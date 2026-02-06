Кличко показав, який вигляд має Дарницька ТЕЦ після російських ударів. ФОТОрепортаж
Фахівці продовжують оцінювати необхідний обсяг робіт, ступінь пошкодження оснащення й систем Дарницької ТЕЦ після російських атак.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
Триває оцінювання наслідків
"Так виглядає Дарницька ТЕЦ після російських ударів. Фахівці ще продовжують оцінювати необхідний обсяг робіт, ступінь пошкодження оснащення й систем. На відновлення теплового обладнання знадобиться час, як я вже говорив (щонайменше два місяці)", - йдеться в повідомленні.
Пункти обігріву
Зазначається, що місто розгорнуло додаткові опорні пункти обігріву - зокрема поруч із будинками, що залишилися без опалення внаслідок критичних пошкоджень ТЕЦ ударами ворога.
Електропостачання
Для мешканців Дарницького та Дніпровського районів наразі діють максимально лояльні графіки подачі світла, щоб можна було хоч якось підтримувати тепло в оселях.
Атака РФ на Київ 3 лютого
- Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
- Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.
- Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.
- Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.
- За даними міського голови Віталія Кличка, на відновлення систем та обладнання Дарницької ТЕЦ після російської атаки знадобиться щонайменше два місяці, за умові відсутності нових ударів.
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Але країна яка добровільно здала ЯЗ і не отрмала нічого навіть квитка у НАТО,потім просрала всі полімери в економіці, мавши найкращі позиції у 90х з ВВП майже як у Польші на старті і фактично скоротила населення у два рази за такий короткий строк і головне не перешкодила війні на своїй теріторії не може мати виского IQ
Sad but True