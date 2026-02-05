Щонайменше два місяці знадобиться на ремонт Дарницької ТЕЦ, - Кличко

На відновлення систем та обладнання Дарницької ТЕЦ після російської атаки знадобиться щонайменше два місяці, за умові відсутності нових ударів.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Як зазначається, фахівці дослідили характер ушкоджень, зокрема, обладнання обʼєкта критичної інфраструктури, який був однією із цілей ворога під час атаки на столицю 3 лютого. Йдеться про Дарницьку ТЕЦ.

За словами мера, ця ТЕЦ забезпечувала теплопостачання, зокрема, у частину будинків у Дарницькому та Дніпровському районах - у понад 1100 багатоповерхівок. У цих будинках уранці 3 лютого злили воду в системах опалення, щоб уникнути розмерзання.

"Наразі висновки фахівців такі, що обʼєкт отримав критичні ушкодження і на відновлення його систем та обладнання знадобиться не менше двох місяців. (Якщо не буде наступних нищівних ударів ворога)", - розповів Кличко.

Де наразі неможливо відновити теплопостачання

Зі списком будинків, яким до відновлення пошкодженої ворогом Дарницької ТЕЦ теплопостачання подати неможливо можна ознайомитися за посиланням.

Пункти обігріву

Клично зазначив, що у місті розгорнуто додаткові опорні пункти обігріву в школах мікрорайонів, будинки яких залишилися без тепла.

Додаткових пунктів, які підключили до мобільних котелень, і де можна перебувати і вдень, і вночі, зокрема:

  • у Дарницькому районі наразі 5,
  • у Дніпровському - 4. (Окрім тих, які там працювали раніше).

Також 36 додаткових пунктів обігріву розгортає ДСНС у Дарниці та 27 пунктів - у Дніпровському районі.

З адресами пунктів можна ознайомитися на офіційних ресурсах РДА, міської влади та ДСНС. Зокрема за посиланням.

"Зазначу, що ДТЕК організовує максимально лояльні в нинішній ситуації графіки подачі електрики для будинків без тепла в Дарницькому і Дніпровському районах", - додав Кличко.

Атака РФ на Україну 3 лютого

  • Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
  • Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишатьсясотні будинків.
  • Окрім того, ворог атакував теплоелектростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.
  • Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.
  • Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.
  • Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.
  • Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.
  • Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.

А може краще декілька міні котелень побудувати і розосередити по місту ? Цю котельню ввели в експлуатацію в 80 роках минулого століття, відновити я думаю буде дорожче чим побудувати ******* з нуля, або зосередити увагу на індивідуальних котельнях біля кожного будинку, (вони з нуля будуються за 12 днів)
05.02.2026 17:30 Відповісти
ДТЕК роками нічого не робило щоб побудувати ******* ТЕС с нуля , тільки висмоктувало ресурси з радянських ТЕС, а! Ще логотип змінили на ********!
05.02.2026 17:42 Відповісти
давайте гроші і комунікації для них: газопроводи середньго тиску, розвернути до них теплотраси (вони під дорогами, лінії живлення + резервні. я в вас вірю.
05.02.2026 17:56 Відповісти
Ремонтйте. Коли відремонтуєте- скажете.
05.02.2026 17:25 Відповісти
та на кой нам твої тепломережі де 50% тепла іде у грунт по дорозі?
Варіант 1. У кожній квартирі газова колонка - на опалення та на гарячу воду (як у Рівному, Мукачеві, Житомірі, ...
Варіант 2. У кожному будинку автономне опалення (теплоносій по будинку)
Чому не можна?
бо діти ахметки лишаться без нового бентлі...
05.02.2026 17:59 Відповісти
на дровах автономка? етажніть? вентиляція? тиск газу? аааа.... офіс простих рішень....
05.02.2026 18:01 Відповісти
1. на газу
2. у цокольному/підвалі
3. вентиляція не треба. Вивод - на вулицю.
4. Тиск газа достатній.
аааа... це ахметка ридає?
05.02.2026 18:08 Відповісти
я так розумію котельня споживає, як газова плитка. потужність вигадали слабаки. успіхів вам у будівництві та введенні в експлуатацію котелен. я вірю в вас.
05.02.2026 18:13 Відповісти
котел у квартирі споживає, як газова плитка.
успіхів вам у Рівному, Мукачеві, Житомірі, ...
05.02.2026 18:22 Відповісти
двісті котлів у підвалі/цоколі багатоквартирного будинку? шикарно шикарно. котел в квартирі споживає в сотні разів більше ніж плитка...ви я бачу обізнаний в цьому. можна в зелене міненерго. по відчуттях мінімум на начальника депанртаменту або заступника міністра.
05.02.2026 18:31 Відповісти
дятел, дивись ліквідацію централізованого опалення у Рівному, Мукачеві, Житомірі, ...
05.02.2026 19:35 Відповісти
коли чоловік ідіот то це нажаль назавжди.
05.02.2026 20:14 Відповісти
самокритика - річ корисна. тре було раніше
05.02.2026 20:16 Відповісти
Які теплотраси якщо ці котельня біля будинку розташована? В ******** країнах або отакі котельні або індивідуальне опалення у кожній квартирі чи будинку, гріти землю теплотрасами це пережиток минулого
05.02.2026 18:00 Відповісти
газопроводи для них?
05.02.2026 18:02 Відповісти
Прогугли міні котельні і не задавай дурних питань.. що краще, побудувати громіздку ТЕС радянського зразка на 500 мвт яка забезпечує пів міста теплом і яка роздовбується декількома ракетами чи 10 малих ТЕС по 50 мвт які зводяться точно швидше за ********* технологіями?
05.02.2026 18:09 Відповісти
паливо і його доставка? погугли підключення до газових мереж.
05.02.2026 18:14 Відповісти
Можете подивитися у міндича і ко, за три роки , тими спиженими грошима можна тисячі таких котелень побудувати ще й зосталося би, якщо це тролізм то дуже недоречний
05.02.2026 18:01 Відповісти
Ну звісно , це не вигідно ДТЕК і укрєнерго, тому що грошики будуть не їм йти, ось вони і чіпляються за оці старі як гівно мамонту теси
05.02.2026 18:03 Відповісти
Тпломережи цілі.Треба якийсь тимчасовий бойлер,максимально простий.Насоси на дизелях.Віддайте киянам гроши - вони все зроблять.
05.02.2026 17:38 Відповісти
Не тикай,бидло.По друге,мріяти не заборонено.Йдеться про швидки,аварійні рішення,щоб не було жертв.Але,безумовно краще бути здоровим,заможним та тупим.
06.02.2026 08:29 Відповісти
Кому належить Тец в Києві?

На ТЕЦ-6 (встановлена електрична потужність - 500 МВт) працюють 2 енергетичні блоки, а також 6 пікових водогрійних котлів. "Київенерго" належить холдингу ДТЕК, він контролює 72,39% акцій компанії.Ще 25% акцій контролює компанія Ornex, яка входить у групу СКМ Ріната Ахметова.

Хто власник ТЕЦ 4?

Довідка. Нагадаємо, за даними аналітичної системи Youcontrol, бенефіціаром ТОВ "Євро-Реконструкція", яка контролює Дарницьку ТЕЦ, є народний депутат Верховної Ради (ВР) V скликання Анатолій ******** (фракція "Наша Україна") - через кіпрську офшорну компанію Мерве Інвестментс Лімітед.

https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://tvoemisto.tv/news/*********************************************************************************.html&ved=2ahUKEwig_fSZ18KSAxXjAtsEHaZZGRgQFnoECBAQDQ&usg=AOvVaw0_4Q5FB58oDTr_20sDpGQO

05.02.2026 17:39 Відповісти
Ну і? Власників вияснили. А тепер, як то впливає не терміни її відновлення?
Ну от до чого той твій висер?
05.02.2026 17:43 Відповісти
Та ТЕЦ4 - що є, що її немає. ***@реконструкція - кончена компанія. Є опалення, немає його - виставляє рахунки. В опалювальний період - 1750,90 грн, в неопалювальний період - 630,97 грн. Це за площу 50 м кв. Недивлячись на встатовлені лічильники, повірки, передачу показників один період мені за горводу рахунки по 11-20 кубів. виставляли. Поки розбирались з ними - вони під час дії мораторію подали до суду й виграли його. Бо нас тупо не повідомили. Суд задовільнив, навіть з накрученими відсотками й штрафами практично 100%. З апеляцією тупо послали нах.

