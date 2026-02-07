Пункты обогрева и генераторы: Киев готовится к морозам и аварийным отключениям, - Кличко
Из-за сильных морозов и аварийных отключений электроэнергии в столице Зеленский призвал местные администрации обеспечить надлежащую работу пунктов обогрева, генераторов и питания, чтобы киевляне могли безопасно пережить сложные погодные условия.
Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
В столице снова прогнозируют сильные морозы, в частности, ночью.
Из-за крайне сложной ситуации в энергосистеме Украины после очередного массированного обстрела врага, в большинстве регионов страны продолжаются аварийные отключения. По сообщению Минэнерго, жители столицы получают электроэнергию только на полтора-два часа.
Поручение главам районов
"Поручил главам райгосадминистраций столицы обеспечить надлежащую работу пунктов обогрева города. В них должно быть обеспечено тепло, электричество, питание", - написал Кличко.
Главы районов вместе с городскими службами должны позаботиться о подключении генераторов в пунктах, топливе для них и прочем необходимом. Чтобы жители Киева могли и прийти погреться и зарядить устройства, и попить горячего чая и перекусить.
Опорные пункты
Напомню, что, в частности, в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах столица ранее обустроила также опорные пункты, где есть возможность для жителей города остаться на ночь.
"Враг продолжает делать все, чтобы сломить наш дух и волю, посеять отчаяние и панику. Но этого не будет! Держимся! Городские службы делают все для жизнеобеспечения столицы в очень сложных кризисных условиях. Киев — сердце страны. И не раз доказывал свою непокоренность!" - подчеркнул Кличко.
Колись замкнені бомбосховища мотивували, що там будуть спати бомжі, якщо не зачиняти двері в суспільно потрібний об'єкт...
Stade UA:
Голова Деснянської райдержадміністрації Києва Максим Бахматов, який закликав киян ходити в туалет у вуличні ями під час колапсу з теплом в столиці та скаржився, що мер Кличко не допомагає з генераторами, із початку повномасштабного вторгнення придбав квартиру в Києві й автомобіль. Він зберігає великі суми готівкою, а також володіє золотими зливками.
Про це повідомили Українські Новини.
Так, у грудні 2022 року Бахматов купив квартиру в столиці за 1 684 356 грн. У 2023 році Бахматов у лізинг за 4 мільйони гривень "взяв" Volkswagen Tiguan. А вже наступного року дружина чиновника, Просвєтіна Марина, придбала собі автівку Nissan Rogue за 1 911 970 грн. Також, згідно з декларацією, Максим Бахматов готівкою зберігає $249 000. та €20 000, дружина Бахматова зберігає ще $150 000 готівкою, а мати-пенсіонерка посадовця - $50 000. Крім того, у декларації Бахматов зазначив, що серед активів також має золоті злитки на загальну суму ₴125 000.
Хтось мерзне в своїх оселях, а хтось живе розкішне своє життя.
городити якісь палатки ..підвали.. та іншу хламотень під це
тому там готові пункти обігріву !!
ну і можна було б організувати транспорт для підвозу
але ой як невдобно - купили же тролейбуси
