Є нові знеструмлення у трьох областях, в окремих регіонах діють аварійні відключення, - Міненерго
Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури станом на ранок 10 лютого є знеструмлені споживачі у Одеській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Тривають відновлювальні роботи
Як зазначається, ліквідація наслідків та відновлення електропостачання споживачів тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
Діють графіки відключень
По всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
"Через складну ситуацію в енергосистемі в окремих регіонах вимушено застосовані аварійні знеструмлення", - уточнили в Міненерго.
