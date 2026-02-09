РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8324 посетителя онлайн
Новости Мирные переговоры Гарантии безопасности
2 932 67

Зеленский: Документы относительно гарантий готовы

Зеленский: Документы по гарантиям безопасности готовы

Фактически ежедневно украинская переговорная группа работает над документами и предложениями, которые должны обеспечить длительный мир.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Международные мероприятия и работа переговорной команды 

"На неделе будут значительные международные мероприятия - оборонные, по безопасности. В Европе наша позиция будет представлена достаточно, и так же с Америкой. Фактически каждый день сейчас наша переговорная группа работает над теми документами, над теми предложениями, которые могут дать результат на следующих встречах", - сказал президент.

Он подчеркнул важность того, чтобы партнеры были настроены так же, как и Украина.

"Мир нужен, надежные гарантии безопасности – это единственная реальная основа для того, чтобы мир был и чтобы россияне не нарушили договоренности тем или иным ударом, той или иной своей гибридной операцией", – отметил Зеленский.

"Сейчас в Европе не осталось стран, которые еще не знают, что такое российское вмешательство и какие российские операции по дестабилизации могут быть. Все видят и то, что делают российские убийцы, российские ракеты, российские дроны. Защита от этого и обеспечение безопасности должны быть ощутимыми и подготовить основу для длительного мира", - сказал глава государства.

Читайте также: Обсудили с переговорной командой документы для завершения войны и возможные новые встречи, - Зеленский

Гарантии безопасности 

Он напомнил, что документы по гарантиям готовы.

"Документы по гарантиям готовы. Безопасности нет альтернативы. Миру нет альтернативы. Восстановлению нашего государства нет альтернативы", - добавил президент.

Читайте также: Сначала нужно подписывать гарантии безопасности от США, а затем другие документы, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (23660) гарантии безопасности (433)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Кучма колись те саме казав. А потім віддав ЯО за красивий папірець...
показать весь комментарий
09.02.2026 21:12 Ответить
+14
Были уже макументы... Будапештские, Минские...
показать весь комментарий
09.02.2026 21:12 Ответить
+14
Та до сраки ті гарантії, доки ***** живий, він не залишить нас у спокої!
показать весь комментарий
09.02.2026 21:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кучма колись те саме казав. А потім віддав ЯО за красивий папірець...
показать весь комментарий
09.02.2026 21:12 Ответить
" Документи по гарантіях готові..." Ну "всьо", це перемога.
показать весь комментарий
09.02.2026 21:43 Ответить
Воістину перемога!! Парад в Ялті через жва тижні
показать весь комментарий
10.02.2026 00:39 Ответить
док- ти про гарантії безпеки готові... тільки пу ...наполягає на усуненні першопричин і головна з них - розброєнні України і відкрито каже, що не зупинеться... доки Україна не капітулює... але пу згоден приймати капітуляцію крок за кроком... і перший крок - вихід СОУ з територій, які пу ще не зазапав але в сваю канстритуцЫю вже зарахував... землі разом з кріпаками
показать весь комментарий
10.02.2026 21:02 Ответить
Были уже макументы... Будапештские, Минские...
показать весь комментарий
09.02.2026 21:12 Ответить
І ще будуть - Зеленскіє
показать весь комментарий
09.02.2026 21:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=btMxIC9cxqc https://www.youtube.com/watch?v=Кремль назвал цену выхода из войны - $12 триллионов /№1091/ Юрий Швец

Що хоче заплатити Путін для представлення перемогу у війни
показать весь комментарий
09.02.2026 22:22 Ответить
Ну так: документи є, гарантій нема! А документами можна обкласти весь кордон з парашею, всі АЕС і навіть більшість підстанцій, але чи гарантуватиме це їхню безпеку реально - питання риторичне.
показать весь комментарий
09.02.2026 21:32 Ответить
Ну так я ж о чём.
показать весь комментарий
09.02.2026 21:41 Ответить
При минских - не бомбили
показать весь комментарий
09.02.2026 22:19 Ответить
Костянтин Машовець.

‼️Российское командование начинает "экономить на резервах".

Достаточно показательна тенденция...

Противник, очевидно, уже начал готовиться к летней кампании нынешнего года. Поэтому лично я никоим образом не вижу смысла обсуждать то, что все называют "мирным процессом". Его ход, содержание и тем более какие-то временные рамки.

