В Дарницком и Днепровском районах Киева свет будут отключать только утром и вечером, - ДТЭК

В Днепровском и Дарницком районах Киева отключать свет будут только утром и вечером.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

"Понимаем, как трудно, когда дома холодно и темно. Поэтому энергетики сделали невозможное и увеличили возможность подачи света в ваши дома", - отметили в компании.

Когда будут отключать свет?

Свет будет отключаться только в эти часы:

с 8:00 до 11:00

с 18:00 до 21:00

"Сети сейчас очень перегружены. Когда все одновременно включают бойлеры и обогреватели — могут происходить аварии. Поэтому просим: включайте мощные приборы по очереди", - подытожили там.

