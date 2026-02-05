Не менее двух месяцев понадобится на ремонт Дарницкой ТЭЦ, - Кличко

На восстановление систем и оборудования Дарницкой ТЭЦ после российской атаки понадобится не менее двух месяцев, при условии отсутствия новых ударов.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Как отмечается, специалисты исследовали характер повреждений, в частности, оборудования объекта критической инфраструктуры, который был одной из целей врага во время атаки на столицу 3 февраля. Речь идет о Дарницкой ТЭЦ.

По словам мэра, эта ТЭЦ обеспечивала теплоснабжение, в частности, части домов в Дарницком и Днепровском районах - более 1100 многоэтажек. В этих домах утром 3 февраля слили воду в системах отопления, чтобы избежать размораживания.

"На данный момент выводы специалистов таковы, что объект получил критические повреждения и на восстановление его систем и оборудования понадобится не менее двух месяцев. (Если не будет следующих сокрушительных ударов врага)", - рассказал Кличко.

Где пока невозможно восстановить теплоснабжение

Со списком домов, которым до восстановления поврежденной врагом Дарницкой ТЭЦ теплоснабжение подать невозможно, можно ознакомиться по ссылке.

Пункты обогрева

Кличко отметил, что в городе развернуты дополнительные опорные пункты обогрева в школах микрорайонов, дома которых остались без тепла.

Дополнительные пункты, которые подключили к мобильным котельным, и где можно находиться и днем, и ночью, в частности:

в Дарницком районе сейчас 5,

в Днепровском - 4. (Кроме тех, которые там работали ранее).

Также 36 дополнительных пунктов обогрева разворачивает ГСЧС в Дарнице и 27 пунктов - в Днепровском районе.



С адресами пунктов можно ознакомиться на официальных ресурсах РГА, городских властей и ГСЧС. В частности по ссылке.

"Отмечу, что ДТЭК организует максимально лояльные в нынешней ситуации графики подачи электричества для домов без тепла в Дарницком и Днепровском районах", - добавил Кличко.

Атака РФ на Украину 3 февраля