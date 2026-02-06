Кличко показал, как выглядит Дарницкая ТЭЦ после российских ударов
Специалисты продолжают оценивать необходимый объем работ, степень повреждения оборудования и систем Дарницкой ТЭЦ после российских атак.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
Продолжается оценка последствий
"Так выглядит Дарницкая ТЭЦ после российских ударов. Специалисты еще продолжают оценивать необходимый объем работ, степень повреждения оборудования и систем. На восстановление теплового оборудования понадобится время, как я уже говорил (не менее двух месяцев)", - говорится в сообщении.
Пункты обогрева
Отмечается, что город развернул дополнительные опорные пункты обогрева - в частности, рядом с домами, оставшимися без отопления в результате критических повреждений ТЭЦ ударами врага.
Электроснабжение
Для жителей Дарницкого и Днепровского районов сейчас действуют максимально лояльные графики подачи света, чтобы можно было хоть как-то поддерживать тепло в домах.
Атака РФ на Киев 3 февраля
- Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
- Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
- Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.
- Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.
- По данным городского головы Виталия Кличко, на восстановление систем и оборудования Дарницкой ТЭЦ после российской атаки понадобится не менее двух месяцев, при условии отсутствия новых ударов.
Але країна яка добровільно здала ЯЗ і не отрмала нічого навіть квитка у НАТО,потім просрала всі полімери в економіці, мавши найкращі позиції у 90х з ВВП майже як у Польші на старті і фактично скоротила населення у два рази за такий короткий строк і головне не перешкодила війні на своїй теріторії не може мати виского IQ
Sad but True
