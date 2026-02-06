Мешканцям будинків без опалення має бути надано більше допомоги, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація у столиці дуже складна, і людям, які проживають у будинках, які внаслідок російських обстрілів об'єктів інфраструктури залишились без опалення, має бути надано більше допомоги.
Про це Зеленський сказав у своєму зверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Ситуація у столиці дуже складна
Так, За словами Зеленського, всі в Україні готові допомагати й реально всі допомагають Києву – це багато громад, державні компанії, – всі направляють зараз свій ресурс.
"Ситуація у столиці дуже складна, досі. Більш ніж тисячу сто будинків без опалення. Людям з таких будинків має бути надано більше допомоги", - зазначив президент.
Відновлювальні роботи
Зеленський зауважив, що першочергові звіти про ремонти на кілька тижнів виявляються неточними і темпи відновлювальних робіт можна прискорювати.
"Немає тижнів чи місяців на ремонти та постачання обладнання. І багато, багато речей активно прискорюються. Я хочу подякувати всім ремонтним бригадам, кожному працівнику тих комунальних служб, які реально допомагають. І також хочу подякувати ДСНС України та всім енергокомпаніям – багато дійсно героїчної роботи. Дякую обласній та місцевій владам – тим, які справді ефективні", - додав він.
За словами президента, на кожному селекторі саме ці питання становлять значну частину обговорень: "Терміни, прискорення, пошук та постачання додаткового обладнання".
Що передувало?
- Станом на вечір 5 лютого без опалення в Києві залишалося 1126 багатоповерхівок.
- У ДТЕК повідомили, що у Дніпровському та Дарницькому районах Києва відключатимуть світло лише вранці та ввечері.
Если бы
знал прикупне слушал своего вождя Петра Алексеевича, и в 17-ом не отказался от кацапского газа в пользу нашего, родного электричества, мерзл ли бы я как собака?
Да нешто бы я тот циркуляционный насос не прокрутил? А так сижу, курю
цюцюркаохфіс мерзне, в холоді сидять
******* проводил политику отказа от московской газовой удавки? По клоунскому наущению Ощад давал льготные кредиты на демонтаж импортного газового котла и установку импортного электрического? Ща газ есть. Электро нет.
ПОРОШЕНКО ПРОДОВЖУЄ РОЗМІЩАТИ ПУНКТИ СОЛІДАРНОСТІ ПО ВСЬОМУ КИЄВУ!
ПРи цьому одна мохната свиня з ТРоєщини, тіпа звізда, записала відео-стьоб над цією допомогою..
Чи це святе, недоторканне?