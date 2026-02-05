Найскладнішою зоною в Києві залишається район, який живила ТЕЦ-4, - Міненерго

Сьогодні, 5 лютого, відбулося чергове засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та Київській області.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики, передає Цензор.НЕТ.

Електропостачання

Зазначається, що найскладнішою зоною в Києві залишається район, який живила ТЕЦ-4. Як вже повідомила міська влада, відновлення теплопостачання в тому районі найближчим часом не очікується. Тому енергетики намагаються забезпечити покращені графіки електропостачання. Усього над відновленням електропостачання в місті сьогодні були задіяні 64 ремонтні бригади.

Щодо розподіленої генерації

Як розповіли в Міненерго, робота зі встановлення та запуску когенераційних газових установок триває чітко за графіком. Вже найближчим часом очікується запуск установок потужністю 9 МВт та 18 МВт. Разом із запуском критично важливим питанням залишається забезпечення фізичного захисту цих об'єктів.

Гуманітарна допомога

Повідомляється, що цього тижня в Україну через Хаб екстреної енергетичної допомоги буде доставлено 596 тонн гуманітарної допомоги. Вантаж включає трансформатори, ізолятори, генератори та інше критично важливе обладнання, яке передадуть енергетичним компаніям, органам місцевої влади та на об’єкти критичної інфраструктури по всій Україні.

