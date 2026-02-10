РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7227 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике
519 0

Рашисты нанесли удары по энергообъектам в Харьковской области, обесточена Лозовская громада

Пропало свет в Харьковской области

Сегодня, 10 февраля 2026 года, враг в очередной раз атаковал энергетические объекты в Харьковской области. Лозовская громада обесточена. 

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Лозовской городской громады Сергей Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, критическая инфраструктура переходит на альтернативные источники питания.

Медицинские учреждения Харьковской области работают в обычном режиме

"Медицинские учреждения продолжают работать в обычном режиме. При необходимости вы можете воспользоваться Пунктами Несокрушимости, чтобы зарядить телефоны, получить доступ к стабильной связи или согреться", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть новые отключения электроэнергии в трех областях, в отдельных регионах действуют аварийные отключения, - Минэнерго

Прогноз по восстановлению

Сейчас все задействованные службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение в наши дома.

Читайте также: Враг атаковал энергетический объект ДТЭК в Одесской области: разрушения значительные

Автор: 

Харьковская область (2219) Лозовский район (36) Лозовая (21)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 