Вся критична інфраструктура повинна належати громадам. А не десятку убл@дків, які свого часу на крадені гроші викупили через Держмайно за копійки. А керівники, заступники Держмайна, всіх сезонів, повинні сидіти. Повні конфіскації у них, членів родин.
05.02.2026 18:13 Відповісти
Така система - ВСЮДИ! Мені за січень рахунок за опалення - 2742 грн. Площа 58 м.кв. В квартирі максимум 17-18, не вище. Холодніше буває. гаряча вода 105 грн. за куб, плюс водовідвід 17 грн.
То проблема не лише тої ТЕЦ 4, то загальнодержавна система - комунальна мафія. Навіть дуже прибутковий бізнес - опалювати атмосферу, за що платимо ми.
Прибудинкові котельні, індивідуальне опалення, утеплення будинків, реконструкція мереж... А НАХРЕНА! Якщо можна тупо загрібати бабло...
Але ж тут питання, що тисячі квартир взагалі без опалення, а на вулиці зима...
05.02.2026 19:15 Відповісти
А у Вашому будинку хто постачальник опалення та гарячої води?
05.02.2026 19:44 Відповісти
Теплокомуненерго, комунальне, не приватне...
05.02.2026 20:10 Відповісти
Чернігів..то Вам відразу до нацкомісії..капець у Вас там ціни..або у відповідний комітер ВР скаргу накатайте..
05.02.2026 20:40 Відповісти
Тобто, якби кацапи ******* ТЕЦ роздовбали тобі від того легше стало?
05.02.2026 17:45 Відповісти
Чому дзеркально не довбають теси біля москви? Почнемо з цього, ти уявляєш якщо би кацапи розбили двума ракетами радянську тем на 500 мегават , чи наприклад розділити 500 на 10 , і побудувати 10 ТЕС але на 50-60 мегават, скільки ракет потрібно щоб роздовбати таких десять тес? Ну точно не дві, математику в школі не вчили?
05.02.2026 18:07 Відповісти
В цьому є велика доля істини. В те, що це не так, повірю, коли ФК 'Шахтар' перейде на повну самоокупність і зарплати його гравців та тренерів, а також місце проведення тренувальних зборів визначатимуться виключно кількістю зароблених клубом грошей (задля справедливості, це стосується всіх, включно з 'Динамо' К, за який я вболіваю вже більше 50 років і власники якого брати Суркіси теж володіють низкою обленерго).
05.02.2026 18:08 Відповісти
А це обов'язково кожен раз повідомляти публічно, причому офіційно, про ступінь ефективності москальських атак та про хід ліквідації їхніх наслідків? Все ж в нас не просто техногенна аварія (коли влада може піаритися, демонструючи свою 'ефективність'), а війна, на якій одним з найголовніших чинників є максимальне позбавлення ворога будь-якої достовірної інформації.
05.02.2026 18:00 Відповісти
Краще постійно розповідати, що у нас все капець погано..що бомбити вже нема чого.
05.02.2026 18:16 Відповісти
Ну і нас же ще оперативно розповідають скільком вже будинкам відновлено опалення і електропостачання, тобто фактично даючи зрозуміти що треба повторити.
05.02.2026 18:22 Відповісти
Цікаво, а ТЕЦ4 будуть відновлювати коштом Шкрібл@ка? Бо вона місту не належить.
05.02.2026 19:02 Відповісти
******* котли мають ККД набагато більший ніж ті старі велечезні теплові станції, які гріють більше землю, ніж будинки. По друге місцями газ до них можна подати по старих трубах опалення, бо для газу потрібні труби меншого діаметру і які можна вкласти в теплових трубах.
05.02.2026 19:20 Відповісти
Ти хоч киянин? Знову зелена ботоферма..або просто д@біл. Києву Дарницька ТЕЦ не належить! Власник ТОВ ***@реконструкція, кінцевий бенефіціарій Шкребл@к.

І твій зелений вкрав у Києва 8 лярдів
05.02.2026 20:45 Відповісти
 
 