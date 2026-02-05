Главы городов и областей должны предоставить планы защиты энергетической инфраструктуры до 1 сентября, - Шмыгаль

К следующему отопительному сезону, до 1 сентября, главы областей и городов должны подготовить планы защиты энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Совещание в Харьковской области

Как отмечается, Шмыгаль провел совещание по состоянию обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения в Харьковской области.



"Заслушал доклады главы ОГА, облэнерго, энергетиков о последствиях российских атак по энергообъектам области. Скоординировали потребности. Все необходимое предоставляем из хабов Министерства энергетики", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация сложная, но контролируемая: В "Укрэнерго" опровергли фейки об усилении отключений и то, что "свет может не появиться вообще"

Кроме того, по словам Шмыгаля, через Фонд поддержки энергетики Украины уже сделан заказ дополнительного оборудования для ремонтов.

Защита энергетических объектов

Отдельно был обсужден вопрос защиты энергетических объектов.

"В Харьковской области был выполнен определенный объем работ, здесь без деталей. Мы должны продолжать и укреплять. Президент Украины также поставил задачу местным властям подготовить планы защиты энергетической инфраструктуры к следующему отопительному сезону. Ожидаем от глав городов и областей соответствующие планы до 1 сентября", - добавил министр энергетики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль: Графики отключений электроэнергии могут ухудшиться