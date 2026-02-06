У Дарницькому та Дніпровському районах Києва світло вимикатимуть лише вранці та ввечері, - ДТЕК

У Дніпровському та Дарницькому районах Києва відключатимуть світло лише вранці та ввечері.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Розуміємо, як важко, коли вдома холодно і темно. Тому енергетики зробили неможливе і збільшили можливість подачі світла до ваших будинків", - зазначили в компанії.

Шмигаль: Графіки відключень електроенергії можуть погіршитися

Коли вимикатимуть світло?

Світло буде вимикатися лише в ці години:

  • з 8:00 до 11:00
  • з 18:00 до 21:00

"Мережі зараз дуже перевантажені. Коли всі одночасно вмикають бойлери й обігрівачі — можуть траплятися аварії. Тому просимо: вмикайте потужні прилади по черзі", - підсумували там.

Лівий берег Києва повертається до тимчасових графіків відключень, - ДТЕК

Топ коментарі
Скажите спасибо жителям деснянского. Они и этого не имели, поэтому начали массово на митинги выходить. После этого свет не выключали пока не восстановили отопление. Побоялись повторения но уже в масштабах двух районов. Протестов ******* бояться как огня. Тут ещё отбитые на голову упрекали.
06.02.2026 16:15 Відповісти
Тобто тоді, коли воно більш за все треба.
06.02.2026 15:36 Відповісти
Так це ще по божому в нас на Черкащині виключають 00.00-4.30 6.00 - 10.30. 12.00-16.30 18.00 - 22.30 і коли нам по вухах їздять як після обстрілів страждають люди цей же час в Буковелі світло виключають 00.00 - 6.00 ранку а є готелі де не виключають ніколи от така уйня малята )))
06.02.2026 16:02 Відповісти
Тобто тоді, коли воно більш за все треба.
06.02.2026 15:36 Відповісти
У Дніпрі вмикають світло у ночи на 3 години.Тобто тоді, коли воно і нах.. нікому не треба. А у день на 2 години.Тобто з 8:00до 10:00 чи з18:00до20:00-це "день".. А так...
І так видно, а тепло філатову насрать. -19год. +5год. Зато усі вулиці де є барижні забігаловки горять цілодобово,як у новий рік(до війни). Філя стараєтья. Пі@ар.
06.02.2026 16:06 Відповісти
Це не тільки в Дніпрі так
06.02.2026 22:37 Відповісти
5-6 часов в сутки это реалии Киева и области. Ну иногда могут ещё пару часов дать ночью или если выходные дни.
06.02.2026 16:18 Відповісти
Любой потребитель в Украине (я про Буковель), кроме потребителей 3-й категории (население) который в Укрэнерго приобретает не менее 60% импортной эл. энергии не будет отключаться от сети
06.02.2026 17:00 Відповісти
БУКОВЕЛЬ ЗАКЛЮЧИЛ ДОГООР С ЕВРОПОЙ И ПОКУПАЕТ ЭЛЕКТРИКУ
06.02.2026 17:22 Відповісти
А вмикати бойлери та обігрівачі по черзі? Перекличку проводити в багатоповерхівках?
06.02.2026 16:07 Відповісти
В підгрупі 5.2 світло дали вночі
на 2 години і вдень на 3,5.
Я й цьому рада,без бойлера
обійдуся,заряджаю всі гаджети -
це головне.Пилосос і прання в
економрежимі,баня раз на тиждень.
Але в Києві світла повинні давати
більше.
06.02.2026 16:15 Відповісти
Трою ще ніхто не переміг
06.02.2026 16:36 Відповісти
та чего им их боятся, мусоров в Киеве нахрена столько держат каа думаешь?😎уже больше чем гражданских, успевай только патрули считать 🤣🤣
06.02.2026 17:35 Відповісти
а в черновцах- 20 км от румынии, каждый день нет света-16-18 часов и ни одной бомбы ни одного шахеда, один раз что то сбили и зацепил балкон дома и ВСЕ
06.02.2026 17:20 Відповісти
це потужно😎
06.02.2026 17:34 Відповісти
Київська обл, світло є 2-3 години в ночі і 2 години в день, якось так- потужно плять!))
06.02.2026 17:54 Відповісти
Сьогодні взагалі з ранку та вдень світла не було
07.02.2026 17:05 Відповісти
 
 