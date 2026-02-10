РУС
6 886 54

У Украины нет времени ждать, пока отдельные элементы Воздушных сил настроятся, - Зеленский

Зеленский ожидает наращивания возможностей Воздушных сил

Президент Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в энергетике.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

По словам Зеленского, были подробно заслушаны отчеты из Сумской, Харьковской и Полтавской областей, где сейчас наиболее сложная ситуация с электроснабжением.

"Не во всех громадах проблемы решаются своевременно, и по этому должны быть выводы. Также есть вопросы по городам Днепровщины, в частности по Кривому Рогу. Реакция властей на местах на длительные отключения и связанные с этим проблемы часто является запоздалой", - говорится в сообщении.

ПВО

Зеленский подчеркнул, что Воздушные силы должны действовать значительно оперативнее, чтобы нарастить, как это уже было определено, возможности защиты Харьковщины и других областей, граничащих с Россией, от "шахедов" и других ударных дронов.

"Украина не имеет времени ждать, пока отдельные элементы Воздушных сил настроятся", - отметил он.

Одесская область

Президент также заявил, что в части громад Одесской области принимаются дополнительные меры для поддержки людей, чьи дома на электроотоплении. 

Помощь

"МВД Украины доложило о получении от партнеров дополнительного оборудования, а именно генераторов, которые пополнят резервы для оперативного реагирования. Благодарен каждой стране, каждому обществу, которые помогают Украине – нашим городам и громадам. Быть с Украиной – это быть защитниками жизни. Слава Украине!" – подытожил он.

Что предшествовало?

Автор: 

Зеленский Владимир (23675) энергетика (3293) Воздушные силы (2950)
Топ комментарии
+41
"окремі елементи Повітряних сил налаШТУЙСЬ!! РАЗ, ДВА!
10.02.2026 14:13
+38
В цього дегенерати скоро восьмий рік піде як він не має часу думати стратегічно. Отак і живемо в ******** шапітолії.
10.02.2026 14:14
+30
Терміново треба двушку на Болотяну відправляти?
10.02.2026 14:07
Терміново треба двушку на Болотяну відправляти?
10.02.2026 14:07
А ще замаринувати м'ясо для травневих шашликів !
10.02.2026 17:47
"окремі елементи Повітряних сил налаШТУЙСЬ!! РАЗ, ДВА!
10.02.2026 14:13
Якось так воно і звучить на потужних засіданнях по чесанню язиком.
10.02.2026 15:34
Без раяля діла не буде
10.02.2026 16:03
В цього дегенерати скоро восьмий рік піде як він не має часу думати стратегічно. Отак і живемо в ******** шапітолії.
10.02.2026 14:14
Часу у нього досталь, ось тільки думати нічим!
10.02.2026 15:12
Пєчєнєги були, потім половці.... вже восьмий рік ЗЄльона сарана заїдає.
І нічого, стоїть Україна, не здається.

