Понад 1400 багатоповерхівок Києва наразі без опалення, - Зеленський

Сьогодні, 9 лютого, президент України Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації в енергетиці та ліквідації наслідків російських ударів.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Де найскладніше?

За словами глави держави, найскладніші обставини досі в столиці: більш ніж 1400 багатоквартирних будинків Києва без опалення, і важливо, щоб люди з кожного такого будинку отримували всю необхідну підтримку.

Зеленський селектор
Також у Києві буде збільшено обсяг програми пакунків тепла. Найближчим часом програма вийде на обсяг роздачі людям 40 тисяч таких пакунків, і значна частина саме в Києві.

Ситуація в регіонах

"Були доповіді по ситуації на Київщині, у Харкові та в інших містах області, на Сумщині, Чернігівщині, Донеччині, на Дніпровщині, у Кропивницькому й області. Окремо обговорили ситуацію на Херсонщині: 6 населених пунктів області у важких енергетичних умовах через постійні удари безпілотників і, відповідно, надзвичайно складні обставини для відновлення. Обласна влада повинна забезпечити додаткову роботу в цьому напрямі - і захисну, і відновлювальну. Були доповіді також по Миколаєву, Одесі, Полтавщині, Черкащині, Житомирщині, Вінницькій, Львівській, Чернівецькій областях. Дякую всім, хто працює над масштабуванням транскордонної співпраці з Румунією, щоб збільшити обсяги можливого імпорту електрики в Україну", - наголошує Зеленський.

Ситуація з атомною генерацією

На селекторі детально обговорили з міністром енергетики ситуацію з атомною генерацією.

"Для російської армії обʼєкти нашої атомної генерації, в тому числі інфраструктура та мережі, які повʼязані з атомними станціями, залишаються фактично постійними мішенями. І це потребує іншого рівня реагування, ніж досягнуто зараз. Потрібно більше захисту й більше комунікації з партнерами, щоб світ не мовчав про цю загрозу", - додав президент.

Забезпечення Повітряних сил

Обговорили з командувачем Повітряних сил ЗСУ та міністром оборони виконання партнерами домовленостей щодо постачання ракет для ППО.

"Повинен бути чіткий графік отримання відповідних пакетів від партнерів, і всі інституції нашої держави повинні максимально включитись, щоб прискорити постачання. Не має бути таких ситуацій, коли паузи в постачанні для України фактично посилюють результат російських ударів. На кожне російське намагання зламати Україну й українців мають бути чіткі відповіді", - резюмує Зеленський.

Топ коментарі
+17
вся Україна без захисту від ракет та шахедів. то кого ти звинуватити хотів зе *********?
09.02.2026 14:26 Відповісти
+13
09.02.2026 14:36 Відповісти
+12
повідомляє зєля з темного, холодного та голодного бункєра!
09.02.2026 14:24 Відповісти
повідомляє зєля з темного, холодного та голодного бункєра!
09.02.2026 14:24 Відповісти
Скільки нових локальних котелень вже почали будувати, виділили під це майданчики і почали будівельні роботи? Скільки проектів організації котелень та переприв'язки будинків до локальних котелень вже замовили в проектних організаціях? Скільки котлів ДКВР вже закуплено і їде в сторону Києва? Скільки бригад вже сформовано для будівництво котелень? Нуль! Кличко це містер нуль! Потрібно вводити в Києві пряме президентське управління і призначати керуючого справами з надзвичайними повноваженнями!
09.02.2026 14:53 Відповісти
наразі ввести пряме президентське управління неможливе!! старого керуючого президентом з його надзвичайними повноваженнями, де юре, сам же зеля й звільнив!! коли зелею керувати нема кому, то як можно керувати ще й києвом? і коли вони там ще знову в той оман поїдуть, щоб партушев нового керуючого президеном назначив? а без нового - зєля не те що нуль, він просто нуль по модулю!!
09.02.2026 15:01 Відповісти
Це обов'язок Президента втрутитись в ситуацію в Києві. Тисячі будинків без тепла, це катастрофа.
09.02.2026 16:00 Відповісти
сьогодні президент не може втрутитись ні в що, від слова Ніяк! річ в тім, що управляющий президентом, ще до свого де юре звільнення, все, з конституцією включно, поставив на паузу! в тому числі і всі обов'язки президента, які він перебрав на себе! і поки старий, хоча і де юре, звільнений, а новий, де факто, в омані не призначений, проблема тисячів будинків без тепла, це не катастрофа, а проблема часу. тільки буде призначений новий управляючий президентом і він приступить до виконання своїх обов'язків, по прямому управлінню президентом, так зразу тепло в тисячах будинках й з'явиться. як повідомляє тамошня пресслужба, орінтовно це десь відбудеться з червня до вересня.
09.02.2026 16:15 Відповісти
Не смішить людей своїм " прямим презедентьським управлінням", наслідки " презедентського керування" Українці вихаркують кров'ю, керуючі справами,яких призначив так званий президент, називаються ОВА, які окрім як лизати дупу зеЛайну та робити як прикажуть роблять ціле *****, але для дебілів Кличко у всьому винен, навіть у відсутності пво.А хто забрав з міського бюджету Київа 8 міліардів вам часом по бидломарафону не сказали?
09.02.2026 15:29 Відповісти
З бюджета Києва щороку забирають мільярди в національний бюджет, ця практика існує вже 30 років. В бюджеті Києва достатньо грошей щоб вирішити всі нагальні питання, потрібно лише працювати!
09.02.2026 16:01 Відповісти
А хто і де виробля ДКВР.?
09.02.2026 15:38 Відповісти
Монастирище
09.02.2026 15:59 Відповісти
Зеленскому написали повідомити лохторат про план процвітання...

