РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
17746 посетителей онлайн
Новости Отключение электроэнергии
6 261 17

В Дарницком и Днепровском районах Киева свет будут отключать только утром и вечером, - ДТЭК

В двух районах Киева свет будут отключать только утром и вечером

В Днепровском и Дарницком районах Киева отключать свет будут только утром и вечером.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Понимаем, как трудно, когда дома холодно и темно. Поэтому энергетики сделали невозможное и увеличили возможность подачи света в ваши дома", - отметили в компании.

Читайте: Шмыгаль: Графики отключений электроэнергии могут ухудшиться

Когда будут отключать свет?

Свет будет отключаться только в эти часы:

  • с 8:00 до 11:00
  • с 18:00 до 21:00

"Сети сейчас очень перегружены. Когда все одновременно включают бойлеры и обогреватели — могут происходить аварии. Поэтому просим: включайте мощные приборы по очереди", - подытожили там.

Читайте: Левый берег Киева возвращается к временным графикам отключений, - ДТЭК

Автор: 

Киев (26278) ДТЭК (612) отключение света (773)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Скажите спасибо жителям деснянского. Они и этого не имели, поэтому начали массово на митинги выходить. После этого свет не выключали пока не восстановили отопление. Побоялись повторения но уже в масштабах двух районов. Протестов ******* бояться как огня. Тут ещё отбитые на голову упрекали.
показать весь комментарий
06.02.2026 16:15 Ответить
+3
Тобто тоді, коли воно більш за все треба.
показать весь комментарий
06.02.2026 15:36 Ответить
+1
Так це ще по божому в нас на Черкащині виключають 00.00-4.30 6.00 - 10.30. 12.00-16.30 18.00 - 22.30 і коли нам по вухах їздять як після обстрілів страждають люди цей же час в Буковелі світло виключають 00.00 - 6.00 ранку а є готелі де не виключають ніколи от така уйня малята )))
показать весь комментарий
06.02.2026 16:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тобто тоді, коли воно більш за все треба.
показать весь комментарий
06.02.2026 15:36 Ответить
У Дніпрі вмикають світло у ночи на 3 години.Тобто тоді, коли воно і нах.. нікому не треба. А у день на 2 години.Тобто з 8:00до 10:00 чи з18:00до20:00-це "день".. А так...
І так видно, а тепло філатову насрать. -19год. +5год. Зато усі вулиці де є барижні забігаловки горять цілодобово,як у новий рік(до війни). Філя стараєтья. Пі@ар.
показать весь комментарий
06.02.2026 16:06 Ответить
Це не тільки в Дніпрі так
показать весь комментарий
06.02.2026 22:37 Ответить
Так це ще по божому в нас на Черкащині виключають 00.00-4.30 6.00 - 10.30. 12.00-16.30 18.00 - 22.30 і коли нам по вухах їздять як після обстрілів страждають люди цей же час в Буковелі світло виключають 00.00 - 6.00 ранку а є готелі де не виключають ніколи от така уйня малята )))
показать весь комментарий
06.02.2026 16:02 Ответить
5-6 часов в сутки это реалии Киева и области. Ну иногда могут ещё пару часов дать ночью или если выходные дни.
показать весь комментарий
06.02.2026 16:18 Ответить
Любой потребитель в Украине (я про Буковель), кроме потребителей 3-й категории (население) который в Укрэнерго приобретает не менее 60% импортной эл. энергии не будет отключаться от сети
показать весь комментарий
06.02.2026 17:00 Ответить
БУКОВЕЛЬ ЗАКЛЮЧИЛ ДОГООР С ЕВРОПОЙ И ПОКУПАЕТ ЭЛЕКТРИКУ
показать весь комментарий
06.02.2026 17:22 Ответить
А вмикати бойлери та обігрівачі по черзі? Перекличку проводити в багатоповерхівках?
показать весь комментарий
06.02.2026 16:07 Ответить
В підгрупі 5.2 світло дали вночі
на 2 години і вдень на 3,5.
Я й цьому рада,без бойлера
обійдуся,заряджаю всі гаджети -
це головне.Пилосос і прання в
економрежимі,баня раз на тиждень.
Але в Києві світла повинні давати
більше.
показать весь комментарий
06.02.2026 16:15 Ответить
Скажите спасибо жителям деснянского. Они и этого не имели, поэтому начали массово на митинги выходить. После этого свет не выключали пока не восстановили отопление. Побоялись повторения но уже в масштабах двух районов. Протестов ******* бояться как огня. Тут ещё отбитые на голову упрекали.
показать весь комментарий
06.02.2026 16:15 Ответить
Трою ще ніхто не переміг
показать весь комментарий
06.02.2026 16:36 Ответить
та чего им их боятся, мусоров в Киеве нахрена столько держат каа думаешь?😎уже больше чем гражданских, успевай только патрули считать 🤣🤣
показать весь комментарий
06.02.2026 17:35 Ответить
а в черновцах- 20 км от румынии, каждый день нет света-16-18 часов и ни одной бомбы ни одного шахеда, один раз что то сбили и зацепил балкон дома и ВСЕ
показать весь комментарий
06.02.2026 17:20 Ответить
це потужно😎
показать весь комментарий
06.02.2026 17:34 Ответить
Київська обл, світло є 2-3 години в ночі і 2 години в день, якось так- потужно плять!))
показать весь комментарий
06.02.2026 17:54 Ответить
Сьогодні взагалі з ранку та вдень світла не було
показать весь комментарий
07.02.2026 17:05 Ответить
 
 