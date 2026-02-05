УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14238 відвідувачів онлайн
Новини Удари по енергетиці
2 782 13

Найскладнішою зоною в Києві залишається район, який живила ТЕЦ-4, - Міненерго

ТЕЦ-4 у Києві

Сьогодні, 5 лютого, відбулося чергове засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та Київській області.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Електропостачання

Зазначається, що найскладнішою зоною в Києві залишається район, який живила ТЕЦ-4. Як вже повідомила міська влада, відновлення теплопостачання в тому районі найближчим часом не очікується. Тому енергетики намагаються забезпечити покращені графіки електропостачання. Усього над відновленням електропостачання в місті сьогодні були задіяні 64 ремонтні бригади.

Також читайте: Щонайменше два місяці знадобиться на ремонт Дарницької ТЕЦ, - Кличко

Щодо розподіленої генерації

Як розповіли в Міненерго, робота зі встановлення та запуску когенераційних газових установок триває чітко за графіком. Вже найближчим часом очікується запуск установок потужністю 9 МВт та 18 МВт. Разом із запуском критично важливим питанням залишається забезпечення фізичного захисту цих об'єктів.

Також дивіться: Понад 60 іноземних делегатів оглянули пошкоджену російськими обстрілами Дарницьку ТЕЦ. ФОТОрепортаж

Гуманітарна допомога

Повідомляється, що цього тижня в Україну через Хаб екстреної енергетичної допомоги буде доставлено 596 тонн гуманітарної допомоги. Вантаж включає трансформатори, ізолятори, генератори та інше критично важливе обладнання, яке передадуть енергетичним компаніям, органам місцевої влади та на об’єкти критичної інфраструктури по всій Україні.

Також читайте: Дарницька ТЕЦ у Києві сильно пошкоджена після нічної атаки РФ, відновлення займе значний час, - Шмигаль

Атака РФ на Київ 3 лютого

  • Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
  • Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.
  • Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.
  • Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.
  • За даними міського голови Віталія Кличка, на відновлення систем та обладнання Дарницької ТЕЦ після російської атаки знадобиться щонайменше два місяці, за умові відсутності нових ударів.

Автор: 

Київ (20665) Київська область (4573) ТЕЦ (525) енергетика (3783) Міненерго (1683)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
у Холодоморі

в Києві винуватий Кличко,
у Харкові - Тєрьохін,
у Дніпрі - Філатов... і т.д. по списку

а прі чьом здєсь ЗЄлєнскій ?
а ЗЄлєнскій здєсь нє прі чьом !
патаму что...

ЗЄлєнскій - верховний головнокомандувач

.
показати весь коментар
05.02.2026 21:58 Відповісти
+4
ЗЄлєнський міг зробити дві речі, щоб врятувати Україну:

1. не обиратись президентом
2. після обрання оголосити, що він балотувався по приколу та подати у відставку

але, вже надто пізно:
маємо сотні тисяч загиблих,
мільйони біженців і
дітей-інваліда з відтятою східною рукою та ногою

.
показати весь коментар
05.02.2026 22:19 Відповісти
+3
круто сказано !

"хтось щось зробить, бо вибори скоро..."

- у цьому весь український наріт !
у моєму будинку з літа не можуть гроші на генератора зібрати (ціна питання - 1 500 грн. з квартири) щоб купити генератора для ліфта і т.д.
рачки на 16-тий поверх повзають, а не здаються - чекають на чергове щастя "хтось-щось" під вибори.

.
показати весь коментар
05.02.2026 22:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
у Холодоморі

в Києві винуватий Кличко,
у Харкові - Тєрьохін,
у Дніпрі - Філатов... і т.д. по списку

а прі чьом здєсь ЗЄлєнскій ?
а ЗЄлєнскій здєсь нє прі чьом !
патаму что...

ЗЄлєнскій - верховний головнокомандувач

.
показати весь коментар
05.02.2026 21:58 Відповісти
зе міг би зробити купу речей для того, щоб змінити ситуацію, але ніт.
показати весь коментар
05.02.2026 22:07 Відповісти
ЗЄлєнський міг зробити дві речі, щоб врятувати Україну:

1. не обиратись президентом
2. після обрання оголосити, що він балотувався по приколу та подати у відставку

але, вже надто пізно:
маємо сотні тисяч загиблих,
мільйони біженців і
дітей-інваліда з відтятою східною рукою та ногою

.
показати весь коментар
05.02.2026 22:19 Відповісти
країну -інваліда

утім, і діточок інвалідів теж повно

.
показати весь коментар
05.02.2026 22:20 Відповісти
То може тепер нарешті хтось щось зробить? Та не, дєнєх жалко і вибори скоро
показати весь коментар
05.02.2026 22:13 Відповісти
круто сказано !

"хтось щось зробить, бо вибори скоро..."

- у цьому весь український наріт !
у моєму будинку з літа не можуть гроші на генератора зібрати (ціна питання - 1 500 грн. з квартири) щоб купити генератора для ліфта і т.д.
рачки на 16-тий поверх повзають, а не здаються - чекають на чергове щастя "хтось-щось" під вибори.

.
показати весь коментар
05.02.2026 22:26 Відповісти
Та супер! "Зато не Порошенко!" (С)
показати весь коментар
05.02.2026 23:30 Відповісти
Ну, далі що зробе Порошенко, відкриє магазин цукерок а кацапетівці?
показати весь коментар
05.02.2026 23:37 Відповісти
Нічо не зробе. Він же не президент. Дуже классно шо ви вибрали собі Зєлю, а не якогось дурника. Насолоджуйтеся.
показати весь коментар
05.02.2026 23:42 Відповісти
Недолюдина легко піддається пісакам
показати весь коментар
06.02.2026 06:01 Відповісти
Доповідь кремлю
показати весь коментар
06.02.2026 06:00 Відповісти
Теплопостачання нема і не буде до весни, газом квартири не обладнанні отже опалення можливе лише електричне, коли подають елетрику на ці будинки.
"Потужні господарники" в уряді і Кличко разом із ними чому не змінять тариф на такий, який діє для будинків які мають електроопалення? Тому що - ********.
показати весь коментар
06.02.2026 09:46 Відповісти
 
 