Жителям домов без отопления должна быть оказана большая помощь, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в столице - очень сложная, и людям, проживающим в домах, которые в результате российских обстрелов объектов инфраструктуры остались без отопления, должна быть оказана большая помощь.

Об этом Зеленский сказал в своем обращении, информирует Цензор.НЕТ.

Так, по словам Зеленского, все в Украине готовы помогать и реально все помогают Киеву – это многие громады, государственные компании, – все направляют сейчас свой ресурс.

"Ситуация в столице - очень сложная, до сих пор. Более тысячи ста домов - без отопления. Людям из таких домов должна быть оказана большая помощь", - отметил президент.

Восстановительные работы

Зеленский отметил, что первоочередные отчеты о ремонтах на несколько недель оказываются неточными и темпы восстановительных работ можно ускорять.

"Нет недель или месяцев на ремонты и поставки оборудования. И многое, многое активно ускоряется. Я хочу поблагодарить все ремонтные бригады, каждого работника тех коммунальных служб, которые реально помогают. И также хочу поблагодарить ГСЧС Украины и все энергокомпании - много действительно героической работы. Спасибо областным и местным властям – тем, кто действительно эффективен", – добавил он.

По словам президента, на каждом селекторе именно эти вопросы составляют значительную часть обсуждений: "Сроки, ускорение, поиск и поставка дополнительного оборудования".

