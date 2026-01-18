Біля ЗАЕС триває ремонт лінії електропередачі, - МАГАТЕ. ФОТО

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що розпочато ремонтні роботи на резервній лінії електропередачі, яка з’єднує Запорізьку АЕС з українською енергосистемою.

Про це МАГАТЕ повідомляє в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Роботи розпочато

Як зазначається, ремонтні роботи тривають у межах чергового режиму припинення вогню, укладеного за посередництва МАГАТЕ.

Повідомляється, що лінія 330 кВ "Феросплавна-1" є резервною.

Працює українська команда

В організації додали, що ремонт лінії електропередач здійснює українська команда фахівців. Представники МАГАТЕ перебувають на місці та стежать за перебігом робіт.

Що передувало?