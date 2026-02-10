У Украины нет времени ждать, пока отдельные элементы Воздушных сил настроятся, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в энергетике.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
По словам Зеленского, были подробно заслушаны отчеты из Сумской, Харьковской и Полтавской областей, где сейчас наиболее сложная ситуация с электроснабжением.
"Не во всех громадах проблемы решаются своевременно, и по этому должны быть выводы. Также есть вопросы по городам Днепровщины, в частности по Кривому Рогу. Реакция властей на местах на длительные отключения и связанные с этим проблемы часто является запоздалой", - говорится в сообщении.
ПВО
Зеленский подчеркнул, что Воздушные силы должны действовать значительно оперативнее, чтобы нарастить, как это уже было определено, возможности защиты Харьковщины и других областей, граничащих с Россией, от "шахедов" и других ударных дронов.
"Украина не имеет времени ждать, пока отдельные элементы Воздушных сил настроятся", - отметил он.
Одесская область
Президент также заявил, что в части громад Одесской области принимаются дополнительные меры для поддержки людей, чьи дома на электроотоплении.
Помощь
"МВД Украины доложило о получении от партнеров дополнительного оборудования, а именно генераторов, которые пополнят резервы для оперативного реагирования. Благодарен каждой стране, каждому обществу, которые помогают Украине – нашим городам и громадам. Быть с Украиной – это быть защитниками жизни. Слава Украине!" – подытожил он.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее президент раскритиковал работу Воздушных сил ВСУ по борьбе с российскими "шахедами" на фоне массированных атак. Есть попадания вражеских дронов в энергетику.
- Зеленский анонсировал новые кадровые изменения в Воздушных силах ВСУ, а именно в подразделениях, отвечающих за противодействие российским "шахедам".
