Бурштынская ТЭС остановила работу из-за значительных повреждений, - мэр Андриешин

Вследствие масштабной комбинированной атаки, осуществленной 7 февраля, в Бурштыне на Ивано-Франковщине прекращена подача воды и тепла. Бурштынская теплоэлектростанция, подвергшаяся ночному удару со стороны российских войск, получила значительные повреждения и временно выведена из эксплуатации.

Об этом сообщил мэр Бурштына Василий Андриешин, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

По информации чиновника, воздушное нападение на Прикарпатье, в частности на Бурштын, длилось около пяти часов. Российские войска применили крылатые ракеты типа "Калибр" и другие средства поражения, а также ударные беспилотники Shahed.

"Вследствие ракетных обстрелов повреждения очень серьезные. Станция сейчас на нуле. Как будет дальше, пока никто не знает", - сообщил Андриешин.

В городе нет тепла и воды

Глава громады сообщил, что по состоянию на 13:00 в городе отсутствует тепло- и водоснабжение. В то же время он отметил, что подачу воды планируют восстановить в течение нескольких часов, а тепло появится после оценки состояния Бурштынской ТЭС.

Также, по словам городского головы, вследствие атаки повреждений гражданских объектов не зафиксировано.

Массированный обстрел 7 февраля

Россия осуществила массированную атаку на Украину в ночь и утром 7 февраля. Удары фиксировали по всей стране - от запада до центра и далее до восточных областей.

По предварительной информации, враг применил:

  • стратегическую авиацию РФ (в частности Ту-95МС и Ту-22М3);

  • множество беспилотников типа Shahed.

Также были зафиксированы пуски ракет "Калибр" и "Циркон".

Из-за обстрелов массово поражены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к аварийным отключениям света в большинстве областей Украины. Графики плановых отключений электроэнергии в настоящее время не действуют из-за сложившейся ситуации.

