Главы городов и областей должны предоставить планы защиты энергетической инфраструктуры до 1 сентября, - Шмыгаль

К следующему отопительному сезону, до 1 сентября, главы областей и городов должны подготовить планы защиты энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Совещание в Харьковской области

Как отмечается, Шмыгаль провел совещание по состоянию обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения в Харьковской области.

"Заслушал доклады главы ОГА, облэнерго, энергетиков о последствиях российских атак по энергообъектам области. Скоординировали потребности. Все необходимое предоставляем из хабов Министерства энергетики", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам Шмыгаля, через Фонд поддержки энергетики Украины уже сделан заказ дополнительного оборудования для ремонтов.

Защита энергетических объектов

Отдельно был обсужден вопрос защиты энергетических объектов.

"В Харьковской области был выполнен определенный объем работ, здесь без деталей. Мы должны продолжать и укреплять. Президент Украины также поставил задачу местным властям подготовить планы защиты энергетической инфраструктуры к следующему отопительному сезону. Ожидаем от глав городов и областей соответствующие планы до 1 сентября", - добавил министр энергетики.

ахметовський холуй та zельона ГНИДА шмигаль хоче перекинути відповідальність

у найєма спитай, гнидота ахметівська
05.02.2026 18:33 Ответить
Где местная власть и где планы защиты энергетики,это работа Кабмина и офисников,квартальные ****** пытаются спихнуть с себя ответственность.
05.02.2026 18:34 Ответить
Дебіл ЗЕбільний черговий.Був прем'єром 3,5 роки війни і не думав про захист енергетичної інфраструктури країни, тепер прокинувся,будучи міністром енергетики.До 1 вересня надати план захисту.Ти впевнений що до цієї дати буде існувати інфраструктура.
Чому не зобов'язував Галущенка,пардон,вони займались захистом енергетики,100 лямів $ захистили.
05.02.2026 18:40 Ответить
Пішов в гузно 😈.
05.02.2026 18:29 Ответить
Треба казати: вийди геть звідси негідник!! Магічна фраза зєлєнского
05.02.2026 18:33 Ответить
Розбійник 😸. І весь кабмін піднявся і вийшов
05.02.2026 18:34 Ответить
Розбійник! 😁
05.02.2026 18:36 Ответить
Нєпатапляємое риго менеджОр - ти в кріслі прем"єра благословляв Камишіна (теж Ахметівського) вивозом зерна заміщувати виготовлення снарядів та БПЛА , ти закривав очі на розкрададня та двушечки на мацкву від мафії Міндіча + ті ж ригоублюдки , ти догоджував усім мафіям в Україні , прикривав їх. ...

А тепер , я правильно розумію, ти даєш вказівку заготувати головам на місцях скласти тобі лист необхідного для відновлення енергетики ,а ти забезпечих грошима З ОФОШРІВ ЗЕ-АХМЄТО-ПІНЧУКО- МАФІЙ ?
05.02.2026 19:11 Ответить
якого року???
05.02.2026 18:31 Ответить
Не пали кагал..
05.02.2026 20:05 Ответить
Через Дію і Резерв+, щоб одразу файли додатки ( схеми ) були у росіянчиків ???
05.02.2026 18:32 Ответить
тобто у нас не все розй0б@н0, бо у Зе не було планів "захисту енергетичної інфраструктури"?

тобто навіть на плани було "єслі чесно, жалко дєнєг"?

наступному президенту треба буде створювати новий орден "За надпотужне добойобство".

Зе заслужив отримати всі три ступені того ордену одразу і пожиттєву путьовку в камеру з видом на д'Єрмака.
05.02.2026 19:17 Ответить
Міндіч с наємом що уже не підходить
05.02.2026 18:32 Ответить
На рівні міст це четвертий рівень захисту, на рівні сіл - це п'ятий рівень захисту
05.02.2026 18:35 Ответить
Надпотужні рівні!
05.02.2026 18:43 Ответить
Вони побралися?
05.02.2026 20:06 Ответить
Пі#@си з невстановленим гендером вони !!
05.02.2026 23:43 Ответить
Куди скидуватись на ядерку?
05.02.2026 18:33 Ответить
Союз Мєча і Орала .
05.02.2026 18:36 Ответить
А може плани треба подати до 1 квітня, а до 1 вересня вже зробити звіти щодо цих планів в 2026 році! Теж мені ефективний менеджер - запланувати не можуть вчасно, то що вже говорити про реалізацію такого плану?
05.02.2026 18:35 Ответить
А які ресурси та повноваження має мер міста чи сільський голова для захисту критично важливих інфраструктур? Ну на крайняк обкласти цеглою. А поставити ППО чи мобільні групи набрати та забезпечити ніяк.
05.02.2026 18:37 Ответить
Антидрононові грати, бетонні споруди навколо хто має зводити, військові?
05.02.2026 18:46 Ответить
Інженерні війська України - це спеціальні війська, які часто називають «тими, хто йде попереду перших». У 2026 році їхня роль стала критичною не лише для забезпечення бойових дій, а й для виживання інфраструктури країни.
Ось ключовий огляд того, чим вони живуть сьогодні:

