Голови міст і областей мають надати плани захисту енергетичної інфраструктури до 1 вересня, - Шмигаль

Шмигаль про захист енергетичних об’єктів

До наступного опалювального сезону, до 1 вересня, голови областей та міст повинні підготувати плани захисту енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Нарада на Харківщині

Як зазначається, Шмигаль провів нараду щодо стану забезпечення електро-, тепло-, водопостачання на Харківщині.

"Заслухав доповіді голови ОВА, обленерго, енергетиків про наслідки російських атак по енергооб’єктах області. Скоординували потреби. Усе необхідне надаємо з хабів Міністерства енергетики", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за словами Шмигаля, через Фонд підтримки енергетики України вже зроблено замовлення додаткового обладнання для ремонтів.

Захист енергетичних об’єктів

Окремо було обговорено питання захисту енергетичних об’єктів.

"На Харківщині був виконаний певний обсяг робіт, тут без деталей. Маємо продовжувати й укріплювати. Президент України також поставив завдання місцевій владі підготувати плани захисту енергетичної інфраструктури до наступного опалювального сезону. Очікуємо від голів міст та областей відповідні плани до 1 вересня", - додав міністр енергетики.

енергетика (3783) Шмигаль Денис (4933) Харківська область (2684)
+23
ахметовський холуй та zельона ГНИДА шмигаль хоче перекинути відповідальність

у найєма спитай, гнидота ахметівська
показати весь коментар
05.02.2026 18:33 Відповісти
+22
Где местная власть и где планы защиты энергетики,это работа Кабмина и офисников,квартальные ****** пытаются спихнуть с себя ответственность.
показати весь коментар
05.02.2026 18:34 Відповісти
+19
Дебіл ЗЕбільний черговий.Був прем'єром 3,5 роки війни і не думав про захист енергетичної інфраструктури країни, тепер прокинувся,будучи міністром енергетики.До 1 вересня надати план захисту.Ти впевнений що до цієї дати буде існувати інфраструктура.
Чому не зобов'язував Галущенка,пардон,вони займались захистом енергетики,100 лямів $ захистили.
показати весь коментар
05.02.2026 18:40 Відповісти
Пішов в гузно 😈.
показати весь коментар
05.02.2026 18:29 Відповісти
Треба казати: вийди геть звідси негідник!! Магічна фраза зєлєнского
показати весь коментар
05.02.2026 18:33 Відповісти
Розбійник 😸. І весь кабмін піднявся і вийшов
показати весь коментар
05.02.2026 18:34 Відповісти
Розбійник! 😁
показати весь коментар
05.02.2026 18:36 Відповісти
Нєпатапляємое риго менеджОр - ти в кріслі прем"єра благословляв Камишіна (теж Ахметівського) вивозом зерна заміщувати виготовлення снарядів та БПЛА , ти закривав очі на розкрададня та двушечки на мацкву від мафії Міндіча + ті ж ригоублюдки , ти догоджував усім мафіям в Україні , прикривав їх. ...

А тепер , я правильно розумію, ти даєш вказівку заготувати головам на місцях скласти тобі лист необхідного для відновлення енергетики ,а ти забезпечих грошима З ОФОШРІВ ЗЕ-АХМЄТО-ПІНЧУКО- МАФІЙ ?
показати весь коментар
05.02.2026 19:11 Відповісти
якого року???
показати весь коментар
05.02.2026 18:31 Відповісти
Не пали кагал..
показати весь коментар
05.02.2026 20:05 Відповісти
Через Дію і Резерв+, щоб одразу файли додатки ( схеми ) були у росіянчиків ???
показати весь коментар
05.02.2026 18:32 Відповісти
тобто у нас не все розй0б@н0, бо у Зе не було планів "захисту енергетичної інфраструктури"?

тобто навіть на плани було "єслі чесно, жалко дєнєг"?

наступному президенту треба буде створювати новий орден "За надпотужне добойобство".

