1126 многоэтажек остаются без отопления в Киеве, - Кулеба

По состоянию на вечер 5 февраля без отопления в Киеве остаются 1126 многоэтажек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба по результатам заседания Штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в энергетической системе Киева и Киевской области.

В частности, он отметил, что наиболее сложная ситуация в столице.

В жилых домах и учреждениях социальной сферы работают более 200 аварийно-восстановительных бригад.

"После массированной атаки РФ завершено обследование ТЭЦ, которая обеспечивала тепло в части Дарницкого и Днепровского районов. Разрушения значительные, восстановление требует времени. Сейчас без отопления остаются 1 126 многоэтажек", - рассказал министр.

Пункты обогрева

Сообщается, что для поддержки жителей развернули дополнительные пункты обогрева, в частности в учебных заведениях. Часть из них подключена к мобильным котельным и работает круглосуточно.

Всего в Киеве функционируют более 1500 пунктов несокрушимости.

Электроснабжение

По словам Кулебы, отдельно скоординирована работа с энергетическими компаниями, чтобы обеспечить максимально стабильное электроснабжение для домов без тепла в Дарницком и Днепровском районах.

Восстановление теплоснабжения в Харькове

Отмечается, что параллельно продолжаются ремонтные работы по восстановлению теплоснабжения в Харькове. Водоснабжение и водоотведение в большинстве громад работают в штатном режиме, при необходимости привлекаются резервные источники питания.

"Вместе с громадами и международными партнерами продолжаем привлекать дополнительные ресурсы и работаем над восстановлением", - добавил министр.