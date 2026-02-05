Близько 100 тис. сімей залишилися без опалення через атаки РФ на енергооб’єкти в Харкові, - Шмигаль. ФОТО
Унаслідок російських атак на енергетичні об'єкти в Харкові без централізованого теплопостачання залишилися близько 100 тисяч сімей.
Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
Атаки РФ на енергооб’єкти в Харкові
Так, сьогодні Шмигаль у Харкові відвідав енергетичні обʼєкти, що були пошкоджені внаслідок російських атак. За його словами, без централізованого теплопостачання лишилися близько 100 тисяч сімей.
Ремонтні роботи
"Оглянув хід ремонтних робіт. Енергетики працюють цілодобово, щоби відновити світло й тепло", - зазначив міністр.
Він наголосив, що пошкодження суттєві, і подякував ремонтним бригадам за надважку роботу.
Інженерний захист
Крім того, Шмигаль ознайомився з інженерним захистом на обʼєкті, що був пошкоджений після обстрілу. Завдяки захисту основне обладнання вдається зберегти.
"Обговорили нагальні потреби харківських енергетиків. Дав завдання передати необхідне обладнання з хабу Міненерго для оперативного відновлення. Готуємо відповідні запити до партнерів", - додав він.
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