Условно говоря, "все развернется вокруг" двух возможных (гипотетических) оперативных наступательных операций российских войск, начало которых можно ожидать, начиная уже с конца апреля 2026 года.

С большой долей вероятности ими могут (условно) стать:
- Славянско-Краматорская;
- Орехово-Запорожская.

Ну, или их комбинация "по срокам и месту".

В этой связи, к концу весны, очевидно, российское командование будет занято несколькими вещами, по подготовке этой кампании:

- формированием и развертыванием стратегических резервов;
- накоплением материально-технических ресурсов оперативного и стратегического уровней на соответствующих направлениях;
- предварительным занятием исходных ("стартовых") районов и рубежей для оперативного развертывания соответствующих ударных группировок войск;
- проведением комплекса мероприятий по всестороннему прикрытию такого рода развертывания (начиная с ПВО, заканчивая контрразведывательными мероприятиями и РЭБ);
- проведение скрытой оперативно-стратегической перегруппировки сил и средств в соответствии с планом и графиком оперативного развертывания определенных группировок.

На данный момент, очевидно, российское командование сталкивается с наибольшими сложностями в отношении пункта №3. Те группировки войск противника, которым поручено его выполнение, очевидно, увязли в тактической зоне на соответствующих направлениях. Темпы их продвижения, очевидно, не соответствуют всем "жестко установленным" и заранее запланированным срокам, отведенным на выполнение этой задачи.

Но одновременно с этим российское командование "не горит особым желанием" применять для ускорения его выполнения свои стратегические резервы (которые оно тщательно и бережно пытается накопить с конца осени прошлого года).

И это - вполне понятно, ибо в таком случае шансы на успешное проведение тех самых, упомянутых мною выше, наступательных операций весной-летом нынешнего года могут быть существенно уменьшены…

Интересно, как российское командование попытается решить эту стратегическую "дилемму"? Может сдвинет сроки, может решится начать очередной этап своего "стратегического наступления" тем составом сил и средств, которые УЖЕ входят в развернутые им группировки войск или все же, в ближайшее время задействует свои резервы?

В этой связи, я бы рассматривал участие представителей российского военно-политического руководства (нынешнего кремлевского режима), в так называемом, "мирном процессе" исключительно, как попытку внешнеполитического прикрытия их реальных планов на летнюю кампанию нынешнего года.

В более широком смысле, кремль, очевидно, в течение нынешнего года осуществит еще одну (причем, по всей вероятности - последнюю в этой войне) попытку "окончить ее силовым способом" на нужных ему условиях...

Если и она сорвется, как и предыдущая... мы действительно получим реальные шансы на завершение войны.
показать весь комментарий
09.02.2026 21:13 Ответить
Обісруться кацапи, всьо закінчитьсч їхнім розвалом.
показать весь комментарий
09.02.2026 21:19 Ответить
Та до сраки ті гарантії, доки ***** живий, він не залишить нас у спокої!
показать весь комментарий
09.02.2026 21:14 Ответить
Треба тягнути час, доки він не здохне, петляти між краплями дощу, домовлятися, десь поступитися, але ні в якому разі не ескалювати
показать весь комментарий
09.02.2026 21:46 Ответить
Вже були документи по гарантіях в Будапешті і знаємо що з того вийшло.
показать весь комментарий
09.02.2026 21:17 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=mcnUsSh4Bik&t=209s

