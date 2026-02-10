В отдельных областях фактически полностью перестраивается работа ПВО. Будут изменения с обеспечением фронта, - Зеленский

Индустрия дронов

Президент Владимир Зеленский анонсировал изменения в работе ПВО и в контроле за обеспечением фронта дронами, оружием и личным составом.

Об этом он сказал в вечернем обращении, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский провел беседу с высшим военным руководством: главнокомандующим Александром Сырским, начальником Генштаба Андреем Гнатовым и министром обороны Украины Михаилом Федоровым.

"Много изменений происходит сейчас в работе противовоздушной обороны: в отдельных регионах фактически полностью перестраивается то, как работают команды – перехватчики, мобильные огневые группы, весь компонент малой противовоздушной обороны. Но это только один из тех элементов защиты, которые требуют изменений. Изменения будут. Это касается также контроля за обеспечением фронта дронами, оружием, самое главное – личным составом. Именно люди – это ключевой вопрос: тренировки, а также реальное пополнение бригад", – заявил глава государства.

Он анонсировал новые решения от военного командования, которые "усилят Украину и смогут решить существующие проблемы".

"Детали сейчас делать публичными рано. Когда решения будут проработаны на сто процентов, Министерство обороны Украины, наша армия представят детали всему обществу", - рассказал Зеленский.

Также президент сообщил о подготовке Украины к встрече в формате "Рамштайн" и Мюнхенской конференции по безопасности. На "Рамштайне" будут анонсированы новые пакеты военной помощи.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент раскритиковал работу Воздушных сил ВСУ по борьбе с российскими "Шахедами" на фоне массированных атак. Есть попадания вражеских дронов в энергетику.

Зеленский анонсировал новые кадровые изменения в Воздушных силах ВСУ, а именно в подразделениях, отвечающих за противодействие российским "Шахедам".