+24
А какая кацапская ТЕС зупинила роботу? Ах да, нам же запретили по ним бить ЗЕлупа и гражданин РФ Сырский.
07.02.2026 16:58 Ответить
+19
Зараз лідор заявить що це мер не захистив ТЕЦ . Бо він же сам тут ні до чого взагалі.
07.02.2026 17:02 Ответить
+12
А помітили що Україна не бье по нпз і ТЕС рашки? Трампон і пукін нагнув зеленого кловуна, якому зостається тільки жадібно рахувати, чмо а не президент, ганчірка!
07.02.2026 17:04 Ответить
не репетуй ,через пару запустять,а поки на генераторах
07.02.2026 16:59 Ответить
До якої можуть дістати ЗСУ - та і зупинилася , не вина військових що для руйнування енергоблоку заряду дрона малувато, бо це не цистерна нафтосховща і так як нафтопереробний завод від сірника не загориться (( ((
07.02.2026 17:06 Ответить
а що з фламінгами? їх же 3000
07.02.2026 18:10 Ответить
Вони вже до тебе вилетіли ідіоте , кацапе .
07.02.2026 19:34 Ответить
А кожне вічірнє звернення Зеленського бла-бла-бла, а на виході нуль.
07.02.2026 18:59 Ответить
Тобі від цього полегшає ? Тоді нехай заявляє, навіть мер на це свою згоду дасть (( Мені от тільки одне цікаво - коли вирубують опалення і в будинкові падає температура до нуля - мер винний що жильці лайно спускають у замерзлу каналізацію і потім плачуть що воно їм назад у квартири витікає , чи самі жильці ? ((
07.02.2026 17:09 Ответить
Жильці винні шо тут народилися і живуть , факт.
07.02.2026 17:15 Ответить
Іхня вина у тому що звикли щоб хтось за них дупу заносив , а судячи з твоєї відповіді - ти сам такий, якому всі навколо щось винні тільки тому що ти справно жуєш і так само випорожняєшся .
07.02.2026 17:19 Ответить
Навіщо тоді всяки мери та інша ******* , якщо все требв вирішувати самим.
07.02.2026 17:24 Ответить
Щоб ти мав змогу когось звинуватити у власній безпорадності . У вас же все не так - під'зд загидили - нехай мер прибере , каналізацію забили - мер винуватий , мер він же і по ваших підїздах ходить дзюрити і копички класти )) Багато будинків обзавелися альтернативними джерелами енергії ? Мера чекаєте ? ((
07.02.2026 19:12 Ответить
Я би з радість не платив податки , щоб не утримуваати цю *******. А платити за те що треба .
07.02.2026 19:27 Ответить
Так не плати . Що , я тобі це забороняв робити ?
07.02.2026 19:33 Ответить
Ти намаегся довести шо чинуші нікому нічого не винні, та і все .
07.02.2026 19:39 Ответить
Я намагаюся пояснити що таким як ти навіть Бог "не такий" , бо "сотворив по подобію " а тепер не хоче годувати і лайно за тобою прибирати (( Ти вже навіть забувся з чого починав - обсирав лідора , а перемкнуло на мерів і чиновників , коли стаття про руйнування ТЕС . Хід твоїх думок зрозуміти важко та й навіщо це мені , я не покладаюся ні на лідора , ні на мера , бо там де я живу його немає , ба - навіть на тебе , якось на самого себе тільки сподіваюся і якось виходить .
07.02.2026 20:02 Ответить
засохни , промокашка кацапидляча
07.02.2026 19:13 Ответить
Уявляєте є будинки багатоповерхові де не можуть виключити чого вже десятиліттями вже ніту ? Ніту опалення від стороньої котельні - а є котли в кожній квартирі . Але в тих будинках є плюс великий - тараканів ніту .
07.02.2026 19:07 Ответить
Я уявляю трішки інше - згідно правил будинки вищі за 9 поверхів заборонено газифікувати і там якщо є індивудіуальне опалення , то хіба електричне. А тарганів "ніту" там де чисто , а не де опалення індивідуальне . Я бував у одному селі де кілька вулиць у двоповерхівках багатоквартирних , індивідуальне опалення там тарганам не перешкода , їх там скільки що страшно у будинок зайти
07.02.2026 19:26 Ответить
У являєте є будинки які мають аж по пять поверхів - і їх багато . Колись коли було центральне опалення взимку таргани могли знайти собі теплий прихисток навіть якшо всі власники квартир одночасно їх травили ,а без центрального опалення їм вже немає де перечекати - ось їх і не стало . А в селах там таргани чи може щипавки ?
07.02.2026 19:42 Ответить
"А в селах там таргани чи може щипавки ? " .... а ви вдома нині , чи вас трішки підліковують ?
07.02.2026 19:52 Ответить
В селі куди я на літо приїджав щипавки були замість тарганів - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0 . Бачите я навів посилання шоб ви переконалися шо щипавка існує . А ви посилання на реактори не навели а тіко діагнози ставите .
07.02.2026 19:59 Ответить
Боже упаси ! Які діагнози ? Я просто поцікавився вашою локацією . А тепер про діагноз ..... якщо відкинути щипавок - вам така річ як https://www.google.com/search?q=Mus+musculus&oq=%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%B0+%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigAdIBCjExNDg4ajBqMTWoAgiwAgHxBRObVQy987gI8QUTm1UMvfO4CA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfAj0ij2XDE1FhwdxF-YOjm9yn6e7mtY-8camW1TcTY_c3ogzwdla_r5_KlW3kET4SIHGG0l29FqHgeHnAne01a5M-FIu_ZFlYsVsolXuvg-kzrefJuGKVjvyxlgGq6LVMGOIGc8m0KCKcG_L8fycCQSLoRbYV-2l56hCdNTNCXM43E&csui=3&ved=2ahUKEwjN7JLz-8eSAxVsKRAIHSw4OjsQgK4QegQIARAC Mus musculus перед очима не скаче ? ((
