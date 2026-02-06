УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
18735 відвідувачів онлайн
Новини Удари по енергетиці
1 650 29

Мешканцям будинків без опалення має бути надано більше допомоги, - Зеленський

Зеленський про опалення в Києві

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація у столиці дуже складна, і людям, які проживають у будинках, які внаслідок російських обстрілів об'єктів інфраструктури залишились без опалення, має бути надано більше допомоги.

Про це Зеленський сказав у своєму зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ситуація у столиці дуже складна

Так, За словами Зеленського, всі в Україні готові допомагати й реально всі допомагають Києву – це багато громад, державні компанії, – всі направляють зараз свій ресурс.

"Ситуація у столиці дуже складна, досі. Більш ніж тисячу сто будинків без опалення. Людям з таких будинків має бути надано більше допомоги", - зазначив президент.

Також читайте: Найскладнішою зоною в Києві залишається район, який живила ТЕЦ-4, - Міненерго

Відновлювальні роботи

Зеленський зауважив, що першочергові звіти про ремонти на кілька тижнів виявляються неточними і темпи відновлювальних робіт можна прискорювати.

"Немає тижнів чи місяців на ремонти та постачання обладнання. І багато, багато речей активно прискорюються. Я хочу подякувати всім ремонтним бригадам, кожному працівнику тих комунальних служб, які реально допомагають. І також хочу подякувати ДСНС України та всім енергокомпаніям – багато дійсно героїчної роботи. Дякую обласній та місцевій владам – тим, які справді ефективні", - додав він.

Також читайте: Щонайменше два місяці знадобиться на ремонт Дарницької ТЕЦ, - Кличко

За словами президента, на кожному селекторі саме ці питання становлять значну частину обговорень: "Терміни, прискорення, пошук та постачання додаткового обладнання".

Що передувало?

Автор: 

