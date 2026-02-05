Щонайменше два місяці знадобиться на ремонт Дарницької ТЕЦ, - Кличко

На відновлення систем та обладнання Дарницької ТЕЦ після російської атаки знадобиться щонайменше два місяці, за умові відсутності нових ударів.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Як зазначається, фахівці дослідили характер ушкоджень, зокрема, обладнання обʼєкта критичної інфраструктури, який був однією із цілей ворога під час атаки на столицю 3 лютого. Йдеться про Дарницьку ТЕЦ.

За словами мера, ця ТЕЦ забезпечувала теплопостачання, зокрема, у частину будинків у Дарницькому та Дніпровському районах - у понад 1100 багатоповерхівок. У цих будинках уранці 3 лютого злили воду в системах опалення, щоб уникнути розмерзання.

"Наразі висновки фахівців такі, що обʼєкт отримав критичні ушкодження і на відновлення його систем та обладнання знадобиться не менше двох місяців. (Якщо не буде наступних нищівних ударів ворога)", - розповів Кличко.

Де наразі неможливо відновити теплопостачання

Зі списком будинків, яким до відновлення пошкодженої ворогом Дарницької ТЕЦ теплопостачання подати неможливо можна ознайомитися за посиланням.

Пункти обігріву

Клично зазначив, що у місті розгорнуто додаткові опорні пункти обігріву в школах мікрорайонів, будинки яких залишилися без тепла.

Додаткових пунктів, які підключили до мобільних котелень, і де можна перебувати і вдень, і вночі, зокрема:

у Дарницькому районі наразі 5,

у Дніпровському - 4. (Окрім тих, які там працювали раніше).

Також 36 додаткових пунктів обігріву розгортає ДСНС у Дарниці та 27 пунктів - у Дніпровському районі.



З адресами пунктів можна ознайомитися на офіційних ресурсах РДА, міської влади та ДСНС. Зокрема за посиланням.

"Зазначу, що ДТЕК організовує максимально лояльні в нинішній ситуації графіки подачі електрики для будинків без тепла в Дарницькому і Дніпровському районах", - додав Кличко.

Атака РФ на Україну 3 лютого