09.02.2026 14:25 Відповісти
що за дебіл це написав? хай вже лізе в помиральну яму
10.02.2026 02:50 Відповісти
вся Україна без захисту від ракет та шахедів. то кого ти звинуватити хотів зе *********?
09.02.2026 14:26 Відповісти
Кличко у всьому винен
09.02.2026 14:36 Відповісти
А яка країна із захистом від тисяч ракет і мільйонів шахедів? Можна будь-ласка повний список таких країн?
09.02.2026 14:41 Відповісти
Ізраїль наприклад. як гундосив пів шостий,він ще давним давно дав наказ створити систему кращу за залізний купол. а створив систему залізний занавіс на кордонах.а тепер назвіть мені держави де безпожно крадуть на заупівлі озброєння та матеріальній допомозі під час війни. чекаю.
09.02.2026 14:46 Відповісти
А що, по Ізраїлю завдали удар у тисячу ракет і мільйони дронів? Чи може по Ізраїлю запустили каналізаційні труби із гівна і палок? Ти не рівняй буй із пальцем і роби щось для перемоги, а не скигли цілими днями і ночами в інтернеті. Твоє скавчання на форумі ніяк не допоможе перемогти
09.02.2026 14:48 Відповісти
а що президент Ізраїлю здавав ворогу місце знаходження всіх енерго обєктів,як це зробив зеленський? це моя справа кого чи що з чим рівняти. бо ви хочете показати свою обізнанність а виглядаєте зеленським.
09.02.2026 14:52 Відповісти
Усі енергооб'єкти побудовані при совку. І їх точне розташування і їх конструкція з найменшими деталями лежить на столі кремля ще з 80-х років минулого століття. Не треба шукати зраду там, де її немає.
09.02.2026 14:55 Відповісти
та якраз здали і нові енерго обєкти. зєлєнський твій коханий і здав.
09.02.2026 14:57 Відповісти
Які нові енергооб'єкти? Нові енергооб'єкти це тисячі бензинових генераторів, які диринчать на українських вулицях. От і всі нові енергооб'єкти, бо такі критикани як ти за своє життя нічого не збудував, бо руки із сраки. А тепер критикуєш усіх підряд.
09.02.2026 15:02 Відповісти
хто ти за професією?підожди,дай вгадаю-таксист!так?
09.02.2026 15:03 Відповісти
Подоляк, це ти?!
09.02.2026 15:26 Відповісти
так де залізний купол від зеленського? де ******* ракт? де трьох рівневий захист енерго системи? вои за кошти Європи не можуть закупити снаряди.....бо вкрасти і там потрібно.
09.02.2026 14:55 Відповісти
Який залізний купол? Ти хоч знаєш, яка ціна однієї ракети до ппо? Така ракета коштує мільйони доларів, дорожче ніж іскандери і калібри.
09.02.2026 14:57 Відповісти
а ти хоч знаєш що ти доводиш? що зєєля класний президент? та ***** воно тупе як і всі його виборці.
09.02.2026 14:59 Відповісти
"Авжеж, буде побудована ******* протиповітряна оборона, побудована навіть міцніше, ніж "Залізний купол", тому що країна Ізраїль - міцна, прекрасна, але маленька, їх система нам не підходить, бо в нас київський регіон, як уся Держава Ізраїль, а то й більше. Тому для нас дуже важливо побудувати ******* універсальну систему протиповітряної оборони. Будемо будувати", - відповів Володимир Зеленський на запитання, чи буде в Україні збудовано систему ППО за ізраїльським прикладом.
09.02.2026 15:09 Відповісти
А шо в ізраїлі вкрали всі гроші на створення альтернативної енергетики?
Значить, Мародерство допоможе перемогти.
09.02.2026 14:58 Відповісти
Якби по Ізраїлю кожен день прилітали десятки ракет і сотні шахедів, вони б вже через місяць оголосили капітуляцію. І не допомогли б ні залізний купол, ні відсутність корупції.
09.02.2026 15:09 Відповісти
ти сам відпові на своє питання про тисячі ракет та шахедів.
09.02.2026 15:12 Відповісти
Добре!
А нам корупція допомагає перемагати !)))
09.02.2026 15:27 Відповісти
"А яка країна із захистом від тисяч ракет і мільйонів шахедів?"

