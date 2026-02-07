Ворог атакував ТЕС ДТЕК у різних регіонах: обладнання суттєво пошкоджено
Росія знову атакувала ТЕС ДТЕК в різних регіонах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Наслідки
Як зазначається, внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій.
Це вже десята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025.
"Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів", - додали в компанії.
Масований обстріл 7 лютого
Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч та ранок 7 лютого.Удари фіксували по всій країні - від заходу до центру і далі до східних областей.
За попередньою інформацією ворог застосував:
- стратегічну авіацію РФ (зокрема Ту‑95МС і Ту‑22М3);
-
багато безпілотників типу Shahed.
Також були зафіксовані пуски ракет "Калібр" та "Циркон".
Через обстріли масово вражено об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило аварійні відключення світла в більшості областей України. Графіки планових вимкнень електроенергії наразі не діють через ситуацію.
шмигаль це повністю істота рудого біосміття.
Нам показали нічні пуски невідомо чого, невідомо куди.
Написали, що це Фламінго полетіли.
Гроші 💰 виділені на цю аферу тепер офіційно освоєнні.
Хочете перевірити чи те Фламінго взагалі існує?
Вам скажуть, що всі Фламінго були запущені по раші і будуть показувати те відео, як доказ.
А нових ще не виготовили.
Дайте ще грошей з бюджету!
Зеленський дотримується енергетичного перемир'я.
Статистика від Зеленського: "кацапи запустили-сили ППО збили" до п#зди.
При Зеленському цього не буде!
Йому немає чого захищати в Україні!
Як і патріоту з нерухомістю в США Умєрову.