07.02.2026 20:06 Ответить
P.S. А це посилання на установку щоб спалося спокійніше і щипавки не турбували : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D1%96_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%83_%C2%AB%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A0._%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B4%C2%BB
07.02.2026 20:10 Ответить
Посилання не працює - такшо перевірити не вдасться . Перевіряти посилання тре шановний - воно має синів виділятися - а не чорним .
07.02.2026 20:16 Ответить
Ага ! То у тебе ще і дальтонізм (( То що там https://www.google.com/search?q=Mus+musculus&oq=%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%B0+%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigAdIBCjExNDg4ajBqMTWoAgiwAgHxBRObVQy987gI8QUTm1UMvfO4CA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfAj0ij2XDE1FhwdxF-YOjm9yn6e7mtY-8camW1TcTY_c3ogzwdla_r5_KlW3kET4SIHGG0l29FqHgeHnAne01a5M-FIu_ZFlYsVsolXuvg-kzrefJuGKVjvyxlgGq6LVMGOIGc8m0KCKcG_L8fycCQSLoRbYV-2l56hCdNTNCXM43E&csui=3&ved=2ahUKEwjN7JLz-8eSAxVsKRAIHSw4OjsQgK4QegQIARAC Mus musculus що синім виділено ?
07.02.2026 20:35 Ответить
Наслідки трирівневих захистів
07.02.2026 17:03 Ответить
А чим бити, неіснуючими фламінгами .
07.02.2026 17:09 Ответить
Три тисячі штук десь загубилися.
07.02.2026 17:16 Ответить
Не помітив , бо Мадяр як бив - так і б'є ((
07.02.2026 17:11 Ответить
Про Мадяра вже більше місяця нічого не чути(
07.02.2026 17:15 Ответить
Чути. Заступається за владу. Влада Меморіальне кладовище на болоті зробила. Суд визнав незаконним. Бровді каже, що суд поганий, а не влада.
08.02.2026 07:34 Ответить
На Росії скасували заборону на експорт бензину-дизелю. Отже нафтопереробні заводи працюють. Наче казали восени , що розбомбили ... і заборонили експорт.
07.02.2026 18:07 Ответить
Так в них невеликих нпз ще дохрена і + далеко за уралом цілі великі
07.02.2026 21:15 Ответить
От читаю свіжу новину. В Бєлгороді вибухи. Під атакою електропідстанція і ТЕЦ.
08.02.2026 07:31 Ответить
Скільки тої зими...головне, що 90% тернопільчан за кордони 91року...
07.02.2026 17:15 Ответить
Погано шукаєш інформацію , а вона сама у вуха не заскочить .
07.02.2026 17:16 Ответить
Два дні тому били по білгороду , учора якийсь завод під тамбовом підпалили ..... іт.д.
07.02.2026 17:17 Ответить
Моквічам насрать на тей белгород,тільки ТЕЦи вокруг мокви потрібно довбать,а їх там аж 23 штуки !
07.02.2026 17:34 Ответить
І всі ЛЕП та трубопроводи ( в тому числі ті що постачають на НПЗ )
07.02.2026 21:04 Ответить
Так!
в гіршому випадку, якщо нема чим дотягнутись до шлюхи мАскви, то треба виключити електрику в Криму, до якого рукою подати....
але, видно, зеленому жиду заборонили бомбити кримську електрику!
08.02.2026 03:38 Ответить
Й так непогано ,бо 4 роки дихала.Гірше що наївні думали,що минеться якось і ніякої альтернативи не шукали.
07.02.2026 17:41 Ответить
Кешбэк за двушечку.
07.02.2026 17:54 Ответить
Зараз Зе вилізе і скаже, що Кличко не підготувався до блекаутів.
07.02.2026 18:10 Ответить
А Порошенко погано дбає про ППО, про навчання особового складу та про постачання БК. От же якиий!! Просто зла немає.... Довів до гніву !!
07.02.2026 21:03 Ответить
З приходом на посади в ГУР і СБУ "нових ліц" всі операції в тилу ворога відразу припинилися.
Кацапські кораблі з "Калібрами" почали виповзати в море, авіація потроху борзіє, але в заголовках видають роботу хлопців на лінії фронту (збили "Ланцет" чи ще якусь дрібну пташку) як перемогу.
На Крим вже нічого не летить, по кацапських ТЕЦ (окрім Білгорода) також, за НПЗ забули, радари ППО також "анал табу".
Це для того Малюка і Буданова замінили кабінетними шаркунами? Щоб "двушечка" до Москви доходила і хазяїн не сердився?
07.02.2026 18:16 Ответить
Мер Бурштина Василь Андрієшин очень плохо подготовился к ракетной атаке.
07.02.2026 18:18 Ответить
А мер Буковель ?
07.02.2026 21:01 Ответить
Рашисты пуляют в воздух миллиарды , пытаясь заморозить Украину . Но хер вам, уроды . У нас потепление , а вы как были без школ, больниц , науки и путешествий так и останетесь . Да и ******** останетесь в мировой истории навсегда
07.02.2026 18:25 Ответить
А ЯК ТАМ московія? ТАК ЯК ЛІДУР ОБІЦЯВ? А ЯК НАФТОПЕРЕРОБКА расосії? ПОРЯДОК? ВСЕ ПРАЦЮЄ
07.02.2026 20:39 Ответить
Як бачите у російських немає обмежень, здатні вимикати світло / тепло в будь якому регіоні....
А чому у нас поруч білгородщина не орана не пахана? Тай сепаратисько-Кримська область живе собі майже як в мирний час - Потужно живе
07.02.2026 21:00 Ответить
"Як воно буде далі, ще ніхто не знає?
в смислі ніхто не знає? ВСІ ЗНАЮТЬ: далі буде рівно НІ-ЧО-ГО! Прощавай, Бурштинська ТЕС...☹
08.02.2026 03:35 Ответить
 
 