Ближайшие дни будут тяжелыми: ситуация в энергосистеме крайне сложная, - Минэнерго
Ситуация с электроснабжением остается чрезвычайно сложной, на всех поврежденных объектах продолжаются восстановительные работы.
Об этом сообщает Минэнерго по результатам заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в столице и Киевской области, передает Цензор.НЕТ.
Ситуация крайне сложная
Отмечается, что после последнего массированного обстрела РФ ситуация в энергосистеме страны остается крайне сложной. Враг атаковал энергообъекты в ряде областей. Из-за повреждения высоковольтных подстанций были вынужденно разгружены АЭС. Сейчас в большинстве областей продолжают действовать аварийные отключения.
Ближайшие дни будут тяжелыми
В Минэнерго отмечают, что на всех поврежденных объектах продолжаются восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет и тепло потребителям.
"Ситуация с электроснабжением остается чрезвычайно сложной. Потеря мощности в результате ночной атаки создала дополнительный значительный дефицит электроэнергии, который крайне трудно перекрыть, поэтому ближайшие дни будут тяжелыми", - говорится в сообщении министерства.
Ситуация в Киеве
Сообщается, что в настоящее время жители Киева получают электроэнергию только на короткий промежуток времени - на полтора-два часа. Энергетики делают все возможное для балансировки системы, а город разворачивает дополнительные опорные пункты несокрушимости в каждом районе, чтобы обеспечить людям поддержку.
Массированный обстрел 7 февраля
- Россия осуществила массированную атаку на Украину в ночь и утром 7 февраля. Удары фиксировали по всей стране – от запада до центра и далее до восточных областей.
- Вследствие обстрелов массово поражены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к аварийным отключениям света в большинстве областей Украины. Графики плановых отключений электроэнергии в настоящее время не действуют из-за сложившейся ситуации.
