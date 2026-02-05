1126 многоэтажек остаются без отопления в Киеве, - Кулеба
По состоянию на вечер 5 февраля без отопления в Киеве остаются 1126 многоэтажек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба по результатам заседания Штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в энергетической системе Киева и Киевской области.
Без отопления 1126 многоэтажек
В частности, он отметил, что наиболее сложная ситуация в столице.
В жилых домах и учреждениях социальной сферы работают более 200 аварийно-восстановительных бригад.
"После массированной атаки РФ завершено обследование ТЭЦ, которая обеспечивала тепло в части Дарницкого и Днепровского районов. Разрушения значительные, восстановление требует времени. Сейчас без отопления остаются 1 126 многоэтажек", - рассказал министр.
Пункты обогрева
Сообщается, что для поддержки жителей развернули дополнительные пункты обогрева, в частности в учебных заведениях. Часть из них подключена к мобильным котельным и работает круглосуточно.
Всего в Киеве функционируют более 1500 пунктов несокрушимости.
Электроснабжение
По словам Кулебы, отдельно скоординирована работа с энергетическими компаниями, чтобы обеспечить максимально стабильное электроснабжение для домов без тепла в Дарницком и Днепровском районах.
Восстановление теплоснабжения в Харькове
Отмечается, что параллельно продолжаются ремонтные работы по восстановлению теплоснабжения в Харькове. Водоснабжение и водоотведение в большинстве громад работают в штатном режиме, при необходимости привлекаются резервные источники питания.
"Вместе с громадами и международными партнерами продолжаем привлекать дополнительные ресурсы и работаем над восстановлением", - добавил министр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль