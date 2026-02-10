Новини Удари по енергетиці
Рашисти ударили по енергооб’єктах на Харківщині, знеструмлено Лозівську громаду

Зникло світло на Харківщині

Сьогодні, 10 лютого 2026 року, ворог вкотре атакував енергетичні об'єкти на Харківщині. Лозівська громада знеструмлена. 

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Лозівської міської громади Сергій Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, критична інфраструктура переходить на альтернативні джерела живлення.

Медичні заклади Харківщини працюють у звичайному режимі

"Медичні заклади продовжують працювати у звичайному режимі. За необхідності ви можете скористатися Пунктами Незламності, щоб зарядити телефони, отримати доступ до стабільного зв'язку або зігрітися", - йдеться у повідомленні.

Прогноз щодо відновлення

Наразі всі задіяні служби працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше відновити стабільне електропостачання у наші домівки.

