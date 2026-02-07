Атаки на енергосистему: Сибіга закликав МКС видати ордери на арешт організаторів ударів по Україні
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав МКС видати додаткові ордери на арешт осіб, причетних до атак на енергетику України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сибіга написав в соцмережі Х.
"Росія продовжує атакувати українську енергетику. Протягом ночі ракети та дрони націлювалися на енергетичні об'єкти, зокрема на заході України, позбавляючи міста та громади електроенергії та тепла, спричиняючи аварійні відключення та порушуючи роботу енергоблоків атомних електростанцій", - наголосив міністр.
Такі атаки вимагають відповідальності
- Посилення санкційного тиску на Москву,
- обмеження проти "Росатому" за допомогу в підготовці цих атак,
- відповідальність за агресію в рамках МАГАТЕ та
- додаткові ордери на арешт Міжнародним кримінальним судом злочинців, які планують і здійснюють атаки на цивільне тепло- та електропостачання в умовах низьких температур.
Масований обстріл 7 лютого
Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч та ранок 7 лютого. Удари фіксували по всій країні - від заходу до центру і далі до східних областей.
Через обстріли масово вражено об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило аварійні відключення світла в більшості областей України. Графіки планових вимкнень електроенергії наразі не діють через ситуацію.
Не могут, не хотят, не умеют ничего, кроме пи...доватных видосиков..
А подати офіційну заяву до МКС від України з доказами усіх злочинів - то для них непосильно