Чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергетической сфере объявлена на Харьковщине, - ОВА

На заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС приняли ряд важных решений относительно ситуации в энергетике Харьковщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Какие решения приняли?

Регион находится под постоянными вражескими обстрелами. Учитывая сложную ситуацию, принято решение о признании обстановки, сложившейся в энергетической сфере Харьковской области, чрезвычайной ситуацией регионального уровня", - говорится в сообщении.

Также инициируем обращение к Кабинету Министров Украины о присоединении Харьковской области к правительственному проекту СвітлоДім.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Харькове разоблачены коммунальщики на присвоении около 1,8 миллиона гривен бюджетных средств. ФОТОрепортаж

Государственная программа СвітлоДім

В рамках государственной программы СвітлоДім жителям прифронтовых территорий предоставляется возможность привлекать дополнительные финансовые ресурсы для повышения уровня энергетической устойчивости и бесперебойного функционирования ключевых систем жизнеобеспечения многоквартирных домов:

государство предоставляет помощь от 100 до 300 тысяч грн для ОСМД, жилищных и обслуживающих кооперативов, управляющих многоквартирными домами любой формы собственности;

средства можно потратить на закупку генераторов, аккумуляторов, инверторов и другого энергооборудования;

подать заявку могут объединения совладельцев и управляющие домами онлайн через Дію, рассматривает и одобряет заявки комиссия при Минразвития.

Читайте также: Атаки на энергосистему: Сибига призвал МКС выдать ордера на арест организаторов ударов по Украине

Напомним, сегодня, 10 февраля 2026 года, враг в очередной раз атаковал энергетические объекты в Харьковской области. Лозовская громада обесточена.