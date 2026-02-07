УКР
2 887 15

Ворог атакував ТЕС ДТЕК у різних регіонах: обладнання суттєво пошкоджено

атака на тес

Росія знову атакувала ТЕС ДТЕК в різних регіонах.

Наслідки

Як зазначається, внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій.

Це вже десята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025.

"Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів", - додали в компанії.

Масований обстріл 7 лютого

Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч та ранок 7 лютого.Удари фіксували по всій країні - від заходу до центру і далі до східних областей.

За попередньою інформацією ворог застосував:

  • стратегічну авіацію РФ (зокрема Ту‑95МС і Ту‑22М3);

  • багато безпілотників типу Shahed.

Також були зафіксовані пуски ракет "Калібр" та "Циркон".

Через обстріли масово вражено об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило аварійні відключення світла в більшості областей України. Графіки планових вимкнень електроенергії наразі не діють через ситуацію.

+8
Рудий, вмикай гудок.
07.02.2026 09:31 Відповісти
+7
Відповіді по рашиських чортах немає і не допомоглло що голобородько ліг під трампа ,тому пофіг.
07.02.2026 09:29 Відповісти
+7
У відповідь знову буле маячня що нарід готовий терпіти вічно, пісенька і відосик.
07.02.2026 09:31 Відповісти
Рудий, вмикай гудок.
07.02.2026 09:31 Відповісти
До речі він може дати команду розказувати про армагедон на ДТЕК. Навіть якщо не все так погано. Гроші на "відновлення " будуть литися рікою безперервно. А його "шістка" шмигаль завжди підмахне.
07.02.2026 09:53 Відповісти
То так воно і є!
шмигаль це повністю істота рудого біосміття.
07.02.2026 10:34 Відповісти
Порохоботи, минулої ночі запущено ракету Фламінга. Дайте їй час, вона долетить💩
07.02.2026 10:17 Відповісти
та невже .. от прям знову і опьять ?! ..як там поживає яхта гниди ахметова ?
07.02.2026 09:33 Відповісти
Могут себе позволить. А ответ все равно ничего не прилетит. Можно и пострелять как в тире.
07.02.2026 09:40 Відповісти
А в ответ только потужна двушка на мааацкву.
07.02.2026 09:44 Відповісти
Яке обладнання на ТЕС пошкоджено наприклад в рязані? Чи в ярославлє? Члєнограй,ти що -оху#в? Ти ж обіцяв. Бєлгород -це ху#ня.
07.02.2026 09:44 Відповісти
Зате Україна з нового року фактично майже не б'є по рашистським НПЗ і енергетиці. ******* зрадою. Могли б хоча б дронами перебивати високовольтні ЛЕП навколо моцкви, якщо вже по електростанціям не хочете бити.
07.02.2026 09:45 Відповісти
Ну не скажіть!
Нам показали нічні пуски невідомо чого, невідомо куди.
Написали, що це Фламінго полетіли.
Гроші 💰 виділені на цю аферу тепер офіційно освоєнні.
Хочете перевірити чи те Фламінго взагалі існує?
Вам скажуть, що всі Фламінго були запущені по раші і будуть показувати те відео, як доказ.
А нових ще не виготовили.
Дайте ще грошей з бюджету!
Зеленський дотримується енергетичного перемир'я.
07.02.2026 10:10 Відповісти
Поки не буде симетричної відповіді по енергетиці цих пі#арасів, нічого не зміниться.
Статистика від Зеленського: "кацапи запустили-сили ППО збили" до п#зди.

При Зеленському цього не буде!
Йому немає чого захищати в Україні!
Як і патріоту з нерухомістю в США Умєрову.
07.02.2026 09:56 Відповісти
ось вона, реальна ціна тих "двушок на москву" - в блекауті вся Україна, а на москальських болотах не те що москва, навіть прикордонні кацапські Бєлгород, Курськ чи Воронеж не в блекаутах... путін та ЗЕлупа разом "варять" Україну до потрібної їм кондиції - капітуляції на умовах *****. Перший забезпечує знищення України зовні, другий нищить, мародерить та саботує з середини.
07.02.2026 09:56 Відповісти
ДТЕК трохи задовбав. Що Ахметов зробив для захисту? Нічого? Зате набрав собі у власність енергопостачання в Київській, Дніпровській та Одеській областях. Ось чому туди і прилітає у більшості.
07.02.2026 11:06 Відповісти
 
 