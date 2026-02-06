Жителям домов без отопления должна быть оказана большая помощь, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в столице - очень сложная, и людям, проживающим в домах, которые в результате российских обстрелов объектов инфраструктуры остались без отопления, должна быть оказана большая помощь.
Об этом Зеленский сказал в своем обращении, информирует Цензор.НЕТ.
Ситуация в столице - очень сложная
Так, по словам Зеленского, все в Украине готовы помогать и реально все помогают Киеву – это многие громады, государственные компании, – все направляют сейчас свой ресурс.
"Ситуация в столице - очень сложная, до сих пор. Более тысячи ста домов - без отопления. Людям из таких домов должна быть оказана большая помощь", - отметил президент.
Восстановительные работы
Зеленский отметил, что первоочередные отчеты о ремонтах на несколько недель оказываются неточными и темпы восстановительных работ можно ускорять.
"Нет недель или месяцев на ремонты и поставки оборудования. И многое, многое активно ускоряется. Я хочу поблагодарить все ремонтные бригады, каждого работника тех коммунальных служб, которые реально помогают. И также хочу поблагодарить ГСЧС Украины и все энергокомпании - много действительно героической работы. Спасибо областным и местным властям – тем, кто действительно эффективен", – добавил он.
По словам президента, на каждом селекторе именно эти вопросы составляют значительную часть обсуждений: "Сроки, ускорение, поиск и поставка дополнительного оборудования".
Что предшествовало?
- По состоянию на вечер 5 февраля без отопления в Киеве оставалось 1126 многоэтажек.
- В ДТЭК сообщили, что в Днепровском и Дарницком районах Киева отключать свет будут только утром и вечером.
Если бы
знал прикупне слушал своего вождя Петра Алексеевича, и в 17-ом не отказался от кацапского газа в пользу нашего, родного электричества, мерзл ли бы я как собака?
Да нешто бы я тот циркуляционный насос не прокрутил? А так сижу, курю
цюцюркаохфіс мерзне, в холоді сидять
******* проводил политику отказа от московской газовой удавки? По клоунскому наущению Ощад давал льготные кредиты на демонтаж импортного газового котла и установку импортного электрического? Ща газ есть. Электро нет.
ПОРОШЕНКО ПРОДОВЖУЄ РОЗМІЩАТИ ПУНКТИ СОЛІДАРНОСТІ ПО ВСЬОМУ КИЄВУ!
ПРи цьому одна мохната свиня з ТРоєщини, тіпа звізда, записала відео-стьоб над цією допомогою..
Чи це святе, недоторканне?