Киевлян призвали проверить запасы питьевой и технической воды
Киевская городская государственная администрация призвала жителей столицы проверить запасы питьевой и технической воды.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении КГГА.
Россия продолжает обстрелы украинской энергетики
В городской власти отметили, что столица переживает один из самых сложных отопительных периодов. Коммунальные службы и энергетики работают без перерывов. В то же время сохраняется низкая температура воздуха. Это повышает риск новых вражеских атак по инфраструктуре.
"Киев противостоит врагу в один из самых сложных отопительных периодов. Коммунальные службы и энергетики работают круглосуточно. Пока сохраняется низкая температура воздуха, существует риск новых вражеских атак", – подчеркнули в администрации.
Рекомендуемая суточная норма составляет 3 литра питьевой воды. Для гигиены и приготовления пищи советуют иметь 10–12 литров технической воды.
Городские власти просят граждан заранее позаботиться о резерве. Это поможет избежать трудностей в случае перебоев с водоснабжением.
Служба энергетической безопасности
Между тем Киевский городской совет планирует реорганизовать одно из коммунальных предприятий и утвердить устав коммунального некоммерческого предприятия "Служба энергетической безопасности".
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, это не создание новой структуры и на это не будут тратиться дополнительные средства.
По словам Кличко, единственный ответственный оператор будет отвечать за следующие функции:
- формирование и содержание маневренного фонда автономных источников питания;
- обеспечение их учета, сохранности и готовности к работе;
- оперативное развертывание генераторов на объектах, оставшихся без электроснабжения;
- деятельность в интересах горожан, а не с целью получения прибыли.
Напомним, атомные электростанции на подконтрольной правительству территории все еще не возобновили полноценную работу после массированного удара РФ по энергетике 7 февраля.
