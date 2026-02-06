У Дарницькому та Дніпровському районах Києва світло вимикатимуть лише вранці та ввечері, - ДТЕК

У Дніпровському та Дарницькому районах Києва відключатимуть світло лише вранці та ввечері.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.

"Розуміємо, як важко, коли вдома холодно і темно. Тому енергетики зробили неможливе і збільшили можливість подачі світла до ваших будинків", - зазначили в компанії.

Коли вимикатимуть світло?

Світло буде вимикатися лише в ці години:

з 8:00 до 11:00

з 18:00 до 21:00

"Мережі зараз дуже перевантажені. Коли всі одночасно вмикають бойлери й обігрівачі — можуть траплятися аварії. Тому просимо: вмикайте потужні прилади по черзі", - підсумували там.

