Враг атаковал ТЭС ДТЭК в разных регионах: оборудование существенно повреждено
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Последствия
Как отмечается, в результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанций.
Это уже десятая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года.
"Всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 220 раз", - добавили в компании.
Массированный обстрел 7 февраля
Россия осуществила массированную атаку на Украину в ночь и утром 7 февраля. Удары фиксировали по всей стране - от запада до центра и далее до восточных областей.
По предварительной информации, враг применил:
- стратегическую авиацию РФ (в частности Ту-95МС и Ту-22М3);
множество беспилотников типа Shahed.
Также были зафиксированы пуски ракет "Калибр" и "Циркон".
Из-за обстрелов массово поражены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к аварийным отключениям света в большинстве областей Украины. Графики плановых отключений электроэнергии в настоящее время не действуют из-за сложившейся ситуации.
