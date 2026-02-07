Враг атаковал ТЭС ДТЭК в разных регионах: оборудование существенно повреждено

Россия снова атаковала ТЭС ДТЭК в разных регионах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Последствия

Как отмечается, в результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанций.

Это уже десятая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года.

"Всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 220 раз", - добавили в компании.

Массированный обстрел 7 февраля

Россия осуществила массированную атаку на Украину в ночь и утром 7 февраля. Удары фиксировали по всей стране - от запада до центра и далее до восточных областей.

По предварительной информации, враг применил:

  • стратегическую авиацию РФ (в частности Ту-95МС и Ту-22М3);

  • множество беспилотников типа Shahed.

Также были зафиксированы пуски ракет "Калибр" и "Циркон".

Из-за обстрелов массово поражены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к аварийным отключениям света в большинстве областей Украины. Графики плановых отключений электроэнергии в настоящее время не действуют из-за сложившейся ситуации.

обстрел ТЭС энергетика ДТЭК
Відповіді по рашиських чортах немає і не допомоглло що голобородько ліг під трампа ,тому пофіг.
07.02.2026 09:29 Ответить
Рудий, вмикай гудок.
07.02.2026 09:31 Ответить
До речі він може дати команду розказувати про армагедон на ДТЕК. Навіть якщо не все так погано. Гроші на "відновлення " будуть литися рікою безперервно. А його "шістка" шмигаль завжди підмахне.
07.02.2026 09:53 Ответить
То так воно і є!
шмигаль це повністю істота рудого біосміття.
07.02.2026 10:34 Ответить
У відповідь знову буле маячня що нарід готовий терпіти вічно, пісенька і відосик.
07.02.2026 09:31 Ответить
Порохоботи, минулої ночі запущено ракету Фламінга. Дайте їй час, вона долетить💩
07.02.2026 10:17 Ответить
та невже .. от прям знову і опьять ?! ..як там поживає яхта гниди ахметова ?
07.02.2026 09:33 Ответить
Могут себе позволить. А ответ все равно ничего не прилетит. Можно и пострелять как в тире.
07.02.2026 09:40 Ответить
А в ответ только потужна двушка на мааацкву.
07.02.2026 09:44 Ответить
Яке обладнання на ТЕС пошкоджено наприклад в рязані? Чи в ярославлє? Члєнограй,ти що -оху#в? Ти ж обіцяв. Бєлгород -це ху#ня.
07.02.2026 09:44 Ответить
Зате Україна з нового року фактично майже не б'є по рашистським НПЗ і енергетиці. ******* зрадою. Могли б хоча б дронами перебивати високовольтні ЛЕП навколо моцкви, якщо вже по електростанціям не хочете бити.
07.02.2026 09:45 Ответить
Ну не скажіть!
Нам показали нічні пуски невідомо чого, невідомо куди.
Написали, що це Фламінго полетіли.
Гроші 💰 виділені на цю аферу тепер офіційно освоєнні.
Хочете перевірити чи те Фламінго взагалі існує?
Вам скажуть, що всі Фламінго були запущені по раші і будуть показувати те відео, як доказ.
А нових ще не виготовили.
Дайте ще грошей з бюджету!
Зеленський дотримується енергетичного перемир'я.
07.02.2026 10:10 Ответить
Поки не буде симетричної відповіді по енергетиці цих пі#арасів, нічого не зміниться.
Статистика від Зеленського: "кацапи запустили-сили ППО збили" до п#зди.

При Зеленському цього не буде!
Йому немає чого захищати в Україні!
Як і патріоту з нерухомістю в США Умєрову.
07.02.2026 09:56 Ответить
ось вона, реальна ціна тих "двушок на москву" - в блекауті вся Україна, а на москальських болотах не те що москва, навіть прикордонні кацапські Бєлгород, Курськ чи Воронеж не в блекаутах... путін та ЗЕлупа разом "варять" Україну до потрібної їм кондиції - капітуляції на умовах *****. Перший забезпечує знищення України зовні, другий нищить, мародерить та саботує з середини.
07.02.2026 09:56 Ответить
ДТЕК трохи задовбав. Що Ахметов зробив для захисту? Нічого? Зате набрав собі у власність енергопостачання в Київській, Дніпровській та Одеській областях. Ось чому туди і прилітає у більшості.
07.02.2026 11:06 Ответить
 
 