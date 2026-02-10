1 108 2
Чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергетической сфере объявлена на Харьковщине, - ОВА
На заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС приняли ряд важных решений относительно ситуации в энергетике Харьковщины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
Какие решения приняли?
- Регион находится под постоянными вражескими обстрелами. Учитывая сложную ситуацию, принято решение о признании обстановки, сложившейся в энергетической сфере Харьковской области, чрезвычайной ситуацией регионального уровня", - говорится в сообщении.
- Также инициируем обращение к Кабинету Министров Украины о присоединении Харьковской области к правительственному проекту СвітлоДім.
Государственная программа СвітлоДім
В рамках государственной программы СвітлоДім жителям прифронтовых территорий предоставляется возможность привлекать дополнительные финансовые ресурсы для повышения уровня энергетической устойчивости и бесперебойного функционирования ключевых систем жизнеобеспечения многоквартирных домов:
- государство предоставляет помощь от 100 до 300 тысяч грн для ОСМД, жилищных и обслуживающих кооперативов, управляющих многоквартирными домами любой формы собственности;
- средства можно потратить на закупку генераторов, аккумуляторов, инверторов и другого энергооборудования;
- подать заявку могут объединения совладельцев и управляющие домами онлайн через Дію, рассматривает и одобряет заявки комиссия при Минразвития.
Напомним, сегодня, 10 февраля 2026 года, враг в очередной раз атаковал энергетические объекты в Харьковской области. Лозовская громада обесточена.
