Ближайшие дни будут тяжелыми: ситуация в энергосистеме крайне сложная, - Минэнерго

Ситуация с электроснабжением остается чрезвычайно сложной, на всех поврежденных объектах продолжаются восстановительные работы.

Об этом сообщает Минэнерго по результатам заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в столице и Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ситуация крайне сложная

Отмечается, что после последнего массированного обстрела РФ ситуация в энергосистеме страны остается крайне сложной. Враг атаковал энергообъекты в ряде областей. Из-за повреждения высоковольтных подстанций были вынужденно разгружены АЭС. Сейчас в большинстве областей продолжают действовать аварийные отключения.

Читайте: Атаки на энергосистему: Сибига призвал МКС выдать ордера на арест организаторов ударов по Украине

Ближайшие дни будут тяжелыми

В Минэнерго отмечают, что на всех поврежденных объектах продолжаются восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет и тепло потребителям.

"Ситуация с электроснабжением остается чрезвычайно сложной. Потеря мощности в результате ночной атаки создала дополнительный значительный дефицит электроэнергии, который крайне трудно перекрыть, поэтому ближайшие дни будут тяжелыми", - говорится в сообщении министерства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бурштынская ТЭС остановила работу из-за значительных повреждений, - мэр Андриешин

Ситуация в Киеве

Сообщается, что в настоящее время жители Киева получают электроэнергию только на короткий промежуток времени - на полтора-два часа. Энергетики делают все возможное для балансировки системы, а город разворачивает дополнительные опорные пункты несокрушимости в каждом районе, чтобы обеспечить людям поддержку.

Читайте: Враг атаковал ТЭС ДТЭК в разных регионах: оборудование существенно повреждено

Массированный обстрел 7 февраля