Основні завдання у 2026 році
Інженерні підрозділи (що входять до складу Сил підтримки ЗСУ) виконують завдання, які вимагають як грубої сили техніки, так і ювелірної точності:
Розмінування: Це пріоритет №1. Тільки за 2025 рік військові інженери знешкодили майже 1 мільйон вибухонебезпечних предметів.
Фортифікація: Зведення «ліній оборони» - мережі бліндажів, протитанкових ровів та бетонних укріплень, що здатні витримувати удари ******** артилерії та КАБів.
Наведення переправ: Забезпечення мобільності військ через річки та зруйновані мости за допомогою понтонно-мостових парків.
Інженерна розвідка: Вивчення місцевості, загороджень супротивника та шляхів просування власної техніки.
05.02.2026 18:59 Ответить
Мова йде про глибокий тил, при чому тут розмінування, фортифікація, розвідка і наведення переправ?
05.02.2026 19:04 Ответить
Нема там нічого про глибокий тил. А Київ, по твоєму, це глибокий тил?
05.02.2026 19:09 Ответить
Ми тут обговорюємо захист в глибокому тилу, де можна обійтися без військових!
05.02.2026 19:11 Ответить
Ми тут обговорюємо заяву Шмигаля. Так Київ - це глибокий тил?
05.02.2026 19:14 Ответить
Шмигаль назвав область, але не відомо яку. Якщо Київську, то це тил, але не дуже глибокий.
05.02.2026 19:45 Ответить
Повинні бути розроблені проекти типового захисту. Такі речі повинні будувати фахівці і під безпосереднім наглядом фахівців від енергетики і власників електромереж. Там не сарай для мотоцикла збудувати.
05.02.2026 19:01 Ответить
Проекти типового захисту - це бюрократія мінімум на п'ять років! Бетонні споруди вже є зведені навколо деяких об'єктів енергетики - от нехай всі беруть за взірець, обмінюються досвідом і зводять. Бо ось такі як ви бюрократи і гальмують увесь цей процес, ще й "шлагбауми" ставлять в очікуванні хабарів як ті міндічі! Совість майте, люди!
05.02.2026 19:10 Ответить
За чотири роки проекти повинні були бути готовими.ці питання повинні були розглядатися ще на самому початку повномасштабного вторгнення. Чим займалися п'ять менеджерів і їхній вождь весь цей час, ми почули з плівок набу. Зато у боневтіка досі рейтинг 61 відсоток. А він вже повинен у петлі братись разом зі своєю шоблою.
06.02.2026 00:37 Ответить
Ох....ть,они собираются вечно править,что-ли,ублюдки.Уже оборону государства перекладывают на местных,
05.02.2026 18:35 Ответить
Сантехники и электрики должны делать работу военных?! Ты там что куришь, придурок?
05.02.2026 18:37 Ответить
Оце так поворот.Новини з дурки!!
05.02.2026 18:37 Ответить
В Вас є план? - в мене є 2 плани
05.02.2026 18:38 Ответить
Виділять гроші на 2 плани,головне узгодити відкати
05.02.2026 18:40 Ответить
бугалтер по світі керує енргетикою країни-незламний пздць.
05.02.2026 18:39 Ответить
А бабло кругом треба вміти рахувати! Візьміть будь-яке підприємство - хто на ньому самий цінний і шанований спеціаліст? Правильно: головний бухгалтер і всі решта бухгалтерів! Інші мають ходити навшпиньках і кланятися їм!
05.02.2026 19:15 Ответить
Чому мають? ОВА мають, бо призначені урядом.
І місцеве самоврядування нічого тобі "не мають" - тут треба ввічливо попросити.
05.02.2026 18:39 Ответить
А якими військами командують голови міст та областей?
05.02.2026 18:41 Ответить
Буде те,що з захисними лініями
05.02.2026 18:46 Ответить
ти вже захистив Дарницьку ТЕЦ ,все в труху
05.02.2026 18:44 Ответить
А де плани трирівневі? Вони ж ще пару років тому потрібні бути? Ото офігів шмигун, самі вкрали все підчисту а на громади всю відповідальність переклали! Вас потрібно судити за державну зраду і корупцію! Зелена банда закопає Україну в труну
05.02.2026 18:45 Ответить
Вже бачу як всі ці голови міст та областей оголошують тендери для закупки цих планів в мін. Оборони🤣
05.02.2026 18:45 Ответить
🤣🤣🤣
05.02.2026 18:46 Ответить
Ага ,від кожного пана по 100 кріпосних з конякою, сіном, рушницею та набоями від ракет енергооб'єкти захищати...Це ж ви ,дебіли ,на ставці отак і суджанську і кринківську операції розробляли ,скільки ж лишніх прапорів стоять в Україні через вас ,зелений гундосий скот.
05.02.2026 18:47 Ответить
Кабмін опа і вр настільки офуїли що пішли в рознос, питання одне, а це дійсно українська влада яка працює на Україну чи самозванці які захопили владу та використовують її у власних інтересах?
05.02.2026 18:47 Ответить
Гей там, внизу, негайно забезпечити захист енергнтичної інфраструктури.