Схоже Швець не збрехав, посилаючись та цитуючи ось тут інсайди одного з американських "всезнайок"
показать весь комментарий
09.02.2026 21:19 Ответить
...вірінш, той всезнайка не збрехав
показать весь комментарий
09.02.2026 21:20 Ответить
Мир буде якшо США натиснуть на кацапів - все інше - це переливання з пустого в порожнє
показать весь комментарий
09.02.2026 21:20 Ответить
А яка їм вигода натискати на кацапів?
показать весь комментарий
09.02.2026 21:25 Ответить
Є дуже маленька - Трамп патякав шо закінчить цю війну і тут такий облом а на носі вибори в Конгрес - якшо виграють деми - йому буде сутожно
показать весь комментарий
09.02.2026 21:37 Ответить
У мережі пліткують, що Трамп під час пресконференції зробив під себе. Як тілько засмерділо, то усіх з овального кабінету терміново евакуювали.
показать весь комментарий
09.02.2026 21:49 Ответить
Підгузки йому в поміч
показать весь комментарий
09.02.2026 21:56 Ответить
у вигляді чемоданчика.
показать весь комментарий
09.02.2026 22:02 Ответить
Трамп , на відміну від ***** , може своє 💩 ще й на продаж виставити !
показать весь комментарий
09.02.2026 22:22 Ответить
1. забраний у рашистів стралінк
2. вже є преші прекрасні результати - вісті з фронту.
3. не вперше той же Чалий й не тільки - про пішли ракети (далекобійні ERAM у т ч) та йдуть літаки з Франції у т ч
4. Чомусь друг України Келлог, як з конопель вискочив з заявою - якщо Україна вистоїть зиму ...
( а я б додала й рейтинги партій та приставки до респів МАГА у США )
5. Й знову аналіз від того ж всезнайки - див Швеця.
6. Й люті аналізи про економіку рашки
7, Й повна срка для рашки з розірваними домовленностями по ядерці й усі порслідуючи тусовки у цьому питанні -= швець про це теж класно розклав.
8. Заглушені викриття НАБУ - але журналісти працюють
9 ВР задихала теж розслідуаннями про Баканов-ЗЄ
Я думаю ЗЕ додвалять а от до чого ?
показать весь комментарий
09.02.2026 21:30 Ответить
АМЕРИКАНСЬКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ ДРУГА ТРАМПА ВИХОДИТЬ НА УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК: ДЕТАЛІ ПРОЄКТУ-ДТ

Цікаво - дружина депутата Юльки Немирі буде керувати проектом - ПРАВО ЦЕНТРИСТСЬКОГО НАПРЯМКУ освітлення подій у США
показать весь комментарий
09.02.2026 22:11 Ответить
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/amerikanskij-telekanal-druha-trampa-vikhodit-na-ukrajinskij-rinok-detali-projektu.html
показать весь комментарий
09.02.2026 22:13 Ответить
показать весь комментарий
09.02.2026 22:14 Ответить
Оця прихарошорузька Люся Немиря, вияляться дружина вірного БЮТівця Немирі, буде керувати в Україні телеканалом другаТрампа право-центриста

Новина Дзеркала Тижня
Правоконсервативний американський телеканал Newsmax оголосив про запуск українського відділення навесні 2026 року. Генеральною продюсеркою стане дружина депутата Верховної Ради.
показать весь комментарий
09.02.2026 22:18 Ответить
Юля ж тіпа проти американского впливу на Україну? Проти їхніх САП та НАБУ ...
Юля знову кинулася в усі тяжкіє політичні експерименти?
ПРАВО-ЦЕНТРИСТСЬКЕ ЗМІ ( магівське? ) в Україні?
показать весь комментарий
09.02.2026 22:26 Ответить
https://ibb.co/DfPXRrhD
показать весь комментарий
09.02.2026 21:20 Ответить
Уявляєте, що нас чекає, якщо ця тварь досі грає роль президента?
А дебільні 73% від 40%, що прийшли на вибори і досі вижили після свого вибору, знову припруться і виберуть те ж саме!!!!
показать весь комментарий
09.02.2026 21:30 Ответить
Це ж напевно будуть гарантованіші гарантії ніж будапештські? Чесно-пречесно?
показать весь комментарий
09.02.2026 21:29 Ответить
Який гарантійний строк? 14 днів?
показать весь комментарий
09.02.2026 21:30 Ответить
Він бреше ! Гарантії в США приймаються Конгресом ! Ми їх ніколи не отримаємо, НІКОЛИ !
показать весь комментарий
09.02.2026 21:59 Ответить
Легше вступити в НАТО і ЄС одночасно !
показать весь комментарий
09.02.2026 22:01 Ответить
Їх ніколи не визнає і не допустить пу...чкій не збирається зупинятися в загалі
показать весь комментарий
10.02.2026 21:08 Ответить
1. Ніхто за нас воювати та помирати не буде. Це аксіома. 2. Ніщо не заважає забити болт на гарантії, забути про них, як про Будапешт чи просто передумати. Механізмів завадити цьому нема. 3. Хто гарантує, що Путін не буде воювати за Запоріжжя та Херсон? Він що, змінить свою конституцію? Жодним пунктом переговорів ця тема не обговорюється.
П.С. Зелений кідала парит нам якусь дічь, тіпа травневих шашликів. Думає потім злинять до Міндіча та Цукермана у теплії края.
показать весь комментарий
09.02.2026 21:35 Ответить
*******
показать весь комментарий
09.02.2026 21:40 Ответить
Вірити в тривалий мир при зелєбобі у ******** - це треба бути дуже альтернативно обдарованим..
показать весь комментарий
09.02.2026 21:41 Ответить
До сортиру їх одразу.
показать весь комментарий
09.02.2026 21:44 Ответить
"Документи по гарантіях готові. Безпеці немає альтернативи. Миру немає альтернативи. Відновленню нашої держави немає альтернативи" Джерело: https://censor.net/ua/n3599730

Ну прям "ржунємагу"!
Дядько Фрейд (Фройд) був би задоволений: 4 речення, 4 заяви, 4 змісти, а язик і голова, що це ляпнули - одні й ті самі.
Гарантії окремо (так і хочеться спитати: які і для кого), безпека окремо (тільки питання - чия?), мир окремо (який ми й досі не знаємо), відновлення теж окремо (мабуть десь поруч з процвітанням).

Вже іноземні ЗМІ пишуть, що воно бреше (хоча, кажуть дипломатично: "зловили на брехні"), а "мудрому наріту" й досі заходить "за здорово живеш"!
Стидаюсь спитати: а гігават електрики, 3 тисячі ракет до кінця минулого року, ******** дронів (на які збирають волонтери, а воно збирається їх ще й експортувати), трирівневий захист енергетики (про який звітував Наєм 2 роки тому), безпечне небо над Києвом (і ще багато чого озвученого язиком найвеличнішого лідера племені) вже реалізовано? А в якій країні/реальності/Всесвіті? Чи то все в тій голові, яка меле абищо для утримання рейтингів?
показать весь комментарий
09.02.2026 21:45 Ответить
Гарантії це власні ракети тактичні і балістичні, а цим папірцем ти можеш підтертися у своєму пункті потужності.
показать весь комментарий
09.02.2026 21:51 Ответить
Санич, втікай! Стаття на тебе готова, бендеровци яму роют!🤡
показать весь комментарий
09.02.2026 21:53 Ответить
За ті гарантії його будуть шукати по всьому світу !
показать весь комментарий
09.02.2026 21:56 Ответить
показать весь комментарий
09.02.2026 22:01 Ответить
Можна покласти до безпекових угод з Вануату.
показать весь комментарий
09.02.2026 22:14 Ответить
,,как излагает---- учитесь Шура!,,
показать весь комментарий
09.02.2026 22:18 Ответить
показать весь комментарий
09.02.2026 22:25 Ответить
Ну раз готові то можна військо додому відправляти.
показать весь комментарий
09.02.2026 22:38 Ответить
Не это надо. Сейчас надо додавить врага в Мелитополе и на Крым!
показать весь комментарий
09.02.2026 22:39 Ответить
Гарантії Зеленському готові.
показать весь комментарий
09.02.2026 22:41 Ответить
На салфетках треба писати.Вони м'якіши
показать весь комментарий
09.02.2026 22:50 Ответить
Будапешт-2. Чи хтось від Трампа інакшого очікує?
показать весь комментарий
09.02.2026 22:58 Ответить
Україна надає гарантії безпеки США? Чи я щось не зрозумів??? Чому цей чортило дає...?
показать весь комментарий
09.02.2026 23:04 Ответить
Зєля знову сильну наркоту прийняв.
показать весь комментарий
09.02.2026 23:37 Ответить
Черговий туалетний папірець? Як і все що понапідписував недоумок Зеленський...
показать весь комментарий
10.02.2026 00:08 Ответить
Цього лоха Зеленського "розводить" вже весь світ! А воно наділо рожеві окуляри і репетує :"Я не лох"...
показать весь комментарий
10.02.2026 00:10 Ответить
Канхфета ,,Тузік'' вкусний
показать весь комментарий
10.02.2026 01:01 Ответить
Яка сума вказана ? Все рф, чи і США долучилися ?
показать весь комментарий
10.02.2026 05:12 Ответить
О , нарешті до Лазера батарейки й колесики передадуть ! Слава Америка, Слава Вава!
показать весь комментарий
10.02.2026 06:52 Ответить
А кому гарантії? Вавє з міндічамі?
показать весь комментарий
10.02.2026 07:58 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2026 08:57 Ответить
Це Янелох про гарантії особисто для себе? Доля Муссоліні-не твоя? Зроби трагічну рожу,прохрипи у відосику,як же тобі тяжко. Без Ондрюши. Тоскуєш.
показать весь комментарий
10.02.2026 09:43 Ответить
 
 