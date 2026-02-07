США будут давить, чтобы завершить войну в Украине до лета, - Зеленский
Соединенные Штаты предлагают сторонам прекратить войну России против Украины до начала лета и готовы оказывать дипломатическое давление в течение этого срока.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Надежды Америки
По словам президента, американская сторона говорит о желании завершить войну примерно к июню и работает над формированием четкого графика переговорного процесса.
"Американцы предлагают сторонам завершить войну до начала этого лета и, вероятно, будут давить на стороны именно в соответствии с таким графиком", - отметил Зеленский.
Он добавил, что на позицию США могут влиять и внутриполитические факторы, в частности предстоящие избирательные процессы и работа Конгресса.
Выход США из переговорного процесса
Президент подчеркнул, что не получал сигналов о возможном выходе США из переговорного процесса, если война не завершится в определенные сроки.
"Я такого не получал от переговорной команды. Конечно, желательно, чтобы американцы не выходили", - сказал он.
По его мнению, присутствие США в переговорном процессе важно для всех сторон.
Пошаговый план
Зеленский подчеркнул, что Украина давно предлагает создать четкий пошаговый план - Sequence Plan, который будет определять действия сторон и временные рамки выполнения договоренностей.
"Мы хотим, чтобы все понимали, на что идут стороны и в какие сроки. Мы действительно хотим закончить войну и гарантировать безопасность", - подчеркнул президент.
Президент также сообщил, что США допускают возможность синхронного подписания ключевых договоренностей, включая соглашения по безопасности.
"Американская сторона говорила, что одна из возможностей - чтобы все соглашения подписывались примерно в одно время", - отметил Зеленский.
Мирные переговоры в ОАЭ
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского, вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что делегации Украины, России и США достигли соглашения об обмене 314 пленными. Это первый такой обмен за пять месяцев.
Здати Донецьку, Запорізьлку, Херсонську області, бо путін їх вписав в свою "конституцію"?
Навіть трамп не хоче гарантувати, що росія не піде далі. Бо знає, що піде.
Як залишився - мусиш виконувати Конституцію і закони України.
Логіка "знайомий щось вкрав і його не спіймали - значить, мені теж можна красти" не спрацює.
Скільки українців залишається на нині неокупованій території Донецької, Запорізької, Херсонської областей? Що їм робити, коли ЗСУ звідти підуть? Далеко не всі чекають росію.
Ні, закликає трамп і ти.
То в кого питати?
Ти за чи проти?
"Американці будуть тиснути", а Володимир Олександрович потужно триматися?
Вони скрізь, вже на Цензорі атакують.
"Уймись, дурак"
Назву посади Президент України пишуть з великої літери в офіційних документах, указах та для підкреслення урочистості. В інших випадках, наприклад, у газетних статтях чи звичайному тексті, допустимо писати з малої літери,
Тиск Україну як на жертву агресії, щоб скоріше здалася. Треба гешефти робити, а вперта Україна цьому заважає, не поступається та бореться за свою свободу та взагалі за своє існування.
але в пєндосів є така приказка: якщо приходиться тужитись, то скоріше всього вийде... ГІВНО!
У перекладі з "дипломатичної" США ПРОДОВЖАТЬ тиснути НА ЖЕРТВУ АГРЕСІЇ УКРАЇНУ, щоб завершити війну в Україні до літа, НА УМОВАХ КРЕМЛЯ.
