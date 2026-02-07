Новости Ситуация с отоплением в Киеве
2 541 27

Пункты обогрева и генераторы: Киев готовится к морозам и аварийным отключениям, - Кличко

обеспечение жизнедеятельности Киева во время морозов

Из-за сильных морозов и аварийных отключений электроэнергии в столице Зеленский призвал местные администрации обеспечить надлежащую работу пунктов обогрева, генераторов и питания, чтобы киевляне могли безопасно пережить сложные погодные условия.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

В столице снова прогнозируют сильные морозы, в частности, ночью.

Из-за крайне сложной ситуации в энергосистеме Украины после очередного массированного обстрела врага, в большинстве регионов страны продолжаются аварийные отключения. По сообщению Минэнерго, жители столицы получают электроэнергию только на полтора-два часа.

Поручение главам районов

"Поручил главам райгосадминистраций столицы обеспечить надлежащую работу пунктов обогрева города. В них должно быть обеспечено тепло, электричество, питание", - написал Кличко.

Главы районов вместе с городскими службами должны позаботиться о подключении генераторов в пунктах, топливе для них и прочем необходимом. Чтобы жители Киева могли и прийти погреться и зарядить устройства, и попить горячего чая и перекусить.

Опорные пункты

Напомню, что, в частности, в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах столица ранее обустроила также опорные пункты, где есть возможность для жителей города остаться на ночь.

"Враг продолжает делать все, чтобы сломить наш дух и волю, посеять отчаяние и панику. Но этого не будет! Держимся! Городские службы делают все для жизнеобеспечения столицы в очень сложных кризисных условиях. Киев — сердце страны. И не раз доказывал свою непокоренность!" - подчеркнул Кличко.

Київ Кличко Виталий
Топ комментарии
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Stade UA:
Голова Деснянської райдержадміністрації Києва Максим Бахматов, який закликав киян ходити в туалет у вуличні ями під час колапсу з теплом в столиці та скаржився, що мер Кличко не допомагає з генераторами, із початку повномасштабного вторгнення придбав квартиру в Києві й автомобіль. Він зберігає великі суми готівкою, а також володіє золотими зливками.
Про це повідомили Українські Новини.
Так, у грудні 2022 року Бахматов купив квартиру в столиці за 1 684 356 грн. У 2023 році Бахматов у лізинг за 4 мільйони гривень "взяв" Volkswagen Tiguan. А вже наступного року дружина чиновника, Просвєтіна Марина, придбала собі автівку Nissan Rogue за 1 911 970 грн. Також, згідно з декларацією, Максим Бахматов готівкою зберігає $249 000. та €20 000, дружина Бахматова зберігає ще $150 000 готівкою, а мати-пенсіонерка посадовця - $50 000. Крім того, у декларації Бахматов зазначив, що серед активів також має золоті злитки на загальну суму ₴125 000.
Хтось мерзне в своїх оселях, а хтось живе розкішне своє життя.
07.02.2026 21:50 Ответить
"Ворог продовжує робити все, щоб зламати наш дух і волю, посіяти відчай і паніку."

відверто кажучи я скоріше панікую від дій zельоної влади )) ..не про Кличко мова
07.02.2026 22:04 Ответить
не розумію чому не витратити кошти для обладнання нормально станцій метро у якості пунктів обігріву, укриттів, евакуації і тиди ..

городити якісь палатки ..підвали.. та іншу хламотень під це
07.02.2026 21:59 Ответить
... пункти обігріву - це не те що пункти незламності, це незламні пункти
07.02.2026 21:38 Ответить
Пункти нездатності
07.02.2026 22:18 Ответить
07.02.2026 22:20 Ответить
А щодо безхатченків та вуличних котів-собак ???
Колись замкнені бомбосховища мотивували, що там будуть спати бомжі, якщо не зачиняти двері в суспільно потрібний об'єкт...
07.02.2026 21:46 Ответить
Кацапи можуть вбомбити Україну в кам'яний вік. Безпорадний Захід розважається на Оленьпіаді.
07.02.2026 21:52 Ответить
Зараз вже лютий, куди він там готується? Ще давай готуватись до опалення та прибирання снігу.
07.02.2026 21:58 Ответить
відкати не ті...
07.02.2026 22:22 Ответить
Метро не є в кожному районі Києва , наприклад на Березняках ,
тому там готові пункти обігріву !!
07.02.2026 22:31 Ответить
метро закрило би потреби 60-70% Києва

ну і можна було б організувати транспорт для підвозу

але ой як невдобно - купили же тролейбуси

метро закрило би потреби 60-70% Києва

ну і можна було б організувати транспорт для підвозу

але ой як невдобно - купили же тролейбуси

КМДА (через КП "Київпастранс") закуповує 16 нових тролейбусів моделі PTS T12309 за 306,2 млн грн (19,1 млн грн/шт.), що є першою закупівлю з 2021 року; вони матимуть низьку підлогу, кондиціонери, автономний хід, систему відеоспостереження та поставлятимуться до грудня 2026 року, згідно з тендером, виконаним ТОВ "Політехносервіс"
07.02.2026 22:38 Ответить
Тримайтесь, думаю що цього за тижня будуть круті зміни.
08.02.2026 01:50 Ответить
Ліваруцію будеш робити, кцпчик?
08.02.2026 15:01 Ответить
Я не кацапчик. Але можу сказати що українець буде причиною розвалу раші.
08.02.2026 15:08 Ответить
дерьмак агент ФСБ теж зробив пункт незламності усе шобло с відкатами до нього збігається
07.02.2026 22:24 Ответить
Україна вистоїть в цій страшній і безглуздій війні ,
де кремлівський виродок намагається нас принизити
холодом і вбивствами , а сам тішиться від цього !
Але вам , кінчені кацапи , не вдастя покласти украінців
на коліна перед алкашньой і нелюдами !!
07.02.2026 22:28 Ответить
Нас намагається принизити не кремлівський виродок, а держава Росія з її народом в цілому. Саме так це треба сприймати. Я особисто дуже б хотів насильницької смерті цього виродка не лише тому, що він винний, а ще й задля того, що ймовірно почнеться на болотах після цього. Це дурний і боягузливий Захід боїться там повного хаосу, громадянської війни і розпаду держави, а для українців це є найбажанішим варіантом.
08.02.2026 00:53 Ответить
Тримайтесь, скоро будуть позитивні зміни.
08.02.2026 01:51 Ответить
Дивно, а зєлєнской до пакету процвітання
07.02.2026 22:47 Ответить
Пригоніть в Київ на Майдан російських військовополонених, яких ще не встигли обміняти, та тримайте їх там, поки не налагодиться нормальне життя в українських містах. Щоб кожний бажаючий українець міг їм продемонструвати як він ставиться до них, їхнього президента та їхньої країни.
08.02.2026 00:47 Ответить
Китайські палатки з китайськими чайниками проблеми не вирішать. Єдине, що вони прискорять - це поширення ГРВІ.
08.02.2026 06:03 Ответить
там тех морозов максимум дней семь на весь фвраль осталось,в четверг ночью "+" уже будет)
08.02.2026 08:58 Ответить
Дивно, як кличко може давати розпорядження тим, хто йому не підпорядкований?
10.02.2026 09:20 Ответить
 
 