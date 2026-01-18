Біля ЗАЕС триває ремонт лінії електропередачі, - МАГАТЕ. ФОТО
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що розпочато ремонтні роботи на резервній лінії електропередачі, яка з’єднує Запорізьку АЕС з українською енергосистемою.
Про це МАГАТЕ повідомляє в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Роботи розпочато
Як зазначається, ремонтні роботи тривають у межах чергового режиму припинення вогню, укладеного за посередництва МАГАТЕ.
Повідомляється, що лінія 330 кВ "Феросплавна-1" є резервною.
Працює українська команда
В організації додали, що ремонт лінії електропередач здійснює українська команда фахівців. Представники МАГАТЕ перебувають на місці та стежать за перебігом робіт.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що МАГАТЕ розпочало консультації щодо створення тимчасової зони припинення вогню поблизу окупованої Запорізької АЕС для проведення ремонтних робіт.
- Згодом МАГАТЕ домовилось з Росією та Україною про локальне припинення вогню для ремонту останньої наявної резервної лінії електропередачі до тимчасово окупованої Запорізької АЕС.
