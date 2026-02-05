Около 100 тыс. семей остались без отопления из-за атак РФ на энергообъекты в Харькове, - Шмыгаль. ФОТО
Вследствие российских атак на энергетические объекты в Харькове без централизованного теплоснабжения остались около 100 тысяч семей.
Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
Атаки РФ на энергообъекты в Харькове
В частности, сегодня Шмыгаль в Харькове посетил энергетические объекты, которые были повреждены вследствие российских атак. По его словам, без централизованного теплоснабжения остались около 100 тысяч семей.
Ремонтные работы
"Осмотрел ход ремонтных работ. Энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить свет и тепло", - отметил министр.
Он подчеркнул, что повреждения существенные, и поблагодарил ремонтные бригады за тяжелую работу.
Инженерная защита
Кроме того, Шмыгаль ознакомился с инженерной защитой на объекте, который был поврежден после обстрела. Благодаря защите основное оборудование удается сохранить.
"Обсудили насущные потребности харьковских энергетиков. Дал задание передать необходимое оборудование из хаба Минэнерго для оперативного восстановления. Готовим соответствующие запросы к партнерам", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль