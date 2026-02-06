Жителям домов без отопления должна быть оказана большая помощь, - Зеленский

Зеленский об отоплении в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в столице - очень сложная, и людям, проживающим в домах, которые в результате российских обстрелов объектов инфраструктуры остались без отопления, должна быть оказана большая помощь.

Об этом Зеленский сказал в своем обращении, информирует Цензор.НЕТ.

Ситуация в столице - очень сложная

Так, по словам Зеленского, все в Украине готовы помогать и реально все помогают Киеву – это многие громады, государственные компании, – все направляют сейчас свой ресурс.

"Ситуация в столице - очень сложная, до сих пор. Более тысячи ста домов - без отопления. Людям из таких домов должна быть оказана большая помощь", - отметил президент.

Восстановительные работы

Зеленский отметил, что первоочередные отчеты о ремонтах на несколько недель оказываются неточными и темпы восстановительных работ можно ускорять.

"Нет недель или месяцев на ремонты и поставки оборудования. И многое, многое активно ускоряется. Я хочу поблагодарить все ремонтные бригады, каждого работника тех коммунальных служб, которые реально помогают. И также хочу поблагодарить ГСЧС Украины и все энергокомпании - много действительно героической работы. Спасибо областным и местным властям – тем, кто действительно эффективен", – добавил он.

По словам президента, на каждом селекторе именно эти вопросы составляют значительную часть обсуждений: "Сроки, ускорение, поиск и поставка дополнительного оборудования".

Зеленский Владимир Киев
"Має бути" сказав найвеличніший і зі спокійною совістю полетів в чергове шоу дурне по Європі, а там хай самі їб...ться.
06.02.2026 20:22 Ответить
, рибам більше води, птахам більше повітря,...
06.02.2026 20:27 Ответить
********, як ви там, допомогу персональну від свого Zе отримали? Авічки, грелки, генератори тощо від фонда "Зеленського" отримали? Шо, ні? Бежить скорійше, він он там, на углу все це роздає. І талони на мармелад роздає.
06.02.2026 20:30 Ответить
або нехай Коичко це (то) робить...
Дякула вечірня, подякуй міндічам та іншим за чистий кєш
Якщо їм нададуть більше допомоги, то ми не зможемо передавати двушечки на москву.
Якої? Почати роздавати гроші? А вони хіба замінять відсутність тепла? Забрати електроенергію в одних, щоб витратити її в електрообігрівачах у інших ( до речі, не надто економних і які попалять будинкові мережі, якщо всі ними почнуть користуватися)? А може повісити тих, хто проектував будинки виключно з електрообігрівом, чи тих, хто не будував котельні безпосередньо в мікрорайонах, чи тих, хто забороняв мешканцям встановлювати в квартирах автономні газові котли? Це просто популістична декларація!
Клоун грабує і відосіки записує
Клечко і Порох нехай надають допомогу, вони збагатились у 800 разів. А наш Лідор має справи важливіші - інтервю, відосики - самі себе не зроблять
"Говорила Хакамада доллар покупать не надо. Еслиб я её не слушал крепко бы спал и сладко кушал"
Если бызнал прикуп не слушал своего вождя Петра Алексеевича, и в 17-ом не отказался от кацапского газа в пользу нашего, родного электричества, мерзл ли бы я как собака?
Да нешто бы я тот циркуляционный насос не прокрутил? А так сижу, курю
06.02.2026 21:07 Ответить
Бо його цюцюрка охфіс мерзне, в холоді сидять
06.02.2026 22:07 Ответить
Втрачає кваліфікацію. А міг би пожартувати про кондиціонери.
06.02.2026 20:45 Ответить
Ва фсьом вінаватый Клычько!
06.02.2026 20:54 Ответить
Не брешить. Ва всьо винават Парашенко. Так жеж, ********?
06.02.2026 21:03 Ответить
Парашенко правильно писати через кацапське "Э"
06.02.2026 21:08 Ответить
Максимализм? Только белое и черное?
******* проводил политику отказа от московской газовой удавки? По клоунскому наущению Ощад давал льготные кредиты на демонтаж импортного газового котла и установку импортного электрического? Ща газ есть. Электро нет.
06.02.2026 21:14 Ответить
У КИЄВІ МОЖНА ЗІГРІТИСЯ, ЗАРЯДИТИСЯ ТА ПОПРАТИ РЕЧІ В ПУНКТАХ СОЛІДАРНОСТІ ВІД ПОРОШЕНКА

https://www.youtube.com/watch?v=1Ny3FOUp2jI&t=47s

ПОРОШЕНКО ПРОДОВЖУЄ РОЗМІЩАТИ ПУНКТИ СОЛІДАРНОСТІ ПО ВСЬОМУ КИЄВУ!
https://www.youtube.com/watch?v=38fI_isP9MM

ПРи цьому одна мохната свиня з ТРоєщини, тіпа звізда, записала відео-стьоб над цією допомогою..
06.02.2026 21:03 Ответить
Не для того мама ріма квітку ростила шоб людям допомагав.
06.02.2026 21:28 Ответить
06.02.2026 21:16 Ответить
Так а шо ты , может по тыщи даш на горячий чай?А то так ляпнул,а вы крутитесь.Вот уже стрелочник квартальный.
06.02.2026 21:56 Ответить
Це має робитись за рахунок конфіскованих активів Міндіча та Цукермана.
Чи це святе, недоторканне?
06.02.2026 22:22 Ответить
Видадуть портрети лідора для підтримки ?
06.02.2026 22:30 Ответить
аве Вождю!😎
06.02.2026 22:47 Ответить
потужний раздал указания и похвалил достойных ласки вождя, завтра в турне по европке😎
06.02.2026 22:46 Ответить
Роздати всім по коробочці сірників і прогноз погоди за серпень 2025 року.
06.02.2026 23:11 Ответить
Це він сам собі нагадує?
07.02.2026 02:12 Ответить
Потужні слова потужного лідура.....
07.02.2026 05:56 Ответить
 
 