Макрон ініціює новий канал переговорів із РФ, щоб залучити Європу, - Зеленський
Президент Франції Емманюель Макрон прагне налагодити альтернативний канал переговорів із Росією, щоб забезпечити участь Європи у дипломатичних процесах.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Емманюель шукає альтернативний діалог з Росією. Емманюуель про це сказав і публічно, і непублічно, - що ми всі хочемо закінчити цю війну. Він вважає, що Європа має бути в процесі закінчення війни і мати свій голос", - розповів Зеленський.
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що поновлення діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним готується на "технічному рівні", попри те, що Росія не виявляє реальної готовності до миру.
Що передувало?
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа має знайти власний спосіб безпосереднього діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним, а не покладатися на посередництво США в мирних переговорах щодо України.
- Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий вести діалог із лідером Франції Емманюелем Макроном.
- Крім того, Сполучені Штати виступили з ініціативою провести переговори за участі України, Росії, США та європейських представників у межах потенційного мирного процесу.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив на важливості збереження участі США у "мирних переговорах".
- Водночас у Росії заявили, що наразі не йдеться про можливу зустріч у тристоронньому форматі між Україною, Росією та Сполученими Штатами.
І не соромно цьому брехуну? Не гризе совість за сотні тисяч вбитих, за мільйони покалічених і залишених без куска хліба і свого кутка? Не соромно, що піфв України ходять в чорних хустках і кожного дня відвідують челичезні цвинтарі, які розрослися на сотні кілометрів по всій Україні?