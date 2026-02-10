Рашисти ударили по енергооб’єктах на Харківщині, знеструмлено Лозівську громаду
Сьогодні, 10 лютого 2026 року, ворог вкотре атакував енергетичні об'єкти на Харківщині. Лозівська громада знеструмлена.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Лозівської міської громади Сергій Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, критична інфраструктура переходить на альтернативні джерела живлення.
Медичні заклади Харківщини працюють у звичайному режимі
"Медичні заклади продовжують працювати у звичайному режимі. За необхідності ви можете скористатися Пунктами Незламності, щоб зарядити телефони, отримати доступ до стабільного зв'язку або зігрітися", - йдеться у повідомленні.
Прогноз щодо відновлення
Наразі всі задіяні служби працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше відновити стабільне електропостачання у наші домівки.
