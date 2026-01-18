1 798 6

Біля ЗАЕС триває ремонт лінії електропередачі, - МАГАТЕ. ФОТО

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що розпочато ремонтні роботи на резервній лінії електропередачі, яка з’єднує Запорізьку АЕС з українською енергосистемою.

Про це МАГАТЕ повідомляє в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Ремонт ЛЕП біля ЗАЕС

Роботи розпочато

Як зазначається, ремонтні роботи тривають у межах чергового режиму припинення вогню, укладеного за посередництва МАГАТЕ.

Повідомляється, що лінія 330 кВ "Феросплавна-1" є резервною.

Працює українська команда

В організації додали, що ремонт лінії електропередач здійснює українська команда фахівців. Представники МАГАТЕ перебувають на місці та стежать за перебігом робіт.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що МАГАТЕ розпочало консультації щодо створення тимчасової зони припинення вогню поблизу окупованої Запорізької АЕС для проведення ремонтних робіт.
  • Згодом МАГАТЕ домовилось з Росією та Україною про локальне припинення вогню для ремонту останньої наявної резервної лінії електропередачі до тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

А цель какая?
18.01.2026 12:25 Відповісти
Це шоб скрєпостану простіше було користуватися АЕС?
18.01.2026 12:33 Відповісти
А чому це ремонт здійснює українська команда ? Воно Україні потрібно ? Нехай гроссі привозить спеціалістів з магате і нехай вони проводять ремонт. І взагалі, ЗАЕС на окупованій території, то це проблеми окупанта
18.01.2026 13:18 Відповісти
може ще опалення та гарячу воду треба забезпечити?
18.01.2026 15:29 Відповісти
Українській команді фахівців нема чим зайнятися? Хай ЗАЕС займаються москалі, європейці, американці, МАГАТЕ, байдуже ще хто, а ми маємо показати світу, що є, принаймні, не менш божевільні за путлера і не збираємося рятувати світ за рахунок України. Більше того, в світлі останніх погроз, що москалі збираються бити по інфраструктурі наших АЕС, я б на місці Зеленського офіційно заявив би, що Україна не вживатиме жодних превентивних дій на зменшення небезпеки ядерної катастрофи: нічого не зупинятиме, не глушитиме реактори тощо. Будуть через дії москалів нові 'чорнобилі' - значить будуть, або ви, світ, лякайте росіян чим хочете, встановлюйте над нашими АЕС 'залізні куполи, наносіть по москалями удари на випередження...
18.01.2026 18:29 Відповісти
 
 