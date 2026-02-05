Около 100 тыс. семей остались без отопления из-за атак РФ на энергообъекты в Харькове, - Шмыгаль. ФОТО

Вследствие российских атак на энергетические объекты в Харькове без централизованного теплоснабжения остались около 100 тысяч семей.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

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Атаки РФ на энергообъекты в Харькове

В частности, сегодня Шмыгаль в Харькове посетил энергетические объекты, которые были повреждены вследствие российских атак. По его словам, без централизованного теплоснабжения остались около 100 тысяч семей.

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Ремонтные работы

"Осмотрел ход ремонтных работ. Энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить свет и тепло", - отметил министр.

Он подчеркнул, что повреждения существенные, и поблагодарил ремонтные бригады за тяжелую работу.

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Инженерная защита

Кроме того, Шмыгаль ознакомился с инженерной защитой на объекте, который был поврежден после обстрела. Благодаря защите основное оборудование удается сохранить.

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"Обсудили насущные потребности харьковских энергетиков. Дал задание передать необходимое оборудование из хаба Минэнерго для оперативного восстановления. Готовим соответствующие запросы к партнерам", - добавил он.