Бурштинська ТЕС зупинила роботу через значні ушкодження, - мер Андрієшин

У результаті масштабної комбінованої атаки, здійсненої 7 лютого, у Бурштині на Івано-Франківщині припинено подачу води та тепла. Бурштинська теплоелектростанція, що зазнала нічного удару з боку російських військ, отримала значні ушкодження й тимчасово виведена з експлуатації.

Про це повідомив повідомив мер Бурштина Василь Андрієшин, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

За інформацією посадовця, повітряний напад на Прикарпаття, зокрема на Бурштин, тривав близько п’яти годин. Російські війська застосували крилаті ракети типу "Калібр" та інші засоби ураження, а також ударні безпілотники Shahed.

"Внаслідок ракетних обстрілів пошкодження дуже серйозні. Станція зараз на нулі. Як воно буде далі, ще ніхто не знає", - повідомив Андрієшин.

У місті немає тепла та води

Очільник громади поінформував, що станом на 13:00 у місті відсутні тепло- та водопостачання. Водночас він зазначив, що подачу води планують відновити протягом кількох годин, а тепло з’явиться після оцінки стану Бурштинської ТЕС.

Також, за словами міського голови, внаслідок атаки пошкоджень цивільних об’єктів не зафіксовано.

Масований обстріл 7 лютого

Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч та ранок 7 лютого. Удари фіксували по всій країні - від заходу до центру і далі до східних областей.

За попередньою інформацією ворог застосував:

  • стратегічну авіацію РФ (зокрема Ту‑95МС і Ту‑22М3);

  • багато безпілотників типу Shahed.

Також були зафіксовані пуски ракет "Калібр" та "Циркон".

Через обстріли масово вражено об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило аварійні відключення світла в більшості областей України. Графіки планових вимкнень електроенергії наразі не діють через ситуацію.

