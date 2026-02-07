Атаки на энергосистему: Сибига призвал МКС выдать ордера на арест организаторов ударов по Украине
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал МУС выдать дополнительные ордера на арест лиц, причастных к атакам на энергетику Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в соцсети Х.
"Россия продолжает атаковать украинскую энергетику. В течение ночи ракеты и дроны нацеливались на энергетические объекты, в частности на западе Украины, лишая города и громады электроэнергии и тепла, вызывая аварийные отключения и нарушая работу энергоблоков атомных электростанций", - подчеркнул министр.
Такие атаки требуют ответственности
- Усиление санкционного давления на Москву,
- ограничения против "Росатома" за помощь в подготовке этих атак,
- ответственность за агрессию в рамках МАГАТЭ и
- дополнительные ордера на арест Международным уголовным судом преступников, которые планируют и осуществляют атаки на гражданское тепло- и электроснабжение в условиях низких температур.
Массированный обстрел 7 февраля
Россия осуществила массированную атаку на Украину в ночь и утром 7 февраля. Удары фиксировали по всей стране - от запада до центра и далее до восточных областей.
Из-за обстрелов массово поражены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к аварийным отключениям света в большинстве областей Украины. Графики плановых отключений электроэнергии пока не действуют из-за сложившейся ситуации.
Не могут, не хотят, не умеют ничего, кроме пи...доватных видосиков..
А подати офіційну заяву до МКС від України з доказами усіх злочинів - то для них непосильно