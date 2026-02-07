Обсудили с переговорной командой документы для завершения войны и возможные новые встречи, - Зеленский

Зеленский заслушал доклад Умерова и Гнатови после возвращения из США

Сегодня, 7 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад переговорной команды после встреч с американской и российской сторонами.

Украине нужен результат

"Ребята подробно проинформировали о том, как развивались переговоры и что конкретно вызвало наибольшие эмоции и наибольший конструктив.

Украине нужен результат, и одна из важнейших основ достижения мирного результата - действенные гарантии безопасности. Украина не начинала эту войну, и именно Россия должна ее завершить. Важно, чтобы партнеры и в дальнейшем были активными, работали на мир вместе с нами и воспринимали все реалистичные предложения. Благодарю Соединенные Штаты за готовность помогать", - отметил глава государства.

Также они обсудили с командой ход работы над документами, которые важны для окончания войны, а также возможные новые встречи в ближайшее время.

"Считаю, что нужно больше прогресса. Определил команде рамки дальнейшего диалога, и прорабатываем график необходимых шагов. Будем информировать наших европейских партнеров о состоянии переговоров и реальных перспективах всего переговорного процесса", - резюмирует Зеленский.

Мирные переговоры в ОАЭ

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
  • Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
  • Зеленский утвердил состав украинской делегации.
  • По словам Зеленского, вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
  • По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
  • В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
  • 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
  • Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что делегации Украины, России и США достигли соглашения об обмене 314 пленными. Это первый такой обмен за пять месяцев.

На нари ішака тупорилого!
07.02.2026 16:23 Ответить
поняття президент і зегнида ге сумісні
07.02.2026 16:50 Ответить
Молодь вся за кордоном, вона хоче жити а не вмирати в м'ясних штурмах сирського це стосується і чоловіків інших вікових категорій, а щоб всі були рівні, до 450 депутатів всіх в окоп разом з суддям та прокурорами
07.02.2026 16:26 Ответить
Як же ти заманав, "переговорник" від цих переговорів тільки гірше ,
07.02.2026 16:18 Ответить
Для завершення війни потрібно проводити мобілізацію молоді та доукомплектовувати бригади на фронті і йти у наступ! Зараз у ворога немає Старлінків, зараз вдала ситуація для наступу, а резерви неготові і винний в цьому Зеленський.
07.02.2026 16:25 Ответить
Когда ты посылаешь кого-то "всех " в окопы,сразу начинай думать,если есть чем,кем ты их заменишь.Мусоров,правительство,пожарных,судей,врачей,учителей, энергетиков и тд. Умирать никто не хочет,но все местные писаки здесь готовы стоять(сидеть) до конца и не дай то Бог,будут какие-то уступки!
Так кто должен воевать?Молодь не хоче,старики не можуть. Но не шагу назад, тем кто уже там. Вы не охренели часом?
07.02.2026 16:43 Ответить
Охреняло твоє " плем'я" зелених гнид , кротів , щюрів , мародерів на крові , посібників рашистів (" двушечка на москву) дє ваш Міндіч, Цукерман, шефіри, Шурми , ермак??????
07.02.2026 16:48 Ответить
Козломорда бігом в будку у свою парашу!
07.02.2026 17:03 Ответить
Але найогиднший , зе -Іуда ,працює на террористів , з першого дня , прішествія, нічого не змінилося , дє обіцяні блекаути на москві, дє обмін терріторіями , дє " кава в Ялті" , чому посібник террористів , Баканов, Наумов, галущенко, міндіч , ермак , не засуджені за Держ Зраду ст111 Тому , що зеленський сам ворог , держ зрадник
07.02.2026 16:45 Ответить
Які документи, Володю? параша ставить капітуляційні вимоги до України, які категорично неприйнятні. Про які документи Ви все торочите, пане президенте?
07.02.2026 16:24 Ответить
нуууууууу він все життя був з прибамбахом
07.02.2026 16:33 Ответить
Не повно потужний звіт.
- Сходили посрать. Два рази.
07.02.2026 16:26 Ответить
Вава!
Тебе самого ще не забемкало, що як тільки ти починаєш роззявляти рота, у відповідь лунає: "Та, замовкни вже, не *****!"
07.02.2026 16:27 Ответить
Бл..., Ну сколько можно пи...деть?!
Конец войны это конец для тебя и всей твоей кодлы.
Кому ещё не понятно?
Ау, ********!
07.02.2026 16:36 Ответить
Довбні зелені, робіть повноцінну контрактну армію по зразках Європи і США, заплата у валюті, забезпечення теж якісне закордонне, і все! Грошей достатньо, але на жаль міндичам двушки важливіші
07.02.2026 16:36 Ответить
Коли фіни у 1940му році хотіли домовитися, то і до маскви поїхали...не ******* по папірцю, а з кривавим джугашвілі домовилися... поступилися тириторіями, зберегли людей, зберегли державу. Але у фінів не було карабасів, малишів, карсонів, буратін, алібаб. електроніків, хачапурів...і інших мародерів..
07.02.2026 17:08 Ответить
Скільки ж можна базікати ні про що! Артист розмовного жанру без душі та совісті.
07.02.2026 17:16 Ответить
Послухаєш,ну прям Рембо."Визначив,вважаю..."
Головнокомандувач від слів голова і командувати.Це не та голова якою по клавішам роялю ялозить,тут треба думати,а ще Верховний.
07.02.2026 17:23 Ответить
Дієві гарантії безпеки.... Тобі дасть Трамп такі потужні гарантії, будемо сто років відригувать, Будапешт покажеться легким нахлобучівом.
07.02.2026 17:40 Ответить
Він заткнеться коли небуть?
07.02.2026 17:40 Ответить
Яка всенародна любов до Вави !!! Нарешті нарід прозріває.
07.02.2026 17:59 Ответить
Нічого не зрозуміла, як все заплутано
07.02.2026 18:22 Ответить
"зелені торгаші" територіями України....Україна в НАТО.ЄДИНА ГАРАНТІЯ БЕЗПЕКИ.БЕЗ ЯКОЇ ВСІ ЇХНІ ПЕРЕГОВОРИ, ЦЕ МАЙБУТНЯ ПОВНА ОКУПАЦІЯ УКРАЇНИ ,ПІД КОТРУ ВІДВОДИТЬСЯ ЧАС, ПОТРІБНИЙ РАШИСТУ ,ЯК І У ВИПАДКУ З БУДАПЕШТСЬКОЮ БРЕХНЕЮ АМЕРИКАНО- РАШИСТСЬКИХ ВОРОГІВ УКРАЇНИ,ЗАВДЯЧУЮЧИ КОТРІЙ, В УКРАЇНІ РАШИСТ ВЕДЕ КРОВОПРОЛИТНУ РУЙНІВНУ І КРОВОПРОЛИТНУ БОЙНЮ...
07.02.2026 18:41 Ответить
 
 