Ближайшие дни будут тяжелыми: ситуация в энергосистеме крайне сложная, - Минэнерго

Минэнерго о ситуации в энергосистеме

Ситуация с электроснабжением остается чрезвычайно сложной, на всех поврежденных объектах продолжаются восстановительные работы.

Об этом сообщает Минэнерго по результатам заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в столице и Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация крайне сложная

Отмечается, что после последнего массированного обстрела РФ ситуация в энергосистеме страны остается крайне сложной. Враг атаковал энергообъекты в ряде областей. Из-за повреждения высоковольтных подстанций были вынужденно разгружены АЭС. Сейчас в большинстве областей продолжают действовать аварийные отключения.

Ближайшие дни будут тяжелыми

В Минэнерго отмечают, что на всех поврежденных объектах продолжаются восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет и тепло потребителям.

"Ситуация с электроснабжением остается чрезвычайно сложной. Потеря мощности в результате ночной атаки создала дополнительный значительный дефицит электроэнергии, который крайне трудно перекрыть, поэтому ближайшие дни будут тяжелыми", - говорится в сообщении министерства.

Ситуация в Киеве

Сообщается, что в настоящее время жители Киева получают электроэнергию только на короткий промежуток времени - на полтора-два часа. Энергетики делают все возможное для балансировки системы, а город разворачивает дополнительные опорные пункты несокрушимости в каждом районе, чтобы обеспечить людям поддержку.

Массированный обстрел 7 февраля

  • Россия осуществила массированную атаку на Украину в ночь и утром 7 февраля. Удары фиксировали по всей стране – от запада до центра и далее до восточных областей.
  • Вследствие обстрелов массово поражены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к аварийным отключениям света в большинстве областей Украины. Графики плановых отключений электроэнергии в настоящее время не действуют из-за сложившейся ситуации.

Топ комментарии
+29
Наслідки трирівневих захистів, мабуть ніяка влада такої шкоди Україні не робила як теперішня... стільки зелених аматорів у керівництві державі взагалі не петрають ні в чому.
07.02.2026 19:42 Ответить
+24
а ще вода мокра та сонце сходить на сході

а zельоні гниди - генетичне сміття
07.02.2026 19:42 Ответить
+21
і в цій складній ситуації додумались призначили керувати енергетикою особу не фахову, з освітою бугалтера.
07.02.2026 19:51 Ответить
Доречі в що збудували ахмєтка і каломойша?? Хоча б один завод чи електростанцію??
08.02.2026 11:16 Ответить
А що збудували каломойський і ахмєтов?? Скільки заводів і електростанцій??
08.02.2026 11:17 Ответить
Фух, добре що до цього дні були легкими, а ситуація простою.
08.02.2026 16:51 Ответить
От наскільки довго затягнуться 4 дні... Я обіцяю, завжди дотримуюся обіцянок! (с) Денис Ш, з команди z, талановитий менеджер, бо ще не зашкварився.
08.02.2026 17:19 Ответить
