США будут давить, чтобы завершить войну в Украине до лета, - Зеленский

Соединенные Штаты предлагают сторонам прекратить войну России против Украины до начала лета и готовы оказывать дипломатическое давление в течение этого срока.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Надежды Америки

По словам президента, американская сторона говорит о желании завершить войну примерно к июню и работает над формированием четкого графика переговорного процесса.

"Американцы предлагают сторонам завершить войну до начала этого лета и, вероятно, будут давить на стороны именно в соответствии с таким графиком", - отметил Зеленский.

Он добавил, что на позицию США могут влиять и внутриполитические факторы, в частности предстоящие избирательные процессы и работа Конгресса.

Выход США из переговорного процесса

Президент подчеркнул, что не получал сигналов о возможном выходе США из переговорного процесса, если война не завершится в определенные сроки.

"Я такого не получал от переговорной команды. Конечно, желательно, чтобы американцы не выходили", - сказал он.

По его мнению, присутствие США в переговорном процессе важно для всех сторон.

Пошаговый план

Зеленский подчеркнул, что Украина давно предлагает создать четкий пошаговый план - Sequence Plan, который будет определять действия сторон и временные рамки выполнения договоренностей.

"Мы хотим, чтобы все понимали, на что идут стороны и в какие сроки. Мы действительно хотим закончить войну и гарантировать безопасность", - подчеркнул президент.

Президент также сообщил, что США допускают возможность синхронного подписания ключевых договоренностей, включая соглашения по безопасности.

"Американская сторона говорила, что одна из возможностей - чтобы все соглашения подписывались примерно в одно время", - отметил Зеленский.

Мирные переговоры в ОАЭ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.

Зеленский утвердил состав украинской делегации.

По словам Зеленского, вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.

По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.

В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.

4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что делегации Украины, России и США достигли соглашения об обмене 314 пленными. Это первый такой обмен за пять месяцев.

