Найближчі дні будуть важкими: ситуація в енергосистемі вкрай складна, - Міненерго

Міненерго про ситуацію в енергосистемі

Ситуація з електропостачанням залишається надзвичайно складною, на всіх пошкоджених обʼєктах тривають відновлювальні роботи.

Про це повідомляє Міненерго за результатами засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у столиці та на Київщині, передає Цензор.НЕТ.

Ситуація вкрай складна

Зазначається, що після останнього масованого обстрілу рф ситуація в енергосистемі країни залишається вкрай складною. Ворог атакував енергообʼєкти у низці областей. Через пошкодження високовольтних підстанцій були вимушено розвантажені АЕС. Наразі у більшості областей продовжують діяти аварійні відключення.

Найближчі дні будуть важкими

У Міненерго наголошують, що на всіх пошкоджених обʼєктах тривають відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло та тепло споживачам.

"Ситуація з електропостачанням залишається надзвичайно складною. Втрата потужності внаслідок нічної атаки створила додатковий значний дефіцит електроенергії, який вкрай важко перекрити, тому найближчі дні будуть важкими", - йдеться в повідомленні міністерства.

Ситуація в Києві

Повідомляється, що наразі мешканці Києва отримують електроенергію лише на короткий проміжок часу – на півтори-дві години. Енергетики роблять усе можливе для балансування системи, а місто розгортає додаткові опорні пункти незламності в кожному районі, щоб забезпечити людям підтримку.

Масований обстріл 7 лютого

  • Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч та ранок 7 лютого. Удари фіксували по всій країні - від заходу до центру і далі до східних областей.
  • Через обстріли масово уражено об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило аварійні відключення світла в більшості областей України. Графіки планових вимкнень електроенергії наразі не діють через ситуацію.

Топ коментарі
+29
Наслідки трирівневих захистів, мабуть ніяка влада такої шкоди Україні не робила як теперішня... стільки зелених аматорів у керівництві державі взагалі не петрають ні в чому.
07.02.2026 19:42 Відповісти
+24
а ще вода мокра та сонце сходить на сході

а zельоні гниди - генетичне сміття
07.02.2026 19:42 Відповісти
+21
і в цій складній ситуації додумались призначили керувати енергетикою особу не фахову, з освітою бугалтера.
07.02.2026 19:51 Відповісти
Доречі в що збудували ахмєтка і каломойша?? Хоча б один завод чи електростанцію??
08.02.2026 11:16 Відповісти
А що збудували каломойський і ахмєтов?? Скільки заводів і електростанцій??
08.02.2026 11:17 Відповісти
Фух, добре що до цього дні були легкими, а ситуація простою.
08.02.2026 16:51 Відповісти
От наскільки довго затягнуться 4 дні... Я обіцяю, завжди дотримуюся обіцянок! (с) Денис Ш, з команди z, талановитий менеджер, бо ще не зашкварився.
08.02.2026 17:19 Відповісти