А какая кацапская ТЕС зупинила роботу? Ах да, нам же запретили по ним бить ЗЕлупа и гражданин РФ Сырский.
07.02.2026 16:58 Відповісти
Зараз лідор заявить що це мер не захистив ТЕЦ . Бо він же сам тут ні до чого взагалі.
07.02.2026 17:02 Відповісти
А помітили що Україна не бье по нпз і ТЕС рашки? Трампон і пукін нагнув зеленого кловуна, якому зостається тільки жадібно рахувати, чмо а не президент, ганчірка!
07.02.2026 17:04 Відповісти
не репетуй ,через пару запустять,а поки на генераторах
07.02.2026 16:59 Відповісти
07.02.2026 16:58 Відповісти
До якої можуть дістати ЗСУ - та і зупинилася , не вина військових що для руйнування енергоблоку заряду дрона малувато, бо це не цистерна нафтосховща і так як нафтопереробний завод від сірника не загориться (( ((
07.02.2026 17:06 Відповісти
а що з фламінгами? їх же 3000
07.02.2026 18:10 Відповісти
Вони вже до тебе вилетіли ідіоте , кацапе .
07.02.2026 19:34 Відповісти
Можно ссылку на информацию о запрете?
07.02.2026 17:26 Відповісти
Да на рожу своего соплеменника посмотри там написан запрет
07.02.2026 17:50 Відповісти
А кожне вічірнє звернення Зеленського бла-бла-бла, а на виході нуль.
07.02.2026 18:59 Відповісти
07.02.2026 17:02 Відповісти
Тобі від цього полегшає ? Тоді нехай заявляє, навіть мер на це свою згоду дасть (( Мені от тільки одне цікаво - коли вирубують опалення і в будинкові падає температура до нуля - мер винний що жильці лайно спускають у замерзлу каналізацію і потім плачуть що воно їм назад у квартири витікає , чи самі жильці ? ((
07.02.2026 17:09 Відповісти
Жильці винні шо тут народилися і живуть , факт.
07.02.2026 17:15 Відповісти
Іхня вина у тому що звикли щоб хтось за них дупу заносив , а судячи з твоєї відповіді - ти сам такий, якому всі навколо щось винні тільки тому що ти справно жуєш і так само випорожняєшся .
07.02.2026 17:19 Відповісти
Навіщо тоді всяки мери та інша ******* , якщо все требв вирішувати самим.
07.02.2026 17:24 Відповісти
Щоб ти мав змогу когось звинуватити у власній безпорадності . У вас же все не так - під'зд загидили - нехай мер прибере , каналізацію забили - мер винуватий , мер він же і по ваших підїздах ходить дзюрити і копички класти )) Багато будинків обзавелися альтернативними джерелами енергії ? Мера чекаєте ? ((
07.02.2026 19:12 Відповісти
Я би з радість не платив податки , щоб не утримуваати цю *******. А платити за те що треба .
07.02.2026 19:27 Відповісти
Так не плати . Що , я тобі це забороняв робити ?
07.02.2026 19:33 Відповісти
Ти намаегся довести шо чинуші нікому нічого не винні, та і все .
07.02.2026 19:39 Відповісти
Я намагаюся пояснити що таким як ти навіть Бог "не такий" , бо "сотворив по подобію " а тепер не хоче годувати і лайно за тобою прибирати (( Ти вже навіть забувся з чого починав - обсирав лідора , а перемкнуло на мерів і чиновників , коли стаття про руйнування ТЕС . Хід твоїх думок зрозуміти важко та й навіщо це мені , я не покладаюся ні на лідора , ні на мера , бо там де я живу його немає , ба - навіть на тебе , якось на самого себе тільки сподіваюся і якось виходить .
07.02.2026 20:02 Відповісти
засохни , промокашка кацапидляча
07.02.2026 19:13 Відповісти
Уявляєте є будинки багатоповерхові де не можуть виключити чого вже десятиліттями вже ніту ? Ніту опалення від стороньої котельні - а є котли в кожній квартирі . Але в тих будинках є плюс великий - тараканів ніту .
07.02.2026 19:07 Відповісти
Я уявляю трішки інше - згідно правил будинки вищі за 9 поверхів заборонено газифікувати і там якщо є індивудіуальне опалення , то хіба електричне. А тарганів "ніту" там де чисто , а не де опалення індивідуальне . Я бував у одному селі де кілька вулиць у двоповерхівках багатоквартирних , індивідуальне опалення там тарганам не перешкода , їх там скільки що страшно у будинок зайти
07.02.2026 19:26 Відповісти
У являєте є будинки які мають аж по пять поверхів - і їх багато . Колись коли було центральне опалення взимку таргани могли знайти собі теплий прихисток навіть якшо всі власники квартир одночасно їх травили ,а без центрального опалення їм вже немає де перечекати - ось їх і не стало . А в селах там таргани чи може щипавки ?
07.02.2026 19:42 Відповісти
"А в селах там таргани чи може щипавки ? " .... а ви вдома нині , чи вас трішки підліковують ?
07.02.2026 19:52 Відповісти
В селі куди я на літо приїджав щипавки були замість тарганів - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0 . Бачите я навів посилання шоб ви переконалися шо щипавка існує . А ви посилання на реактори не навели а тіко діагнози ставите .
07.02.2026 19:59 Відповісти
Боже упаси ! Які діагнози ? Я просто поцікавився вашою локацією . А тепер про діагноз ..... якщо відкинути щипавок - вам така річ як https://www.google.com/search?q=Mus+musculus&oq=%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%B0+%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigAdIBCjExNDg4ajBqMTWoAgiwAgHxBRObVQy987gI8QUTm1UMvfO4CA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfAj0ij2XDE1FhwdxF-YOjm9yn6e7mtY-8camW1TcTY_c3ogzwdla_r5_KlW3kET4SIHGG0l29FqHgeHnAne01a5M-FIu_ZFlYsVsolXuvg-kzrefJuGKVjvyxlgGq6LVMGOIGc8m0KCKcG_L8fycCQSLoRbYV-2l56hCdNTNCXM43E&csui=3&ved=2ahUKEwjN7JLz-8eSAxVsKRAIHSw4OjsQgK4QegQIARAC Mus musculus перед очима не скаче ? ((
