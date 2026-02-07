РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
17781 посетитель онлайн
Новости Мирные переговоры
5 979 83

США будут давить, чтобы завершить войну в Украине до лета, - Зеленский

переговоры о мире

Соединенные Штаты предлагают сторонам прекратить войну России против Украины до начала лета и готовы оказывать дипломатическое давление в течение этого срока.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Надежды Америки

По словам президента, американская сторона говорит о желании завершить войну примерно к июню и работает над формированием четкого графика переговорного процесса.

"Американцы предлагают сторонам завершить войну до начала этого лета и, вероятно, будут давить на стороны именно в соответствии с таким графиком", - отметил Зеленский.

Он добавил, что на позицию США могут влиять и внутриполитические факторы, в частности предстоящие избирательные процессы и работа Конгресса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прогресса относительно территорий и ЗАЭС нет. Украина еще раз подтвердила принцип "стоим, где стоим" относительно Донбасса, - Зеленский о переговорах

Выход США из переговорного процесса

Президент подчеркнул, что не получал сигналов о возможном выходе США из переговорного процесса, если война не завершится в определенные сроки.

"Я такого не получал от переговорной команды. Конечно, желательно, чтобы американцы не выходили", - сказал он.

По его мнению, присутствие США в переговорном процессе важно для всех сторон.

Пошаговый план

Зеленский подчеркнул, что Украина давно предлагает создать четкий пошаговый план - Sequence Plan, который будет определять действия сторон и временные рамки выполнения договоренностей.

"Мы хотим, чтобы все понимали, на что идут стороны и в какие сроки. Мы действительно хотим закончить войну и гарантировать безопасность", - подчеркнул президент.

Президент также сообщил, что США допускают возможность синхронного подписания ключевых договоренностей, включая соглашения по безопасности.

"Американская сторона говорила, что одна из возможностей - чтобы все соглашения подписывались примерно в одно время", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина передала США детали об обстрелах, которые произошли после "согласия" РФ на энергетическое перемирие, - Стефанишина

Мирные переговоры в ОАЭ

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
  • Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
  • Зеленский утвердил состав украинской делегации.
  • По словам Зеленского, вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
  • По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
  • В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
  • 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
  • Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что делегации Украины, России и США достигли соглашения об обмене 314 пленными. Это первый такой обмен за пять месяцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп об "энергетическом перемирии" в Украине: Путин сдержал свое слово

Автор: 

Зеленский Владимир (24246) переговоры (5776) США (29389)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+38
воно є президентом лише для й@бнутих, для ватноголових та для ворогів української держави, для мене воно було, є і буде зрадником та мародером, завдяки діям якого Україна стоїть на межі катастрофи
показать весь комментарий
07.02.2026 12:53 Ответить
+35
а чому у вас питання про тисячу ракет до США, а не до зеленського??? Хіба Трамп обіцяв нам тисячу ракет? НІ. 3000 ракет до кінця 2025 нам обіцяв зелідОр. Тож чому у вас питання про ракети до США? Де логіка? Чи какаяразніца?
показать весь комментарий
07.02.2026 12:03 Ответить
+23
Перед тем, как что-то говорить американцам, нужно вначале перестать самим качать пи@арскую нефть своей территорией. Как минимум. И организовать серийное производство собственных дальнобойных ракет. Бить собственным оружием по любым объектам на территории рашки нам никто не запрещал. Было бы чем.
показать весь комментарий
07.02.2026 12:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а лідор ні на яке припинення війни не згодний , що очевидно.
показать весь комментарий
07.02.2026 11:53 Ответить
На які поступки згоден ти?

Здати Донецьку, Запорізьлку, Херсонську області, бо путін їх вписав в свою "конституцію"?
Навіть трамп не хоче гарантувати, що росія не піде далі. Бо знає, що піде.
показать весь комментарий
07.02.2026 12:01 Ответить
Згоден на те , що незгодні здавати -йдуть воювати особисто.
показать весь комментарий
07.02.2026 12:04 Ответить
Якщо не подобається Конституція України - якого дідька ти тут сидів до повномасштабного вторгнення? Було купа часу, щоб забратися, куди завгодно.
Як залишився - мусиш виконувати Конституцію і закони України.

