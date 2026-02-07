Пункти обігріву та генератори: Київ готується до морозів і аварійних відключень, - Кличко

забезпечення життєдіяльності Києва під час морозів

Через сильні морози та аварійні відключення електроенергії у столиці Зеленський закликав місцеві адміністрації забезпечити належну роботу пунктів обігріву, генераторів та харчування, аби кияни могли безпечно пережити складні погодні умови.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

У столиці знову прогнозують сильні морози, зокрема, вночі.

Через вкрай складну ситуацію в енергосистемі України після чергового масованого обстрілу ворога, в більшості регіонів країни тривають аварійні відключення. За повідомленням Міненерго, мешканці столиці отримують електроенергію тільки на півтори-дві години.

Доручення головам районів

"Доручив главам райдержадміністрацій столиці забезпечити належну роботу пунктів обігріву міста. В них має бути забезпечене тепло, електрика, харчування", - написав Кличко.

Глави районів разом з міськими службами повинні подбати про підключення генераторів у пунктах, пальне до них та інше необхідне. Щоб мешканці Києва могли й прийти погрітися та зарядити пристрої, й попити гарячого чаю та перекусити.

Опорні пункти

Нагадаю, що, зокрема, в Дарницькому, Дніпровському та Деснянському районах столиця раніше облаштувала також опорні пункти, де є можливість для мешканців міста залишитися на ніч.

"Ворог продовжує робити все, щоб зламати наш дух і волю, посіяти відчай і паніку. Але не буде цього! Тримаймося! Міські служби роблять все для життєзабезпечення столиці в дуже складних кризових умовах. Київ — серце країни. І не раз доводив свою нескореність!", - наголосив Кличко.

Топ коментарі
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Stade UA:
Голова Деснянської райдержадміністрації Києва Максим Бахматов, який закликав киян ходити в туалет у вуличні ями під час колапсу з теплом в столиці та скаржився, що мер Кличко не допомагає з генераторами, із початку повномасштабного вторгнення придбав квартиру в Києві й автомобіль. Він зберігає великі суми готівкою, а також володіє золотими зливками.
Про це повідомили Українські Новини.
Так, у грудні 2022 року Бахматов купив квартиру в столиці за 1 684 356 грн. У 2023 році Бахматов у лізинг за 4 мільйони гривень "взяв" Volkswagen Tiguan. А вже наступного року дружина чиновника, Просвєтіна Марина, придбала собі автівку Nissan Rogue за 1 911 970 грн. Також, згідно з декларацією, Максим Бахматов готівкою зберігає $249 000. та €20 000, дружина Бахматова зберігає ще $150 000 готівкою, а мати-пенсіонерка посадовця - $50 000. Крім того, у декларації Бахматов зазначив, що серед активів також має золоті злитки на загальну суму ₴125 000.
Хтось мерзне в своїх оселях, а хтось живе розкішне своє життя.
07.02.2026 21:50 Відповісти
"Ворог продовжує робити все, щоб зламати наш дух і волю, посіяти відчай і паніку."

відверто кажучи я скоріше панікую від дій zельоної влади )) ..не про Кличко мова
07.02.2026 22:04 Відповісти
не розумію чому не витратити кошти для обладнання нормально станцій метро у якості пунктів обігріву, укриттів, евакуації і тиди ..

городити якісь палатки ..підвали.. та іншу хламотень під це
07.02.2026 21:59 Відповісти
... пункти обігріву - це не те що пункти незламності, це незламні пункти
07.02.2026 21:38 Відповісти
Пункти нездатності
07.02.2026 22:18 Відповісти
07.02.2026 22:20 Відповісти
А щодо безхатченків та вуличних котів-собак ???
Колись замкнені бомбосховища мотивували, що там будуть спати бомжі, якщо не зачиняти двері в суспільно потрібний об'єкт...
07.02.2026 21:46 Відповісти
Кацапи можуть вбомбити Україну в кам'яний вік. Безпорадний Захід розважається на Оленьпіаді.
07.02.2026 21:52 Відповісти
Зараз вже лютий, куди він там готується? Ще давай готуватись до опалення та прибирання снігу.
07.02.2026 21:58 Відповісти
не розумію чому не витратити кошти для обладнання нормально станцій метро у якості пунктів обігріву, укриттів, евакуації і тиди ..

городити якісь палатки ..підвали.. та іншу хламотень під це
07.02.2026 21:59 Відповісти
відкати не ті...
07.02.2026 22:22 Відповісти
Метро не є в кожному районі Києва , наприклад на Березняках ,
тому там готові пункти обігріву !!
07.02.2026 22:31 Відповісти
метро закрило би потреби 60-70% Києва

ну і можна було б організувати транспорт для підвозу

але ой як невдобно - купили же тролейбуси

Так, КМДА (через КП "Київпастранс") закуповує 16 нових тролейбусів моделі PTS T12309 за 306,2 млн грн (19,1 млн грн/шт.), що є першою закупівлю з 2021 року; вони матимуть низьку підлогу, кондиціонери, автономний хід, систему відеоспостереження та поставлятимуться до грудня 2026 року, згідно з тендером, виконаним ТОВ "Політехносервіс"
07.02.2026 22:38 Відповісти
Тримайтесь, думаю що цього за тижня будуть круті зміни.
08.02.2026 01:50 Відповісти
Ліваруцію будеш робити, кцпчик?
08.02.2026 15:01 Відповісти
Я не кацапчик. Але можу сказати що українець буде причиною розвалу раші.
08.02.2026 15:08 Відповісти
дерьмак агент ФСБ теж зробив пункт незламності усе шобло с відкатами до нього збігається
07.02.2026 22:24 Відповісти
Україна вистоїть в цій страшній і безглуздій війні ,
де кремлівський виродок намагається нас принизити
холодом і вбивствами , а сам тішиться від цього !
Але вам , кінчені кацапи , не вдастя покласти украінців
на коліна перед алкашньой і нелюдами !!
07.02.2026 22:28 Відповісти
Нас намагається принизити не кремлівський виродок, а держава Росія з її народом в цілому. Саме так це треба сприймати. Я особисто дуже б хотів насильницької смерті цього виродка не лише тому, що він винний, а ще й задля того, що ймовірно почнеться на болотах після цього. Це дурний і боягузливий Захід боїться там повного хаосу, громадянської війни і розпаду держави, а для українців це є найбажанішим варіантом.
08.02.2026 00:53 Відповісти
Тримайтесь, скоро будуть позитивні зміни.
08.02.2026 01:51 Відповісти
Дивно, а зєлєнской до пакету процвітання
07.02.2026 22:47 Відповісти
Пригоніть в Київ на Майдан російських військовополонених, яких ще не встигли обміняти, та тримайте їх там, поки не налагодиться нормальне життя в українських містах. Щоб кожний бажаючий українець міг їм продемонструвати як він ставиться до них, їхнього президента та їхньої країни.
08.02.2026 00:47 Відповісти
Китайські палатки з китайськими чайниками проблеми не вирішать. Єдине, що вони прискорять - це поширення ГРВІ.
08.02.2026 06:03 Відповісти
там тех морозов максимум дней семь на весь фвраль осталось,в четверг ночью "+" уже будет)
08.02.2026 08:58 Відповісти
Дивно, як кличко може давати розпорядження тим, хто йому не підпорядкований?
10.02.2026 09:20 Відповісти
 
 