Зе заслужив отримати всі три ступені того ордену одразу і пожиттєву путьовку в камеру з видом на д'Єрмака.
показати весь коментар
05.02.2026 19:17 Відповісти
Міндіч с наємом що уже не підходить
показати весь коментар
05.02.2026 18:32 Відповісти
На рівні міст це четвертий рівень захисту, на рівні сіл - це п'ятий рівень захисту
показати весь коментар
05.02.2026 18:35 Відповісти
Надпотужні рівні!
показати весь коментар
05.02.2026 18:43 Відповісти
Вони побралися?
показати весь коментар
05.02.2026 20:06 Відповісти
Пі#@си з невстановленим гендером вони !!
показати весь коментар
05.02.2026 23:43 Відповісти
Куди скидуватись на ядерку?
показати весь коментар
05.02.2026 18:33 Відповісти
Союз Мєча і Орала .
показати весь коментар
05.02.2026 18:36 Відповісти
А може плани треба подати до 1 квітня, а до 1 вересня вже зробити звіти щодо цих планів в 2026 році! Теж мені ефективний менеджер - запланувати не можуть вчасно, то що вже говорити про реалізацію такого плану?
показати весь коментар
05.02.2026 18:35 Відповісти
А які ресурси та повноваження має мер міста чи сільський голова для захисту критично важливих інфраструктур? Ну на крайняк обкласти цеглою. А поставити ППО чи мобільні групи набрати та забезпечити ніяк.
показати весь коментар
05.02.2026 18:37 Відповісти
Антидрононові грати, бетонні споруди навколо хто має зводити, військові?
показати весь коментар
05.02.2026 18:46 Відповісти
Інженерні війська України - це спеціальні війська, які часто називають «тими, хто йде попереду перших». У 2026 році їхня роль стала критичною не лише для забезпечення бойових дій, а й для виживання інфраструктури країни.
Ось ключовий огляд того, чим вони живуть сьогодні:

