Макрон ініціює новий канал переговорів із РФ, щоб залучити Європу, - Зеленський

Президент Франції Емманюель Макрон прагне налагодити альтернативний канал переговорів із Росією, щоб забезпечити участь Європи у дипломатичних процесах.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Емманюель шукає альтернативний діалог з Росією. Емманюуель про це сказав і публічно, і непублічно, - що ми всі хочемо закінчити цю війну. Він вважає, що Європа має бути в процесі закінчення війни і мати свій голос", - розповів Зеленський.

  • Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що поновлення діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним готується на "технічному рівні", попри те, що Росія не виявляє реальної готовності до миру.

Зеленський Володимир Макрон Емманюель
Хоч канал, хоч анал - все не діє!
07.02.2026 12:37 Відповісти
Макрон конечно відомий альтернативщик. Просто це все до жопи. Путін обожнює різні канали, вмовляння, страдання, балабольство. У тому числі неоднаразове скиглення самого Макарона, це як музика.
07.02.2026 12:38 Відповісти
Вава и эмануэль,ах он всё про него знает.
07.02.2026 12:39 Відповісти
***** вважає, що тримає за яйця президента США, а європейців - "шістками", які будуть виконувати те, про що домовились з "хазяїном". В таких умовах намагатись влаштовувати діалог - тільки осоромитись.
07.02.2026 12:40 Відповісти
"переговорні американо- європейські канали переговорів з рашистом" є ширма роду Юди.за якою приховується справжня мета геноциду українського народу , та окупації України, згідно плану куйла
07.02.2026 12:51 Відповісти
На самом деле звоночек важный. Значит там действительно о чем-то таки начали договариваться конкретном, но без озабоченцев. Им это не нравится. Не учтены их интересы. Они вроде как за бортом сейчас.
07.02.2026 13:17 Відповісти
Так и есть но многие не понимают что это прямой сигнал что начались уже серьезные обсуждения а не театральное шоу. Вот еслиб они никак не комментировали этот процесс или стандартное свое «путин не хочет мира» как было все 4 года то понятно что туфта. А раз начали активно искать контактов значит дело серьезное и не хотят остаться за бортом
07.02.2026 13:23 Відповісти
Дурень.
07.02.2026 13:21 Відповісти
І знову, знову Потужний переводить на когось стрілки. Сам випускає відоси ніби все нормально, ніби нічого не сталося, він дуже потужний і патріот, а той Макрон щось пропонує. Люди, як і до 2019 року живуть в своїх мирних домівках. В них є світло, тепло, вода, гарна робота...Про війну бачили тільки кіно...
І не соромно цьому брехуну? Не гризе совість за сотні тисяч вбитих, за мільйони покалічених і залишених без куска хліба і свого кутка? Не соромно, що піфв України ходять в чорних хустках і кожного дня відвідують челичезні цвинтарі, які розрослися на сотні кілометрів по всій Україні?
07.02.2026 14:27
 
 