Ми тут зверху гроші вже **********.
05.02.2026 18:51 Ответить
Єдиний тариф на електроенергію для мудрого народа Україні встановлено на рівні 4,32 грн/кВт·год з 1 червня 2024 року. Основною метою підвищення тарифу уряд назвав необхідність відновлення та захисту енергооб'єктів від російських атак, а також покриття витрат на ремонтну кампанію.
До 1 вересня 2026 року, голови областей та міст повинні підготувати плани захисту енергетичної інфраструктури.
05.02.2026 18:52 Ответить
Потужно.
05.02.2026 18:52 Ответить
Мери міст вже електрики???
Якщо всі проблеми мають вирішувати органи місцевого самоврядування, то накуя ви здалися???
Ви овочі з великими зарплатами!!!
Поверніть назад децентралізацію, поверніть громадам гроші, а самі йдіть кобилі в тріщину!!!

Призначений Зеленським Галущенко і бізнес партнер Зеленського по 95 кварталу Міндіч, сп.зд.ли гроші, котрі також призначалися і для побудови захисту енергообєктів, а винен в Зеленського в усьому Кличко, бо не може відновити (за 24 години після обстрілів) подачу тепла в понад як 3 тисячі будинків в столиці.

Розікрали все що могли і у є-бали хто куди.
А ви тепер собі думайте, як вам вижити.
Взагалі там **** дали!
05.02.2026 18:52 Ответить
Дійсно, а на *** нам потрібні ці міндічі-злодюги, які спроможні тільки розкрадати Україну. Воно даже не представляє,ь що зараз потрібно робити для захисту енергетики.
05.02.2026 19:03 Ответить
ну просто цікаво якою ницою гнидотою треба бути щоб після того як ти було прем'єр міністром, міністром оборони, тепер міністр енергетики все валити на місцеву владу та громади.