Логіка "знайомий щось вкрав і його не спіймали - значить, мені теж можна красти" не спрацює.
показать весь комментарий
07.02.2026 12:09 Ответить
Ягарькутакі слова як серпом по яїлах😁
показать весь комментарий
07.02.2026 12:40 Ответить
З фронту пишеш , сподіваюсь ?
показать весь комментарий
07.02.2026 14:18 Ответить
Та ті хто на фронті, лбз був , людей туди не гонять.
показать весь комментарий
07.02.2026 14:21 Ответить
Так він і виконає , купить бронь, білий білет, піде в сзч . Просто воно так не працює , як ви написали. Він каже що не піде воювати , а це з "священним обов'язком" має мало спільного, он, Андрій Борисович не дасть збрехати. А от воювати він не піде , от і все .
показать весь комментарий
07.02.2026 14:19 Ответить
​‌‍‎‏ ​‌‍‎‏ #511418А ти чого не в окопі якшо не згодний??
показать весь комментарий
07.02.2026 12:27 Ответить
До речі, а трамп вже готовий виділити десятки мільярдів доларів для будівництва нового житла для українців, які не захочуть жити під російською окупацією?

Скільки українців залишається на нині неокупованій території Донецької, Запорізької, Херсонської областей? Що їм робити, коли ЗСУ звідти підуть? Далеко не всі чекають росію.
показать весь комментарий
07.02.2026 12:05 Ответить
У тебе президент Трамп , чи є свій . якого і треба питати ?
показать весь комментарий
07.02.2026 12:07 Ответить
А хто закликає подарувати росії повністю Донецьку, Запорізьку, Херсонську області - хіба Зеленський?
Ні, закликає трамп і ти.
То в кого питати?
показать весь комментарий
07.02.2026 12:10 Ответить
Ти закликаеш ,очевидно . Бо мова йде лише про залишки донбасу.
показать весь комментарий
07.02.2026 12:17 Ответить
Номерний ухилянт, було конкретно сказано: "Згоден на те , що незгодні здавати -йдуть воювати особисто."
Ти за чи проти?
показать весь комментарий
07.02.2026 12:18 Ответить
Любімий лідор ні до чого такого не закликає. Він просто здає. Мушу визнати: повільно, але постійно і планомірно.
показать весь комментарий
07.02.2026 16:16 Ответить
Дожилися. Американцям важливіше шоб ми нарешті жили в мирі, ніж нашим власним очільникам.
"Американці будуть тиснути", а Володимир Олександрович потужно триматися?
показать весь комментарий
07.02.2026 13:49 Ответить
Більшість українців проти здачі територій. Тому любімий лідор ніби як з народом. Переговори про часткову капітуляцію йдуть постійно, лідор в США літає як на роботу. Але народ повинен розуміти, що робить він все це з примусу, неохоче. Якби не Трумп, то вже б маскву штурмували.
показать весь комментарий
07.02.2026 16:20 Ответить
Ті що в Чехії то так,самі незламні,вони проти А ті що без світла, під шахедами і ракетами,в зруйнованих будинках без опалення, або на кладовищах,якраз сидять і гріються думкою,нахєра нам світло,тепло,нормальне життя - нам подавай руїни доМбасу,оце щастя.
показать весь комментарий
07.02.2026 22:01 Ответить
А ви сарказм, іронію розумієте достатньо добре?
показать весь комментарий
08.02.2026 09:09 Ответить
А Ви?
показать весь комментарий
09.02.2026 00:47 Ответить
Реальний тиск на росію - це передача нам томогавків, хоча б тисячі штук. За таких умов, можна було б ще очікувати, що в росіян виникне якесь бажання закінчувати війну. А без санкцій, з повною зупинкою експорту нафти і без тисячі ракет - це неефективно.
показать весь комментарий
07.02.2026 11:56 Ответить
Перед тем, как что-то говорить американцам, нужно вначале перестать самим качать пи@арскую нефть своей территорией. Как минимум. И организовать серийное производство собственных дальнобойных ракет. Бить собственным оружием по любым объектам на территории рашки нам никто не запрещал. Было бы чем.
показать весь комментарий
07.02.2026 12:01 Ответить
а чому у вас питання про тисячу ракет до США, а не до зеленського??? Хіба Трамп обіцяв нам тисячу ракет? НІ. 3000 ракет до кінця 2025 нам обіцяв зелідОр. Тож чому у вас питання про ракети до США? Де логіка? Чи какаяразніца?
показать весь комментарий
07.02.2026 12:03 Ответить
З маленької літери прізвище Президента України пишуть лише кацапи і підкацапники !
показать весь комментарий
07.02.2026 12:45 Ответить
