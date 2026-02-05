У Києві понад тисячу будинків без опалення, можливі жорсткіші графіки світла

Понад 1000 будинків у Києві залишаються без теплопостачання. Через пошкодження енергосистеми можливе скорочення часу електропостачання для киян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі розповіла речниця КМВА Катерина Поп.

"Ми можемо фіксувати, що ситуація досить складна. Більше тисячі будинків досі без теплоносія. В деяких технічно необхідно було провести дії по злиттю систем у зв'язку з погодними умовами і буде прийматись якесь технологічне рішення для того, щоб цим будинкам забезпечити більше електропостачання у випадку, якщо оперативно не можливо відновити подачу теплоносія", - сказала Поп.

За її словами, для ліквідації наслідків ворожих обстрілів і відновлення теплопостачання задіяно понад 230 ремонтних бригад, зокрема з інших регіонів України.

Енергосистема не розрахована на роботу в умовах таких пошкоджень

Коментуючи ситуацію з електропостачанням, вона зазначила, що енергосистема продовжує працювати в умовах постійних пошкоджень.

"Ризику тривалих знеструмлень поки що немає, але він залежить від масштабу нових ворожих атак. Наразі продовжує працювати графік включень. Можливо, через несприятливі погодні умови час цих включень буде тимчасово зменшено, але хоча б є розуміння в киян, як їм планувати свій час", - сказала Поп.

Речниця КМВА наголосила, що енергосистема не розрахована на роботу в умовах масштабних пошкоджень, зокрема частих вимкнень і повторних увімкнень. За її словами, відновлення електромереж також ускладнюють погодні умови, тому графіки подачі електроенергії можуть бути жорсткішими.

