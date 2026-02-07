Атаки на енергосистему: Сибіга закликав МКС видати ордери на арешт організаторів ударів по Україні

енергетичний об’єкт ДТЕК Одеси

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав МКС видати додаткові ордери на арешт осіб, причетних до атак на енергетику України.

"Росія продовжує атакувати українську енергетику. Протягом ночі ракети та дрони націлювалися на енергетичні об'єкти, зокрема на заході України, позбавляючи міста та громади електроенергії та тепла, спричиняючи аварійні відключення та порушуючи роботу енергоблоків атомних електростанцій", - наголосив міністр.

Такі атаки вимагають відповідальності

  • Посилення санкційного тиску на Москву,
  • обмеження проти "Росатому" за допомогу в підготовці цих атак,
  • відповідальність за агресію в рамках МАГАТЕ та
  • додаткові ордери на арешт Міжнародним кримінальним судом злочинців, які планують і здійснюють атаки на цивільне тепло- та електропостачання в умовах низьких температур.

Масований обстріл 7 лютого

Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч та ранок 7 лютого. Удари фіксували по всій країні - від заходу до центру і далі до східних областей.

Через обстріли масово вражено об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило аварійні відключення світла в більшості областей України. Графіки планових вимкнень електроенергії наразі не діють через ситуацію.

енергетика (3793) Сибіга Андрій (947) МКС Міжнародний кримінальний суд (331)
❗️Бурштинська ТЕС зупинила роботу через сильні пошкодження - в місті немає опалення і води, відновити обіцяють протягом 48 годин.
07.02.2026 16:46 Відповісти
Хто їх арештує? Особисто Сибіга?
07.02.2026 16:47 Відповісти
будуть не виєздні як пуйло
07.02.2026 16:50 Відповісти
Якщо треба буде то ця падло виїде куди завгодно
07.02.2026 16:54 Відповісти
А міндічів не згадав мерзота, кому в першу чергу треба разом з найверховним покидьком
07.02.2026 19:11 Відповісти
Потужные обосранцы.
Не могут, не хотят, не умеют ничего, кроме пи...доватных видосиков..
07.02.2026 16:52 Відповісти
Хоть дроны к их особнякам направьте..
07.02.2026 17:00 Відповісти
Конєшно... МКС дуже уважно читає Сибігіну "соцмережу Х". Трєпло ЗЄлене!
А подати офіційну заяву до МКС від України з доказами усіх злочинів - то для них непосильно
07.02.2026 17:05 Відповісти
Кілька годин тому на заяви ішака, що Україна не визнає Крим російським, я практично це саме написав - замість реальних дипломатичних кроків, взагалі нічого не роблять, а лише сцють в очі лохторату.
07.02.2026 22:50 Відповісти
Яким чином сибіга їх закликав ?
07.02.2026 17:27 Відповісти
Сам гаспадін Сибіга з цими арестантами та злочинцями щось вирішує на переговорах. Шиза.
07.02.2026 17:37 Відповісти
підказка для тупого куєсоса бисіги-організатор і особа причетна до атак сидить в кремлі, погоняло хйло. він же- безпосередній керівник ішака.
07.02.2026 18:34 Відповісти
не погано б було видати ордери і на арешт "зелених слуг" ,на чолі із "зезедентом" .котрий особисто передав рашистам ,перелік стратегічних енергообєктів, котрі рашист планово знищує по всій Україні
07.02.2026 18:35 Відповісти
Та давно вже треба створити український варіант 'мосаду', і всі ордери видавати виключно їм: все відбуватиметься набагато швидше і без зайвих та нікому не потрібних формальностей.
07.02.2026 18:42 Відповісти
А ********** глухонімий?
07.02.2026 19:50 Відповісти
І що такого Потужного зробить той папірець ?
07.02.2026 21:06 Відповісти
 
 