воно є президентом лише для й@бнутих, для ватноголових та для ворогів української держави, для мене воно було, є і буде зрадником та мародером, завдяки діям якого Україна стоїть на межі катастрофи
показать весь комментарий
07.02.2026 12:53 Ответить
Ой, бабоньки. Филологи атакують. Знетворюють рідну мову тіки рогулі та тіж самі підкацапники.
Вони скрізь, вже на Цензорі атакують.
"Уймись, дурак"
Назву посади Президент України пишуть з великої літери в офіційних документах, указах та для підкреслення урочистості. В інших випадках, наприклад, у газетних статтях чи звичайному тексті, допустимо писати з малої літери,
показать весь комментарий
07.02.2026 13:32 Ответить
зелений брехун не Президент, а **********. не шостий, а "півшостого".
показать весь комментарий
07.02.2026 13:55 Ответить
Молишся на портрет лідора? Якщо ні, то ти неправильний зєлєбобік
показать весь комментарий
07.02.2026 16:23 Ответить
В мене питання до США немає. Це їм потрібно в першу чергу самим. Бо якщо вони не зупиняють війну в Україні, вони можуть зникнути, або, в кращому випадку, перетворитися на таку собі Мексику, в залежності від розвитку подальших подій. Але першим, постраждає трамп, якщо програє довибори і його імпечментують. А він цього не хоче, повірте, якщо не вірите)
показать весь комментарий
07.02.2026 13:14 Ответить
Діду вже під 90 , був вже президентом і в політиці з'їв не один пуд солі , чхав він на це все , він не даремно проводить агресивну політику , бо це його основна мета , боятися вже йому нічого, він , на відмінність від нашого неука , вміє хоч трохи думати наперед.
показать весь комментарий
07.02.2026 14:25 Ответить
Він не хоче за грати і ті, хто зараз з ним працює, також не хочуть.
показать весь комментарий
07.02.2026 14:38 Ответить
За які грати , за що ? 🤣🤣він в політиці великий вже майже 30 років 🤣 не видавайте бажане за дійсне.
показать весь комментарий
07.02.2026 15:48 Ответить
Ну дадут тебе 1000 ракет. Допустим до пусковых позиций доберутся 900. Из 900 успешных запусков будт 800. Из этих 800 до цели долетят 100. Ткнул медведя палкой. Рад? А о том, что в ответ полетит не задумывался? Или ты до сих пор уверен что там только ржавые вёдра?
показать весь комментарий
07.02.2026 13:46 Ответить
Нічого не полетить, якби могли б вже запустили.
показать весь комментарий
07.02.2026 14:41 Ответить
Як що людина ідіот, то це назавжди.
показать весь комментарий
07.02.2026 11:56 Ответить
Вопрос в том - на кого будут давить? Всегда все решается за счет слабого.
показать весь комментарий
07.02.2026 11:57 Ответить
Якого року?
показать весь комментарий
07.02.2026 11:58 Ответить
Руде чмо разом з іншими MAGAшистами може тиснути лише на Україну.
показать весь комментарий
07.02.2026 12:02 Ответить
Як може тиснути трамп на *****? Тільки зняттям санкцій. Але ***** вони до жопи... трампа.
показать весь комментарий
07.02.2026 12:03 Ответить
Може тиснути одним простим способом - наданням Україні американської зброї
показать весь комментарий
07.02.2026 12:52 Ответить
чому тільки одним, може і другим складнішим не давати Україні зброю, а забезпечувати свою армію на території України потрібною зброєю.
показать весь комментарий
08.02.2026 06:59 Ответить
это кастрированное чмо свои сиськи только давит
показать весь комментарий
07.02.2026 12:10 Ответить
Цей сюр буде продовжуватися, поки Трамп буде президентом.
Тиск Україну як на жертву агресії, щоб скоріше здалася. Треба гешефти робити, а вперта Україна цьому заважає, не поступається та бореться за свою свободу та взагалі за своє існування.
показать весь комментарий
07.02.2026 12:24 Ответить
ну хай пєндоси далі "тиснуться"....
але в пєндосів є така приказка: якщо приходиться тужитись, то скоріше всього вийде... ГІВНО!
показать весь комментарий
07.02.2026 12:28 Ответить
Невже ти, так званий артист розмовного жанру, вперто не хочеш розуміти, що без повного виведення рашистських військ з захоплених ним українських територій,- ніякий "мир" з агресором неможливий за визначенням? Цього не розуміти може лише кончений дебіл!
показать весь комментарий
07.02.2026 12:29 Ответить
Идиот
показать весь комментарий
07.02.2026 12:31 Ответить
"США будуть тиснути, щоб завершити війну в Україні до літа," - Зеленський.

