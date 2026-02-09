Понад 1400 багатоповерхівок Києва наразі без опалення, - Зеленський

Сьогодні, 9 лютого, президент України Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації в енергетиці та ліквідації наслідків російських ударів.

Про це він повідомив у телеграм-каналі.

Де найскладніше?

За словами глави держави, найскладніші обставини досі в столиці: більш ніж 1400 багатоквартирних будинків Києва без опалення, і важливо, щоб люди з кожного такого будинку отримували всю необхідну підтримку.





Також у Києві буде збільшено обсяг програми пакунків тепла. Найближчим часом програма вийде на обсяг роздачі людям 40 тисяч таких пакунків, і значна частина саме в Києві.

Ситуація в регіонах

"Були доповіді по ситуації на Київщині, у Харкові та в інших містах області, на Сумщині, Чернігівщині, Донеччині, на Дніпровщині, у Кропивницькому й області. Окремо обговорили ситуацію на Херсонщині: 6 населених пунктів області у важких енергетичних умовах через постійні удари безпілотників і, відповідно, надзвичайно складні обставини для відновлення. Обласна влада повинна забезпечити додаткову роботу в цьому напрямі - і захисну, і відновлювальну. Були доповіді також по Миколаєву, Одесі, Полтавщині, Черкащині, Житомирщині, Вінницькій, Львівській, Чернівецькій областях. Дякую всім, хто працює над масштабуванням транскордонної співпраці з Румунією, щоб збільшити обсяги можливого імпорту електрики в Україну", - наголошує Зеленський.

Ситуація з атомною генерацією

На селекторі детально обговорили з міністром енергетики ситуацію з атомною генерацією.

"Для російської армії обʼєкти нашої атомної генерації, в тому числі інфраструктура та мережі, які повʼязані з атомними станціями, залишаються фактично постійними мішенями. І це потребує іншого рівня реагування, ніж досягнуто зараз. Потрібно більше захисту й більше комунікації з партнерами, щоб світ не мовчав про цю загрозу", - додав президент.

Забезпечення Повітряних сил

Обговорили з командувачем Повітряних сил ЗСУ та міністром оборони виконання партнерами домовленостей щодо постачання ракет для ППО.

"Повинен бути чіткий графік отримання відповідних пакетів від партнерів, і всі інституції нашої держави повинні максимально включитись, щоб прискорити постачання. Не має бути таких ситуацій, коли паузи в постачанні для України фактично посилюють результат російських ударів. На кожне російське намагання зламати Україну й українців мають бути чіткі відповіді", - резюмує Зеленський.

