В Киеве более тысячи домов без отопления, возможны более жесткие графики подачи света
Более 1000 домов в Киеве остаются без теплоснабжения. Из-за повреждения энергосистемы возможно сокращение времени электроснабжения для киевлян.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире рассказала пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп.
"Мы можем констатировать, что ситуация достаточно сложная. Более тысячи домов до сих пор без теплоносителя. В некоторых технически необходимо было провести действия по сливу систем в связи с погодными условиями и будет приниматься какое-то технологическое решение для того, чтобы этим домам обеспечить больше электроснабжения в случае, если оперативно невозможно восстановить подачу теплоносителя", - сказала Поп.
По ее словам, для ликвидации последствий вражеских обстрелов и восстановления теплоснабжения задействовано более 230 ремонтных бригад, в том числе из других регионов Украины.
Энергосистема не рассчитана на работу в условиях таких повреждений
Комментируя ситуацию с электроснабжением, она отметила, что энергосистема продолжает работать в условиях постоянных повреждений.
"Риска длительных отключений пока нет, но он зависит от масштаба новых вражеских атак. Сейчас продолжает работать график включений. Возможно, из-за неблагоприятных погодных условий время этих включений будет временно сокращено, но хотя бы есть понимание у киевлян, как им планировать свое время", - сказала Поп.
Спикер КГВА подчеркнула, что энергосистема не рассчитана на работу в условиях масштабных повреждений, в частности частых отключений и повторных включений. По ее словам, восстановление электросетей также затрудняют погодные условия, поэтому графики подачи электроэнергии могут быть более жесткими.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву 3 февраля пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
- Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
- Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
Но сказать могу лише одно-в Киеве догулялись, довыпендривались, доворовались, досхематозились.
А как сейчас в других городах Украины выживают люди? Вы не знаете и не хотите знать.
Зачем из бюджета такого прифронтового города как Днепр Киев забирает 10 млрд?
Как вы помогли жителям Терновки, которые несколько дней назад потеряли половину шахтеров, которые для ваших ТЭЦ добывали уголь?
12 лет вы не замечаете что в Украине война и с 24.02.2022 выводов не сделали.
Слава ЗСУ!
Я з Дніпра.
Держу в курсе - из бюджета Киева "Киев", то есть - правительство Украины, забирает сопоставимые суммы. А Днепр не на много более прифронтовой, чем собственно Киев - и до Днепра, и до Киева долетают абсолютно одинаковые средства поражения - это вам не реально прифронтовое Запорожье, на которое кацапы КАБы кидают...
Вся балистика по Днепру долетает до цели. Нечем сбивать.
А Patriot и F16 почему-то только в Киеве.
30 км на восток от Днепра это уже киллзона. С 06.02. отменяют поезда из Днепра на Запорожье.
Продолжительность воздушной тревоги 05.02.26 14 часов, сегодня шестого февраля тревого продолжалась 9 часов.
В телемарафоне про это не рассказывают.