У перекладі з "дипломатичної" США ПРОДОВЖАТЬ тиснути НА ЖЕРТВУ АГРЕСІЇ УКРАЇНУ, щоб завершити війну в Україні до літа, НА УМОВАХ КРЕМЛЯ.

Путін і Трамп продовжують тиснути на жертву... Кожний своъм способом: т. Путін на фронті і руйнуванням інфрастуктури виживання, а кліка т. Трампа т.зв. "діпломатічєскім путьом". Такий тандем... Тактика Гітлера, Сталіна "и примкнувшего к ним" Муссоліні (Муссоліні в період Мюнхена38 видав формулу "Большие птицьі всегда договорятся между собой за счет более мелких", якою і користується Трамп, ПУтін і схоже вже квапиться Макрон) перед і після Мюнхена38 і апофеоз Протокол Рібентропа-Молотова - США у летаргії нейтралітету, а миротворець Чемберлен... "

«Мир для нашего поколения Peace for our time - «мир для всего поколения») - заявление, сделанное https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 премьер-министром Великобритании https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD,_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB Невиллом Чемберленом в своём выступлении 30 сентября 1938 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD Лондоне о https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Мюнхенском соглашении и последующей англо-германской декларацииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-4 [4]. Эта фраза была повторением слов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D0%B8,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD Бенджамином Дизраэли, который, вернувшись с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81 Берлинского конгресса в 1878 году, заявил: «Я вернулся из Германии с миром для нашего поколения» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. «I have returned from Germany with peace for our time»).

Фраза запомнилась, прежде всего, из-за иронического смысла, который она приобрела, поскольку менее чем через год после заключения соглашения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_(1939) вторжение Гитлера в Польшу стало началом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Второй мировой войны.

НАИВНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА у фразе «Мир в наше время» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2 Книга общих молитв. Отрывок из этой книги, переведённый из гимна VII века «Da pacem, Domine», гласит: «Даруй мир в наше время,
показать весь комментарий
07.02.2026 12:46 Ответить
Жертви ми не агресії, а нашої недалекоглядності і корумпованості.
показать весь комментарий
07.02.2026 16:35 Ответить
Квапитеся отримати аплодисменти від Кремля?
показать весь комментарий
07.02.2026 16:53 Ответить
Да , саме тому я з 14 з перервами в цій за-пі сиджу , за аплодисментами. Мабуть через них , я з радістю пішов з армії в 15 , реалізував близько 10 середніх проектів , працював з компаніями з Європи і США , мав свою справу , потім покинув усе, впрігся знову, знову в мене все виходить, а тут знову крадуть, пхають людей до буса, ставлять своїх корешів головами СБУ , іздять непідготовленими на зустрічі, здають території і тп. Та нам зараз дай перемогу , ми і її про*бемо.
показать весь комментарий
07.02.2026 18:18 Ответить
Тим більше не допомагайте Кремлю. "Наша недалекоглядність і корумпованость" була, є і буде. Населення не стало народом і вибирало собі у поводирі таких, яким є саме. Такі як Ви опинилися у меншості. Але ж Росія напала на Україну, а не навпаки. "Маємо те що маємо" (с). Але ми не повинні помагати Кремлю, не ставати корисними Путіну ідіотами. Щось є нашою внутрішньою справою, а все інше має бути спрямоване проти ворога. Розділити суспільство, армію, родини на окремі колони... -одна з китайський стратагем. Ось я коментую подію "США будуть тиснути, щоб завершити війну в Україні до літа," - Зеленський.

У перекладі з "дипломатичної" США ПРОДОВЖАТЬ тиснути НА ЖЕРТВУ АГРЕСІЇ УКРАЇНУ, щоб завершити війну в Україні до літа, НА УМОВАХ КРЕМЛЯ....., а Ви пишете "Жертви ми не агресії, а нашої недалекоглядності і корумпованості."

Чи не схоже Ваше на те, що миле Кремлю ?
показать весь комментарий
07.02.2026 19:03 Ответить
В мене оця, вже вибачте , маячня поперед горла стоїть. Мені тут ще рік, може два бути ? А може три ? Чи одразу десять ? Чи вперед ногами ? Хто піде хочаб Покровськ відвойовувати ? Де люди на це все ? рашка напала , не томущо там були великі стратеги , в тому-що наша зовнішня політика обнюхалася коксу і була в коматозі, томущо було односторонне відведення військ і розмінування і СБУ завзято пилякало гроші замість того , щоб всяких там Сальдо на підвалі тримати. Тиснуть на нас знаєте чому , не тому-що трамп там закоханий у путлера, в томущо вбухано купу грошей , а результата не має, ну банально не має. А знаєте чому результату не має ? Саме з тих причин , які я озвучив на початку.
показать весь комментарий
07.02.2026 19:45 Ответить
Дякую. Путін би не зважився напасти якщо б Україна не була такою слабкою, розколотою, влада бездарною до... але "досконала" у злодійстві, корупції... Однак цей процес при тому населення, яке так і не стало народом за тридцять років "розбудови" розпочався більше як тридцять років тому.

"Когда Рим падет, - а Рим падет!- они проклянут не тех цезарей, которые развратили народ подачками, которые привели эту империю в это состояние беспомощности, а того невинного, жалкого, при котором и произойдет катастрофа - историк Рима.

Це про Україну... Кравчук, Кучма, потім Ющенко - кашпіровський-чумак(алан) у одному флаконі, Янукович, Порошенко... Тепер Зеленський. І завжди наша Юля... А тепер, коли агресор знищує інфраструктуру виживання маємо на господарці супер мененджерів Шмигаль і Юля С. Влада суцільна дитяча пісочниця.
показать весь комментарий
07.02.2026 21:19 Ответить
То тоді не треба США приплітати сюди, треба менше жити як рибка в акваріумі і менше чудес в світі буде.
показать весь комментарий
08.02.2026 04:10 Ответить
Мені жаль! Вам треба перевести погляд на велику шахівницю*. Є великі могутні країни і є середні, є малі і є слабкі, які ще остаточно не вийшли з колоніальної залежності. Україна ніби формально вийшла, але ментально ще перебуває у колоніальній залежності... Щодо приплітати, то мається на увазі не щось таке елементарне, про яке ви пишете: злодійство, корупція, урядовці не такі.... ( https://youtu.be/X6K1ROKq3l4 - а де немає корупції, де ідеальні урядовці назвіть ), РЕЗУЛЬТАТ історії, світового протиборства і того що "Большие птицьі всегда договорятся за счет более мелких" (Муссолини) Україна є така як є. Населення яке не стало народом - спадщина історичної долі, результат негативного відбору, жорстока селекція: разкулацивание, голодомор, депортації, русифікація...- Сталіним, КПСС, КГБ виведена особлива порода, яку називають "мудрий нарід" Євреї у пісочниці, оточеної ворожими кровожадними племенами побудували могутню країну, а "мудрий нарід" не спроможний.

