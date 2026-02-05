Не менее двух месяцев понадобится на ремонт Дарницкой ТЭЦ, - Кличко

Ремонт Дарницкой ТЭЦ

На восстановление систем и оборудования Дарницкой ТЭЦ после российской атаки понадобится не менее двух месяцев, при условии отсутствия новых ударов.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Как отмечается, специалисты исследовали характер повреждений, в частности, оборудования объекта критической инфраструктуры, который был одной из целей врага во время атаки на столицу 3 февраля. Речь идет о Дарницкой ТЭЦ.

По словам мэра, эта ТЭЦ обеспечивала теплоснабжение, в частности, части домов в Дарницком и Днепровском районах - более 1100 многоэтажек. В этих домах утром 3 февраля слили воду в системах отопления, чтобы избежать размораживания.

"На данный момент выводы специалистов таковы, что объект получил критические повреждения и на восстановление его систем и оборудования понадобится не менее двух месяцев. (Если не будет следующих сокрушительных ударов врага)", - рассказал Кличко.

Где пока невозможно восстановить теплоснабжение

Со списком домов, которым до восстановления поврежденной врагом Дарницкой ТЭЦ теплоснабжение подать невозможно, можно ознакомиться по ссылке.

Пункты обогрева

Кличко отметил, что в городе развернуты дополнительные опорные пункты обогрева в школах микрорайонов, дома которых остались без тепла.

Дополнительные пункты, которые подключили к мобильным котельным, и где можно находиться и днем, и ночью, в частности:

  • в Дарницком районе сейчас 5,
  • в Днепровском - 4. (Кроме тех, которые там работали ранее).

Также 36 дополнительных пунктов обогрева разворачивает ГСЧС в Дарнице и 27 пунктов - в Днепровском районе.

С адресами пунктов можно ознакомиться на официальных ресурсах РГА, городских властей и ГСЧС. В частности по ссылке.

"Отмечу, что ДТЭК организует максимально лояльные в нынешней ситуации графики подачи электричества для домов без тепла в Дарницком и Днепровском районах", - добавил Кличко.

Атака РФ на Украину 3 февраля

  • Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
  • Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотнидомов.
  • Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
  • Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
  • Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
  • Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.
  • Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.
  • Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.

