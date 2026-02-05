В Киеве более тысячи домов без отопления, возможны более жесткие графики подачи света

Более 1000 домов в Киеве остаются без теплоснабжения. Из-за повреждения энергосистемы возможно сокращение времени электроснабжения для киевлян.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире рассказала пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мы можем констатировать, что ситуация достаточно сложная. Более тысячи домов до сих пор без теплоносителя. В некоторых технически необходимо было провести действия по сливу систем в связи с погодными условиями и будет приниматься какое-то технологическое решение для того, чтобы этим домам обеспечить больше электроснабжения в случае, если оперативно невозможно восстановить подачу теплоносителя", - сказала Поп.

По ее словам, для ликвидации последствий вражеских обстрелов и восстановления теплоснабжения задействовано более 230 ремонтных бригад, в том числе из других регионов Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После обстрелов в Киеве, Харькове и Днепре восстанавливают теплоснабжение, в столице без тепла 1 142 дома, - Кулеба

Энергосистема не рассчитана на работу в условиях таких повреждений

Комментируя ситуацию с электроснабжением, она отметила, что энергосистема продолжает работать в условиях постоянных повреждений.

"Риска длительных отключений пока нет, но он зависит от масштаба новых вражеских атак. Сейчас продолжает работать график включений. Возможно, из-за неблагоприятных погодных условий время этих включений будет временно сокращено, но хотя бы есть понимание у киевлян, как им планировать свое время", - сказала Поп.

Спикер КГВА подчеркнула, что энергосистема не рассчитана на работу в условиях масштабных повреждений, в частности частых отключений и повторных включений. По ее словам, восстановление электросетей также затрудняют погодные условия, поэтому графики подачи электроэнергии могут быть более жесткими.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Работа переговорной команды будет скорректирована после массированного удара РФ по энергетике, - Зеленский

Что предшествовало?