Путін і Трамп продовжують тиснути на жертву... Кожний своъм способом: т. Путін на фронті і руйнуванням інфрастуктури виживання, а кліка т. Трампа т.зв. "діпломатічєскім путьом". Такий тандем... Тактика Гітлера, Сталіна "и примкнувшего к ним" Муссоліні (Муссоліні в період Мюнхена38 видав формулу "Большие птицьі всегда договорятся между собой за счет более мелких", якою і користується Трамп, ПУтін і схоже вже квапиться Макрон) перед і після Мюнхена38 і апофеоз Протокол Рібентропа-Молотова - США у летаргії нейтралітету, а миротворець Чемберлен... "
«Мир для нашего поколения Peace for our time - «мир для всего поколения») - заявление, сделанное https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 премьер-министром Великобритании https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD,_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB Невиллом Чемберленом в своём выступлении 30 сентября 1938 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD Лондоне о https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Мюнхенском соглашении и последующей англо-германской декларацииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-4 [4]. Эта фраза была повторением слов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D0%B8,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD Бенджамином Дизраэли, который, вернувшись с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81 Берлинского конгресса в 1878 году, заявил: «Я вернулся из Германии с миром для нашего поколения» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. «I have returned from Germany with peace for our time»).
Фраза запомнилась, прежде всего, из-за иронического смысла, который она приобрела, поскольку менее чем через год после заключения соглашения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_(1939) вторжение Гитлера в Польшу стало началом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Второй мировой войны.
НАИВНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА у фразе «Мир в наше время» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2 Книга общих молитв. Отрывок из этой книги, переведённый из гимна VII века «Da pacem, Domine», гласит: «Даруй мир в наше время,
У перекладі з "дипломатичної" США ПРОДОВЖАТЬ тиснути НА ЖЕРТВУ АГРЕСІЇ УКРАЇНУ, щоб завершити війну в Україні до літа, НА УМОВАХ КРЕМЛЯ....., а Ви пишете "Жертви ми не агресії, а нашої недалекоглядності і корумпованості."
Чи не схоже Ваше на те, що миле Кремлю ?
"Когда Рим падет, - а Рим падет!- они проклянут не тех цезарей, которые развратили народ подачками, которые привели эту империю в это состояние беспомощности, а того невинного, жалкого, при котором и произойдет катастрофа - историк Рима.
Це про Україну... Кравчук, Кучма, потім Ющенко - кашпіровський-чумак(алан) у одному флаконі, Янукович, Порошенко... Тепер Зеленський. І завжди наша Юля... А тепер, коли агресор знищує інфраструктуру виживання маємо на господарці супер мененджерів Шмигаль і Юля С. Влада суцільна дитяча пісочниця.
Тому для України потрібні могутні союзники, які могли б захистити, гарантувати... Але не так як у Будапешті...
Примітка "Концепція «Велика шахівниця: панування Америки і її геостратегічні імперативи» /The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%BD%D1%94%D0%B2_%D0%91%D0%B6%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Збігнєв Бжезинський, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 політологом, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 соціолог, державним діячем
На Єрмака чим та де і як ти, тиснуло?
Тому, якщо не виходить відстояти захоплені землі, то з них має вивозитись або руйнуватись все промислове обладнання та інфраструктура, руйнуватись всі дороги, кабелі, канали, мости, підстанції, очисні споруди, створюватись "випалена земля". Так, там залишаються люди : ті, хто хочуть бути українцями, мають виїхати. Ті, хто не хочуть бути українцями, після 2022-го самі обрали стати ворогами.
А після "перемир'я" треба посилено індустріалізувати ту частину України, яка залишиться вільною.
І з заголовку цієї інфи не зрозумів - хто з ким в Україні воює? Можливо, в нас йде громадянська війна?
І кого - росію чи Україну?
Менти он ніхто не воював і мають УБД, всі заброньовані, стандартна практика, їдуть на 1 день і отримують УБД. Молоді відставники пенсіонери в 43, офіцери тільки командувати, силовики заброньовані, охоронці, муніципальні, приватні, ДСО - охороняти дупи, бики сидіти в тилових частинах, а хворі люди - воювати. Так переможемо?
після формули Анкоріджу лишаться лише наша сторона
Формула умовчування.
Насправді США, Трамп будуть тиснути на Україну, щоб завершити війну в Україні до літа - на умовах Кремля ,