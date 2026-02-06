Кличко показал, как выглядит Дарницкая ТЭЦ после российских ударов

Специалисты продолжают оценивать необходимый объем работ, степень повреждения оборудования и систем Дарницкой ТЭЦ после российских атак.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Продолжается оценка последствий

"Так выглядит Дарницкая ТЭЦ после российских ударов. Специалисты еще продолжают оценивать необходимый объем работ, степень повреждения оборудования и систем. На восстановление теплового оборудования понадобится время, как я уже говорил (не менее двух месяцев)", - говорится в сообщении.

Пункты обогрева

Отмечается, что город развернул дополнительные опорные пункты обогрева - в частности, рядом с домами, оставшимися без отопления в результате критических повреждений ТЭЦ ударами врага.

Электроснабжение

Для жителей Дарницкого и Днепровского районов сейчас действуют максимально лояльные графики подачи света, чтобы можно было хоть как-то поддерживать тепло в домах.

Атака РФ на Киев 3 февраля