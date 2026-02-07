Враг атаковал ТЭС ДТЭК в разных регионах: оборудование существенно повреждено

Россия снова атаковала ТЭС ДТЭК в разных регионах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Последствия

Как отмечается, в результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанций.

Это уже десятая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года.

"Всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 220 раз", - добавили в компании.

Массированный обстрел 7 февраля

Россия осуществила массированную атаку на Украину в ночь и утром 7 февраля. Удары фиксировали по всей стране - от запада до центра и далее до восточных областей.

По предварительной информации, враг применил:

стратегическую авиацию РФ (в частности Ту-95МС и Ту-22М3);

множество беспилотников типа Shahed.

Также были зафиксированы пуски ракет "Калибр" и "Циркон".

Из-за обстрелов массово поражены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к аварийным отключениям света в большинстве областей Украины. Графики плановых отключений электроэнергии в настоящее время не действуют из-за сложившейся ситуации.

