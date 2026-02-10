РУС
В отдельных областях фактически полностью перестраивается работа ПВО. Будут изменения с обеспечением фронта, - Зеленский

Индустрия дронов

Укрепление украинской ПВО и оборонной промышленности

Президент Владимир Зеленский анонсировал изменения в работе ПВО и в контроле за обеспечением фронта дронами, оружием и личным составом.

Об этом он сказал в вечернем обращении, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский провел беседу с высшим военным руководством: главнокомандующим Александром Сырским, начальником Генштаба Андреем Гнатовым и министром обороны Украины Михаилом Федоровым.

"Много изменений происходит сейчас в работе противовоздушной обороны: в отдельных регионах фактически полностью перестраивается то, как работают команды – перехватчики, мобильные огневые группы, весь компонент малой противовоздушной обороны. Но это только один из тех элементов защиты, которые требуют изменений. Изменения будут. Это касается также контроля за обеспечением фронта дронами, оружием, самое главное – личным составом. Именно люди – это ключевой вопрос: тренировки, а также реальное пополнение бригад", – заявил глава государства.

Он анонсировал новые решения от военного командования, которые "усилят Украину и смогут решить существующие проблемы".

"Детали сейчас делать публичными рано. Когда решения будут проработаны на сто процентов, Министерство обороны Украины, наша армия представят детали всему обществу", - рассказал Зеленский.

Также президент сообщил о подготовке Украины к встрече в формате "Рамштайн" и Мюнхенской конференции по безопасности. На "Рамштайне" будут анонсированы новые пакеты военной помощи.

Что предшествовало?

Автор: 

Зеленский Владимир (23675) ПВО (3462) Воздушные силы (2950)
Топ комментарии
+34
На нари ішака брехливого!
показать весь комментарий
10.02.2026 20:08 Ответить
+25
Як що воно взяло це під особистий контроль- то чикати ще більшої біди.
показать весь комментарий
10.02.2026 20:15 Ответить
+21
Навіщо оголошувати про якісь нововведення в ЗСУ?Чи в нього язик за зубами не тримається?Прикуси його.
показать весь комментарий
10.02.2026 20:17 Ответить
На нари ішака брехливого!
показать весь комментарий
10.02.2026 20:08 Ответить
Це хоч в цьому році буде?!
показать весь комментарий
10.02.2026 20:12 Ответить
Давай вава, дєрзай. Переставляти ліжка у КМУ навчився, може і по аналогії і з ППО вийде
показать весь комментарий
10.02.2026 20:13 Ответить
Як що воно взяло це під особистий контроль- то чикати ще більшої біди.
показать весь комментарий
10.02.2026 20:15 Ответить
Навіщо оголошувати про якісь нововведення в ЗСУ?Чи в нього язик за зубами не тримається?Прикуси його.
показать весь комментарий
10.02.2026 20:17 Ответить
Та дуже довгий, потрібно тільки рубати і бажано тупою сокирою.
показать весь комментарий
10.02.2026 20:37 Ответить
І бажано по шию.
показать весь комментарий
11.02.2026 06:11 Ответить
Забуває якось зеленський, розповісти Українцям про результати пошуків лийтИнантів баканова і єрмака, повернення міндіча в Україну та шурми, що там з інженерними династіями в Козині?????? З суддею Чаусовим, он як вийшло, аж з Молдови… А від земляка Бібі, і поготів непроблемно було повернути міндіча, як єдиновірця!?!?
показать весь комментарий
10.02.2026 20:17 Ответить
потужно
показать весь комментарий
10.02.2026 20:28 Ответить
Ви можете уявити ,що армією США керує китаєць, армією Ісраелю- араб хамас, .. Допоки ж будемо терпіти рашистке лайно сирське на чолі ЗСУ ????
показать весь комментарий
10.02.2026 21:23 Ответить
ну, тепер пісець ппо...
73 зелених, тримайтесь! потужно!
показать весь комментарий
10.02.2026 20:27 Ответить
дурнувате базікало...
показать весь комментарий
10.02.2026 20:28 Ответить
Навіть якщо це станеться, цапня просто модернізує "Герані" і ракети і буде обстрілювати Україну як і раніше...
показать весь комментарий
10.02.2026 20:29 Ответить
піздун
показать весь комментарий
10.02.2026 20:36 Ответить
І дуже потужний.
показать весь комментарий
10.02.2026 20:39 Ответить
Тупий нікчемний паяц не знає, що жодна деталь військового плану не повинна розголошуватися! Хоча, пригадаємо хоча б зірвану ним операцію по затриманню воєнних злочинців вагнерівців.
показать весь комментарий
10.02.2026 20:41 Ответить
Доповідь закінчив! Фсб прийняв до уваги. Президенте навчись інколи мовчати.
показать весь комментарий
10.02.2026 20:47 Ответить
Будуть не зміни а срака повна в ппо, коли небрита зелена морда всюди суне свою харю яка ні в чому зовсім не розбирається, треба зміна уряду і президента терміново, цей ішак такого набудує що буде кабзда
показать весь комментарий
10.02.2026 20:48 Ответить
зеленський іди кончане чмо нах.й. Настане той день коли зелю будуть ******* де будуть бачити
показать весь комментарий
10.02.2026 20:50 Ответить
Будет, всё будет,брехло.
показать весь комментарий
10.02.2026 20:50 Ответить
Будуть зміни із забезпеченням фронту, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3599923

