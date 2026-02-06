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Кличко показав, який вигляд має Дарницька ТЕЦ після російських ударів. ФОТОрепортаж

Фахівці продовжують оцінювати необхідний обсяг робіт, ступінь пошкодження оснащення й систем Дарницької ТЕЦ після російських атак.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

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Триває оцінювання наслідків

"Так виглядає Дарницька ТЕЦ після російських ударів. Фахівці ще продовжують оцінювати необхідний обсяг робіт, ступінь пошкодження оснащення й систем. На відновлення теплового обладнання знадобиться час, як я вже говорив (щонайменше два місяці)", - йдеться в повідомленні.

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Дарницька ТЕЦ після російських ударів
Дарницька ТЕЦ після російських ударів
Дарницька ТЕЦ після російських ударів

Пункти обігріву

Зазначається, що місто розгорнуло додаткові опорні пункти обігріву - зокрема поруч із будинками, що залишилися без опалення внаслідок критичних пошкоджень ТЕЦ ударами ворога.

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Електропостачання

Для мешканців Дарницького та Дніпровського районів наразі діють максимально лояльні графіки подачі світла, щоб можна було хоч якось підтримувати тепло в оселях.

Атака РФ на Київ 3 лютого

  • Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
  • Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.
  • Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.
  • Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.
  • За даними міського голови Віталія Кличка, на відновлення систем та обладнання Дарницької ТЕЦ після російської атаки знадобиться щонайменше два місяці, за умові відсутності нових ударів.

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Київ (16850) Кличко Віталій (2717) ТЕЦ (201)
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Топ коментарі
+11
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06.02.2026 21:29 Відповісти
+10
і шо с того. Є сайт і цим тестом і сервісом користуются всі в світі. Якщо якесь кончене цпд з укуришами написало шо це хвейк то це не фейк. Як і зажди там іпсо та все фейки у них

Але країна яка добровільно здала ЯЗ і не отрмала нічого навіть квитка у НАТО,потім просрала всі полімери в економіці, мавши найкращі позиції у 90х з ВВП майже як у Польші на старті і фактично скоротила населення у два рази за такий короткий строк і головне не перешкодила війні на своїй теріторії не може мати виского IQ
Sad but True
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06.02.2026 19:17 Відповісти
+4
Вже 10 раз показують її то шмигун с рютте тепер Кличко...це мабуть звітують до кацапів? Он там попало он там не попало..звиздець просто, країна популістів.
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06.02.2026 18:47 Відповісти

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