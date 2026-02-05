1126 багатоповерхівок залишаються без опалення в Києві, - Кулеба
Станом на вечір 5 лютого без опалення в Києві залишаються 1126 багатоповерхівок.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба за результатами засідання Штабу з ліквідації надзвичайної ситуації в енергетичній системі Києва та Київської області.
Так, він зазначив, що найскладнішою є ситуація у столиці.
У житлових будинках і закладах соціальної сфери працюють понад 200 аварійно-відновлювальних бригад.
"Після масованої атаки рф завершено обстеження ТЕЦ, яка забезпечувала тепло в частині Дарницького та Дніпровського районів. Руйнування значні, відновлення потребує часу. Наразі без опалення залишаються 1 126 багатоповерхівок", - розповів міністр.
Пункти обігріву
Повідомляється, що для підтримки мешканців розгорнули додаткові пункти обігріву, зокрема в закладах освіти. Частина з них підключена до мобільних котелень і працює цілодобово.
Загалом у Києві функціонують понад 1500 пунктів незламності.
Електропостачання
За словами Кулеби, окремо скоординовано роботу з енергетичними компаніями, щоб забезпечити максимально стабільне електропостачання для будинків без тепла у Дарницькому та Дніпровському районах.
Відновлення теплопостачання у Харкові
Зазначається, що паралельно тривають ремонтні роботи з відновлення теплопостачання у Харкові. Водопостачання та водовідведення в більшості громад працюють у штатному режимі, за потреби залучаються резервні джерела живлення.
"Разом із громадами та міжнародними партнерами продовжуємо залучати додаткові ресурси і працюємо над відновленням", - додав міністр.
