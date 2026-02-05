Не менее двух месяцев понадобится на ремонт Дарницкой ТЭЦ, - Кличко
На восстановление систем и оборудования Дарницкой ТЭЦ после российской атаки понадобится не менее двух месяцев, при условии отсутствия новых ударов.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Как отмечается, специалисты исследовали характер повреждений, в частности, оборудования объекта критической инфраструктуры, который был одной из целей врага во время атаки на столицу 3 февраля. Речь идет о Дарницкой ТЭЦ.
По словам мэра, эта ТЭЦ обеспечивала теплоснабжение, в частности, части домов в Дарницком и Днепровском районах - более 1100 многоэтажек. В этих домах утром 3 февраля слили воду в системах отопления, чтобы избежать размораживания.
"На данный момент выводы специалистов таковы, что объект получил критические повреждения и на восстановление его систем и оборудования понадобится не менее двух месяцев. (Если не будет следующих сокрушительных ударов врага)", - рассказал Кличко.
Где пока невозможно восстановить теплоснабжение
Со списком домов, которым до восстановления поврежденной врагом Дарницкой ТЭЦ теплоснабжение подать невозможно, можно ознакомиться по ссылке.
Пункты обогрева
Кличко отметил, что в городе развернуты дополнительные опорные пункты обогрева в школах микрорайонов, дома которых остались без тепла.
Дополнительные пункты, которые подключили к мобильным котельным, и где можно находиться и днем, и ночью, в частности:
- в Дарницком районе сейчас 5,
- в Днепровском - 4. (Кроме тех, которые там работали ранее).
Также 36 дополнительных пунктов обогрева разворачивает ГСЧС в Дарнице и 27 пунктов - в Днепровском районе.
С адресами пунктов можно ознакомиться на официальных ресурсах РГА, городских властей и ГСЧС. В частности по ссылке.
"Отмечу, что ДТЭК организует максимально лояльные в нынешней ситуации графики подачи электричества для домов без тепла в Дарницком и Днепровском районах", - добавил Кличко.
Атака РФ на Украину 3 февраля
- Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
- Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотнидомов.
- Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
- Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
- Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
- Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.
- Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.
- Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.
Варіант 1. У кожній квартирі газова колонка - на опалення та на гарячу воду (як у Рівному, Мукачеві, Житомірі, ...
Варіант 2. У кожному будинку автономне опалення (теплоносій по будинку)
Чому не можна?
бо діти ахметки лишаться без нового бентлі...
2. у цокольному/підвалі
3. вентиляція не треба. Вивод - на вулицю.
4. Тиск газа достатній.
аааа... це ахметка ридає?
успіхів вам у Рівному, Мукачеві, Житомірі, ...
На ТЕЦ-6 (встановлена електрична потужність - 500 МВт) працюють 2 енергетичні блоки, а також 6 пікових водогрійних котлів. "Київенерго" належить холдингу ДТЕК, він контролює 72,39% акцій компанії.Ще 25% акцій контролює компанія Ornex, яка входить у групу СКМ Ріната Ахметова.
Хто власник ТЕЦ 4?
Довідка. Нагадаємо, за даними аналітичної системи Youcontrol, бенефіціаром ТОВ "Євро-Реконструкція", яка контролює Дарницьку ТЕЦ, є народний депутат Верховної Ради (ВР) V скликання Анатолій ******** (фракція "Наша Україна") - через кіпрську офшорну компанію Мерве Інвестментс Лімітед.
Вся критична інфраструктура повинна належати громадам. А не десятку убл@дків, які свого часу на крадені гроші викупили через Держмайно за копійки. А керівники, заступники Держмайна, всіх сезонів, повинні сидіти. Повні конфіскації у них, членів родин.
То проблема не лише тої ТЕЦ 4, то загальнодержавна система - комунальна мафія. Навіть дуже прибутковий бізнес - опалювати атмосферу, за що платимо ми.
Прибудинкові котельні, індивідуальне опалення, утеплення будинків, реконструкція мереж... А НАХРЕНА! Якщо можна тупо загрібати бабло...
Але ж тут питання, що тисячі квартир взагалі без опалення, а на вулиці зима...