07.02.2026 20:06 Відповісти
P.S. А це посилання на установку щоб спалося спокійніше і щипавки не турбували : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D1%96_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%83_%C2%AB%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A0._%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B4%C2%BB
07.02.2026 20:10 Відповісти
Посилання не працює - такшо перевірити не вдасться . Перевіряти посилання тре шановний - воно має синів виділятися - а не чорним .
07.02.2026 20:16 Відповісти
Ага ! То у тебе ще і дальтонізм (( То що там https://www.google.com/search?q=Mus+musculus&oq=%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%B0+%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigAdIBCjExNDg4ajBqMTWoAgiwAgHxBRObVQy987gI8QUTm1UMvfO4CA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfAj0ij2XDE1FhwdxF-YOjm9yn6e7mtY-8camW1TcTY_c3ogzwdla_r5_KlW3kET4SIHGG0l29FqHgeHnAne01a5M-FIu_ZFlYsVsolXuvg-kzrefJuGKVjvyxlgGq6LVMGOIGc8m0KCKcG_L8fycCQSLoRbYV-2l56hCdNTNCXM43E&csui=3&ved=2ahUKEwjN7JLz-8eSAxVsKRAIHSw4OjsQgK4QegQIARAC Mus musculus що синім виділено ?
07.02.2026 20:35 Відповісти
Наслідки трирівневих захистів
07.02.2026 17:03 Відповісти
07.02.2026 17:04 Відповісти
А чим бити, неіснуючими фламінгами .
07.02.2026 17:09 Відповісти
Три тисячі штук десь загубилися.
07.02.2026 17:16 Відповісти
Не помітив , бо Мадяр як бив - так і б'є ((
07.02.2026 17:11 Відповісти
Про Мадяра вже більше місяця нічого не чути(
07.02.2026 17:15 Відповісти
Чути. Заступається за владу. Влада Меморіальне кладовище на болоті зробила. Суд визнав незаконним. Бровді каже, що суд поганий, а не влада.
08.02.2026 07:34 Відповісти
На Росії скасували заборону на експорт бензину-дизелю. Отже нафтопереробні заводи працюють. Наче казали восени , що розбомбили ... і заборонили експорт.
07.02.2026 18:07 Відповісти
Так в них невеликих нпз ще дохрена і + далеко за уралом цілі великі
07.02.2026 21:15 Відповісти
От читаю свіжу новину. В Бєлгороді вибухи. Під атакою електропідстанція і ТЕЦ.
08.02.2026 07:31 Відповісти
Скільки тої зими...головне, що 90% тернопільчан за кордони 91року...
07.02.2026 17:15 Відповісти
Погано шукаєш інформацію , а вона сама у вуха не заскочить .
07.02.2026 17:16 Відповісти
Два дні тому били по білгороду , учора якийсь завод під тамбовом підпалили ..... іт.д.
07.02.2026 17:17 Відповісти
Моквічам насрать на тей белгород,тільки ТЕЦи вокруг мокви потрібно довбать,а їх там аж 23 штуки !
07.02.2026 17:34 Відповісти
І всі ЛЕП та трубопроводи ( в тому числі ті що постачають на НПЗ )
07.02.2026 21:04 Відповісти
Так!
в гіршому випадку, якщо нема чим дотягнутись до шлюхи мАскви, то треба виключити електрику в Криму, до якого рукою подати....
але, видно, зеленому жиду заборонили бомбити кримську електрику!
08.02.2026 03:38 Відповісти
Й так непогано ,бо 4 роки дихала.Гірше що наївні думали,що минеться якось і ніякої альтернативи не шукали.
07.02.2026 17:41 Відповісти
Кешбэк за двушечку.
07.02.2026 17:54 Відповісти
Зараз Зе вилізе і скаже, що Кличко не підготувався до блекаутів.
07.02.2026 18:10 Відповісти
А Порошенко погано дбає про ППО, про навчання особового складу та про постачання БК. От же якиий!! Просто зла немає.... Довів до гніву !!
07.02.2026 21:03 Відповісти
З приходом на посади в ГУР і СБУ "нових ліц" всі операції в тилу ворога відразу припинилися.
Кацапські кораблі з "Калібрами" почали виповзати в море, авіація потроху борзіє, але в заголовках видають роботу хлопців на лінії фронту (збили "Ланцет" чи ще якусь дрібну пташку) як перемогу.
На Крим вже нічого не летить, по кацапських ТЕЦ (окрім Білгорода) також, за НПЗ забули, радари ППО також "анал табу".
Це для того Малюка і Буданова замінили кабінетними шаркунами? Щоб "двушечка" до Москви доходила і хазяїн не сердився?
07.02.2026 18:16 Відповісти
Мер Бурштина Василь Андрієшин очень плохо подготовился к ракетной атаке.
07.02.2026 18:18 Відповісти
А мер Буковель ?
07.02.2026 21:01 Відповісти
Рашисты пуляют в воздух миллиарды , пытаясь заморозить Украину . Но хер вам, уроды . У нас потепление , а вы как были без школ, больниц , науки и путешествий так и останетесь . Да и ******** останетесь в мировой истории навсегда
07.02.2026 18:25 Відповісти
А ЯК ТАМ московія? ТАК ЯК ЛІДУР ОБІЦЯВ? А ЯК НАФТОПЕРЕРОБКА расосії? ПОРЯДОК? ВСЕ ПРАЦЮЄ
07.02.2026 20:39 Відповісти
Як бачите у російських немає обмежень, здатні вимикати світло / тепло в будь якому регіоні....
А чому у нас поруч білгородщина не орана не пахана? Тай сепаратисько-Кримська область живе собі майже як в мирний час - Потужно живе
07.02.2026 21:00 Відповісти
"Як воно буде далі, ще ніхто не знає?
в смислі ніхто не знає? ВСІ ЗНАЮТЬ: далі буде рівно НІ-ЧО-ГО! Прощавай, Бурштинська ТЕС...☹
08.02.2026 03:35 Відповісти
 
 