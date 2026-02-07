Атаки на енергосистему: Сибіга закликав МКС видати ордери на арешт організаторів ударів по Україні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав МКС видати додаткові ордери на арешт осіб, причетних до атак на енергетику України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сибіга написав в соцмережі Х.

"Росія продовжує атакувати українську енергетику. Протягом ночі ракети та дрони націлювалися на енергетичні об'єкти, зокрема на заході України, позбавляючи міста та громади електроенергії та тепла, спричиняючи аварійні відключення та порушуючи роботу енергоблоків атомних електростанцій", - наголосив міністр.

Також читайте: Ворог атакував ТЕС ДТЕК у різних регіонах: обладнання суттєво пошкоджено

Такі атаки вимагають відповідальності

Посилення санкційного тиску на Москву,

обмеження проти "Росатому" за допомогу в підготовці цих атак,

відповідальність за агресію в рамках МАГАТЕ та

додаткові ордери на арешт Міжнародним кримінальним судом злочинців, які планують і здійснюють атаки на цивільне тепло- та електропостачання в умовах низьких температур.

Також читайте: Під час війни у Європі не може бути й мови про послаблення обмежень для спортсменів з РФ та Білорусі, - Сибіга

Масований обстріл 7 лютого

Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч та ранок 7 лютого. Удари фіксували по всій країні - від заходу до центру і далі до східних областей.

Через обстріли масово вражено об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило аварійні відключення світла в більшості областей України. Графіки планових вимкнень електроенергії наразі не діють через ситуацію.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": РФ використала понад 400 дронів і близько 40 ракет. Основна ціль - енергомережа, - Зеленський. ФОТОрепортаж