Тому для України потрібні могутні союзники, які могли б захистити, гарантувати... Але не так як у Будапешті...

Примітка "Концепція «Велика шахівниця: панування Америки і її геостратегічні імперативи» /The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%BD%D1%94%D0%B2_%D0%91%D0%B6%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Збігнєв Бжезинський, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 політологом, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 соціолог, державним діячем
показать весь комментарий
08.02.2026 10:29 Ответить
Так тоді не треба писати про тиск і тп , ситуація , що склалася, це цілком наша провина. Мені на рашку чхати , вона завжди такою була , чечня , Грузія , афган і тп. Так само як і штати зі своєї сторони ніколи майже не вели чесну гру. От завтра закінчиться війна , як ви думаєте , що буде з армією ? Чи може там будуть зарплати гарні ? Чи може там одразу всім житло дадуть ? Чи може будуть постійні реформи в армії ? Чи впк запрацює ? От скажіть чесно ?
показать весь комментарий
08.02.2026 12:18 Ответить
Завершуємо!
показать весь комментарий
08.02.2026 12:19 Ответить
ти недооцінюєш ворога, проти якого бореться Україна!
показать весь комментарий
08.02.2026 03:27 Ответить
Да да да , так недооцінюю, що з з укриття носа майже не висовую без потреби.
показать весь комментарий
08.02.2026 04:06 Ответить
тиснутимуть на Україну
показать весь комментарий
07.02.2026 12:46 Ответить
Цікаво скільки з сказаного ЗЄ зміг би вичавити з себе сам без Литвина.
показать весь комментарий
07.02.2026 12:55 Ответить
"Американська сторона говорила, що одна із можливостей - щоб усі угоди підписувалися приблизно в один час", - зазначив Зеленський. "БУДАПЕШЬСЬКА СВІТОВА АФЕРА ІЗ ЯДЕРНОГО РОЗЗБРОЄННЯ УКРАЇНИ" НАЙКРАЩИЙ ПРАКТИЧНИЙ ПРИКЛАД .ТИСКУ НА УКРАЇНУ АМЕРИКАНО- РАШИСТСЬКИХ ВОРОГІВ УКРАЇНИ,ЯКІ У СВІЙ ЧАС ПІЖПИСАЛИСЯ ПІД ВЛАСНОЮ БРЕХНЕЮ
показать весь комментарий
07.02.2026 12:56 Ответить
Чуєш нелох(рашка проти України,а Україна в обороні(
показать весь комментарий
07.02.2026 12:56 Ответить
Літом скаже що США буде тиснути щоб завершити війну до осені ну і так далі...в ти чим тиснеш? Своїми гівновідосиками смішними? Дешевий блазень.
показать весь комментарий
07.02.2026 13:18 Ответить
Воно любе тиск. шоб потужно.
На Єрмака чим та де і як ти, тиснуло?
показать весь комментарий
07.02.2026 13:36 Ответить
зеленський прийшов ,шоб допомогти мишебраттям знищити Україну ...🤡 ворог ,і це все...
показать весь комментарий
07.02.2026 13:48 Ответить
Метою цієї війни для росії є не "прокладання суходольного коридору в крим", а деіндустріалізація України: для цього росія хоче захопити весь промисловий Схід і вийти на Дніпро. З криму росія може кошмарити тільки Україну - всі решта чорноморських країн вже в НАТО.