А може краще декілька міні котелень побудувати і розосередити по місту ? Цю котельню ввели в експлуатацію в 80 роках минулого століття, відновити я думаю буде дорожче чим побудувати ******* з нуля, або зосередити увагу на індивідуальних котельнях біля кожного будинку, (вони з нуля будуються за 12 днів)
05.02.2026 17:30 Ответить
05.02.2026 17:42 Ответить
05.02.2026 17:56 Ответить
Ремонтйте. Коли відремонтуєте- скажете.
05.02.2026 17:25 Ответить
А може краще декілька міні котелень побудувати і розосередити по місту ? Цю котельню ввели в експлуатацію в 80 роках минулого століття, відновити я думаю буде дорожче чим побудувати ******* з нуля, або зосередити увагу на індивідуальних котельнях біля кожного будинку, (вони з нуля будуються за 12 днів)
05.02.2026 17:30 Ответить
давайте гроші і комунікації для них: газопроводи середньго тиску, розвернути до них теплотраси (вони під дорогами, лінії живлення + резервні. я в вас вірю.
05.02.2026 17:56 Ответить
та на кой нам твої тепломережі де 50% тепла іде у грунт по дорозі?
Варіант 1. У кожній квартирі газова колонка - на опалення та на гарячу воду (як у Рівному, Мукачеві, Житомірі, ...
Варіант 2. У кожному будинку автономне опалення (теплоносій по будинку)
Чому не можна?
бо діти ахметки лишаться без нового бентлі...
05.02.2026 17:59 Ответить
на дровах автономка? етажніть? вентиляція? тиск газу? аааа.... офіс простих рішень....
05.02.2026 18:01 Ответить
1. на газу
2. у цокольному/підвалі
3. вентиляція не треба. Вивод - на вулицю.
4. Тиск газа достатній.
аааа... це ахметка ридає?
05.02.2026 18:08 Ответить
я так розумію котельня споживає, як газова плитка. потужність вигадали слабаки. успіхів вам у будівництві та введенні в експлуатацію котелен. я вірю в вас.
05.02.2026 18:13 Ответить
котел у квартирі споживає, як газова плитка.
успіхів вам у Рівному, Мукачеві, Житомірі, ...
05.02.2026 18:22 Ответить
двісті котлів у підвалі/цоколі багатоквартирного будинку? шикарно шикарно. котел в квартирі споживає в сотні разів більше ніж плитка...ви я бачу обізнаний в цьому. можна в зелене міненерго. по відчуттях мінімум на начальника депанртаменту або заступника міністра.
05.02.2026 18:31 Ответить
дятел, дивись ліквідацію централізованого опалення у Рівному, Мукачеві, Житомірі, ...
05.02.2026 19:35 Ответить
коли чоловік ідіот то це нажаль назавжди.
05.02.2026 20:14 Ответить
самокритика - річ корисна. тре було раніше
05.02.2026 20:16 Ответить
Які теплотраси якщо ці котельня біля будинку розташована? В ******** країнах або отакі котельні або індивідуальне опалення у кожній квартирі чи будинку, гріти землю теплотрасами це пережиток минулого
05.02.2026 18:00 Ответить
газопроводи для них?
05.02.2026 18:02 Ответить
Прогугли міні котельні і не задавай дурних питань.. що краще, побудувати громіздку ТЕС радянського зразка на 500 мвт яка забезпечує пів міста теплом і яка роздовбується декількома ракетами чи 10 малих ТЕС по 50 мвт які зводяться точно швидше за ********* технологіями?
05.02.2026 18:09 Ответить
паливо і його доставка? погугли підключення до газових мереж.
05.02.2026 18:14 Ответить
Можете подивитися у міндича і ко, за три роки , тими спиженими грошима можна тисячі таких котелень побудувати ще й зосталося би, якщо це тролізм то дуже недоречний
05.02.2026 18:01 Ответить
Ну звісно , це не вигідно ДТЕК і укрєнерго, тому що грошики будуть не їм йти, ось вони і чіпляються за оці старі як гівно мамонту теси
05.02.2026 18:03 Ответить
Тпломережи цілі.Треба якийсь тимчасовий бойлер,максимально простий.Насоси на дизелях.Віддайте киянам гроши - вони все зроблять.
05.02.2026 17:38 Ответить
05.02.2026 17:48 Ответить
Не тикай,бидло.По друге,мріяти не заборонено.Йдеться про швидки,аварійні рішення,щоб не було жертв.Але,безумовно краще бути здоровим,заможним та тупим.
06.02.2026 08:29 Ответить
Кому належить Тец в Києві?

На ТЕЦ-6 (встановлена електрична потужність - 500 МВт) працюють 2 енергетичні блоки, а також 6 пікових водогрійних котлів. "Київенерго" належить холдингу ДТЕК, він контролює 72,39% акцій компанії.Ще 25% акцій контролює компанія Ornex, яка входить у групу СКМ Ріната Ахметова.

Хто власник ТЕЦ 4?

Довідка. Нагадаємо, за даними аналітичної системи Youcontrol, бенефіціаром ТОВ "Євро-Реконструкція", яка контролює Дарницьку ТЕЦ, є народний депутат Верховної Ради (ВР) V скликання Анатолій ******** (фракція "Наша Україна") - через кіпрську офшорну компанію Мерве Інвестментс Лімітед.

05.02.2026 17:39 Ответить
Ну і? Власників вияснили. А тепер, як то впливає не терміни її відновлення?
Ну от до чого той твій висер?
05.02.2026 17:43 Ответить
Та ТЕЦ4 - що є, що її немає. ***@реконструкція - кончена компанія. Є опалення, немає його - виставляє рахунки. В опалювальний період - 1750,90 грн, в неопалювальний період - 630,97 грн. Це за площу 50 м кв. Недивлячись на встатовлені лічильники, повірки, передачу показників один період мені за горводу рахунки по 11-20 кубів. виставляли. Поки розбирались з ними - вони під час дії мораторію подали до суду й виграли його. Бо нас тупо не повідомили. Суд задовільнив, навіть з накрученими відсотками й штрафами практично 100%. З апеляцією тупо послали нах.

