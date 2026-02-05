Голови міст і областей мають надати плани захисту енергетичної інфраструктури до 1 вересня, - Шмигаль
До наступного опалювального сезону, до 1 вересня, голови областей та міст повинні підготувати плани захисту енергетичної інфраструктури.
Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
Нарада на Харківщині
Як зазначається, Шмигаль провів нараду щодо стану забезпечення електро-, тепло-, водопостачання на Харківщині.
"Заслухав доповіді голови ОВА, обленерго, енергетиків про наслідки російських атак по енергооб’єктах області. Скоординували потреби. Усе необхідне надаємо з хабів Міністерства енергетики", - йдеться в повідомленні.
Крім того, за словами Шмигаля, через Фонд підтримки енергетики України вже зроблено замовлення додаткового обладнання для ремонтів.
Захист енергетичних об’єктів
Окремо було обговорено питання захисту енергетичних об’єктів.
"На Харківщині був виконаний певний обсяг робіт, тут без деталей. Маємо продовжувати й укріплювати. Президент України також поставив завдання місцевій владі підготувати плани захисту енергетичної інфраструктури до наступного опалювального сезону. Очікуємо від голів міст та областей відповідні плани до 1 вересня", - додав міністр енергетики.
А тепер , я правильно розумію, ти даєш вказівку заготувати головам на місцях скласти тобі лист необхідного для відновлення енергетики ,а ти забезпечих грошима З ОФОШРІВ ЗЕ-АХМЄТО-ПІНЧУКО- МАФІЙ ?
тобто навіть на плани було "єслі чесно, жалко дєнєг"?
наступному президенту треба буде створювати новий орден "За надпотужне добойобство".
Зе заслужив отримати всі три ступені того ордену одразу і пожиттєву путьовку в камеру з видом на д'Єрмака.
у найєма спитай, гнидота ахметівська
І місцеве самоврядування нічого тобі "не мають" - тут треба ввічливо попросити.
Чому не зобов'язував Галущенка,пардон,вони займались захистом енергетики,100 лямів $ захистили.
Ми тут зверху гроші вже **********.
Якщо всі проблеми мають вирішувати органи місцевого самоврядування, то накуя ви здалися???
Ви овочі з великими зарплатами!!!
Поверніть назад децентралізацію, поверніть громадам гроші, а самі йдіть кобилі в тріщину!!!
Призначений Зеленським Галущенко і бізнес партнер Зеленського по 95 кварталу Міндіч, сп.зд.ли гроші, котрі також призначалися і для побудови захисту енергообєктів, а винен в Зеленського в усьому Кличко, бо не може відновити (за 24 години після обстрілів) подачу тепла в понад як 3 тисячі будинків в столиці.
Розікрали все що могли і у є-бали хто куди.
А ви тепер собі думайте, як вам вижити.
Взагалі там **** дали!
кінчений Zельоний ахметівський сюр.
Бубочка ОСОБИСТО їх усіх попризначав, повноважень вище голови відсипав, а ні за що вони і не відповідають, навіть за прямо свої військово-воєнні обов'язки.
У МЕНЕ ВСІХОДИ ЗАПИСАНІ.
А отой плешивий пуштун Мустафа Наєм та неголена баба журнашлюха Серьожа Лещенко, отримавши у 2024 році 200 мільярдів гривень від тебе та Zе з бюджету на спорудження цього триривневого захисту, шо, плани не надавали? То може спочатку вони ВІДЗВІТУЮТЬ? А потім відзвітують галушенко з чернишовим, міндічем та цукерманом?