.
10.02.2026 15:37
Сирського звільняй, недоумок! А не перди в борошно! Це він всіх досвідчених ппошників вигріб на нуль, залишивши одних блатних рукожопих мажорів!
10.02.2026 14:15
Нельзя. Результат "справедливого мира" свалят именно на него.
10.02.2026 14:31
Нерозумію в нас як казав зеневтік є три тисячі фламінго що можна з кацапії реально зробити заболочену територію. Але щось пішло не так.
10.02.2026 14:15
бубочка вирішив виконувати функції прем'єр-міністра бо новопризначена не справляється чи просто до виборів піариться?
10.02.2026 14:16
"Зеленій з атомним номером 46, відкритий у 2019 році ,хімічний елемент періодичної системи який тхне сірководнем і скислим сиром, ніде не використовується тільки отруює навколишнє середовище своїми газами"
10.02.2026 14:17
Ось що буває, коли людина на високій посаді, але не здатна до розуміння та навчання.
10.02.2026 14:17
А "мудраму ніріду" зайшов, якби не Порох. Тепер ржуть на кутні.
10.02.2026 16:12
10.02.2026 16:39
Пам'ятаю зехудобний лозунг" дайте ему еще 100 дней,он научится" чи " он имеет право на ошибку".а тепер ця наволоч розповідає про те що у України немає часу поки хтось налаштується, зато у ригозеленої мразоти на чолі з зеЛайном часу для мородерства,брехні,грабунку України часу досталь.
10.02.2026 14:17
Наскрізь тупа людина яка вважає що всі йому винні.
10.02.2026 14:22
От коли будуть куплені оті 250 літаків - а ти паскуда при всьому світі казав - я домовився - а один літак коштує, приблизно 250 лимонів баксів(базова комплектація) і ти їх приженеш в Україну от тоді і будеш щось казати, пацюк зелений. Тіки спочатку порахуй скіки міліардів, десятків, вони будуть коштувати.
10.02.2026 14:23
А скільки потягне логістика і обслуговування?
10.02.2026 15:16
Ну шо ти починаешь, добре ж собі сиділи...
10.02.2026 15:28
Іще б на раялі стось щось із "класики" забацав, то тоді ващє-є-є.
10.02.2026 16:14
Обслуговування має приїхати разом з літаками. Лідор видасть відповідне доручення. Інашке хай навіть не виїжджають.
10.02.2026 15:35
10.02.2026 16:16
ЩОБ УКРАЇНСЬКІ ПРОТИПОВІТРЯНІ СИЛИ ЗАВЖДИ БУЛИ НАЛАШТОВАНІ ВІДБИВАТИ РАШИСТСЬКІ АТАКИ В УКРАЇНІ НЕГАЙНО ПОТРІБНО ПОМІНЯТИ "ЗЕЛЕНОГО БРЕХЛИВОГО ГОВОРУНА "ЯКИЙ В 2019 РОЦІ КЛЯВСЯ БУТИ ГАРАНТОМ ЗАХИСТУ УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ НА ПРЕЗИДЕНТА.КОТРИЙ БИ ЗАБЕЗПЕЧИВ УКРАЇНСЬКУ АРМІЮ ЯКІСНИМ ОЗБРОЄННЯМ В НЕОБХІДНІЙ КІЛЬКОСТІ .А НЕ "ЗАКИДАВ" РАШИСТА "ЩОДЕННОЮ СЛОВЕСНОЮ ТУФТОЮ"
10.02.2026 14:26
Не можна весь час відбиватися, не можна виграти бій коли ворог тебе лупцює без усіляких правил а ти весь час блоки ставиш, потрібно наносити ураження по виробництву зброї, критичній інфраструктурі, тощо. Але Україна за 12 років війни дуже мало на що спромоглася. І поки Зебіл при владі нічого не зміниться, стане тільки гірше.
10.02.2026 15:00
А коли воно налаштується? Хоча воно вже налаштоване і всім відомо куди та як налаштоване.
10.02.2026 14:29
Ти все дав для повітряних сил чи требуєш кочергою збивати?
10.02.2026 14:32
Ось що значить проросійський клоун на посту президента під час війни ,нічого не знаю і ні за що не відповідаю "я вам ничего не должен".
10.02.2026 14:51
Стиль командования верховного зегевары во всей красе: приказываю действовать значительно оперативнее и не@т как именно.
10.02.2026 14:55
Який розумний, аж жуть (чи жах). От би його у презеденти, ото би він навів лад в країні та виграв війну. А так хто він такий? Яка у нього влада? Звичайний диктор шмарафону, відосіки тільки дозволяють йому штампувати.
10.02.2026 14:56
Падло!!! Лицемірне і нице
10.02.2026 15:14
Шо ж там налаштовувати? Тублер включив, лампочка загорілась, - воно само собі і налаштовується.
10.02.2026 15:37
Кожного дня мусить щось бовкнути, щоб жоден день не залишився без його базікання.
10.02.2026 15:45
По їхніх плодах ви пізнаєте їх.
10.02.2026 16:19
Ракети для Петріотів, взагалі БК - де?
10.02.2026 15:57
Налаштуйтесь, я сказав!!! Якби не донати українців на дрони, ситуація була би ще гірша, поки вся мразота, в тому числі і слуганародна продовжує грабувати країну
10.02.2026 16:04
Популизм чистой воды. Сам назначил военное руководство и теперь показывает какие они неумехи. Не справляется командующий - направь его командиром зенитного расчета.
10.02.2026 16:32
Знищувати зелених ворогів України треба не після перемоги , а для перемоги.
10.02.2026 16:43
Зараз запрацює експорт,дронів стане легче
10.02.2026 16:59
Брехлива цинічна скот
10.02.2026 17:13 Ответить
Офіс простих рішень-Раз,два і готове рішення проблеми.
10.02.2026 17:35 Ответить
Свіжий кокс «зайшов»
запатякало знов!
10.02.2026 18:54 Ответить
В 2024 з повітряних вимели всіх хто мав якись досвід , навіть тих хто мав досвід ураження ракет з пзрк та шахедів , їх відправили в піхоту.зараз там служать діди та обмежені і пристосуванці.Тому маємо що маємо. Але саме гірше , що головний в цьому всьому 3-разовий ухилянт, з досвідом вживання заборонених препаратів, та патологічний клептократ.
10.02.2026 19:18 Ответить
Все, нарешті. Ситуація виправлена. Буде в нас світло і достатньо енергетики. Президент заслухав звіти і провів селектори. Нарешті проявив турботу про народ і миттєво все запрацює. Просто раніше цього ніхто не робив. А тут такий прогрес - проведено наради!!!
10.02.2026 19:38 Ответить
меньше красти потрібно.
10.02.2026 20:02 Ответить
А чого воно в темряві сидить? Вольдемар, в тебе ж генератори є
10.02.2026 21:17 Ответить
Україна не має часу чекати, поки окремі прихожани Зенамахату зрозуміють що їх "зробили разом з Порохоботами".

Україна не має часу чекати, поки окремі припзденти перестануть красти.

Україна не має часу чекати, поки окремі елементи шмигарні-мусарні надумають воювати з московитами.

Україна не має часу чекати, поки окремі "лєнки скумбрії по 8" перестануть писати сценарії для Шапітолію 95.

Україна не має часу чекати, поки окремі НАБУ,САП допитають Хєрмаків та Бакланових
10.02.2026 21:28 Ответить
Хто б казав ?!
10.02.2026 22:08 Ответить
 
 