РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16422 посетителя онлайн
Новости Удары по энергетике
1 837 16

Атаки на энергосистему: Сибига призвал МКС выдать ордера на арест организаторов ударов по Украине

энергетический объект ДТЭК Одессы

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал МУС выдать дополнительные ордера на арест лиц, причастных к атакам на энергетику Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в соцсети Х.

"Россия продолжает атаковать украинскую энергетику. В течение ночи ракеты и дроны нацеливались на энергетические объекты, в частности на западе Украины, лишая города и громады электроэнергии и тепла, вызывая аварийные отключения и нарушая работу энергоблоков атомных электростанций", - подчеркнул министр.

Читайте также: Враг атаковал ТЭС ДТЭК в разных регионах: оборудование существенно повреждено

Такие атаки требуют ответственности

  • Усиление санкционного давления на Москву,
  • ограничения против "Росатома" за помощь в подготовке этих атак,
  • ответственность за агрессию в рамках МАГАТЭ и
  • дополнительные ордера на арест Международным уголовным судом преступников, которые планируют и осуществляют атаки на гражданское тепло- и электроснабжение в условиях низких температур.

Читайте также: Во время войны в Европе не может быть и речи об ослаблении ограничений для спортсменов из РФ и Беларуси, - Сибига

Массированный обстрел 7 февраля

Россия осуществила массированную атаку на Украину в ночь и утром 7 февраля. Удары фиксировали по всей стране - от запада до центра и далее до восточных областей.

Из-за обстрелов массово поражены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к аварийным отключениям света в большинстве областей Украины. Графики плановых отключений электроэнергии пока не действуют из-за сложившейся ситуации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": РФ использовала более 400 дронов и около 40 ракет. Основная цель - энергосеть, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Автор: 

энергетика (3459) Сибига Андрей (934) Международный уголовный суд (239)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Хто їх арештує? Особисто Сибіга?
показать весь комментарий
07.02.2026 16:47 Ответить
+6
Конєшно... МКС дуже уважно читає Сибігіну "соцмережу Х". Трєпло ЗЄлене!
А подати офіційну заяву до МКС від України з доказами усіх злочинів - то для них непосильно
показать весь комментарий
07.02.2026 17:05 Ответить
+5
Хоть дроны к их особнякам направьте..
показать весь комментарий
07.02.2026 17:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
❗️Бурштинська ТЕС зупинила роботу через сильні пошкодження - в місті немає опалення і води, відновити обіцяють протягом 48 годин.
показать весь комментарий
07.02.2026 16:46 Ответить
Хто їх арештує? Особисто Сибіга?
показать весь комментарий
07.02.2026 16:47 Ответить
будуть не виєздні як пуйло
показать весь комментарий
07.02.2026 16:50 Ответить
Якщо треба буде то ця падло виїде куди завгодно
показать весь комментарий
07.02.2026 16:54 Ответить
А міндічів не згадав мерзота, кому в першу чергу треба разом з найверховним покидьком
показать весь комментарий
07.02.2026 19:11 Ответить
Потужные обосранцы.
Не могут, не хотят, не умеют ничего, кроме пи...доватных видосиков..
показать весь комментарий
07.02.2026 16:52 Ответить
Хоть дроны к их особнякам направьте..
показать весь комментарий
07.02.2026 17:00 Ответить
Конєшно... МКС дуже уважно читає Сибігіну "соцмережу Х". Трєпло ЗЄлене!
А подати офіційну заяву до МКС від України з доказами усіх злочинів - то для них непосильно
показать весь комментарий
07.02.2026 17:05 Ответить
Кілька годин тому на заяви ішака, що Україна не визнає Крим російським, я практично це саме написав - замість реальних дипломатичних кроків, взагалі нічого не роблять, а лише сцють в очі лохторату.
показать весь комментарий
07.02.2026 22:50 Ответить
Яким чином сибіга їх закликав ?
показать весь комментарий
07.02.2026 17:27 Ответить
Сам гаспадін Сибіга з цими арестантами та злочинцями щось вирішує на переговорах. Шиза.
показать весь комментарий
07.02.2026 17:37 Ответить
підказка для тупого куєсоса бисіги-організатор і особа причетна до атак сидить в кремлі, погоняло хйло. він же- безпосередній керівник ішака.
показать весь комментарий
07.02.2026 18:34 Ответить
не погано б було видати ордери і на арешт "зелених слуг" ,на чолі із "зезедентом" .котрий особисто передав рашистам ,перелік стратегічних енергообєктів, котрі рашист планово знищує по всій Україні
показать весь комментарий
07.02.2026 18:35 Ответить
Та давно вже треба створити український варіант 'мосаду', і всі ордери видавати виключно їм: все відбуватиметься набагато швидше і без зайвих та нікому не потрібних формальностей.
показать весь комментарий
07.02.2026 18:42 Ответить
А ********** глухонімий?
показать весь комментарий
07.02.2026 19:50 Ответить
І що такого Потужного зробить той папірець ?
показать весь комментарий
07.02.2026 21:06 Ответить
 
 