Возле ЗАЭС продолжается ремонт линии электропередачи, - МАГАТЭ. ФОТО
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что начаты ремонтные работы на резервной линии электропередачи, соединяющей Запорожскую АЭС с украинской энергосистемой.
Об этом МАГАТЭ сообщает в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Работы начаты
Как отмечается, ремонтные работы продолжаются в рамках очередного режима прекращения огня, заключенного при посредничестве МАГАТЭ.
Сообщается, что линия 330 кВ "Феросплавная-1" является резервной.
Работает украинская команда
В организации добавили, что ремонт линии электропередач осуществляет украинская команда специалистов. Представители МАГАТЭ находятся на месте и следят за ходом работ.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что МАГАТЭ начало консультации по созданию временной зоны прекращения огня вблизи оккупированной Запорожской АЭС для проведения ремонтных работ.
- Впоследствии МАГАТЭ договорилось с Россией и Украиной о локальном прекращении огня для ремонта последней имеющейся резервной линии электропередачи к временно оккупированной Запорожской АЭС.
