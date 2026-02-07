Пункты обогрева и генераторы: Киев готовится к морозам и аварийным отключениям, - Кличко

Из-за сильных морозов и аварийных отключений электроэнергии в столице Зеленский призвал местные администрации обеспечить надлежащую работу пунктов обогрева, генераторов и питания, чтобы киевляне могли безопасно пережить сложные погодные условия.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

В столице снова прогнозируют сильные морозы, в частности, ночью.

Из-за крайне сложной ситуации в энергосистеме Украины после очередного массированного обстрела врага, в большинстве регионов страны продолжаются аварийные отключения. По сообщению Минэнерго, жители столицы получают электроэнергию только на полтора-два часа.

Поручение главам районов

"Поручил главам райгосадминистраций столицы обеспечить надлежащую работу пунктов обогрева города. В них должно быть обеспечено тепло, электричество, питание", - написал Кличко.

Главы районов вместе с городскими службами должны позаботиться о подключении генераторов в пунктах, топливе для них и прочем необходимом. Чтобы жители Киева могли и прийти погреться и зарядить устройства, и попить горячего чая и перекусить.

Опорные пункты

Напомню, что, в частности, в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах столица ранее обустроила также опорные пункты, где есть возможность для жителей города остаться на ночь.

"Враг продолжает делать все, чтобы сломить наш дух и волю, посеять отчаяние и панику. Но этого не будет! Держимся! Городские службы делают все для жизнеобеспечения столицы в очень сложных кризисных условиях. Киев — сердце страны. И не раз доказывал свою непокоренность!" - подчеркнул Кличко.

