Близько 100 тис. сімей залишилися без опалення через атаки РФ на енергооб’єкти в Харкові, - Шмигаль. ФОТО

Унаслідок російських атак на енергетичні об'єкти в Харкові без централізованого теплопостачання залишилися близько 100 тисяч сімей.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

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Атаки РФ на енергооб’єкти в Харкові

Так, сьогодні Шмигаль у Харкові відвідав енергетичні обʼєкти, що були пошкоджені внаслідок російських атак. За його словами, без централізованого теплопостачання лишилися близько 100 тисяч сімей.

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Ремонтні роботи

"Оглянув хід ремонтних робіт. Енергетики працюють цілодобово, щоби відновити світло й тепло", - зазначив міністр.

Він наголосив, що пошкодження суттєві, і подякував ремонтним бригадам за надважку роботу.

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Інженерний захист

Крім того, Шмигаль ознайомився з інженерним захистом на обʼєкті, що був пошкоджений після обстрілу. Завдяки захисту основне обладнання вдається зберегти.

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"Обговорили нагальні потреби харківських енергетиків. Дав завдання передати необхідне обладнання з хабу Міненерго для оперативного відновлення. Готуємо відповідні запити до партнерів", - додав він.