кінчений Zельоний ахметівський сюр.
05.02.2026 18:52 Ответить
Главное вовремя и оперативно!
05.02.2026 18:53 Ответить
Як раз до 1 вересня і гроші будуть розпиляні і нічого буде захищати. Всі остануться при своїх.
05.02.2026 18:54 Ответить
А які тоді функції у ваших Голів Військових Адміністрацій - виключно ДЕРИБАН?!!
Бубочка ОСОБИСТО їх усіх попризначав, повноважень вище голови відсипав, а ні за що вони і не відповідають, навіть за прямо свої військово-воєнні обов'язки.
05.02.2026 18:55 Ответить
ІпатьДурак. А ви що для того зробили?
05.02.2026 18:58 Ответить
Це до вересня, якого року? Видно, що це створіння сидить ситий в теплі і в безпеці. Це тільки подати план до вересня. А виконання коли буде, чи взагалі воно буде. О, боже коли вже підуть ці зелені ліквідатори України.
05.02.2026 19:00 Ответить
Попередні 70 років йшли.
05.02.2026 19:16 Ответить
ХВИЛИНОЧКУ
У МЕНЕ ВСІХОДИ ЗАПИСАНІ.
А отой плешивий пуштун Мустафа Наєм та неголена баба журнашлюха Серьожа Лещенко, отримавши у 2024 році 200 мільярдів гривень від тебе та Zе з бюджету на спорудження цього триривневого захисту, шо, плани не надавали? То може спочатку вони ВІДЗВІТУЮТЬ? А потім відзвітують галушенко з чернишовим, міндічем та цукерманом?
05.02.2026 19:19 Ответить
05.02.2026 19:24 Ответить
Чепушило,а в Харькове всё нормально.Понятно,там жополизная команда.
05.02.2026 19:25 Ответить
Який в біса план,під землею вже все повинно бути
05.02.2026 19:25 Ответить
Знову тільки прикривання своєї сраки. Хтось йому щось має надати. Роби, **** разом загальний план захисту країни, уйобок!
05.02.2026 19:32 Ответить
Не голови областей і міст, а голови ВЦА - Військово-цивільних адміністрацій. Так буде правильно, бо то у нешановного пана шмигаля була обмовка по дідусю Фрейду. За захист відповідає Верховний Головнокомандувач, Міністр оборони і далі за списком. І не треба перекладати їх відповідальність на мерів і голів громад. Ми все розуміємо, дуже хочеться, але тут не телешмарахвон, а з дурних - тіко пазітівні блохери заскакують харчі відпрацювати. Так що якось так воно виглядає в шмигаля не тейво...
05.02.2026 19:33 Ответить
Жах, оце вам міністр...
Зразу зрозуміло
Нічого хорошого ми від нього не побачимо
Воно зразу не с тої ноги встало
05.02.2026 19:39 Ответить
був тут один спеціаліст з захисту енергетичної інфраструктури, на лижі став, міндичем кликали
05.02.2026 19:46 Ответить
давайте казати літературною мовою:

звали - міндичем,
кликали - в Ізраїль

.
05.02.2026 22:44 Ответить
Переклав відповідальність з хворої голови на здорову.
05.02.2026 20:00 Ответить
І який план, що будуть шахеди та ракети з рогаток збивати. Або, якщо знаєш як, то скажи. Так дивишся, скоро і за захоплення городів вони повинні будуть відповідати
05.02.2026 20:21 Ответить
Не зрозуміло...
Що пану шмигалю потрібно?
Плани?
Чи захист?
Нахєр він викатує зараз на ******* своє дурнувате розпорядження, замість того, щоби займатись тим захистом у співпраці з місцевою владою - щоби зняти з себе відповідальність???
Блть...
05.02.2026 20:47 Ответить
Странно, я думал их должно представить правительство главам городов и выделить финансирование. Звучит привычная попытка переложить ответственность.
05.02.2026 21:48 Ответить
Я з Дніпра. В нас влада вирішила це так: пів міста не вимикають світло вже понад місяць, решта зі світлом 2-4 години на добу і переважно вночі. В нас катастрофа, влада усіх рівнів тупо відморожуються, плюнула на людей. Правди нема. Півміста сяє, усі магазини, аптеки, банки,піци і т.п. не вимикають ніколи, вуличне освітлення мабуть видно з космосу.От так.Оце вам і потужність, незламність, усі разом. Вирішують гроші.
05.02.2026 21:54 Ответить
Оооооо.пішли плани.....на 4 році війни ....значить діло буде у зелених припіздків.....
05.02.2026 22:26 Ответить
Я думаю, що всі плани, з собою вивіз міндіч. А більш детальні плани захисту слугували тарою для "двушек" на московщину.
05.02.2026 22:30 Ответить
всі вивезені плани були типові -

зеленого кольору і з буклями на голові
05.02.2026 22:46 Ответить
Та, коли ж цей ідіотизм закінчиться? А чмо навіщо поназначало голів військових адміністрацій. Потоки пиляти? Це ж і мала би бути їхня робота. Коли вас уже дідько вхопить
05.02.2026 22:59 Ответить
Дурки,знову хочете красти? Захисні споруди(сітки в т.п) можуть бути тільки від деяких дронів. Це треба робити. Решта-це інвестиції у ППО РЕБ,знищення місць виробництва та пускових установок ракет та кабів. Бетонні споруди проти двох останніх малоефективні. І ще,де гарантія,що цей план не буде у кацапів раніше,ніж у Шмигаля? Зводити його в один документ ніяк не можна і не треба.
05.02.2026 23:13 Ответить
для этого есть куча военных админисраций, почему-то - или они строят вышки пво роют окопы, натягивают маскировочные\защитные сетки на дома. ставят туррели, аэростаты заграждения,всякие подземые укрытия, тиры\места для проверки дронов для населения и вот то вот все и им некогда?
05.02.2026 23:25 Ответить
 
 