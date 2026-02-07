Бурштинська ТЕС зупинила роботу через значні ушкодження, - мер Андрієшин

У результаті масштабної комбінованої атаки, здійсненої 7 лютого, у Бурштині на Івано-Франківщині припинено подачу води та тепла. Бурштинська теплоелектростанція, що зазнала нічного удару з боку російських військ, отримала значні ушкодження й тимчасово виведена з експлуатації.

Про це повідомив повідомив мер Бурштина Василь Андрієшин, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

За інформацією посадовця, повітряний напад на Прикарпаття, зокрема на Бурштин, тривав близько п’яти годин. Російські війська застосували крилаті ракети типу "Калібр" та інші засоби ураження, а також ударні безпілотники Shahed.

"Внаслідок ракетних обстрілів пошкодження дуже серйозні. Станція зараз на нулі. Як воно буде далі, ще ніхто не знає", - повідомив Андрієшин.

У місті немає тепла та води

Очільник громади поінформував, що станом на 13:00 у місті відсутні тепло- та водопостачання. Водночас він зазначив, що подачу води планують відновити протягом кількох годин, а тепло з’явиться після оцінки стану Бурштинської ТЕС.

Також, за словами міського голови, внаслідок атаки пошкоджень цивільних об’єктів не зафіксовано.

Масований обстріл 7 лютого

Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч та ранок 7 лютого. Удари фіксували по всій країні - від заходу до центру і далі до східних областей.

За попередньою інформацією ворог застосував:

стратегічну авіацію РФ (зокрема Ту‑95МС і Ту‑22М3);

багато безпілотників типу Shahed.

Також були зафіксовані пуски ракет "Калібр" та "Циркон".

Через обстріли масово вражено об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило аварійні відключення світла в більшості областей України. Графіки планових вимкнень електроенергії наразі не діють через ситуацію.

