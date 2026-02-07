Бурштынская ТЭС остановила работу из-за значительных повреждений, - мэр Андриешин
Вследствие масштабной комбинированной атаки, осуществленной 7 февраля, в Бурштыне на Ивано-Франковщине прекращена подача воды и тепла. Бурштынская теплоэлектростанция, подвергшаяся ночному удару со стороны российских войск, получила значительные повреждения и временно выведена из эксплуатации.
Об этом сообщил мэр Бурштына Василий Андриешин, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
По информации чиновника, воздушное нападение на Прикарпатье, в частности на Бурштын, длилось около пяти часов. Российские войска применили крылатые ракеты типа "Калибр" и другие средства поражения, а также ударные беспилотники Shahed.
"Вследствие ракетных обстрелов повреждения очень серьезные. Станция сейчас на нуле. Как будет дальше, пока никто не знает", - сообщил Андриешин.
В городе нет тепла и воды
Глава громады сообщил, что по состоянию на 13:00 в городе отсутствует тепло- и водоснабжение. В то же время он отметил, что подачу воды планируют восстановить в течение нескольких часов, а тепло появится после оценки состояния Бурштынской ТЭС.
Также, по словам городского головы, вследствие атаки повреждений гражданских объектов не зафиксировано.
Массированный обстрел 7 февраля
Россия осуществила массированную атаку на Украину в ночь и утром 7 февраля. Удары фиксировали по всей стране - от запада до центра и далее до восточных областей.
По предварительной информации, враг применил:
- стратегическую авиацию РФ (в частности Ту-95МС и Ту-22М3);
-
множество беспилотников типа Shahed.
Также были зафиксированы пуски ракет "Калибр" и "Циркон".
Из-за обстрелов массово поражены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к аварийным отключениям света в большинстве областей Украины. Графики плановых отключений электроэнергии в настоящее время не действуют из-за сложившейся ситуации.
ідіоте, кацапе .
в гіршому випадку, якщо нема чим дотягнутись до шлюхи мАскви, то треба виключити електрику в Криму, до якого рукою подати....
але, видно, зеленому жиду заборонили бомбити кримську електрику!
Кацапські кораблі з "Калібрами" почали виповзати в море, авіація потроху борзіє, але в заголовках видають роботу хлопців на лінії фронту (збили "Ланцет" чи ще якусь дрібну пташку) як перемогу.
На Крим вже нічого не летить, по кацапських ТЕЦ (окрім Білгорода) також, за НПЗ забули, радари ППО також "анал табу".
Це для того Малюка і Буданова замінили кабінетними шаркунами? Щоб "двушечка" до Москви доходила і хазяїн не сердився?
А чому у нас поруч білгородщина не орана не пахана? Тай сепаратисько-Кримська область живе собі майже як в мирний час - Потужно живе
в смислі ніхто не знає? ВСІ ЗНАЮТЬ: далі буде рівно НІ-ЧО-ГО! Прощавай, Бурштинська ТЕС...☹