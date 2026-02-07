Пункти обігріву та генератори: Київ готується до морозів і аварійних відключень, - Кличко

Через сильні морози та аварійні відключення електроенергії у столиці Зеленський закликав місцеві адміністрації забезпечити належну роботу пунктів обігріву, генераторів та харчування, аби кияни могли безпечно пережити складні погодні умови.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

У столиці знову прогнозують сильні морози, зокрема, вночі.

Через вкрай складну ситуацію в енергосистемі України після чергового масованого обстрілу ворога, в більшості регіонів країни тривають аварійні відключення. За повідомленням Міненерго, мешканці столиці отримують електроенергію тільки на півтори-дві години.

Доручення головам районів

"Доручив главам райдержадміністрацій столиці забезпечити належну роботу пунктів обігріву міста. В них має бути забезпечене тепло, електрика, харчування", - написав Кличко.

Глави районів разом з міськими службами повинні подбати про підключення генераторів у пунктах, пальне до них та інше необхідне. Щоб мешканці Києва могли й прийти погрітися та зарядити пристрої, й попити гарячого чаю та перекусити.

Опорні пункти

Нагадаю, що, зокрема, в Дарницькому, Дніпровському та Деснянському районах столиця раніше облаштувала також опорні пункти, де є можливість для мешканців міста залишитися на ніч.

"Ворог продовжує робити все, щоб зламати наш дух і волю, посіяти відчай і паніку. Але не буде цього! Тримаймося! Міські служби роблять все для життєзабезпечення столиці в дуже складних кризових умовах. Київ — серце країни. І не раз доводив свою нескореність!", - наголосив Кличко.

Також читайте: У Дарницькому та Дніпровському районах Києва світло вимикатимуть лише вранці та ввечері, - ДТЕК