У Дарницькому та Дніпровському районах Києва світло вимикатимуть лише вранці та ввечері, - ДТЕК
У Дніпровському та Дарницькому районах Києва відключатимуть світло лише вранці та ввечері.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.
"Розуміємо, як важко, коли вдома холодно і темно. Тому енергетики зробили неможливе і збільшили можливість подачі світла до ваших будинків", - зазначили в компанії.
Коли вимикатимуть світло?
Світло буде вимикатися лише в ці години:
- з 8:00 до 11:00
- з 18:00 до 21:00
"Мережі зараз дуже перевантажені. Коли всі одночасно вмикають бойлери й обігрівачі — можуть траплятися аварії. Тому просимо: вмикайте потужні прилади по черзі", - підсумували там.
І так видно, а тепло філатову насрать. -19год. +5год. Зато усі вулиці де є барижні забігаловки горять цілодобово,як у новий рік(до війни). Філя стараєтья. Пі@ар.
на 2 години і вдень на 3,5.
Я й цьому рада,без бойлера
обійдуся,заряджаю всі гаджети -
це головне.Пилосос і прання в
економрежимі,баня раз на тиждень.
Але в Києві світла повинні давати
більше.