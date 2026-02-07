Обсудили с переговорной командой документы для завершения войны и возможные новые встречи, - Зеленский

Сегодня, 7 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад переговорной команды после встреч с американской и российской сторонами.

Об этом он сообщил в телеграм-канале.

Украине нужен результат

"Ребята подробно проинформировали о том, как развивались переговоры и что конкретно вызвало наибольшие эмоции и наибольший конструктив.

Украине нужен результат, и одна из важнейших основ достижения мирного результата - действенные гарантии безопасности. Украина не начинала эту войну, и именно Россия должна ее завершить. Важно, чтобы партнеры и в дальнейшем были активными, работали на мир вместе с нами и воспринимали все реалистичные предложения. Благодарю Соединенные Штаты за готовность помогать", - отметил глава государства.

Также они обсудили с командой ход работы над документами, которые важны для окончания войны, а также возможные новые встречи в ближайшее время.

"Считаю, что нужно больше прогресса. Определил команде рамки дальнейшего диалога, и прорабатываем график необходимых шагов. Будем информировать наших европейских партнеров о состоянии переговоров и реальных перспективах всего переговорного процесса", - резюмирует Зеленский.

Мирные переговоры в ОАЭ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.

Зеленский утвердил состав украинской делегации.

По словам Зеленского, вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.

По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.

В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.

4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что делегации Украины, России и США достигли соглашения об обмене 314 пленными. Это первый такой обмен за пять месяцев.

