Найближчі дні будуть важкими: ситуація в енергосистемі вкрай складна, - Міненерго

Ситуація з електропостачанням залишається надзвичайно складною, на всіх пошкоджених обʼєктах тривають відновлювальні роботи.

Про це повідомляє Міненерго за результатами засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у столиці та на Київщині, передає Цензор.НЕТ.

Ситуація вкрай складна

Зазначається, що після останнього масованого обстрілу рф ситуація в енергосистемі країни залишається вкрай складною. Ворог атакував енергообʼєкти у низці областей. Через пошкодження високовольтних підстанцій були вимушено розвантажені АЕС. Наразі у більшості областей продовжують діяти аварійні відключення.

Найближчі дні будуть важкими

У Міненерго наголошують, що на всіх пошкоджених обʼєктах тривають відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло та тепло споживачам.

"Ситуація з електропостачанням залишається надзвичайно складною. Втрата потужності внаслідок нічної атаки створила додатковий значний дефіцит електроенергії, який вкрай важко перекрити, тому найближчі дні будуть важкими", - йдеться в повідомленні міністерства.

Ситуація в Києві

Повідомляється, що наразі мешканці Києва отримують електроенергію лише на короткий проміжок часу – на півтори-дві години. Енергетики роблять усе можливе для балансування системи, а місто розгортає додаткові опорні пункти незламності в кожному районі, щоб забезпечити людям підтримку.

Масований обстріл 7 лютого