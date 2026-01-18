Возле ЗАЭС продолжается ремонт линии электропередачи, - МАГАТЭ. ФОТО

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что начаты ремонтные работы на резервной линии электропередачи, соединяющей Запорожскую АЭС с украинской энергосистемой.

Об этом МАГАТЭ сообщает в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Ремонт ЛЭП возле ЗАЭС

Работы начаты

Как отмечается, ремонтные работы продолжаются в рамках очередного режима прекращения огня, заключенного при посредничестве МАГАТЭ.

Сообщается, что линия 330 кВ "Феросплавная-1" является резервной.

Читайте также: Гросси о третьем восстановлении ЗАЭС: "Общая ситуация остается нестабильной"

Работает украинская команда

В организации добавили, что ремонт линии электропередач осуществляет украинская команда специалистов. Представители МАГАТЭ находятся на месте и следят за ходом работ.

Смотрите также: Россияне разместили военную технику рядом с ядерными реакторами на ЗАЭС, - Волошин. ВИДЕО

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что МАГАТЭ начало консультации по созданию временной зоны прекращения огня вблизи оккупированной Запорожской АЭС для проведения ремонтных работ.
  • Впоследствии МАГАТЭ договорилось с Россией и Украиной о локальном прекращении огня для ремонта последней имеющейся резервной линии электропередачи к временно оккупированной Запорожской АЭС.

А цель какая?
18.01.2026 12:25 Ответить
Це шоб скрєпостану простіше було користуватися АЕС?
18.01.2026 12:33 Ответить
А чому це ремонт здійснює українська команда ? Воно Україні потрібно ? Нехай гроссі привозить спеціалістів з магате і нехай вони проводять ремонт. І взагалі, ЗАЕС на окупованій території, то це проблеми окупанта
18.01.2026 13:18 Ответить
може ще опалення та гарячу воду треба забезпечити?
18.01.2026 15:29 Ответить
Українській команді фахівців нема чим зайнятися? Хай ЗАЕС займаються москалі, європейці, американці, МАГАТЕ, байдуже ще хто, а ми маємо показати світу, що є, принаймні, не менш божевільні за путлера і не збираємося рятувати світ за рахунок України. Більше того, в світлі останніх погроз, що москалі збираються бити по інфраструктурі наших АЕС, я б на місці Зеленського офіційно заявив би, що Україна не вживатиме жодних превентивних дій на зменшення небезпеки ядерної катастрофи: нічого не зупинятиме, не глушитиме реактори тощо. Будуть через дії москалів нові 'чорнобилі' - значить будуть, або ви, світ, лякайте росіян чим хочете, встановлюйте над нашими АЕС 'залізні куполи, наносіть по москалями удари на випередження...
18.01.2026 18:29 Ответить
 
 