Основні завдання у 2026 році
Інженерні підрозділи (що входять до складу Сил підтримки ЗСУ) виконують завдання, які вимагають як грубої сили техніки, так і ювелірної точності:
Розмінування: Це пріоритет №1. Тільки за 2025 рік військові інженери знешкодили майже 1 мільйон вибухонебезпечних предметів.
Фортифікація: Зведення «ліній оборони» - мережі бліндажів, протитанкових ровів та бетонних укріплень, що здатні витримувати удари ******** артилерії та КАБів.
Наведення переправ: Забезпечення мобільності військ через річки та зруйновані мости за допомогою понтонно-мостових парків.
Інженерна розвідка: Вивчення місцевості, загороджень супротивника та шляхів просування власної техніки.
показати весь коментар
05.02.2026 18:59 Відповісти
Мова йде про глибокий тил, при чому тут розмінування, фортифікація, розвідка і наведення переправ?
показати весь коментар
05.02.2026 19:04 Відповісти
Нема там нічого про глибокий тил. А Київ, по твоєму, це глибокий тил?
показати весь коментар
05.02.2026 19:09 Відповісти
Ми тут обговорюємо захист в глибокому тилу, де можна обійтися без військових!
показати весь коментар
05.02.2026 19:11 Відповісти
Ми тут обговорюємо заяву Шмигаля. Так Київ - це глибокий тил?
показати весь коментар
05.02.2026 19:14 Відповісти
Шмигаль назвав область, але не відомо яку. Якщо Київську, то це тил, але не дуже глибокий.
показати весь коментар
05.02.2026 19:45 Відповісти
Повинні бути розроблені проекти типового захисту. Такі речі повинні будувати фахівці і під безпосереднім наглядом фахівців від енергетики і власників електромереж. Там не сарай для мотоцикла збудувати.
показати весь коментар
05.02.2026 19:01 Відповісти
Проекти типового захисту - це бюрократія мінімум на п'ять років! Бетонні споруди вже є зведені навколо деяких об'єктів енергетики - от нехай всі беруть за взірець, обмінюються досвідом і зводять. Бо ось такі як ви бюрократи і гальмують увесь цей процес, ще й "шлагбауми" ставлять в очікуванні хабарів як ті міндічі! Совість майте, люди!
показати весь коментар
05.02.2026 19:10 Відповісти
За чотири роки проекти повинні були бути готовими.ці питання повинні були розглядатися ще на самому початку повномасштабного вторгнення. Чим займалися п'ять менеджерів і їхній вождь весь цей час, ми почули з плівок набу. Зато у боневтіка досі рейтинг 61 відсоток. А він вже повинен у петлі братись разом зі своєю шоблою.
показати весь коментар
06.02.2026 00:37 Відповісти
Ох....ть,они собираются вечно править,что-ли,ублюдки.Уже оборону государства перекладывают на местных,
показати весь коментар
05.02.2026 18:35 Відповісти
Сантехники и электрики должны делать работу военных?! Ты там что куришь, придурок?
показати весь коментар
05.02.2026 18:37 Відповісти
Оце так поворот.Новини з дурки!!
показати весь коментар
05.02.2026 18:37 Відповісти
В Вас є план? - в мене є 2 плани
показати весь коментар
05.02.2026 18:38 Відповісти
Виділять гроші на 2 плани,головне узгодити відкати
показати весь коментар
05.02.2026 18:40 Відповісти
бугалтер по світі керує енргетикою країни-незламний пздць.
показати весь коментар
05.02.2026 18:39 Відповісти
А бабло кругом треба вміти рахувати! Візьміть будь-яке підприємство - хто на ньому самий цінний і шанований спеціаліст? Правильно: головний бухгалтер і всі решта бухгалтерів! Інші мають ходити навшпиньках і кланятися їм!
показати весь коментар
05.02.2026 19:15 Відповісти
Чому мають? ОВА мають, бо призначені урядом.
І місцеве самоврядування нічого тобі "не мають" - тут треба ввічливо попросити.
показати весь коментар
05.02.2026 18:39 Відповісти
А якими військами командують голови міст та областей?
показати весь коментар
05.02.2026 18:41 Відповісти
Буде те,що з захисними лініями
показати весь коментар
05.02.2026 18:46 Відповісти
ти вже захистив Дарницьку ТЕЦ ,все в труху
показати весь коментар
05.02.2026 18:44 Відповісти
А де плани трирівневі? Вони ж ще пару років тому потрібні бути? Ото офігів шмигун, самі вкрали все підчисту а на громади всю відповідальність переклали! Вас потрібно судити за державну зраду і корупцію! Зелена банда закопає Україну в труну
показати весь коментар
05.02.2026 18:45 Відповісти
Вже бачу як всі ці голови міст та областей оголошують тендери для закупки цих планів в мін. Оборони🤣
показати весь коментар
05.02.2026 18:45 Відповісти
🤣🤣🤣
показати весь коментар
05.02.2026 18:46 Відповісти
Ага ,від кожного пана по 100 кріпосних з конякою, сіном, рушницею та набоями від ракет енергооб'єкти захищати...Це ж ви ,дебіли ,на ставці отак і суджанську і кринківську операції розробляли ,скільки ж лишніх прапорів стоять в Україні через вас ,зелений гундосий скот.
показати весь коментар
05.02.2026 18:47 Відповісти
Кабмін опа і вр настільки офуїли що пішли в рознос, питання одне, а це дійсно українська влада яка працює на Україну чи самозванці які захопили владу та використовують її у власних інтересах?
показати весь коментар
05.02.2026 18:47 Відповісти
Гей там, внизу, негайно забезпечити захист енергнтичної інфраструктури.

