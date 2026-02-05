1126 багатоповерхівок залишаються без опалення в Києві, - Кулеба

Станом на вечір 5 лютого без опалення в Києві залишаються 1126 багатоповерхівок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба за результатами засідання Штабу з ліквідації надзвичайної ситуації в енергетичній системі Києва та Київської області.

Без опалення 1126 багатоповерхівок

Так, він зазначив, що найскладнішою є ситуація у столиці.

У житлових будинках і закладах соціальної сфери працюють понад 200 аварійно-відновлювальних бригад.

"Після масованої атаки рф завершено обстеження ТЕЦ, яка забезпечувала тепло в частині Дарницького та Дніпровського районів. Руйнування значні, відновлення потребує часу. Наразі без опалення залишаються 1 126 багатоповерхівок", - розповів міністр.

Пункти обігріву

Повідомляється, що для підтримки мешканців розгорнули додаткові пункти обігріву, зокрема в закладах освіти. Частина з них підключена до мобільних котелень і працює цілодобово.

Загалом у Києві функціонують понад 1500 пунктів незламності.

Електропостачання

За словами Кулеби, окремо скоординовано роботу з енергетичними компаніями, щоб забезпечити максимально стабільне електропостачання для будинків без тепла у Дарницькому та Дніпровському районах.

Відновлення теплопостачання у Харкові

Зазначається, що паралельно тривають ремонтні роботи з відновлення теплопостачання у Харкові. Водопостачання та водовідведення в більшості громад працюють у штатному режимі, за потреби залучаються резервні джерела живлення.

"Разом із громадами та міжнародними партнерами продовжуємо залучати додаткові ресурси і працюємо над відновленням", - додав міністр.