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Кличко показал, как выглядит Дарницкая ТЭЦ после российских ударов. ФОТОрепортаж

Специалисты продолжают оценивать необходимый объем работ, степень повреждения оборудования и систем Дарницкой ТЭЦ после российских атак.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

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Продолжается оценка последствий

"Так выглядит Дарницкая ТЭЦ после российских ударов. Специалисты еще продолжают оценивать необходимый объем работ, степень повреждения оборудования и систем. На восстановление теплового оборудования понадобится время, как я уже говорил (не менее двух месяцев)", - говорится в сообщении.

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Дарницкая ТЭЦ после российских ударов
Дарницкая ТЭЦ после российских ударов
Дарницкая ТЭЦ после российских ударов

Пункты обогрева

Отмечается, что город развернул дополнительные опорные пункты обогрева - в частности, рядом с домами, оставшимися без отопления в результате критических повреждений ТЭЦ ударами врага.

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Электроснабжение

Для жителей Дарницкого и Днепровского районов сейчас действуют максимально лояльные графики подачи света, чтобы можно было хоть как-то поддерживать тепло в домах.

Атака РФ на Киев 3 февраля

  • Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
  • Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
  • Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.
  • Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.
  • По данным городского головы Виталия Кличко, на восстановление систем и оборудования Дарницкой ТЭЦ после российской атаки понадобится не менее двух месяцев, при условии отсутствия новых ударов.

Автор: 

Киев (27266) Кличко Виталий (4393) ТЭЦ (182)
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Топ комментарии
+11
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06.02.2026 21:29 Ответить
+10
і шо с того. Є сайт і цим тестом і сервісом користуются всі в світі. Якщо якесь кончене цпд з укуришами написало шо це хвейк то це не фейк. Як і зажди там іпсо та все фейки у них

Але країна яка добровільно здала ЯЗ і не отрмала нічого навіть квитка у НАТО,потім просрала всі полімери в економіці, мавши найкращі позиції у 90х з ВВП майже як у Польші на старті і фактично скоротила населення у два рази за такий короткий строк і головне не перешкодила війні на своїй теріторії не може мати виского IQ
Sad but True
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06.02.2026 19:17 Ответить
+4
Вже 10 раз показують її то шмигун с рютте тепер Кличко...це мабуть звітують до кацапів? Он там попало он там не попало..звиздець просто, країна популістів.
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06.02.2026 18:47 Ответить

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