Пункти обігріву та генератори: Київ готується до морозів і аварійних відключень, - Кличко
Через сильні морози та аварійні відключення електроенергії у столиці Зеленський закликав місцеві адміністрації забезпечити належну роботу пунктів обігріву, генераторів та харчування, аби кияни могли безпечно пережити складні погодні умови.
Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
У столиці знову прогнозують сильні морози, зокрема, вночі.
Через вкрай складну ситуацію в енергосистемі України після чергового масованого обстрілу ворога, в більшості регіонів країни тривають аварійні відключення. За повідомленням Міненерго, мешканці столиці отримують електроенергію тільки на півтори-дві години.
Доручення головам районів
"Доручив главам райдержадміністрацій столиці забезпечити належну роботу пунктів обігріву міста. В них має бути забезпечене тепло, електрика, харчування", - написав Кличко.
Глави районів разом з міськими службами повинні подбати про підключення генераторів у пунктах, пальне до них та інше необхідне. Щоб мешканці Києва могли й прийти погрітися та зарядити пристрої, й попити гарячого чаю та перекусити.
Опорні пункти
Нагадаю, що, зокрема, в Дарницькому, Дніпровському та Деснянському районах столиця раніше облаштувала також опорні пункти, де є можливість для мешканців міста залишитися на ніч.
"Ворог продовжує робити все, щоб зламати наш дух і волю, посіяти відчай і паніку. Але не буде цього! Тримаймося! Міські служби роблять все для життєзабезпечення столиці в дуже складних кризових умовах. Київ — серце країни. І не раз доводив свою нескореність!", - наголосив Кличко.
Колись замкнені бомбосховища мотивували, що там будуть спати бомжі, якщо не зачиняти двері в суспільно потрібний об'єкт...
Stade UA:
Голова Деснянської райдержадміністрації Києва Максим Бахматов, який закликав киян ходити в туалет у вуличні ями під час колапсу з теплом в столиці та скаржився, що мер Кличко не допомагає з генераторами, із початку повномасштабного вторгнення придбав квартиру в Києві й автомобіль. Він зберігає великі суми готівкою, а також володіє золотими зливками.
Про це повідомили Українські Новини.
Так, у грудні 2022 року Бахматов купив квартиру в столиці за 1 684 356 грн. У 2023 році Бахматов у лізинг за 4 мільйони гривень "взяв" Volkswagen Tiguan. А вже наступного року дружина чиновника, Просвєтіна Марина, придбала собі автівку Nissan Rogue за 1 911 970 грн. Також, згідно з декларацією, Максим Бахматов готівкою зберігає $249 000. та €20 000, дружина Бахматова зберігає ще $150 000 готівкою, а мати-пенсіонерка посадовця - $50 000. Крім того, у декларації Бахматов зазначив, що серед активів також має золоті злитки на загальну суму ₴125 000.
Хтось мерзне в своїх оселях, а хтось живе розкішне своє життя.
