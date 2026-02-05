Найскладнішою зоною в Києві залишається район, який живила ТЕЦ-4, - Міненерго
Сьогодні, 5 лютого, відбулося чергове засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та Київській області.
Про це повідомили в Міністерстві енергетики, передає Цензор.НЕТ.
Електропостачання
Зазначається, що найскладнішою зоною в Києві залишається район, який живила ТЕЦ-4. Як вже повідомила міська влада, відновлення теплопостачання в тому районі найближчим часом не очікується. Тому енергетики намагаються забезпечити покращені графіки електропостачання. Усього над відновленням електропостачання в місті сьогодні були задіяні 64 ремонтні бригади.
Щодо розподіленої генерації
Як розповіли в Міненерго, робота зі встановлення та запуску когенераційних газових установок триває чітко за графіком. Вже найближчим часом очікується запуск установок потужністю 9 МВт та 18 МВт. Разом із запуском критично важливим питанням залишається забезпечення фізичного захисту цих об'єктів.
Гуманітарна допомога
Повідомляється, що цього тижня в Україну через Хаб екстреної енергетичної допомоги буде доставлено 596 тонн гуманітарної допомоги. Вантаж включає трансформатори, ізолятори, генератори та інше критично важливе обладнання, яке передадуть енергетичним компаніям, органам місцевої влади та на об’єкти критичної інфраструктури по всій Україні.
Атака РФ на Київ 3 лютого
- Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
- Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.
- Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.
- Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.
- За даними міського голови Віталія Кличка, на відновлення систем та обладнання Дарницької ТЕЦ після російської атаки знадобиться щонайменше два місяці, за умові відсутності нових ударів.
в Києві винуватий Кличко,
у Харкові - Тєрьохін,
у Дніпрі - Філатов... і т.д. по списку
а прі чьом здєсь ЗЄлєнскій ?
а ЗЄлєнскій здєсь нє прі чьом !
патаму что...
ЗЄлєнскій - верховний головнокомандувач
1. не обиратись президентом
2. після обрання оголосити, що він балотувався по приколу та подати у відставку
але, вже надто пізно:
маємо сотні тисяч загиблих,
мільйони біженців і
дітей-інваліда з відтятою східною рукою та ногою
утім, і діточок інвалідів теж повно
"хтось щось зробить, бо вибори скоро..."
- у цьому весь український наріт !
у моєму будинку з літа не можуть гроші на генератора зібрати (ціна питання - 1 500 грн. з квартири) щоб купити генератора для ліфта і т.д.
рачки на 16-тий поверх повзають, а не здаються - чекають на чергове щастя "хтось-щось" під вибори.
"Потужні господарники" в уряді і Кличко разом із ними чому не змінять тариф на такий, який діє для будинків які мають електроопалення? Тому що - ********.