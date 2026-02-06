Мешканцям будинків без опалення має бути надано більше допомоги, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація у столиці дуже складна, і людям, які проживають у будинках, які внаслідок російських обстрілів об'єктів інфраструктури залишились без опалення, має бути надано більше допомоги.

Про це Зеленський сказав у своєму зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Так, За словами Зеленського, всі в Україні готові допомагати й реально всі допомагають Києву – це багато громад, державні компанії, – всі направляють зараз свій ресурс.

"Ситуація у столиці дуже складна, досі. Більш ніж тисячу сто будинків без опалення. Людям з таких будинків має бути надано більше допомоги", - зазначив президент.

Відновлювальні роботи

Зеленський зауважив, що першочергові звіти про ремонти на кілька тижнів виявляються неточними і темпи відновлювальних робіт можна прискорювати.

"Немає тижнів чи місяців на ремонти та постачання обладнання. І багато, багато речей активно прискорюються. Я хочу подякувати всім ремонтним бригадам, кожному працівнику тих комунальних служб, які реально допомагають. І також хочу подякувати ДСНС України та всім енергокомпаніям – багато дійсно героїчної роботи. Дякую обласній та місцевій владам – тим, які справді ефективні", - додав він.

За словами президента, на кожному селекторі саме ці питання становлять значну частину обговорень: "Терміни, прискорення, пошук та постачання додаткового обладнання".