Вся критична інфраструктура повинна належати громадам. А не десятку убл@дків, які свого часу на крадені гроші викупили через Держмайно за копійки. А керівники, заступники Держмайна, всіх сезонів, повинні сидіти. Повні конфіскації у них, членів родин.
05.02.2026 18:13 Ответить
Така система - ВСЮДИ! Мені за січень рахунок за опалення - 2742 грн. Площа 58 м.кв. В квартирі максимум 17-18, не вище. Холодніше буває. гаряча вода 105 грн. за куб, плюс водовідвід 17 грн.
То проблема не лише тої ТЕЦ 4, то загальнодержавна система - комунальна мафія. Навіть дуже прибутковий бізнес - опалювати атмосферу, за що платимо ми.
Прибудинкові котельні, індивідуальне опалення, утеплення будинків, реконструкція мереж... А НАХРЕНА! Якщо можна тупо загрібати бабло...
Але ж тут питання, що тисячі квартир взагалі без опалення, а на вулиці зима...
05.02.2026 19:15 Ответить
А у Вашому будинку хто постачальник опалення та гарячої води?
05.02.2026 19:44 Ответить
Теплокомуненерго, комунальне, не приватне...
05.02.2026 20:10 Ответить
Чернігів..то Вам відразу до нацкомісії..капець у Вас там ціни..або у відповідний комітер ВР скаргу накатайте..
05.02.2026 20:40 Ответить
ДТЕК роками нічого не робило щоб побудувати ******* ТЕС с нуля , тільки висмоктувало ресурси з радянських ТЕС, а! Ще логотип змінили на ********!
05.02.2026 17:42 Ответить
Тобто, якби кацапи ******* ТЕЦ роздовбали тобі від того легше стало?
05.02.2026 17:45 Ответить
Чому дзеркально не довбають теси біля москви? Почнемо з цього, ти уявляєш якщо би кацапи розбили двума ракетами радянську тем на 500 мегават , чи наприклад розділити 500 на 10 , і побудувати 10 ТЕС але на 50-60 мегават, скільки ракет потрібно щоб роздовбати таких десять тес? Ну точно не дві, математику в школі не вчили?
05.02.2026 18:07 Ответить
В цьому є велика доля істини. В те, що це не так, повірю, коли ФК 'Шахтар' перейде на повну самоокупність і зарплати його гравців та тренерів, а також місце проведення тренувальних зборів визначатимуться виключно кількістю зароблених клубом грошей (задля справедливості, це стосується всіх, включно з 'Динамо' К, за який я вболіваю вже більше 50 років і власники якого брати Суркіси теж володіють низкою обленерго).
05.02.2026 18:08 Ответить
А це обов'язково кожен раз повідомляти публічно, причому офіційно, про ступінь ефективності москальських атак та про хід ліквідації їхніх наслідків? Все ж в нас не просто техногенна аварія (коли влада може піаритися, демонструючи свою 'ефективність'), а війна, на якій одним з найголовніших чинників є максимальне позбавлення ворога будь-якої достовірної інформації.
05.02.2026 18:00 Ответить
Краще постійно розповідати, що у нас все капець погано..що бомбити вже нема чого.
05.02.2026 18:16 Ответить
Ну і нас же ще оперативно розповідають скільком вже будинкам відновлено опалення і електропостачання, тобто фактично даючи зрозуміти що треба повторити.
05.02.2026 18:22 Ответить
Цікаво, а ТЕЦ4 будуть відновлювати коштом Шкрібл@ка? Бо вона місту не належить.
05.02.2026 19:02 Ответить
******* котли мають ККД набагато більший ніж ті старі велечезні теплові станції, які гріють більше землю, ніж будинки. По друге місцями газ до них можна подати по старих трубах опалення, бо для газу потрібні труби меншого діаметру і які можна вкласти в теплових трубах.
05.02.2026 19:20 Ответить
Ти хоч киянин? Знову зелена ботоферма..або просто д@біл. Києву Дарницька ТЕЦ не належить! Власник ТОВ ***@реконструкція, кінцевий бенефіціарій Шкребл@к.

І твій зелений вкрав у Києва 8 лярдів
05.02.2026 20:45 Ответить
 
 