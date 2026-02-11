РУС
Киевлян призвали проверить запасы питьевой и технической воды

Киевлянам посоветовали запасаться водой

Киевская городская государственная администрация призвала жителей столицы проверить запасы питьевой и технической воды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении КГГА.

Россия продолжает обстрелы украинской энергетики 

В городской власти отметили, что столица переживает один из самых сложных отопительных периодов. Коммунальные службы и энергетики работают без перерывов. В то же время сохраняется низкая температура воздуха. Это повышает риск новых вражеских атак по инфраструктуре.

"Киев противостоит врагу в один из самых сложных отопительных периодов. Коммунальные службы и энергетики работают круглосуточно. Пока сохраняется низкая температура воздуха, существует риск новых вражеских атак", – подчеркнули в администрации.

Рекомендуемая суточная норма составляет 3 литра питьевой воды. Для гигиены и приготовления пищи советуют иметь 10–12 литров технической воды.

Городские власти просят граждан заранее позаботиться о резерве. Это поможет избежать трудностей в случае перебоев с водоснабжением.

Служба энергетической безопасности

Между тем Киевский городской совет планирует реорганизовать одно из коммунальных предприятий и утвердить устав коммунального некоммерческого предприятия "Служба энергетической безопасности".

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, это не создание новой структуры и на это не будут тратиться дополнительные средства.

По словам Кличко, единственный ответственный оператор будет отвечать за следующие функции:

  • формирование и содержание маневренного фонда автономных источников питания;
  • обеспечение их учета, сохранности и готовности к работе;
  • оперативное развертывание генераторов на объектах, оставшихся без электроснабжения;
  • деятельность в интересах горожан, а не с целью получения прибыли.

Напомним, атомные электростанции на подконтрольной правительству территории все еще не возобновили полноценную работу после массированного удара РФ по энергетике 7 февраля.

Мабуть дуже близько мір!
11.02.2026 18:31 Ответить
"в своїй голові я війну закінчив" - одне ЧМО в 2019му
11.02.2026 18:35 Ответить
Если в кране нет воды, значит выпили **** (Миндичи).
11.02.2026 18:37 Ответить
''Єслі в кранє єсть вода значит **** ***** туда'')
11.02.2026 19:35 Ответить
Ось для чого платники податків утримують тисячі держслужбовців - щоб ті час від часу нагадували нам очевидні речі.
11.02.2026 18:44 Ответить
так передай ДСНС это всё, барыга
11.02.2026 18:49 Ответить
дурня це все...
розвернути на березі дніпра пукти потужної незламності та видавати пляшечки ЗЕводи освяченої видосиками...
11.02.2026 19:00 Ответить
 
 