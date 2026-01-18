Возле ЗАЭС продолжается ремонт линии электропередачи, - МАГАТЭ. ФОТО

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что начаты ремонтные работы на резервной линии электропередачи, соединяющей Запорожскую АЭС с украинской энергосистемой.

Об этом МАГАТЭ сообщает в соцсети Х.

Работы начаты

Как отмечается, ремонтные работы продолжаются в рамках очередного режима прекращения огня, заключенного при посредничестве МАГАТЭ.

Сообщается, что линия 330 кВ "Феросплавная-1" является резервной.

Работает украинская команда

В организации добавили, что ремонт линии электропередач осуществляет украинская команда специалистов. Представители МАГАТЭ находятся на месте и следят за ходом работ.

