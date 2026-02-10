Є нові знеструмлення у трьох областях, в окремих регіонах діють аварійні відключення, - Міненерго

Яка ситуація зі світлом 10 лютого

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури станом на ранок 10 лютого є знеструмлені споживачі у Одеській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Тривають відновлювальні роботи

Як зазначається, ліквідація наслідків та відновлення електропостачання споживачів тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Діють графіки відключень

По всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

"Через складну ситуацію в енергосистемі в окремих регіонах вимушено застосовані аварійні знеструмлення", - уточнили в Міненерго.

Шмигаль, з власниками обленерго і Укренерго, мали достатньо часу і грошей, щоб завчасно подбати про функціонування в особливий період стратегічної галузі економіки України!!!
Оманські із зеленським-стефанчуками, добре подбали на посадах про особисте збагачення і родичів….з 2019 року!!
10.02.2026 12:28 Відповісти
Щоб захистити об'єкти енергетики від знищення російськими ракетами і дронами, потрібно тим громадянам, що залишаються без світла вимагати прибути в їх міста міністраів, особливо Шмигаля і перебувати разом з ними в тих умовах, що і громадяни. Прибути мають разом зі своїми сім'ями. Буде мало, то вимагати, щоб прибували і інші посадовці, які займають ще вищі посади. Всі депутати, які приймали ганебні рішення і голосували за знищення НАБУ і САП, які розслідують крадіжки з Енергоатому. Впевнений, що після двох-трьох таких ночей відразу відшукаються гроші на свої системи ППО і захисні споруди.
10.02.2026 13:16 Відповісти
 
 