а яка країна будет тупо только отбиваться и не херачить в ответ? Можна будь-ласка повний список таких країн?
09.02.2026 16:25 Відповісти
Володя провів селекторну нараду.
Оце потужно допоміг киянам!
09.02.2026 14:27 Відповісти
правильно писати Валодья
09.02.2026 14:48 Відповісти
Вже явно увійшов у смак - все контролює, все на ньому.
09.02.2026 14:27 Відповісти
Ви зайдіть у фейсбук ОПУ. Там коментарі такі, що Сралін нервово палить у коридорі. Я офігіла. Відверті нахвалювання.
09.02.2026 14:38 Відповісти
Бачив оце газету "слуга народу", там реально совок - під мудрим керівництвом партії поремонтували дах школи, президент наказав щоб ліки не дорожчали й так далі.
09.02.2026 14:41 Відповісти
Найвеличнішому доповіли обстановку. Яке щастя.
09.02.2026 14:31 Відповісти
09.02.2026 14:36 Відповісти
..якби Зєля тоді був президент, то влаштованого ним, разом з ******, холодомору ніколи би не сталося..
але, по-любому, для банди зеленсько-міндічних мародерів в усьому винен Клічко і Порох, разом з порохоботами та прочіми нєвєрнимі, це вам будь-який зебіл скаже..
обрали сцарьом неповносправного нарциса? - жеріть..
09.02.2026 14:40 Відповісти
А де ж ті об'єкти розподіленої генерації про які потужно заявлялось рік тому?! Де?!
09.02.2026 14:40 Відповісти
спасибо за свет по 6 часов в сутки, в лучшем случае, миндичам и всем иудеям временно проживающим в украине
09.02.2026 14:42 Відповісти
А де твої фламінго які мали летіти на москву ? де захисні споруди на енергетичні обєкти ,щож міндіч ,цукерман вже в Ізраїлі ,а чому немає підозри галущенку ,єрмаку ? Чому жодного позову в міжнародні судди на рашиських варварів які творят в Україні геноцид ,але ти чомусь цього слова не називаєш пусті розмови про безпекові гарантії в той час як ворог знищує енергетику і не тільки.
09.02.2026 14:45 Відповісти
Дивно, адже два дні тому https://t.me/V_Zelenskiy_official/17881 було 1200. Чи опалення само кудись зникає без обстрілів?
09.02.2026 14:49 Відповісти
У Галущенка і його садухи світло хоч є ?
Бо як же голими по хоромах бігати ?
09.02.2026 14:51 Відповісти
09.02.2026 14:55 Відповісти
Нахера ото ти все підраховуеш? Збираєш статистику своєму шефу в кремлі? Де там фламінги на москву? Імпотент зелений всі кому винні і Європа теж, дровиняку з очей вийми.
09.02.2026 15:06 Відповісти
З Кличком не зустрічався і мер йому не доповідав, і звідки він знає про кількість будинків?
09.02.2026 15:28 Відповісти
статист хрєнов
09.02.2026 15:31 Відповісти
Як завжди : Київ та інші регіони. Ніби крім Києва всюди є опалення.
09.02.2026 15:33 Відповісти
зехудобне плем'я, можете з дебільною усмішкою на своїх пиках записати ще одне досягнення вашого ************** в історії лідара,бо так вам і подадуть цю інфу по бидломарафону,наливши в ваші порожні макітри ще одну порцію про незламність та потужність.
09.02.2026 15:37 Відповісти
Вони зараз Україну захищають, поки ти на дивані їх ображаєш, а ще думаєш що щось розумне кажеш. Я проти Зеленського був і буду, но свій народ ніколи ображати не буду, тім паче у війну
09.02.2026 15:55 Відповісти
В будинку є опалення, але не у сіх. Котельня, що опалює,
змінює гідравлічнй режим -- зменшує тиск і ціркуляція в
оселях не забеспечує прогрів усієї мережі. Крайні квартири
без опалення. Диспетчер тільки і пояснює, що питання
вирішує тільки постачальник тепла, а від ньго а ні бу бу.
09.02.2026 15:47 Відповісти
Сам рахував, чи хтось. Це Кличко справа, а тобі треба було захист забезпечити.
09.02.2026 15:49 Відповісти
Як ти ловко все на Кличка повісив.
09.02.2026 16:46 Відповісти
Може і мер Києва винен у тому,що блазень і гопота закрила ракетну програму,започатковану попереднім презідентом?Чи ТЕЦ самі по собі почали руйнуватись?
09.02.2026 16:57 Відповісти
Поки цар біля керма ні буде ні куя ..
09.02.2026 18:40 Відповісти
 
 