи технічної сили, зокрема через відсутність проєктної документації та ліцензій на використання американського ядерного палива.

"Те, що Росія намагається сама собі видати якусь ліцензію, - це абсурд… це політичне рішення", - додав очільник "Енергоатому".

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що МАГАТЕ розпочало консультації щодо створення тимчасової зони припинення вогню поблизу окупованої Запорізької АЕС для проведення ремонтних робіт.

Згодом МАГАТЕ домовилось з Росією та Україною про локальне припинення вогню для ремонту останньої наявної резервної лінії електропередачі до тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

