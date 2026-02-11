Есть новые отключения электроэнергии в 3 областях, сложная ситуация на Киевщине и Одесчине, - Минэнерго

После очередных обстрелов часть потребителей в Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях временно обесточены. Ликвидация последствий и восстановление электроснабжения потребителей продолжаются.

Где сейчас сложнее всего?

Как отмечается, сложной остается ситуация в Киевской и Одесской областях. Энергетики работают круглосуточно, чтобы устранить последствия последних ударов и вернуть людям нормальный ритм жизни.

Действуют графики отключений

По всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Из-за сложной ситуации в энергосистеме в отдельных регионах вынужденно применены аварийные отключения электроэнергии.

