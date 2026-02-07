Бурштынская ТЭС остановила работу из-за значительных повреждений, - мэр Андриешин

Вследствие масштабной комбинированной атаки, осуществленной 7 февраля, в Бурштыне на Ивано-Франковщине прекращена подача воды и тепла. Бурштынская теплоэлектростанция, подвергшаяся ночному удару со стороны российских войск, получила значительные повреждения и временно выведена из эксплуатации.

Об этом сообщил мэр Бурштына Василий Андриешин, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

По информации чиновника, воздушное нападение на Прикарпатье, в частности на Бурштын, длилось около пяти часов. Российские войска применили крылатые ракеты типа "Калибр" и другие средства поражения, а также ударные беспилотники Shahed.

"Вследствие ракетных обстрелов повреждения очень серьезные. Станция сейчас на нуле. Как будет дальше, пока никто не знает", - сообщил Андриешин.

В городе нет тепла и воды

Глава громады сообщил, что по состоянию на 13:00 в городе отсутствует тепло- и водоснабжение. В то же время он отметил, что подачу воды планируют восстановить в течение нескольких часов, а тепло появится после оценки состояния Бурштынской ТЭС.

Также, по словам городского головы, вследствие атаки повреждений гражданских объектов не зафиксировано.

Массированный обстрел 7 февраля

Россия осуществила массированную атаку на Украину в ночь и утром 7 февраля. Удары фиксировали по всей стране - от запада до центра и далее до восточных областей.

По предварительной информации, враг применил:

стратегическую авиацию РФ (в частности Ту-95МС и Ту-22М3);

множество беспилотников типа Shahed.

Также были зафиксированы пуски ракет "Калибр" и "Циркон".

Из-за обстрелов массово поражены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к аварийным отключениям света в большинстве областей Украины. Графики плановых отключений электроэнергии в настоящее время не действуют из-за сложившейся ситуации.

