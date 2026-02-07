Ворог атакував ТЕС ДТЕК у різних регіонах: обладнання суттєво пошкоджено

Росія знову атакувала ТЕС ДТЕК в різних регіонах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Наслідки

Як зазначається, внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій.

Це вже десята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025.

"Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів", - додали в компанії.

Масований обстріл 7 лютого

Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч та ранок 7 лютого.Удари фіксували по всій країні - від заходу до центру і далі до східних областей.

За попередньою інформацією ворог застосував:

стратегічну авіацію РФ (зокрема Ту‑95МС і Ту‑22М3);

багато безпілотників типу Shahed.

Також були зафіксовані пуски ракет "Калібр" та "Циркон".

Через обстріли масово вражено об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило аварійні відключення світла в більшості областей України. Графіки планових вимкнень електроенергії наразі не діють через ситуацію.

