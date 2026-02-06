В "Энергоатоме" отвергли идею совместной эксплуатации Запорожской АЭС с Россией: "Технически невозможно"
В НАЭК "Энергоатом" заявили, что использование временно оккупированной Запорожской АЭС совместно с российской стороной технически невозможно.
Об этом сообщил временный исполняющий обязанности председателя правления "Энергоатома" Павел Ковтонюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
По словам Ковтонюка, возможные обсуждения этого вопроса на политическом уровне не имеют никакой практической основы с точки зрения специалистов атомной отрасли.
"Политики, видимо, обсуждают такой вопрос. Но с точки зрения технических специалистов и "Энергоатома" как оператора всех атомных станций Украины - это невозможно", - подчеркнул он.
Ковтонюк пояснил, что все лицензии на элементы Запорожской АЭС - от реакторов до систем управления - имеет исключительно украинская сторона.
Он также отметил, что попытки России самостоятельно выдавать себе лицензии не имеют юридической или технической силы, в частности из-за отсутствия проектной документации и лицензий на использование американского ядерного топлива.
"То, что Россия пытается сама себе выдать какую-то лицензию, - это абсурд... это политическое решение", - добавил глава "Энергоатома".
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что МАГАТЭ начало консультации по созданию временной зоны прекращения огня вблизи оккупированной Запорожской АЭС для проведения ремонтных работ.
- Впоследствии МАГАТЭ договорилось с Россией и Украиной о локальном прекращении огня для ремонта последней имеющейся резервной линии электропередачи к временно оккупированной Запорожской АЭС.
