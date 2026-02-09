Зеленский: Документы относительно гарантий готовы
Фактически ежедневно украинская переговорная группа работает над документами и предложениями, которые должны обеспечить длительный мир.
Об этом глава государства сказал в вечернем обращении, сообщает Цензор.НЕТ.
Международные мероприятия и работа переговорной команды
"На неделе будут значительные международные мероприятия - оборонные, по безопасности. В Европе наша позиция будет представлена достаточно, и так же с Америкой. Фактически каждый день сейчас наша переговорная группа работает над теми документами, над теми предложениями, которые могут дать результат на следующих встречах", - сказал президент.
Он подчеркнул важность того, чтобы партнеры были настроены так же, как и Украина.
"Мир нужен, надежные гарантии безопасности – это единственная реальная основа для того, чтобы мир был и чтобы россияне не нарушили договоренности тем или иным ударом, той или иной своей гибридной операцией", – отметил Зеленский.
"Сейчас в Европе не осталось стран, которые еще не знают, что такое российское вмешательство и какие российские операции по дестабилизации могут быть. Все видят и то, что делают российские убийцы, российские ракеты, российские дроны. Защита от этого и обеспечение безопасности должны быть ощутимыми и подготовить основу для длительного мира", - сказал глава государства.
Гарантии безопасности
Он напомнил, что документы по гарантиям готовы.
"Документы по гарантиям готовы. Безопасности нет альтернативы. Миру нет альтернативы. Восстановлению нашего государства нет альтернативы", - добавил президент.
Що хоче заплатити Путін для представлення перемогу у війни
‼️Российское командование начинает "экономить на резервах".
Достаточно показательна тенденция...
Противник, очевидно, уже начал готовиться к летней кампании нынешнего года. Поэтому лично я никоим образом не вижу смысла обсуждать то, что все называют "мирным процессом". Его ход, содержание и тем более какие-то временные рамки.
Условно говоря, "все развернется вокруг" двух возможных (гипотетических) оперативных наступательных операций российских войск, начало которых можно ожидать, начиная уже с конца апреля 2026 года.
С большой долей вероятности ими могут (условно) стать:
- Славянско-Краматорская;
- Орехово-Запорожская.
Ну, или их комбинация "по срокам и месту".
В этой связи, к концу весны, очевидно, российское командование будет занято несколькими вещами, по подготовке этой кампании:
- формированием и развертыванием стратегических резервов;
- накоплением материально-технических ресурсов оперативного и стратегического уровней на соответствующих направлениях;
- предварительным занятием исходных ("стартовых") районов и рубежей для оперативного развертывания соответствующих ударных группировок войск;
- проведением комплекса мероприятий по всестороннему прикрытию такого рода развертывания (начиная с ПВО, заканчивая контрразведывательными мероприятиями и РЭБ);
- проведение скрытой оперативно-стратегической перегруппировки сил и средств в соответствии с планом и графиком оперативного развертывания определенных группировок.
На данный момент, очевидно, российское командование сталкивается с наибольшими сложностями в отношении пункта №3. Те группировки войск противника, которым поручено его выполнение, очевидно, увязли в тактической зоне на соответствующих направлениях. Темпы их продвижения, очевидно, не соответствуют всем "жестко установленным" и заранее запланированным срокам, отведенным на выполнение этой задачи.
Но одновременно с этим российское командование "не горит особым желанием" применять для ускорения его выполнения свои стратегические резервы (которые оно тщательно и бережно пытается накопить с конца осени прошлого года).
И это - вполне понятно, ибо в таком случае шансы на успешное проведение тех самых, упомянутых мною выше, наступательных операций весной-летом нынешнего года могут быть существенно уменьшены…
Интересно, как российское командование попытается решить эту стратегическую "дилемму"? Может сдвинет сроки, может решится начать очередной этап своего "стратегического наступления" тем составом сил и средств, которые УЖЕ входят в развернутые им группировки войск или все же, в ближайшее время задействует свои резервы?
В этой связи, я бы рассматривал участие представителей российского военно-политического руководства (нынешнего кремлевского режима), в так называемом, "мирном процессе" исключительно, как попытку внешнеполитического прикрытия их реальных планов на летнюю кампанию нынешнего года.
В более широком смысле, кремль, очевидно, в течение нынешнего года осуществит еще одну (причем, по всей вероятности - последнюю в этой войне) попытку "окончить ее силовым способом" на нужных ему условиях...
Если и она сорвется, как и предыдущая... мы действительно получим реальные шансы на завершение войны.
Схоже Швець не збрехав, посилаючись та цитуючи ось тут інсайди одного з американських "всезнайок"
2. вже є преші прекрасні результати - вісті з фронту.
3. не вперше той же Чалий й не тільки - про пішли ракети (далекобійні ERAM у т ч) та йдуть літаки з Франції у т ч
4. Чомусь друг України Келлог, як з конопель вискочив з заявою - якщо Україна вистоїть зиму ...
( а я б додала й рейтинги партій та приставки до респів МАГА у США )
5. Й знову аналіз від того ж всезнайки - див Швеця.
6. Й люті аналізи про економіку рашки
7, Й повна срка для рашки з розірваними домовленностями по ядерці й усі порслідуючи тусовки у цьому питанні -= швець про це теж класно розклав.
8. Заглушені викриття НАБУ - але журналісти працюють
9 ВР задихала теж розслідуаннями про Баканов-ЗЄ
Я думаю ЗЕ додвалять а от до чого ?
Цікаво - дружина депутата Юльки Немирі буде керувати проектом - ПРАВО ЦЕНТРИСТСЬКОГО НАПРЯМКУ освітлення подій у США
Новина Дзеркала Тижня
Правоконсервативний американський телеканал Newsmax оголосив про запуск українського відділення навесні 2026 року. Генеральною продюсеркою стане дружина депутата Верховної Ради.
Юля знову кинулася в усі тяжкіє політичні експерименти?
ПРАВО-ЦЕНТРИСТСЬКЕ ЗМІ ( магівське? ) в Україні?
А дебільні 73% від 40%, що прийшли на вибори і досі вижили після свого вибору, знову припруться і виберуть те ж саме!!!!
П.С. Зелений кідала парит нам якусь дічь, тіпа травневих шашликів. Думає потім злинять до Міндіча та Цукермана у теплії края.
Ну прям "ржунємагу"!
Дядько Фрейд (Фройд) був би задоволений: 4 речення, 4 заяви, 4 змісти, а язик і голова, що це ляпнули - одні й ті самі.
Гарантії окремо (так і хочеться спитати: які і для кого), безпека окремо (тільки питання - чия?), мир окремо (який ми й досі не знаємо), відновлення теж окремо (мабуть десь поруч з процвітанням).
Вже іноземні ЗМІ пишуть, що воно бреше (хоча, кажуть дипломатично: "зловили на брехні"), а "мудрому наріту" й досі заходить "за здорово живеш"!
Стидаюсь спитати: а гігават електрики, 3 тисячі ракет до кінця минулого року, ******** дронів (на які збирають волонтери, а воно збирається їх ще й експортувати), трирівневий захист енергетики (про який звітував Наєм 2 роки тому), безпечне небо над Києвом (і ще багато чого озвученого язиком найвеличнішого лідера племені) вже реалізовано? А в якій країні/реальності/Всесвіті? Чи то все в тій голові, яка меле абищо для утримання рейтингів?