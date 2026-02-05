Щонайменше два місяці знадобиться на ремонт Дарницької ТЕЦ, - Кличко
На відновлення систем та обладнання Дарницької ТЕЦ після російської атаки знадобиться щонайменше два місяці, за умові відсутності нових ударів.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Як зазначається, фахівці дослідили характер ушкоджень, зокрема, обладнання обʼєкта критичної інфраструктури, який був однією із цілей ворога під час атаки на столицю 3 лютого. Йдеться про Дарницьку ТЕЦ.
За словами мера, ця ТЕЦ забезпечувала теплопостачання, зокрема, у частину будинків у Дарницькому та Дніпровському районах - у понад 1100 багатоповерхівок. У цих будинках уранці 3 лютого злили воду в системах опалення, щоб уникнути розмерзання.
"Наразі висновки фахівців такі, що обʼєкт отримав критичні ушкодження і на відновлення його систем та обладнання знадобиться не менше двох місяців. (Якщо не буде наступних нищівних ударів ворога)", - розповів Кличко.
Де наразі неможливо відновити теплопостачання
Зі списком будинків, яким до відновлення пошкодженої ворогом Дарницької ТЕЦ теплопостачання подати неможливо можна ознайомитися за посиланням.
Пункти обігріву
Клично зазначив, що у місті розгорнуто додаткові опорні пункти обігріву в школах мікрорайонів, будинки яких залишилися без тепла.
Додаткових пунктів, які підключили до мобільних котелень, і де можна перебувати і вдень, і вночі, зокрема:
- у Дарницькому районі наразі 5,
- у Дніпровському - 4. (Окрім тих, які там працювали раніше).
Також 36 додаткових пунктів обігріву розгортає ДСНС у Дарниці та 27 пунктів - у Дніпровському районі.
З адресами пунктів можна ознайомитися на офіційних ресурсах РДА, міської влади та ДСНС. Зокрема за посиланням.
"Зазначу, що ДТЕК організовує максимально лояльні в нинішній ситуації графіки подачі електрики для будинків без тепла в Дарницькому і Дніпровському районах", - додав Кличко.
Атака РФ на Україну 3 лютого
- Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
- Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишатьсясотні будинків.
- Окрім того, ворог атакував теплоелектростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.
- Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.
- Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.
- Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.
- Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.
- Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.
Варіант 1. У кожній квартирі газова колонка - на опалення та на гарячу воду (як у Рівному, Мукачеві, Житомірі, ...
Варіант 2. У кожному будинку автономне опалення (теплоносій по будинку)
Чому не можна?
бо діти ахметки лишаться без нового бентлі...
2. у цокольному/підвалі
3. вентиляція не треба. Вивод - на вулицю.
4. Тиск газа достатній.
аааа... це ахметка ридає?
успіхів вам у Рівному, Мукачеві, Житомірі, ...
На ТЕЦ-6 (встановлена електрична потужність - 500 МВт) працюють 2 енергетичні блоки, а також 6 пікових водогрійних котлів. "Київенерго" належить холдингу ДТЕК, він контролює 72,39% акцій компанії.Ще 25% акцій контролює компанія Ornex, яка входить у групу СКМ Ріната Ахметова.
Хто власник ТЕЦ 4?
Довідка. Нагадаємо, за даними аналітичної системи Youcontrol, бенефіціаром ТОВ "Євро-Реконструкція", яка контролює Дарницьку ТЕЦ, є народний депутат Верховної Ради (ВР) V скликання Анатолій ******** (фракція "Наша Україна") - через кіпрську офшорну компанію Мерве Інвестментс Лімітед.
Вся критична інфраструктура повинна належати громадам. А не десятку убл@дків, які свого часу на крадені гроші викупили через Держмайно за копійки. А керівники, заступники Держмайна, всіх сезонів, повинні сидіти. Повні конфіскації у них, членів родин.
То проблема не лише тої ТЕЦ 4, то загальнодержавна система - комунальна мафія. Навіть дуже прибутковий бізнес - опалювати атмосферу, за що платимо ми.
Прибудинкові котельні, індивідуальне опалення, утеплення будинків, реконструкція мереж... А НАХРЕНА! Якщо можна тупо загрібати бабло...
Але ж тут питання, що тисячі квартир взагалі без опалення, а на вулиці зима...
