Обсудили с переговорной командой документы для завершения войны и возможные новые встречи, - Зеленский
Сегодня, 7 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад переговорной команды после встреч с американской и российской сторонами.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Украине нужен результат
"Ребята подробно проинформировали о том, как развивались переговоры и что конкретно вызвало наибольшие эмоции и наибольший конструктив.
Украине нужен результат, и одна из важнейших основ достижения мирного результата - действенные гарантии безопасности. Украина не начинала эту войну, и именно Россия должна ее завершить. Важно, чтобы партнеры и в дальнейшем были активными, работали на мир вместе с нами и воспринимали все реалистичные предложения. Благодарю Соединенные Штаты за готовность помогать", - отметил глава государства.
Также они обсудили с командой ход работы над документами, которые важны для окончания войны, а также возможные новые встречи в ближайшее время.
"Считаю, что нужно больше прогресса. Определил команде рамки дальнейшего диалога, и прорабатываем график необходимых шагов. Будем информировать наших европейских партнеров о состоянии переговоров и реальных перспективах всего переговорного процесса", - резюмирует Зеленский.
Мирные переговоры в ОАЭ
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского, вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что делегации Украины, России и США достигли соглашения об обмене 314 пленными. Это первый такой обмен за пять месяцев.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так кто должен воевать?Молодь не хоче,старики не можуть. Но не шагу назад, тем кто уже там. Вы не охренели часом?
- Сходили посрать. Два рази.
Тебе самого ще не забемкало, що як тільки ти починаєш роззявляти рота, у відповідь лунає: "Та, замовкни вже, не *****!"
Конец войны это конец для тебя и всей твоей кодлы.
Кому ещё не понятно?
Ау, ********!
Головнокомандувач від слів голова і командувати.Це не та голова якою по клавішам роялю ялозить,тут треба думати,а ще Верховний.