Ми тут зверху гроші вже **********.
показати весь коментар
05.02.2026 18:51 Відповісти
Єдиний тариф на електроенергію для мудрого народа Україні встановлено на рівні 4,32 грн/кВт·год з 1 червня 2024 року. Основною метою підвищення тарифу уряд назвав необхідність відновлення та захисту енергооб'єктів від російських атак, а також покриття витрат на ремонтну кампанію.
До 1 вересня 2026 року, голови областей та міст повинні підготувати плани захисту енергетичної інфраструктури.
показати весь коментар
05.02.2026 18:52 Відповісти
Потужно.
показати весь коментар
05.02.2026 18:52 Відповісти
Мери міст вже електрики???
Якщо всі проблеми мають вирішувати органи місцевого самоврядування, то накуя ви здалися???
Ви овочі з великими зарплатами!!!
Поверніть назад децентралізацію, поверніть громадам гроші, а самі йдіть кобилі в тріщину!!!

Призначений Зеленським Галущенко і бізнес партнер Зеленського по 95 кварталу Міндіч, сп.зд.ли гроші, котрі також призначалися і для побудови захисту енергообєктів, а винен в Зеленського в усьому Кличко, бо не може відновити (за 24 години після обстрілів) подачу тепла в понад як 3 тисячі будинків в столиці.

Розікрали все що могли і у є-бали хто куди.
А ви тепер собі думайте, як вам вижити.
Взагалі там **** дали!
показати весь коментар
05.02.2026 18:52 Відповісти
Дійсно, а на *** нам потрібні ці міндічі-злодюги, які спроможні тільки розкрадати Україну. Воно даже не представляє,ь що зараз потрібно робити для захисту енергетики.
показати весь коментар
05.02.2026 19:03 Відповісти
ну просто цікаво якою ницою гнидотою треба бути щоб після того як ти було прем'єр міністром, міністром оборони, тепер міністр енергетики все валити на місцеву владу та громади.

кінчений Zельоний ахметівський сюр.
показати весь коментар
05.02.2026 18:52 Відповісти
Главное вовремя и оперативно!
показати весь коментар
05.02.2026 18:53 Відповісти
Як раз до 1 вересня і гроші будуть розпиляні і нічого буде захищати. Всі остануться при своїх.
показати весь коментар
05.02.2026 18:54 Відповісти
А які тоді функції у ваших Голів Військових Адміністрацій - виключно ДЕРИБАН?!!
Бубочка ОСОБИСТО їх усіх попризначав, повноважень вище голови відсипав, а ні за що вони і не відповідають, навіть за прямо свої військово-воєнні обов'язки.
показати весь коментар
05.02.2026 18:55 Відповісти
ІпатьДурак. А ви що для того зробили?
показати весь коментар
05.02.2026 18:58 Відповісти
Це до вересня, якого року? Видно, що це створіння сидить ситий в теплі і в безпеці. Це тільки подати план до вересня. А виконання коли буде, чи взагалі воно буде. О, боже коли вже підуть ці зелені ліквідатори України.
показати весь коментар
05.02.2026 19:00 Відповісти
Попередні 70 років йшли.
показати весь коментар
05.02.2026 19:16 Відповісти
ХВИЛИНОЧКУ
У МЕНЕ ВСІХОДИ ЗАПИСАНІ.
А отой плешивий пуштун Мустафа Наєм та неголена баба журнашлюха Серьожа Лещенко, отримавши у 2024 році 200 мільярдів гривень від тебе та Zе з бюджету на спорудження цього триривневого захисту, шо, плани не надавали? То може спочатку вони ВІДЗВІТУЮТЬ? А потім відзвітують галушенко з чернишовим, міндічем та цукерманом?
показати весь коментар
05.02.2026 19:19 Відповісти
показати весь коментар
05.02.2026 19:24 Відповісти
Чепушило,а в Харькове всё нормально.Понятно,там жополизная команда.
показати весь коментар
05.02.2026 19:25 Відповісти
Який в біса план,під землею вже все повинно бути
показати весь коментар
05.02.2026 19:25 Відповісти
Знову тільки прикривання своєї сраки. Хтось йому щось має надати. Роби, **** разом загальний план захисту країни, уйобок!
показати весь коментар
05.02.2026 19:32 Відповісти
Не голови областей і міст, а голови ВЦА - Військово-цивільних адміністрацій. Так буде правильно, бо то у нешановного пана шмигаля була обмовка по дідусю Фрейду. За захист відповідає Верховний Головнокомандувач, Міністр оборони і далі за списком. І не треба перекладати їх відповідальність на мерів і голів громад. Ми все розуміємо, дуже хочеться, але тут не телешмарахвон, а з дурних - тіко пазітівні блохери заскакують харчі відпрацювати. Так що якось так воно виглядає в шмигаля не тейво...
показати весь коментар
05.02.2026 19:33 Відповісти
Жах, оце вам міністр...
Зразу зрозуміло
Нічого хорошого ми від нього не побачимо
Воно зразу не с тої ноги встало
показати весь коментар
05.02.2026 19:39 Відповісти
був тут один спеціаліст з захисту енергетичної інфраструктури, на лижі став, міндичем кликали
показати весь коментар
05.02.2026 19:46 Відповісти
давайте казати літературною мовою:

