Рашисты нанесли удары по энергообъектам в Харьковской области, обесточена Лозовская громада
Сегодня, 10 февраля 2026 года, враг в очередной раз атаковал энергетические объекты в Харьковской области. Лозовская громада обесточена.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Лозовской городской громады Сергей Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, критическая инфраструктура переходит на альтернативные источники питания.
Медицинские учреждения Харьковской области работают в обычном режиме
"Медицинские учреждения продолжают работать в обычном режиме. При необходимости вы можете воспользоваться Пунктами Несокрушимости, чтобы зарядить телефоны, получить доступ к стабильной связи или согреться", - говорится в сообщении.
Прогноз по восстановлению
Сейчас все задействованные службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение в наши дома.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль