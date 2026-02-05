У Києві понад тисячу будинків без опалення, можливі жорсткіші графіки світла

Ліквідація наслідків атаки на Київ

Понад 1000 будинків у Києві залишаються без теплопостачання. Через пошкодження енергосистеми можливе скорочення часу електропостачання для киян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі розповіла речниця КМВА Катерина Поп.

"Ми можемо фіксувати, що ситуація досить складна. Більше тисячі будинків досі без теплоносія. В деяких технічно необхідно було провести дії по злиттю систем у зв'язку з погодними умовами і буде прийматись якесь технологічне рішення для того, щоб цим будинкам забезпечити більше електропостачання у випадку, якщо оперативно не можливо відновити подачу теплоносія", - сказала Поп.

За її словами, для ліквідації наслідків ворожих обстрілів і відновлення теплопостачання задіяно понад 230 ремонтних бригад, зокрема з інших регіонів України.

Енергосистема не розрахована на роботу в умовах таких пошкоджень

Коментуючи ситуацію з електропостачанням, вона зазначила, що енергосистема продовжує працювати в умовах постійних пошкоджень.

"Ризику тривалих знеструмлень поки що немає, але він залежить від масштабу нових ворожих атак. Наразі продовжує працювати графік включень. Можливо, через несприятливі погодні умови час цих включень буде тимчасово зменшено, але хоча б є розуміння в киян, як їм планувати свій час", - сказала Поп.

Речниця КМВА наголосила, що енергосистема не розрахована на роботу в умовах масштабних пошкоджень, зокрема частих вимкнень і повторних увімкнень. За її словами, відновлення електромереж також ускладнюють погодні умови, тому графіки подачі електроенергії можуть бути жорсткішими.

Що передувало?

  • Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву 3 лютого постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
  • Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.
  • Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюються 1170 багатоповерхівок.

Без опалення в новобудовах будемо грітися від електрики, коли вона буде, а її буде все менше, потім піднімуть тарифи на е/е і скажуть, що це Захід так вимагає.. До речі, Дарницьк ТЕЦ, вона ж "Єврореконструкція" - приватна контора..
05.02.2026 12:59 Відповісти
Я сочувствую киевлянам.
Но сказать могу лише одно-в Киеве догулялись, довыпендривались, доворовались, досхематозились.
А как сейчас в других городах Украины выживают люди? Вы не знаете и не хотите знать.
Зачем из бюджета такого прифронтового города как Днепр Киев забирает 10 млрд?
Как вы помогли жителям Терновки, которые несколько дней назад потеряли половину шахтеров, которые для ваших ТЭЦ добывали уголь?
12 лет вы не замечаете что в Украине война и с 24.02.2022 выводов не сделали.
Слава ЗСУ!
Я з Дніпра.
05.02.2026 13:27 Відповісти
Дуже гарний допис, пропоную проїхатися по Козину й іньшим містечкам й подивитися як вони за кошт мешканців України забезпечили собі теплоенергонезалежність.
05.02.2026 13:37 Відповісти
Це забрав не Київ, а Зеленський. З місцевого бюджету Києва також були вилучені кошти.
05.02.2026 13:44 Відповісти
Кличко у вас 10000000000 забрав?
05.02.2026 13:44 Відповісти
Я не з Києва і не схематозничав, у квартирі +15. Не скаржусь - добре, що не "-".
05.02.2026 15:04 Відповісти
+15 - нормально для зими. У декого +3.
05.02.2026 15:34 Відповісти
"Зачем из бюджета такого прифронтового города как Днепр Киев забирает 10 млрд?"

Держу в курсе - из бюджета Киева "Киев", то есть - правительство Украины, забирает сопоставимые суммы. А Днепр не на много более прифронтовой, чем собственно Киев - и до Днепра, и до Киева долетают абсолютно одинаковые средства поражения - это вам не реально прифронтовое Запорожье, на которое кацапы КАБы кидают...
05.02.2026 15:19 Відповісти
И Орешник в Киев прилетал?
Вся балистика по Днепру долетает до цели. Нечем сбивать.
А Patriot и F16 почему-то только в Киеве.
30 км на восток от Днепра это уже киллзона. С 06.02. отменяют поезда из Днепра на Запорожье.
Продолжительность воздушной тревоги 05.02.26 14 часов, сегодня шестого февраля тревого продолжалась 9 часов.
В телемарафоне про это не рассказывают.
06.02.2026 12:29 Відповісти
 
 