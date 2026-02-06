Кличко показав, який вигляд має Дарницька ТЕЦ після російських ударів. ФОТОрепортаж

Фахівці продовжують оцінювати необхідний обсяг робіт, ступінь пошкодження оснащення й систем Дарницької ТЕЦ після російських атак.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

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Триває оцінювання наслідків

"Так виглядає Дарницька ТЕЦ після російських ударів. Фахівці ще продовжують оцінювати необхідний обсяг робіт, ступінь пошкодження оснащення й систем. На відновлення теплового обладнання знадобиться час, як я вже говорив (щонайменше два місяці)", - йдеться в повідомленні.

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Пункти обігріву

Зазначається, що місто розгорнуло додаткові опорні пункти обігріву - зокрема поруч із будинками, що залишилися без опалення внаслідок критичних пошкоджень ТЕЦ ударами ворога.

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Електропостачання

Для мешканців Дарницького та Дніпровського районів наразі діють максимально лояльні графіки подачі світла, щоб можна було хоч якось підтримувати тепло в оселях.

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