Тому, якщо не виходить відстояти захоплені землі, то з них має вивозитись або руйнуватись все промислове обладнання та інфраструктура, руйнуватись всі дороги, кабелі, канали, мости, підстанції, очисні споруди, створюватись "випалена земля". Так, там залишаються люди : ті, хто хочуть бути українцями, мають виїхати. Ті, хто не хочуть бути українцями, після 2022-го самі обрали стати ворогами.

А після "перемир'я" треба посилено індустріалізувати ту частину України, яка залишиться вільною.
показать весь комментарий
07.02.2026 13:53 Ответить
До літа якого року.
показать весь комментарий
07.02.2026 14:00 Ответить
ТОДІ ТРЕБА ЯРМАКА ГОЛОВНИМ ПО ПОСТАЧАННЮ НА ФРОНТ В РФ ЗРОБИТИ !)
показать весь комментарий
07.02.2026 14:02 Ответить
Чому Потужний знову переводить стрілки на США? Коли воно брехало про свою країну мрій у 2019 році і про перемогу, то ні разу не згадувало про США. Воно запевняло нарід, що знає як все зробити і зробить. А сьогодні знову всі навколо України винні винні, тільки не він?
показать весь комментарий
07.02.2026 14:38 Ответить
Я так і не дочитав в нього - а на яких умовах, в яких параметрах (на його думку) Трамп хоче "завершити війну в Україні до літа"???
І з заголовку цієї інфи не зрозумів - хто з ким в Україні воює? Можливо, в нас йде громадянська війна?
показать весь комментарий
07.02.2026 16:06 Ответить
Заброньовані, ухилянти, жінки, та інші цивільні взагалі не мають права вирішувати віддавати ті 30% донецької області чи ні. Солдатів треба питати
показать весь комментарий
07.02.2026 17:12 Ответить
Як вони будуть тиснути?

І кого - росію чи Україну?
показать весь комментарий
07.02.2026 17:34 Ответить
В тилу сотні тисяч силовиків. Їх зараз і 5-ї частини не треба стільки.
Менти он ніхто не воював і мають УБД, всі заброньовані, стандартна практика, їдуть на 1 день і отримують УБД. Молоді відставники пенсіонери в 43, офіцери тільки командувати, силовики заброньовані, охоронці, муніципальні, приватні, ДСО - охороняти дупи, бики сидіти в тилових частинах, а хворі люди - воювати. Так переможемо?
показать весь комментарий
07.02.2026 19:01 Ответить
Не завершити війну, а схилити Україну до капітуляції. А то виходить , що США тиснуть щоб закінчити війну, а ми типу незгодні. Бред. Хто його навчив формулювати думки?
показать весь комментарий
07.02.2026 20:01 Ответить
звісно будуть тиснути. вже тиснуть. і на Україну тиснуть і на тебе, преЗЕденте, також тиснуть
показать весь комментарий
07.02.2026 21:16 Ответить
...і, ймовірно, будуть тиснути на сторони.. Джерело: https://censor.net/ua/n3599392
після формули Анкоріджу лишаться лише наша сторона
показать весь комментарий
07.02.2026 21:51 Ответить
тр буде тиснути тільки на Україну, адже омріяні 12 триліярдів заслипили йому очі: просто бізнес на крові українців
показать весь комментарий
07.02.2026 21:52 Ответить
Так. США будуть тиснути на Москву. Своїм навазеліненим очком.
показать весь комментарий
08.02.2026 02:48 Ответить
США будуть тиснути, щоб завершити війну в Україні до літа, - Зеленський

Формула умовчування.

Насправді США, Трамп будуть тиснути на Україну, щоб завершити війну в Україні до літа - на умовах Кремля ,
показать весь комментарий
08.02.2026 17:48 Ответить
 
 