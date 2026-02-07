Атаки на энергосистему: Сибига призвал МКС выдать ордера на арест организаторов ударов по Украине

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал МУС выдать дополнительные ордера на арест лиц, причастных к атакам на энергетику Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в соцсети Х.

"Россия продолжает атаковать украинскую энергетику. В течение ночи ракеты и дроны нацеливались на энергетические объекты, в частности на западе Украины, лишая города и громады электроэнергии и тепла, вызывая аварийные отключения и нарушая работу энергоблоков атомных электростанций", - подчеркнул министр.

Читайте также: Враг атаковал ТЭС ДТЭК в разных регионах: оборудование существенно повреждено

Такие атаки требуют ответственности

Усиление санкционного давления на Москву,

ограничения против "Росатома" за помощь в подготовке этих атак,

ответственность за агрессию в рамках МАГАТЭ и

дополнительные ордера на арест Международным уголовным судом преступников, которые планируют и осуществляют атаки на гражданское тепло- и электроснабжение в условиях низких температур.

Читайте также: Во время войны в Европе не может быть и речи об ослаблении ограничений для спортсменов из РФ и Беларуси, - Сибига

Массированный обстрел 7 февраля

Россия осуществила массированную атаку на Украину в ночь и утром 7 февраля. Удары фиксировали по всей стране - от запада до центра и далее до восточных областей.

Из-за обстрелов массово поражены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к аварийным отключениям света в большинстве областей Украины. Графики плановых отключений электроэнергии пока не действуют из-за сложившейся ситуации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": РФ использовала более 400 дронов и около 40 ракет. Основная цель - энергосеть, - Зеленский. ФОТОрепортаж