звали - міндичем,
кликали - в Ізраїль

.
показати весь коментар
05.02.2026 22:44 Відповісти
Переклав відповідальність з хворої голови на здорову.
показати весь коментар
05.02.2026 20:00 Відповісти
І який план, що будуть шахеди та ракети з рогаток збивати. Або, якщо знаєш як, то скажи. Так дивишся, скоро і за захоплення городів вони повинні будуть відповідати
показати весь коментар
05.02.2026 20:21 Відповісти
Не зрозуміло...
Що пану шмигалю потрібно?
Плани?
Чи захист?
Нахєр він викатує зараз на ******* своє дурнувате розпорядження, замість того, щоби займатись тим захистом у співпраці з місцевою владою - щоби зняти з себе відповідальність???
Блть...
показати весь коментар
05.02.2026 20:47 Відповісти
Странно, я думал их должно представить правительство главам городов и выделить финансирование. Звучит привычная попытка переложить ответственность.
показати весь коментар
05.02.2026 21:48 Відповісти
Я з Дніпра. В нас влада вирішила це так: пів міста не вимикають світло вже понад місяць, решта зі світлом 2-4 години на добу і переважно вночі. В нас катастрофа, влада усіх рівнів тупо відморожуються, плюнула на людей. Правди нема. Півміста сяє, усі магазини, аптеки, банки,піци і т.п. не вимикають ніколи, вуличне освітлення мабуть видно з космосу.От так.Оце вам і потужність, незламність, усі разом. Вирішують гроші.
показати весь коментар
05.02.2026 21:54 Відповісти
Оооооо.пішли плани.....на 4 році війни ....значить діло буде у зелених припіздків.....
показати весь коментар
05.02.2026 22:26 Відповісти
Я думаю, що всі плани, з собою вивіз міндіч. А більш детальні плани захисту слугували тарою для "двушек" на московщину.
показати весь коментар
05.02.2026 22:30 Відповісти
всі вивезені плани були типові -

зеленого кольору і з буклями на голові
показати весь коментар
05.02.2026 22:46 Відповісти
Та, коли ж цей ідіотизм закінчиться? А чмо навіщо поназначало голів військових адміністрацій. Потоки пиляти? Це ж і мала би бути їхня робота. Коли вас уже дідько вхопить
показати весь коментар
05.02.2026 22:59 Відповісти
Дурки,знову хочете красти? Захисні споруди(сітки в т.п) можуть бути тільки від деяких дронів. Це треба робити. Решта-це інвестиції у ППО РЕБ,знищення місць виробництва та пускових установок ракет та кабів. Бетонні споруди проти двох останніх малоефективні. І ще,де гарантія,що цей план не буде у кацапів раніше,ніж у Шмигаля? Зводити його в один документ ніяк не можна і не треба.
показати весь коментар
05.02.2026 23:13 Відповісти
для этого есть куча военных админисраций, почему-то - или они строят вышки пво роют окопы, натягивают маскировочные\защитные сетки на дома. ставят туррели, аэростаты заграждения,всякие подземые укрытия, тиры\места для проверки дронов для населения и вот то вот все и им некогда?
показати весь коментар
05.02.2026 23:25 Відповісти
 
 