десь так?
показать весь комментарий
10.02.2026 20:58 Ответить
Знову брехня!
показать весь комментарий
11.02.2026 04:18 Ответить
Імітація чергової перемоги в голові квартального злодюжки.
показать весь комментарий
10.02.2026 21:01 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
10.02.2026 21:08 Ответить
Увесь свій строк і далі, тільки анонсує.
показать весь комментарий
10.02.2026 21:15 Ответить
Не пхай свого носа в справи військових, не заважай їм боронити Україну. Де ти - там лихо.
показать весь комментарий
10.02.2026 21:27 Ответить
це мали зробити давно і без зеленського
показать весь комментарий
10.02.2026 21:27 Ответить
Зараз у Запоріжжі дрони один за одним летять, ППО навіть і разу не стрельнуло - мабуть перебудовуються.
показать весь комментарий
10.02.2026 21:38 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2026 21:39 Ответить
Чотири роки іде війна...головнокомандувач говорить так наче це четвертий місяць війни.. наче він спав і тільки прокинувся..
показать весь комментарий
10.02.2026 21:43 Ответить
Знову лебедина пісня.
показать весь комментарий
10.02.2026 22:33 Ответить
ЧМО - воно і в Африці ЧМО
показать весь комментарий
10.02.2026 22:54 Ответить
Пепебудовує! Міняє! Лізе не в свої справи! Тому такий результат!
показать весь комментарий
11.02.2026 00:49 Ответить
Знову обіцянки цяцянки?
показать весь комментарий
11.02.2026 04:12 Ответить
Обіцянки- цяцянки, а дурневі радість
показать весь комментарий
11.02.2026 05:21 Ответить
уявляю скільки цінного хрипатий сказав сирському, гнатову і федорову. сила мужик
показать весь комментарий
11.02.2026 10:36 Ответить
Яке мале ППО? Ніч довбали Запоріжжя - яке ППО його не прикрило -мале чи велике.Чи в його розумінні велике - це захищає саме його. Але складається враження,що Сирский знову реквізує місцеви засоби з екіпажами та всім,що там є.Звідті ці пісні про комплектування бригад одночасно з підписанням указу про можливість контрактів 60+. Він же не лох.
показать весь комментарий
11.02.2026 11:03 Ответить
Вова, нам потрібна одна зміна - ТВОЯ.
показать весь комментарий
11.02.2026 11:29 Ответить
Нічого не розумію. Кому вірити ?
"Зрив постачання: військові не отримали FPV-дрони на оптоволокні на 5 млрд грн. "- журналіст Юрій Ніколов.
".....Зміни будуть. Це стосується також контролю за забезпеченням фронту дронами ..... ", - заявив голова держави.
показать весь комментарий
11.02.2026 11:36 Ответить
Верховна гнида як завжди все каже правильно і навіть мудро! Але завжди з'являються якісь Міндічі, Чернишови, Баканови, Резнікови та інші (імена їх ти,господи,знаєш) мерзотники! Гроші десь розчиняються і добрі наміри зникають як сон, як вранішній туман...
показать весь комментарий
11.02.2026 11:44 Ответить
Вовка! Йди вже геть...
показать весь комментарий
11.02.2026 11:45 Ответить
 
 