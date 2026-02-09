Понад 1400 багатоповерхівок Києва наразі без опалення, - Зеленський
Сьогодні, 9 лютого, президент України Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації в енергетиці та ліквідації наслідків російських ударів.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Де найскладніше?
За словами глави держави, найскладніші обставини досі в столиці: більш ніж 1400 багатоквартирних будинків Києва без опалення, і важливо, щоб люди з кожного такого будинку отримували всю необхідну підтримку.
Також у Києві буде збільшено обсяг програми пакунків тепла. Найближчим часом програма вийде на обсяг роздачі людям 40 тисяч таких пакунків, і значна частина саме в Києві.
Ситуація в регіонах
"Були доповіді по ситуації на Київщині, у Харкові та в інших містах області, на Сумщині, Чернігівщині, Донеччині, на Дніпровщині, у Кропивницькому й області. Окремо обговорили ситуацію на Херсонщині: 6 населених пунктів області у важких енергетичних умовах через постійні удари безпілотників і, відповідно, надзвичайно складні обставини для відновлення. Обласна влада повинна забезпечити додаткову роботу в цьому напрямі - і захисну, і відновлювальну. Були доповіді також по Миколаєву, Одесі, Полтавщині, Черкащині, Житомирщині, Вінницькій, Львівській, Чернівецькій областях. Дякую всім, хто працює над масштабуванням транскордонної співпраці з Румунією, щоб збільшити обсяги можливого імпорту електрики в Україну", - наголошує Зеленський.
Ситуація з атомною генерацією
На селекторі детально обговорили з міністром енергетики ситуацію з атомною генерацією.
"Для російської армії обʼєкти нашої атомної генерації, в тому числі інфраструктура та мережі, які повʼязані з атомними станціями, залишаються фактично постійними мішенями. І це потребує іншого рівня реагування, ніж досягнуто зараз. Потрібно більше захисту й більше комунікації з партнерами, щоб світ не мовчав про цю загрозу", - додав президент.
Забезпечення Повітряних сил
Обговорили з командувачем Повітряних сил ЗСУ та міністром оборони виконання партнерами домовленостей щодо постачання ракет для ППО.
"Повинен бути чіткий графік отримання відповідних пакетів від партнерів, і всі інституції нашої держави повинні максимально включитись, щоб прискорити постачання. Не має бути таких ситуацій, коли паузи в постачанні для України фактично посилюють результат російських ударів. На кожне російське намагання зламати Україну й українців мають бути чіткі відповіді", - резюмує Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Значить, Мародерство допоможе перемогти.
А нам корупція допомагає перемагати !)))
а яка країна будет тупо только отбиваться и не херачить в ответ? Можна будь-ласка повний список таких країн?
Оце потужно допоміг киянам!
але, по-любому, для банди зеленсько-міндічних мародерів в усьому винен Клічко і Порох, разом з порохоботами та прочіми нєвєрнимі, це вам будь-який зебіл скаже..
обрали сцарьом неповносправного нарциса? - жеріть..
Бо як же голими по хоромах бігати ?
змінює гідравлічнй режим -- зменшує тиск і ціркуляція в
оселях не забеспечує прогрів усієї мережі. Крайні квартири
без опалення. Диспетчер тільки і пояснює, що питання
вирішує тільки постачальник тепла, а від ньго а ні бу бу.