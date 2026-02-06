Кличко показал, как выглядит Дарницкая ТЭЦ после российских ударов

Специалисты продолжают оценивать необходимый объем работ, степень повреждения оборудования и систем Дарницкой ТЭЦ после российских атак.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Продолжается оценка последствий

"Так выглядит Дарницкая ТЭЦ после российских ударов. Специалисты еще продолжают оценивать необходимый объем работ, степень повреждения оборудования и систем. На восстановление теплового оборудования понадобится время, как я уже говорил (не менее двух месяцев)", - говорится в сообщении.

Дарницкая ТЭЦ после российских ударов
Пункты обогрева

Отмечается, что город развернул дополнительные опорные пункты обогрева - в частности, рядом с домами, оставшимися без отопления в результате критических повреждений ТЭЦ ударами врага.

Электроснабжение

Для жителей Дарницкого и Днепровского районов сейчас действуют максимально лояльные графики подачи света, чтобы можно было хоть как-то поддерживать тепло в домах.

Атака РФ на Киев 3 февраля

  • Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
  • Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
  • Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.
  • Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.
  • По данным городского головы Виталия Кличко, на восстановление систем и оборудования Дарницкой ТЭЦ после российской атаки понадобится не менее двух месяцев, при условии отсутствия новых ударов.

06.02.2026 21:29 Ответить
і шо с того. Є сайт і цим тестом і сервісом користуются всі в світі. Якщо якесь кончене цпд з укуришами написало шо це хвейк то це не фейк. Як і зажди там іпсо та все фейки у них

Але країна яка добровільно здала ЯЗ і не отрмала нічого навіть квитка у НАТО,потім просрала всі полімери в економіці, мавши найкращі позиції у 90х з ВВП майже як у Польші на старті і фактично скоротила населення у два рази за такий короткий строк і головне не перешкодила війні на своїй теріторії не може мати виского IQ
Sad but True
06.02.2026 19:17 Ответить
Вже 10 раз показують її то шмигун с рютте тепер Кличко...це мабуть звітують до кацапів? Он там попало он там не попало..звиздець просто, країна популістів.
06.02.2026 18:47 Ответить
росія, монголія, іран в десятці лідерів...це повне лайно, а не тест
06.02.2026 19:01 Ответить
Іншого нема. Хоча дивлячись.....за деякими виключенями так воно і є.
06.02.2026 19:04 Ответить
ай кью річ сама по собі некоректна, тест потребує знань з математики та геометрії. підозрюю, що вибірка по бідних та неблагополучних країнах йде не на пійманих на вулиці, а емігрантах, офіційних, тобто в більшості грамотних
06.02.2026 19:28 Ответить
Чи є сенс?Може вже краще ставити когенераційні установки замість ремонту цих руїн?Тим більше що кацапи знову можуть зруйнувати???
07.02.2026 07:24 Ответить
а Ви що показуєте своїм незнанням обовязків мера міста
07.02.2026 07:37 Ответить
https://voxukraine.org/fejk-********-na-ostannomu-mistsi-v-yevropi-za-rivnem-iq ФЕЙК: Україна на останньому місці в Європі за рівнем IQ
06.02.2026 19:07 Ответить
Завод Фіат шо до 1989 року шо опісля випускав в Польщі Фіати - а у нас шо Таврія . Польські фермери шо до 1989 так і опісля мали в власності трактори - а у нас фермери мали у власності трактори до 1991 року ? Польща отримала залізобетонні гарантії вступу в НАТО і ЄС - а нам дали якісь хоч би паперові гарантії чи нам в 1990 році розказали про Котлету по Київськи . Ваше порівняння викиньте на смітник де йому власне і місце - тобто не порівнюйте тепле з круглим . Такшо у вас з тестами також проблемка буде .
07.02.2026 05:31 Ответить
Нема.
06.02.2026 20:56 Ответить
Відновлення ввійде в платіжку? І нафіга ці фото? Потрібна відповідь....
06.02.2026 18:46 Ответить
в Європі індивідуальне опалення будинків і Рютте собі подумав - "А навіщо взагалі було цю хрінь будувати"
06.02.2026 19:05 Ответить
ТЕЦ - не тільки опалення, але й електроенергія
06.02.2026 19:31 Ответить
Дарницька ТЕЦ-4 працювала тільки на тепло. ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 продовжують виробляти електоенергію без тепла, тобто працюють як ТЕС - і так мало би бути спочатку як в цивілізованих країнах
06.02.2026 20:06 Ответить
Знаю будинок з локальним опаленням - з проблем не вилазять. Особливо зараз, коли електрики немає.
06.02.2026 21:44 Ответить
Проте у нас скоро з'являться нові супер-пупер ракети FP-7, FP-9, ... , FP-100500
06.02.2026 18:54 Ответить
За роки до війни можна було спокійно всю країну перевести на індивідуальне опалення і все, але когось жаба задушила такі гроші втрачати
06.02.2026 19:06 Ответить
если есть (дешевый) газ для всех - то можно.
06.02.2026 20:11 Ответить
Під час війни це обов'язок продумати все, як грітися/готувати нямку у разі відсутності світла, газу, мазуту, керосину, водопостачання ....
Дрова, гранули, брикети-пеллети тощо..
06.02.2026 23:35 Ответить
За два місяці буде як новенька
06.02.2026 19:33 Ответить
Шо з тими мешканцями які сидять без опалення, на них просто забили болт ?
06.02.2026 19:35 Ответить
Для жителей Дарницкого и Днепровского районов сейчас действуют максимально лояльные графики подачи света, чтобы можно было хоть как-то поддерживать тепло в домах
06.02.2026 19:48 Ответить
Брехня. 6 год на день
06.02.2026 22:35 Ответить
Ну вы олигархи. Одесская трасса 15 км от Теремков. Частный дом с отказом от кацапского газа. 2 ×2 в сутки.
06.02.2026 23:06 Ответить
ПУТІН ПДР !!! АЛЕ ДЕ ФОТКИ ДО ВЛУЧАННЯ Й ЯКИЙ СТАН ЇЇ БУВ !!!???
06.02.2026 19:52 Ответить
ДЕКІЛЬКА ПОКОЛІНЬ КОРРУПЦІОНЕРІВ СПИСУЮТЬ ВСЕ НА ВІЙНУ Й НЕОБХІДНО ЩОБ ЇХ ДЕКІЛЬКА ПОКОЛІНЬ РОДИЧІВ НЕ СТАЛО !!!
06.02.2026 19:55 Ответить
06.02.2026 21:29 Ответить
Чорний пояс по шашликам.
06.02.2026 22:03 Ответить
От з шашличків і почалася біда, яку ми маємо сьогодні...
Закономірний результат
06.02.2026 22:38 Ответить
У ва станціі мобільні стоять з 22-го не підключені
06.02.2026 21:30 Ответить
 
 