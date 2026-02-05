Голови міст і областей мають надати плани захисту енергетичної інфраструктури до 1 вересня, - Шмигаль

До наступного опалювального сезону, до 1 вересня, голови областей та міст повинні підготувати плани захисту енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Нарада на Харківщині

Як зазначається, Шмигаль провів нараду щодо стану забезпечення електро-, тепло-, водопостачання на Харківщині.



"Заслухав доповіді голови ОВА, обленерго, енергетиків про наслідки російських атак по енергооб’єктах області. Скоординували потреби. Усе необхідне надаємо з хабів Міністерства енергетики", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за словами Шмигаля, через Фонд підтримки енергетики України вже зроблено замовлення додаткового обладнання для ремонтів.

Захист енергетичних об’єктів

Окремо було обговорено питання захисту енергетичних об’єктів.

"На Харківщині був виконаний певний обсяг робіт, тут без деталей. Маємо продовжувати й укріплювати. Президент України також поставив завдання місцевій владі підготувати плани захисту енергетичної інфраструктури до наступного опалювального сезону. Очікуємо від голів міст та областей відповідні плани до 1 вересня", - додав міністр енергетики.

