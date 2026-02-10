Рашисты нанесли удары по энергообъектам в Харьковской области, обесточена Лозовская громада

Сегодня, 10 февраля 2026 года, враг в очередной раз атаковал энергетические объекты в Харьковской области. Лозовская громада обесточена.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Лозовской городской громады Сергей Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, критическая инфраструктура переходит на альтернативные источники питания.

Медицинские учреждения Харьковской области работают в обычном режиме

"Медицинские учреждения продолжают работать в обычном режиме. При необходимости вы можете воспользоваться Пунктами Несокрушимости, чтобы зарядить телефоны, получить доступ к стабильной связи или согреться", - говорится в сообщении.

Прогноз по восстановлению

Сейчас все задействованные службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение в наши дома.

