Зеленский: Документы относительно гарантий готовы

Фактически ежедневно украинская переговорная группа работает над документами и предложениями, которые должны обеспечить длительный мир.

Международные мероприятия и работа переговорной команды

"На неделе будут значительные международные мероприятия - оборонные, по безопасности. В Европе наша позиция будет представлена достаточно, и так же с Америкой. Фактически каждый день сейчас наша переговорная группа работает над теми документами, над теми предложениями, которые могут дать результат на следующих встречах", - сказал президент.

Он подчеркнул важность того, чтобы партнеры были настроены так же, как и Украина.

"Мир нужен, надежные гарантии безопасности – это единственная реальная основа для того, чтобы мир был и чтобы россияне не нарушили договоренности тем или иным ударом, той или иной своей гибридной операцией", – отметил Зеленский.

"Сейчас в Европе не осталось стран, которые еще не знают, что такое российское вмешательство и какие российские операции по дестабилизации могут быть. Все видят и то, что делают российские убийцы, российские ракеты, российские дроны. Защита от этого и обеспечение безопасности должны быть ощутимыми и подготовить основу для длительного мира", - сказал глава государства.

Гарантии безопасности

Он напомнил, что документы по гарантиям готовы.

"Документы по гарантиям готовы. Безопасности нет альтернативы. Миру нет альтернативы. Восстановлению нашего государства нет альтернативы", - добавил президент.