Зеленський Володимир (27767) Київ (20675) опалення (1067)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
"Має бути" сказав найвеличніший і зі спокійною совістю полетів в чергове шоу дурне по Європі, а там хай самі їб...ться.
показати весь коментар
06.02.2026 20:22 Відповісти
+24
, рибам більше води, птахам більше повітря,...
показати весь коментар
06.02.2026 20:27 Відповісти
+18
********, як ви там, допомогу персональну від свого Zе отримали? Авічки, грелки, генератори тощо від фонда "Зеленського" отримали? Шо, ні? Бежить скорійше, він он там, на углу все це роздає. І талони на мармелад роздає.
показати весь коментар
06.02.2026 20:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Має бути" сказав найвеличніший і зі спокійною совістю полетів в чергове шоу дурне по Європі, а там хай самі їб...ться.
показати весь коментар
06.02.2026 20:22 Відповісти
або нехай Коичко це (то) робить...
показати весь коментар
06.02.2026 20:48 Відповісти
, рибам більше води, птахам більше повітря,...
показати весь коментар
06.02.2026 20:27 Відповісти
Дякула вечірня, подякуй міндічам та іншим за чистий кєш
показати весь коментар
06.02.2026 20:28 Відповісти
********, як ви там, допомогу персональну від свого Zе отримали? Авічки, грелки, генератори тощо від фонда "Зеленського" отримали? Шо, ні? Бежить скорійше, він он там, на углу все це роздає. І талони на мармелад роздає.
показати весь коментар
06.02.2026 20:30 Відповісти
Якщо їм нададуть більше допомоги, то ми не зможемо передавати двушечки на москву.
показати весь коментар
06.02.2026 20:31 Відповісти
Якої? Почати роздавати гроші? А вони хіба замінять відсутність тепла? Забрати електроенергію в одних, щоб витратити її в електрообігрівачах у інших ( до речі, не надто економних і які попалять будинкові мережі, якщо всі ними почнуть користуватися)? А може повісити тих, хто проектував будинки виключно з електрообігрівом, чи тих, хто не будував котельні безпосередньо в мікрорайонах, чи тих, хто забороняв мешканцям встановлювати в квартирах автономні газові котли? Це просто популістична декларація!
показати весь коментар
06.02.2026 20:31 Відповісти
Клоун грабує і відосіки записує
показати весь коментар
06.02.2026 20:34 Відповісти
Клечко і Порох нехай надають допомогу, вони збагатились у 800 разів. А наш Лідор має справи важливіші - інтервю, відосики - самі себе не зроблять
показати весь коментар
06.02.2026 20:37 Відповісти
"Говорила Хакамада доллар покупать не надо. Еслиб я её не слушал крепко бы спал и сладко кушал"
Если бызнал прикуп не слушал своего вождя Петра Алексеевича, и в 17-ом не отказался от кацапского газа в пользу нашего, родного электричества, мерзл ли бы я как собака?
Да нешто бы я тот циркуляционный насос не прокрутил? А так сижу, курю
показати весь коментар
06.02.2026 21:07 Відповісти
Бо його цюцюрка охфіс мерзне, в холоді сидять
показати весь коментар
06.02.2026 22:07 Відповісти
Втрачає кваліфікацію. А міг би пожартувати про кондиціонери.
показати весь коментар
06.02.2026 20:45 Відповісти
Ва фсьом вінаватый Клычько!
показати весь коментар
06.02.2026 20:54 Відповісти
Не брешить. Ва всьо винават Парашенко. Так жеж, ********?
показати весь коментар
06.02.2026 21:03 Відповісти
Парашенко правильно писати через кацапське "Э"
показати весь коментар
06.02.2026 21:08 Відповісти
Максимализм? Только белое и черное?
******* проводил политику отказа от московской газовой удавки? По клоунскому наущению Ощад давал льготные кредиты на демонтаж импортного газового котла и установку импортного электрического? Ща газ есть. Электро нет.
показати весь коментар
06.02.2026 21:14 Відповісти
У КИЄВІ МОЖНА ЗІГРІТИСЯ, ЗАРЯДИТИСЯ ТА ПОПРАТИ РЕЧІ В ПУНКТАХ СОЛІДАРНОСТІ ВІД ПОРОШЕНКА

https://www.youtube.com/watch?v=1Ny3FOUp2jI&t=47s

ПОРОШЕНКО ПРОДОВЖУЄ РОЗМІЩАТИ ПУНКТИ СОЛІДАРНОСТІ ПО ВСЬОМУ КИЄВУ!
https://www.youtube.com/watch?v=38fI_isP9MM

ПРи цьому одна мохната свиня з ТРоєщини, тіпа звізда, записала відео-стьоб над цією допомогою..
показати весь коментар
06.02.2026 21:03 Відповісти
Не для того мама ріма квітку ростила шоб людям допомагав.
показати весь коментар
06.02.2026 21:28 Відповісти
показати весь коментар
06.02.2026 21:16 Відповісти
Так а шо ты , может по тыщи даш на горячий чай?А то так ляпнул,а вы крутитесь.Вот уже стрелочник квартальный.
показати весь коментар
06.02.2026 21:56 Відповісти
Це має робитись за рахунок конфіскованих активів Міндіча та Цукермана.
Чи це святе, недоторканне?
показати весь коментар
06.02.2026 22:22 Відповісти
Видадуть портрети лідора для підтримки ?
показати весь коментар
06.02.2026 22:30 Відповісти
аве Вождю!😎
показати весь коментар
06.02.2026 22:47 Відповісти
потужний раздал указания и похвалил достойных ласки вождя, завтра в турне по европке😎
показати весь коментар
06.02.2026 22:46 Відповісти
Роздати всім по коробочці сірників і прогноз погоди за серпень 2025 року.
показати весь коментар
06.02.2026 23:11 Відповісти
Це він сам собі нагадує?
показати весь коментар
07.02.2026 02:12 Відповісти
Потужні слова потужного лідура.....
показати весь коментар
07.02.2026 05:56 Відповісти
 
 